Schorseneren met paneermeel en erwtencress
- Vegetarisch
- Hoofdgerecht
Theresia Palmetzhofer combineert schorseneren met beboterde broodkruimels en erwtencress in restaurant "Zur Palme".
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 30 min.
- 4 Porties
Bereid de schorseneren
Spoel de schorseneren onder koud water om grof vuil te verwijderen. Schil de schorseneren vervolgens. Leg de geschilde schorseneren meteen in een kom met koud water en citroensap om te voorkomen dat ze bruin worden.
Draag handschoenen bij het schillen, want de schorseneren zijn plakkerig.
Schorseneren koken
Snijd de schorseneren in stukken van ongeveer 8 cm lang. Kook in een pan met gezouten water, citroensap, witte wijn en suiker in ongeveer 15 - 20 minuten beetgaar. Giet dan af en gooi kort in boter om op smaak te brengen.
Bereid de boterkruimels
Smelt de boter in een pan. Voeg de broodkruimels toe en rooster ze op middelhoog vuur tot ze goudbruin zijn. Zet opzij.
Erwten en zure room
Kook de erwten in een kleine pan met licht gezouten water gedurende 2 minuten (ze moeten heldergroen en knapperig blijven). Giet af en spoel kort. Roer de zure room glad. Breng op smaak met zout en peper.
Garnering
Rol de schorseneren in het beboterde paneermeel en schik op een bord. Leg de doperwten ernaast en garneer met een toefje zure room. Garneer met verse erwtencress.