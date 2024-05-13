Stap 4

Scheur de 'Schmarren' in kleine stukjesmet behulp van twee vorken. Strooi de boterschilfers erover, bestrooi met wat kristalsuiker en karameliseer onder de grill op hoog vuur.

Haal van de grill en leg op voorverwarmde borden. Bestuif met poedersuiker en kaneel. Serveer met een pruimen- of bessenragout of fruitcompote.