Krakelingensoep
- Klassiekers
- Voorgerecht
Krakelingensoep is een typisch recept uit de Wildschönau in Tirol. Het is eigenlijk geen soep, hoewel het wel als zodanig geëtiketteerd is.
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 45 min.
- 4 Porties
Stap 1
Snijd de krakelingen in stukken van 1 cm breed, giet er hete soep over, dek af en laat weken.
Stap 2
Giet overtollige soep voorzichtig af.
Stap 3
Leg laagjes pretzels en kaas in een ovenschaal.
Stap 4
Fruit de fijngesneden ui in boter tot hij lichtgeel is en giet over de bovenkant.
Stap 5
Bak in de oven en serveer bestrooid met bieslook.
Tip: Serveer met melk of karnemelk.
Ingrediënten
Voor de krakelingensoep