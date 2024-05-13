Inreis- en douaneregels in Oostenrijk

Visa/Visum

Burgers van EU-lidstaten, EER-staten, Zwitserland en tal van andere landen (bijv. Australië, Israël, Japan, Canada, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten, etc.) hebben geen visum nodig om Oostenrijk binnen te komen. Alle andere nationaliteiten hebben een Schengenvisum nodig voor een verblijf van maximaal 90 dagen.

Sinds de inwerkingtreding van het Schengenverdrag kunnen visumplichtige onderdanen van derde landen Oostenrijk ook binnenkomen met een Schengenvisum zonder dat ze een extra Oostenrijks visum nodig hebben.

Burgers met een verblijfsvergunning in een Schengenstaat mogen naar elke andere Schengenstaat reizen en daar maximaal 90 dagen verblijven.

Informatie over visa

Telefonische informatiedienst op 0900-575 022.

Persoonlijke informatie van 14.00 tot 16.00 uur bij de visumafdelingen van de Oostenrijkse ambassade in Bern op tel. 031-356 52 52.

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