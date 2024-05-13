Highway bridge spanning forested Alpine landscape with snow-capped peaks under blue sky
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Reizen met de auto en motor door Oostenrijk
Alle belangrijke info over vignetten, tolwegen, verkeersregels, e-mobility, snelheidslimieten en verplichte uitrusting.

Oostenrijk ontdek je geweldig op twee of vier wielen. Afwisselende landschappen, veilige wegen en duidelijke regels maken elke rit een plezier.

Alles wat je moet weten voor je rit naar Oostenrijk: verkeersregels, vignetten, winterbanden en tips voor een veilige reis met auto of motor.

A13 Brenner Autobahn: Lueg-brug beperkt in gebruik

Omwille van de verkeersveiligheid en ter ontlasting van de Lueg-brug wordt sinds 1 januari 2025 het verkeer in beide richtingen over één rijstrook geleid. Op dagen met veel verkeer wordt tijdelijk een tweestrooks verkeersvoering ingesteld om lange files en vertragingen te verminderen.
Meer informatie vind je bij ÖAMTC en de ASFINAG.

Toegestane maximumsnelheden

Onder optimale verkeersomstandigheden en tenzij anders aangegeven door verkeersborden, gelden in Oostenrijk de volgende maximumsnelheden:

Voor auto's, motoren en campers tot 3,5 ton

  • binnen de bebouwde kom: 50 km/u

  • op open landwegen: 100 km/u

  • op tweebaanswegen: 100 km/u of 130 km/u - houd je aan de geldende maximumsnelheid.

  • op snelwegen: 130 km/u

Verdere snelheidsbeperkingen, bijvoorbeeld voor voertuigen van meer dan 3,5 ton, auto's met aanhangers of lichte voertuigen, zijn te vinden in de ÖAMTC-snelheidstabel.

Alles kort uitgelegd

De belangrijkste verkeersregels op een rij

In Oostenrijk gelden verkeersregels en verkeersborden die grotendeels overeenkomen met die in andere Europese landen. Wie met de auto of motor reist, moet echter met een paar bijzonderheden rekening houden.
Op alle snelwegen en autowegen geldt tol – hiervoor heb je een vignet nodig, beschikbaar als digitale versie of als sticker.

Rijbewijzen uit alle landen van de Europese Economische Ruimte en EU-lidstaten worden in Oostenrijk voor onbepaalde tijd erkend en hoeven dus niet te worden herschreven. Rijbewijzen die buiten de Europese Economische Ruimte zijn afgegeven, zijn 12 maanden geldig vanaf de datum van aankomst in Oostenrijk, mits de houder de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Let op: Als het rijbewijs niet in het Duits is, is het alleen geldig in combinatie met een internationaal rijbewijs of een vertaling.

Vignette, tol en Go-Box
Gordels, helmplicht & alcohol

Veiligheidsmaatregelen op Oostenrijkse wegen

Het dragen van een veiligheidsgordel is verplicht in Oostenrijk. Kinderen onder de 14 jaar die kleiner zijn dan 150 cm mogen alleen in geschikte kinderzitjes worden vervoerd. In auto's en stationwagons (ook in zogenaamde "minibussen") mag slechts 1 kind per zitplaats worden vervoerd en deze moet goed worden vastgemaakt op basis van leeftijd en grootte.

Telefoneren tijdens het rijden is alleen toegestaan via een handsfree apparaat, dat met één hand moet kunnen worden bediend en op geen enkele manier het sturen mag hinderen.

Motorrijders zijn in Oostenrijk verplicht een valhelm te dragen. Ze hebben ook een vignet nodig en de dimlichten moeten overdag tijdens het rijden branden.

Iedere automobilist moet altijd een verbanddoos, een gevarendriehoek en een reflecterend goed zichtbaar vest bij zich hebben en deze kunnen tonen bij een verkeerscontrole.

Op Oostenrijkse wegen buiten de bebouwde kom moeten goed zichtbare vesten worden gedragen. Dit betekent dat chauffeurs het high-visibility vest moeten aantrekken bij het oprijden van de rijbaan in geval van pech of een ongeval. Het wordt aanbevolen dat elke reiziger een high-visibility vest draagt.

Drinken en rijden

In Oostenrijk geldt de wettelijk voorgeschreven maximumlimietvan minder dan 0,5 promille in het bloed, of de limiet van 0,1 promille voor houders van een rijbewijs op proef en vrachtwagen- en buschauffeurs. Wie onder invloed een auto bestuurt, moet rekening houden met hoge boetes en intrekking van het rijbewijs.

Winteruitrusting verplicht voor auto's

Winteruitrusting is verplicht in Oostenrijk in de periode van 1 november tot 15 april. Het voertuig moet zijn uitgerust met winterbanden op alle vier de wielen of met sneeuwkettingen op ten minste twee aangedreven wielen.

Winterbanden worden in Oostenrijk alleen als winteruitrusting beschouwd als ze zijn voorzien van het opschrift "M+S" en een profieldiepte van meer dan 4 mm hebben. Dit geldt ook voor vierseizoenenbanden en spijkerbanden.

Sneeuwkettingen zijn alleen toegestaan als de weg volledig of bijna volledig bedekt is met sneeuw of ijs. Het dragen van sneeuwkettingen is niet verplicht, maar wordt aanbevolen als je in het hooggebergte rijdt. Als het verkeersbord "Sneeuwkettingen verplicht" het gebruik ervan voorschrijft, moeten ze op de aandrijfwielen van alle voertuigen worden gemonteerd. Controleer daarom voor vertrek de weersomstandigheden en berichten van de huidige verkeersdienst.

Tankstations in Oostenrijk

Loodvrije benzine met 91 octaan, Euro-Super (loodvrije benzine met 95 octaan) en Super Plus (loodvrije benzine met 98 octaan) en diesel zijn verkrijgbaar bij tankstations. De verkoop van gelode benzine is verboden in Oostenrijk, maar er is een additief verkrijgbaar bij tankstations voor voertuigen zonder katalysator. Je kunt kosteloos 10 liter extra meenemen in een reserve jerrycan.
Het netwerk van tankstations is zeer dicht vertakt – zelfs in de Alpen vind je snel een station. Naast de klassieke pompen groeit ook het aanbod aan laadpunten voortdurend: in steden, langs snelwegen en in toeristische regio’s zorgen moderne laadstations voor comfortabel reizen met de elektrische auto.
Actuele benzineprijzen, e-tankstationsen andere tips vind je op de website van ÖAMTC.

Verkeersinfo & filemeldingen

Actuele verkeersinformatie

Verkeersinformatie uit heel Oostenrijk en van de hoofdroutes in de buurlanden wordt elk half uur doorgegeven door het radiostation Hitradio Ö3. In geval van acute gevaarsituaties - bijv. bestuurders die verkeerd rijden - wordt het radioprogramma onmiddellijk onderbroken en doorgeschakeld naar alle andere ORF-radiostations. Verkeersinformatie kan 24 uur per dag worden doorgegeven via 0800 600 601 of het verkorte nummer *300 (gratis in heel Oostenrijk).

De frequentiekaart van Hitradio Ö3

Je kunt alle informatie ook online vinden via de verkeersinformatiedienst van Ö3 of de ASFINAG-verkeersberichten. De ÖAMTC-autoclub biedt ook verkeersvoorspellingen, een filekalender en andere nuttige informatie.

Rijgedrag in files

Zodra er een file ontstaat, moet er van tevoren een vluchtstrook worden gevormd, zodat hulpvoertuigen in geval van nood snel kunnen doorrijden. Ongeacht het aantal rijstroken wordt de vluchtstrook gevormd tussen de meest linkse rijstrook en de rijstrook rechts daarvan. Als je dit niet doet en hulpvoertuigen hindert, krijg je zware straffen.

Uitlegvideo Rettungsgasse

De belangrijkste alarmnummers in één oogopslag

Europees alarmnummer: 112

Alarmnummers in Oostenrijk:

  • Brandweer: 122

  • Politie: 133

  • Redding: 144

Hulpdiensten bij pech in Oostenrijk:

  • ÖAMTC: 120

  • ARBÖ: 123

Bergredding : 140

Verdere alarmnummers
Wat te doen

Pech of een ongeval in Oostenrijk

Krijg je op de Oostenrijkse wegen te maken met pech of een ongeval, blijf dan kalm en handel zorgvuldig.
Schakel eerst de gevarensignalen in en zet het voertuig zo veel mogelijk aan de kant van de weg. Trek vóór het uitstappen altijd je veiligheidsvest aan – dit is verplicht. Bij slecht zicht of op onoverzichtelijke wegen moet je een gevarendriehoek op voldoende afstand plaatsen.

Is het voertuig niet meer rijdbaar, dan staan de pech- en sleepdiensten van ARBÖ Pannen- und Abschleppdienst  en de Nothilfe des ÖAMTC 24 uur per dag klaar – gratis voor leden, tegen betaling voor niet-leden.

Na een ongeval geldt: verleen eerste hulp en waarschuw de hulpdiensten. Op de snelwegen staan om de 1,5 km noodtelefoons waarmee je direct hulp kunt oproepen.

Bij materiële schade moeten de betrokken partijen gegevens uitwisselen; bij letselschade moet altijd de politie worden ingeschakeld.

Informatie over pechhulp
Kortparkeerzones - digitale tickets

Parkeren in Oostenrijk

In veel Oostenrijkse steden zijn er kortparkeerzones waar parkeren tijdsgebonden is. De toegestane parkeertijd staat aangegeven op een verkeersbord aan het begin van de zone. Deze borden gelden voor het hele gebied en worden niet bij elke kruising herhaald.

In de meeste steden gebeurt het parkeren met een parkeerticket of via een digitale parkeerapp. Afhankelijk van de gemeente verschillen tarieven en maximale parkeertijden, meestal tussen 1,5 en 3 uur. Wie langer wil parkeren, kan terecht in parkeergarages of Park & Ride-terreinen, die doorgaans goed aangesloten zijn op het openbaar vervoer. Let op speciale zones zoals bewonersparkeren of laadzones – overtredingen worden gecontroleerd en kunnen leiden tot boetes.

Voor motorfietsen gelden in veel steden aparte regels: aangewezen parkeerplaatsen mogen vaak gratis worden gebruikt.

Stoppen en parkeren in Oostenrijk

Elektrisch rijden in Oostenrijk

Hier vind je een overzicht van e-tankstations in Oostenrijk:

Op de motor door Oostenrijk

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Sneeuwkettingen zijn alleen toegestaan als de weg volledig of bijna volledig bedekt is met sneeuw of ijs. Het dragen van sneeuwkettingen is niet verplicht, maar wordt aanbevolen als je in het hooggebergte rijdt.

Als het verkeersbord "Sneeuwkettingen verplicht" het gebruik ervan voorschrijft, moeten ze op de aandrijfwielen van alle voertuigen worden gemonteerd. Over het algemeen is winteruitrusting verplicht in Oostenrijk in de periode van 1 november tot 15 april. Het voertuig moet zijn uitgerust met winterbanden op alle vier de wielen of met sneeuwkettingen op ten minste twee aandrijfwielen.

Het dragen van een veiligheidsgordel is verplicht in Oostenrijk. Kinderen onder de 14 jaar die kleiner zijn dan 150 cm mogen alleen in geschikte kinderzitjes worden vervoerd. In auto's en stationwagons (ook in zogenaamde "minibussen") mag slechts 1 kind per zitplaats worden vervoerd en het moet goed worden vastgemaakt op basis van leeftijd en grootte.

Om ervoor te zorgen dat hulpvoertuigen in een noodsituatie snel voortgang kunnen boeken, moet er van tevoren een vluchtstrook worden gevormd zodra er een file ontstaat. Ongeacht het aantal rijstroken wordt de vluchtstrook (Rettungsgasse) gevormd tussen de meest linkse rijstrook en de rijstrook rechts daarvan. Als je dit niet doet en hulpvoertuigen hindert, krijg je flinke boetes.

Verkeersinformatie uit heel Oostenrijk en van de hoofdroutes in de buurlanden wordt elk half uur doorgegeven door het radiostation Hitradio Ö3. In geval van acute gevaarsituaties - bijv. bestuurders die verkeerd rijden - wordt het radioprogramma onmiddellijk onderbroken en doorgeschakeld naar alle andere ORF-radiostations.

Je kunt alle informatie ook online vinden via de verkeersinformatiedienst van Ö3 of de ASFINAG-verkeersberichten. De ÖAMTC-autoclub biedt ook verkeersprognoses, een filekalender en andere nuttige informatie.

De frequentiekaart van Hitradio Ö3

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