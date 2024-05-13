Kaiserschmarren
- Klassiekers
- Zoet
- Vegetarisch
- dessert
De in stukjes gescheurde pannenkoeken zijn een tijdloze favoriet in Oostenrijk.
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 45 min.
- 4 Porties
Leg de rozijnen in een kom, meng met de rum, en laat ongeveer 15 minuten staan. Splits de eieren en doe de dooiers in een mengkom. Voeg de melk en bloem en breng op smaak met wat geraspte citroenschil en vanillesuiker. Meng tot een glad deeg.
Klop de eiwitten met de kristalsuiker en een klein snufje zout tot het een stevige piek vormt en vouw in het deegmengsel. Verwarm de oven voor op 180°C.
Laat de boter smelten en borrelen in een grote of twee kleine (gecoate) hittebestendige koekenpannen. Giet het mengsel erin en strooi na 1-2 minuten de geweekte rozijnen erover. Bak de onderkant tot ze lichtbruin zijndraai om met een spatel en bak nog 6-8 minuten in de voorverwarmde oven tot ze goudbruin zijn. Je kunt het ook op het fornuis bakken.
Scheur de 'Schmarren' in kleine stukjesmet behulp van twee vorken. Strooi de boterschilfers erover, bestrooi met wat kristalsuiker en karameliseer onder de grill op hoog vuur.
Haal van de grill en leg op voorverwarmde borden. Bestuif met poedersuiker en kaneel. Serveer met een pruimen- of bessenragout of fruitcompote.
Tip: De Kaiserschmarren kunnen ook boven in de oven worden gebakken en aan het eind worden gekaramelliseerd met een deksel op de pan..
Ingrediënten
Wist je dat...?
De Oostenrijks-Hongaarse monarchie mag dan wel een aantal volkeren hebben verenigd onder het embleem van de twee adelaars, als het op zijn maaltijdkeuzes aankwam, bleek keizer Frans Jozef erg trouw aan zijn geboorteland en -regio. Naast gekookt rundvlees hield hij van eenvoudige gebakgerechten gemaakt van eieren, meel, melk en een beetje suiker, zoals de lichte en romige Kaiserschmarren (letterlijk: Keizerpannenkoeken). Het gerucht gaat dat de zoete lekkernij is ontstaan uit een omelet die per ongeluk was versnipperd. Of dat verhaal waar is of niet, het belangrijkste is dat het recept aan ons is doorgegeven.