Met het vliegtuig naar Oostenrijk
Alles over luchthavens, transfers en parkeren – voor een ontspannen reis
Introduction
Internationale luchthavens in Wenen, Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz en Klagenfurt verbinden het land met de rest van de wereld. Na aankomst staan comfortabele shuttlebussen, treinverbindingen en autoverhuurdiensten ter beschikking. Alle grote luchthavens bieden parkeergarages met laadstations voor elektrische auto's, kortparkeerplaatsen en toegankelijke, barrièrevrije ingangen.
Of het nu gaat om een citytrip naar Wenen, een cultuurvakantie in Salzburg of een ski-avontuur in Tirol – Oostenrijk is uitstekend verbonden en gemakkelijk bereikbaar. Dankzij de korte afstanden en doordachte infrastructuur wordt de reis ernaartoe al een deel van de vakantie: efficiënt, comfortabel en met oog voor detail.
Vliegen naar Oostenrijk vanaf ...
Reizen van / naar Wenen Luchthaven
In de vertrekhallen van Terminal 1 en 3, evenals in de aankomsthal van Terminal 3, bevinden zich informatiebalies voor de luchthaven. De telefonische vluchtinformatiedienst is 24 uur per dag bereikbaar op het volgende nummer: +43-1-7007-0.
Van de luchthaven naar de stad
Met de trein, taxi of bus - er zijn verschillende manieren om in de stad te komen.
Openbaar vervoer
De City Airport Trein (CAT) verbindt de luchthaven van Wenen met het stadscentrum (station Wien Mitte) in slechts 16 minuten.
Voor vluchten met bepaalde luchtvaartmaatschappijen zijn er incheckbalies op het station City Air Terminal Wien-Mitte. Daarnaast zijn er machines voor het inchecken van bagage en handbagage. Passagiers kunnen hun bagage inchecken tot 75 minuten voor vertrektijd of al de avond voor hun vlucht en krijgen dan ook hun instapkaart.
De Vienna Airport Lines verzorgen bussen tussen de luchthaven Wenen-Schwechat en belangrijke vervoersknooppunten.
De sneltrein (S-Bahn) is een voordelige manier om te pendelen tussen de stad Wenen en het vliegveld van Wenen. De reistijd is ongeveer 25 minuten vanaf Wien Mitte; de interval is ongeveer elke 30 minuten.
Elke twee uur, ICE-treinen vanaf het vliegveld van Wenen via Wien Hauptbahnhof en Wien Meidling rechtstreeks naar St. Pölten en Linz.
Meer informatie over reizen naar het vliegveld van Wenen vind je hier.
Taxi en autoverhuur
Luchthaventaxi's zijn speciale taxi's die uitsluitend gereserveerd zijn voor ritten van en naar de luchthaven. Ze moeten van tevoren worden geboekt en rekenen een vaste prijs (inclusief bagage) zonder extra kosten voor de lege rit.
Voor ritten van Wenen naar de luchthaven (vraag om een "luchthaventaxi" wanneer je reserveert) wordt een toeslag voor de terugrit van de lege taxi aan de prijs toegevoegd.
Meer informatie op:
Zo bereik je de luchthavens in OostenrijkOf je nu naar Oostenrijk vliegt of binnenlands reist: de luchthavens van Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz en Klagenfurt bieden korte afstanden, snelle transfers en moderne parkeerservices. Dankzij goede trein-, bus- en autoverbindingen ben je snel bij het terminal.
Vliegvelden in de buurt in andere landen
West-Oostenrijk
Als je van plan bent om de westelijke regio's van Oostenrijk te bezoeken, zoals Tirol, Salzburg en Vorarlberg, zijn vluchten naar Zürich (Zwitserland) of München (Duitsland) goede alternatieven, met vluchten aangeboden door Lufthansa en Swiss onder andere. ÖBB Oostenrijkse spoorwegen biedt treinverbindingen van München en Zürich naar alle grote steden in Oostenrijk.
Oost-Oostenrijk
Hoewel de luchthaven van Wenen het belangrijkste knooppunt voor vluchten naar Oost-Oostenrijk is, vliegen veel luchtvaartmaatschappijen ook op Luchthaven Bratislava in Slowakije, dat op slechts 50 km van Wenen ligt.
Zuid-Oostenrijk
Je kunt het zuiden van Oostenrijk gemakkelijk bereiken door te reizen naar Luchthaven Ljubljana in Slovenië.
Reizen naar de luchthaven ...
Parkeren op de luchthaven
Op de luchthaven van Wenen vindt je volop mogelijkheden om de auto veilig achter te laten – of het nu voor enkele minuten, uren of meerdere dagen is. Direct tegenover de terminal liggen parkeergarage 3 en 4. Parkeerplaatsen A en C zijn in ongeveer 15 minuten wandelen bereikbaar.
Voor korte stops is de vertrekzone van de terminal ideaal: hier mag je 10 minuten gratis parkeren; daarna kost parkeren € 2,90 per 15 minuten.
Parkeerplaats A en C, parkeergarage 3 en 4, kort parkeren
Wie voordelig lang wil parkeren, kan gebruikmaken van de parkeervelden rondom de luchthaven:
Parkeren bij Salzburg, Innsbruck en andere luchthavensDirect voor de terminal of iets verderop met shuttle – bij de luchthavens van Salzburg, Innsbruck, Graz, Linz en Klagenfurt parkeer je comfortabel en veilig. Korte afstanden, beveiligde plekken en moderne services maken parkeren bij de luchthaven ontspannen en eenvoudig
Parkeren op de luchthaven ...
Belangrijke informatie voor passagiers in een oogopslag
Handbagage
De EU-veiligheidsvoorschriften voor handbagage gelden voor alle vertrekkende en doorgaande vluchten vanaf EU-luchthavens en vanuit IJsland, Noorwegen en Zwitserland.
Identiteitscontrole van passagiers tijdens boarden
Als gevolg van een EU-verordening moeten passagiers hun instapkaart en een identiteitsbewijs met pasfoto bij de vertrekgate gereed hebben in het belang van een hoog veiligheidsniveau. De controle controleert of de instapkaart daadwerkelijk wordt gebruikt door de persoon die het ticket bij het inchecken heeft overgelegd. Daarnaast wordt gecontroleerd of de gepresenteerde reisdocumenten voldoen aan de inreisvoorschriften van de betreffende bestemming om ongemakken voor de reiziger op de bestemming te voorkomen.
Praktische tips voor je vliegreis naar Oostenrijk
Op tijd op de luchthaven: Reken voor EU-vluchten op ongeveer twee uur en voor intercontinentale vluchten op zo’n drie uur.
Gebruik online check-in: Bespaart tijd en stress – bewaar je boardingpass op je smartphone en ga rechtstreeks naar de gate.
Veiligheidscontrole: Vloeistoffen (maximaal 100 ml) in een hersluitbare 1-literzak, laptops en elektronische apparaten apart aanbieden.
Reizen in piekperiodes: Plan extra tijd in tijdens vakanties of in het weekend.
Comfort & services: Gratis wifi, familiezones, lounges en toegankelijke voorzieningen maken de reis aangenamer.
Identiteitsbewijs
Vluchten (internationaal, Schengen en niet-Schengen) moeten vergezeld gaan van een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart). Een rijbewijs is geen reisdocument.
Kinderpaspoort
Elk kind heeft een eigen kinderpaspoort nodig. Een vermelding in het paspoort van de ouder is niet meer geldig.
Tip: Reizen met kinderen
Austrian Airlines-dienstenVliegen met Austrian Airlines: alles voor een zorgeloze reis
De belangrijkste vragen en antwoorden over je reis
De belangrijkste noodnummers
EU-noodnummer: 112
Brandweer: 122
Politie: 133
Reddingsdienst/noodarts: 144
Artsencentrale: 141
Bergredding: 140
ÖAMTC hulpdienst: 120
ARBÖ hulpdienst: 123