Stap 4

Neem het rundvlees uit de pot als het gaar is en houd het vlees warm in een beetje van de bouillon. Zeef de rest van de bouillon indien nodig. Serveer als voorgerecht, bestrooid met Grießnockerln of Frittaten en een beetje verse gehakte bieslook.

Snijd vervolgens het gekookte rundvlees tegen de draad in in plakjes en verdeel over verwarmde borden of in een decoratieve soepkom met de hete bouillon.