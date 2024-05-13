Veiligheidsmaatregelen op Oostenrijkse wegen

Het dragen van een veiligheidsgordel is verplicht in Oostenrijk. Kinderen onder de 14 jaar die kleiner zijn dan 150 cm mogen alleen in geschikte kinderzitjes worden vervoerd. In auto's en stationwagons (ook in zogenaamde "minibussen") mag slechts 1 kind per zitplaats worden vervoerd en deze moet goed worden vastgemaakt op basis van leeftijd en grootte.

Telefoneren tijdens het rijden is alleen toegestaan via een handsfree apparaat, dat met één hand moet kunnen worden bediend en op geen enkele manier het sturen mag hinderen.

Motorrijders zijn in Oostenrijk verplicht een valhelm te dragen. Ze hebben ook een vignet nodig en de dimlichten moeten overdag tijdens het rijden branden.

Iedere automobilist moet altijd een verbanddoos, een gevarendriehoek en een reflecterend goed zichtbaar vest bij zich hebben en deze kunnen tonen bij een verkeerscontrole.

Op Oostenrijkse wegen buiten de bebouwde kom moeten goed zichtbare vesten worden gedragen. Dit betekent dat chauffeurs het high-visibility vest moeten aantrekken bij het oprijden van de rijbaan in geval van pech of een ongeval. Het wordt aanbevolen dat elke reiziger een high-visibility vest draagt.

Drinken en rijden