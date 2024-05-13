Stap 5

Breek of verdeel de chocolade in kleine stukjes voor het glazuur. Laat het water en de suiker een paar minuten op hoog vuur sudderen. Haal van het vuur, giet in een kom en laat afkoelen tot het precies lauwwarm is. (Te heet glazuur wordt dof, te koud glazuur wordt te dik.) Voeg de chocolade toe en los op in de suikeroplossing. Giet het glazuur snel, d.w.z. in één keer, over de cake en strijk het meteen helemaal uit met een paletmes of een heel breed mes en strijk het glad. Laat de cake op kamertemperatuur drogen.