Zelfklevend vignet

Er zijn 3 soorten plakvignetten: jaarvignetten, 2-maandenvignetten en 10-dagenvignetten.

Bij auto's wordt het plakvignet aangebracht aan de binnenkant van de voorruit, op de linkerbovenrand of achter de achteruitkijkspiegel. Het vignet mag niet worden afgedekt door tintstrips.

Bij motoren moet het zijn aangebracht op een onderdeel dat moeilijk te verwijderen is (vorkstang of tank) en duidelijk zichtbaar is.

Controles worden uitgevoerd door de politie, douanebeambten en medewerkers van de service- en inspectiedienst, maar ook automatisch met behulp van camera's. Zonder vignet of zonder een correct aangebracht vignet volgt een boete.

Voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton geldt de elektronische GO-Box en de milieusticker.