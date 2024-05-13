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Tol, vignet en GO-Box: onderweg op de Oostenrijkse wegen.
Alles over tarieven, tolsysteem, vignet, GO-Box, tolwegen en milieusticker.

Snelwegen en autowegen zijn tolplichtig in Oostenrijk! Hier vind je informatie over tolwegen, het kopen en gebruiken van een tolvignet of GO-Box.

Zelfklevend vignet

Er zijn 3 soorten plakvignetten: jaarvignetten, 2-maandenvignetten en 10-dagenvignetten.

Bij auto's wordt het plakvignet aangebracht aan de binnenkant van de voorruit, op de linkerbovenrand of achter de achteruitkijkspiegel. Het vignet mag niet worden afgedekt door tintstrips.

Bij motoren moet het zijn aangebracht op een onderdeel dat moeilijk te verwijderen is (vorkstang of tank) en duidelijk zichtbaar is.

Controles worden uitgevoerd door de politie, douanebeambten en medewerkers van de service- en inspectiedienst, maar ook automatisch met behulp van camera's. Zonder vignet of zonder een correct aangebracht vignet volgt een boete.

Voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton geldt de elektronische GO-Box en de milieusticker.

Digitaal vignet

Als je je vignet vanuit je luie stoel wilt kopen voordat je op vakantie gaat, kun je het digitale vignet kopen in de ASFINAG webshop of via de gratis ASFINAG app.

Er zijn 4 soorten digitale vignetten: jaarvignet, 2-maandenvignet, 10-dagenvignet of 1-dagenvignet.

Maar let op: het 2-maanden- en jaarvignet is bij online aankoop pas geldig vanaf de 18e dag na de aankoopdatum (na online aankoop van het digitale vignet hebben kopers 14 dagen de tijd om de aankoop te annuleren). Het digitale vignet is direct geldig bij aankoop bij verkooppunten en automaten.

Deze periode vervalt ook bij aankoop van een 1-daags of 10-daags vignet en het vignet is direct geldig.

De toekomst van het vignet is digitaal: vanaf 2027 zal er in Oostenrijk alleen nog maar een digitale vignet zijn.

Voor het vignetjaar 2026 blijft alles bij het oude: of het nu gaat om de klassieke vignetsticker op de voorruit of de digitale variant – beide blijven geldig.

ASFINAG Webshop
Vignetvrije wegen of secties

Uitzonderingen op de vignetplicht

  • het toltraject A1 Westautobahn tussen de staatsgrens bij Walserberg en het knooppunt Salzburg Nord

  • het toltraject A12 Inntalautobahn tussen de staatsgrens bij Kufstein en de aansluiting Kufstein-Süd

  • het toltraject A14 Rheintal/Walgau Autobahn tussen de staatsgrens bij Hörbranz en de aansluiting Hohenems

  • het toltraject A26 Linzer Autobahn (momenteel nog in aanbouw; vignetplicht geldt pas vanaf het einde van de dag waarop de aansluiting op de A7 Mühlkreis Autobahn via het knooppunt Linz-Hummelhof voor het verkeer is vrijgegeven.)

Meer informatie over de tijdelijke vrijstellingen is te vinden op de website van de verantwoordelijke instantie, ASFINAG.

Oostenrijkse autosnelwegvignet 2026: actuele tarieven

Jaarvignet

  • Eenbaans voertuigen (motoren e.d.): €42,70

  • Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton tZGM: €106,80

2-maandenvignet

  • Eenbaans voertuigen: €12,80

  • Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton tZGM: €32

10-dagenvignet

  • Eenbaans voertuigen: €5,10

  • Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton tZGM: €12,80

1-dagvignet

  • Eenbaans voertuigen: €3,80

  • Personenauto’s en voertuigen tot 3,5 ton tZGM: €9,60

Tol op specifieke routes

Onafhankelijk van het vignet wordt er een wegenheffing (tol) geheven voor alpenpassen die qua bouw en exploitatie veel geld kosten. Voor deze toltrajecten, zoals de Arlberg of de Karawanken Tunnel, kan de tol direct bij het betreffende tolstation of vooraf online worden betaald.

Afhankelijk van het traject variëren de kosten tussen € 8,80 en € 18,50 per rit. De tolwegtrajecten zijn:

Bosruck- en Gleinalmtunnel op de A9 Pyhrn-snelweg,

de A10 Tauern-snelweg,

de A11 Karawanken-snelweg,

de A13 Brenner-snelweg en

de S16 Arlberg-snelweg.

Wegentol: informatie & tarieven

De belangrijkste vragen en antwoorden over het vignet

Het vignet is verkrijgbaar bij talloze verkooppunten, bijvoorbeeld bij de ÖAMTC en ARBÖ automobilistenclubs en tankstations en tabakswinkels, en in het buitenland bij de betreffende automobilistenclubs en tankstations in de buurt van de grens. Het digitale vignet kan ook online worden gekocht in de ASFINAG tolshop, overal binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland, of bij ASFINAG tolstations zonder contant geld met een creditcard of bankpas.

Alle snelwegen en autowegen in Oostenrijk vereisen een tolvignet, maar niet de provinciale en Bundes wegen.

Er zijn 4 verschillende soorten vignetten met verschillende geldigheidsperioden: 1 dag, 10 dagen, 2 maanden of 1 jaar - afhankelijk van het type vignet (zelfklevend vignet of digitaal vignet).

Er moet speciale tol worden betaald op de volgende snelwegtrajecten (ongeacht het vignet): A 9 Pyhrn snelweg, A 10 Tauern snelweg, A 11 Karawanken snelweg, A 13 Brenner snelweg en S 16 Arlberg snelweg.

Voor je auto hebben je in Oostenrijk geen milieusticker nodig.
De verplichting geldt alleen voor vrachtwagens en bedrijfs-/nutzvoertuigen (klassen N1, N2 en N3). Zij moeten een milieusticker hebben wanneer ze een van de acht Oostenrijkse milieuzones inrijden.
Let op: personenauto’s die fiscaal als N1-bestelwagen/vrachtwagen zijn ingedeeld, vallen ook onder deze regeling.

De GO-Box - Voor vrachtwagens, bussen en zware campers

Alle voertuigen met een technisch toelaatbare maximummassa van meer dan 3,5 ton tzGm (technisch toegestane totale massa) moeten worden uitgerust met een on-board unit, de zogenaamde GO-Box. De GO-Box gebruikt een microgolfsignaal om elke passage onder een tolportaal te registreren. De EURO-emissieklasse of CO₂-emissieklassen, het aantal afgelegde kilometers en het aantal assen van het voertuig zijn van invloed op de toltarieven, die alleen met de GO-Box kunnen worden betaald. Deze is verkrijgbaar bij talloze verkooppunten. De tol kan vooraf of achteraf worden betaald en de kosten kunnen ook rechtstreeks met ASFINAG worden verrekend via GO Direkt.

Let op: Verplichte milieusticker voor vrachtwagens

In Oostenrijk geldt de milieustickerplicht alleen voor vrachtwagens in de categorieën N1, N2 en N3 als ze een van de 8 milieuzones willen binnenrijden die momenteel van kracht zijn, evenals voor auto's die voor belastingdoeleinden als vrachtwagen N1 zijn geregistreerd.

Milieusticker

Alle verdere informatie in de ASFINAG vignettenmap

Vignet map

De belangrijkste alarmnummers in één oogopslag

Europees alarmnummer: 112

Alarmnummers in Oostenrijk:

  • Brandweer: 122

  • Politie: 133

  • Redding: 144

Hulpdiensten bij pech in Oostenrijk:

  • ÖAMTC: 120

  • ARBÖ: 123

Bergredding: 140

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