Reis- en stedenkaarten
Verzekerde kortingen
Introduction
Sommige reiskaarten zijn gratis verkrijgbaar als je boekt via een van de deelnemende accommodaties, waardoor overnachtende gasten kunnen profiteren van talloze kortingen. De voordeelkaart wordt meestal direct bij de accommodatie of bij het plaatselijke VVV-kantoor uitgegeven. Aan sommige kaarten zijn kosten verbonden.
De regionale en deelstaat kaarten bieden een breed scala aan interessante voordelen op verschillende gebieden: van de belangrijkste attracties en bezienswaardigheden tot vrijetijds- en avontuurlijke activiteiten, maar ook gratis of met korting gebruik van het openbaar vervoer en kabelbanen.
Deze deelstaat kaarten zijn vooral aantrekkelijk voor gezinnen en bieden een geweldige vakantiebonus. Laat je inspireren!
Burgenland Card
De Burgenland Card biedt toegang en korting bij meer dan 250 van de mooiste attracties en vrijetijdsvoorzieningen in Burgenland. Deze omvatten de Margarethen groeve, de Kasteel Esterházy en het openluchtzwembad Neufelder See.
De voordeelkaart is gratis vanaf de eerste overnachting in een van de meer dan 650 partneraccommodaties.
Karinthië Card
Met de Kärnten Card zijn meer dan 100 excursiebestemmingen in Karinthië zo vaak bezocht worden als je wilt. Hiertoe behoren onder andere bergspoorwegen, Panoramawegen en Boottochten. Talrijke musea, dierentuinen en andere vrijetijdsactiviteiten vullen het aanbod aan.
De kaart is verkrijgbaar bij meer dan 140 verkooppunten in heel Karinthië.
Voordeelkaarten Oberösterreich
De vier vakantiekaarten in Oberösterreich
vakantiebestemmingen zijn de sleutel tot betaalbare vrijetijdsbelevenissen. Met de kaarten tegen betaling kun je gratis kabelbanen gebruiken en bezienswaardigheden zoals musea en zwemmeren kunnen worden bezocht.
SalzburgerLand Card
Als je je vakantie wilt doorbrengen in SalzburgerLanddan profiteer je van de SalzburgerLand Card. Met deze all-inclusive kaart, waarvoor moet worden betaald, heb je zes of twaalf dagen lang gratis toegang tot ongeveer 180 attracties in de hele provincie en de stad Salzburg.
Tijdens deze periode kun je ook 24 uur lang gratis de stad Salzburg bezoeken of een ritje maken op de Grossglockner Hochalpenstraße.
Veel van de attracties, zoals Thermale baden en bergbanen kun je één keer gebruiken, terwijl je andere meerdere keren kunt bezoeken.
Voordeelkaarten Steiermark
Van natuurbelevenissen, cultuur, culinaire hoogstandjes en kuuroorden kunt u genieten in Steiermark. In de hele Steiermark zijn verschillende vrijetijdsattracties en -belevenissen gratis of tegen gereduceerd tarief te ontdekken: Zoals een bezoek aan de Dierentuin Herberstein, een uitstapje voor fijnproevers naar de Zotter chocolade, of een ritje met de Gletsjerbaan Dachstein.
De kaarten kunnen online worden besteld tegen verschillende prijzen en met verschillende geldigheidsperioden.
Voordeelkaarten Tirol
Tirol trekt bezoekers met talrijke gratis voordeelkaarten die de deur openen naar een breed scala aan Vrijetijdsactiviteiten: Openbaar vervoer, begeleide wandelingen en kortingen bij kabelbanen zijn meestal inbegrepen.
Het aanbod van Summer Card regio's strekt zich uit van culinaire fabrieken tot Zwemmeren tot Dieren- en natuurparken. Gasten kunnen een bezoek brengen aan de Vesting Kufstein, de Aqua Dome of de Swarovski Kristalwerelden.
Vorarlberg voordeelkaarten
De "V-Card" tegen betaling is geldig voor 85 excursiebestemmingen zoals kabelbanen, Musea en Openluchtzwembaden in Vorarlberg, die gratis bezocht kunnen worden.
Met de regionale Vorarlberg Inclusive Cards kunnen andere excursiebestemmingen gratis of tegen een gereduceerde prijs worden bezocht. Ze zijn geldig als toegangskaartjes voor het VAL BLU recreatiepark, a Boottocht op het Bodenmeer, een bezoek aan het Rolls-Royce Museum of een ritje met de Pfänderbahn.
Vienna City Card en Vienna Pass
De federale hoofdstad Wenen heeft veel te bieden: De Vienna City Card biedt onbeperkt gebruik van het openbaar vervoer voor 24, 48 of 72 uur, evenals tal van voordelige aanbiedingen voor maximaal zeven dagen. Deze omvatten kortingen bij Bezienswaardigheden, Restaurants, Winkelen en nog veel meer.
Extra kortingen zijn beschikbaar met de Wenen Pas. Deze is geldig voor 1, 2, 3 of 6 dagen: Voor hop-on hop-off bussen en toegang tot 90 beroemde bezienswaardigheden.