Topfenknödel met appelmoes
- Zoet
- Vegetarisch
- dessert
Er zijn veel manieren om Topfenknödel te bereiden, maar deze met spelt is heel snel en makkelijk te maken.
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 70 min.
- 12 Knoedels
Meng voor de spelt Topfenknödel snel alle ingrediënten door elkaar en laat minstens 30 minuten in de koelkast staan.
Schil de appels, snijd ze in kleine stukjes en doe ze in een kleine pan. Giet er water bij, voeg citroensap en kaneel toe en laat op laag vuur sudderen tot de appels uit elkaar vallen. Je kunt de gestoofde appels ook fijn pureren met een staafmixer.
Zet een pan water op om te koken. Haal het deeg uit de koelkast en vorm kleine knoedels met natte handen of een ijsschep.
Leg de knoedels in het kokende water en kook ze ongeveer 10 - 12 minuten - niet koken. Afhankelijk van de grootte van de knoedels kan de kooktijd iets korter of langer zijn.
Smelt ondertussen de boter en bak het speltbroodkruim goudbruin.
Haal de knoedels uit het water, gooi ze door het broodkruim en serveer ze met appelmoes.