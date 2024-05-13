Post en telecommunicatie
Introduction
Postkantoor
Oostenrijk heeft een netwerk van ongeveer 400 filialen van Österreichische Post AG en ongeveer 1.300 postpartners. Je kunt zien waar de dichtstbijzijnde postbus of filiaal is gevestigd en wat de openingstijden zijn met behulp van de filiaalzoeker.
Buiten de openingstijden kun je gebruikmaken van de 24-uurs postservice voor het verzenden en ontvangen van post in de zelfbedieningszone. De tarieven variëren afhankelijk van het formaat en het gewicht.
Ontwerp en verstuur je persoonlijke ansichtkaart met foto met de Postkaarten-app!
Alles over telefoneren op vakantie
Dankzij de regels rondom EU-roaming kun je je datavolume, sms'jes en minuten in Oostenrijk gewoon gebruiken zonder extra kosten te betalen. Als je geen gsm-tarief hebt, betaal je dezelfde prijs als thuis in Oostenrijk.
In uitzonderlijke gevallen kunnen aanbieders van mobiele telefonie extra kosten in rekening brengen; jouw telefoniecontract moet hierover in dat geval informatie bevatten.
Gratis WLAN-hotspots zijn ook op veel plaatsen in Oostenrijk beschikbaar.
Als je vragen hebt over je vaste telefoonlijn, telefoonkabel, etc., neem dan contact op met Telekom Oostenrijk.