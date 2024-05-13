Wist je dat …?

De abrikozenknödel het symbool is van de Wachau? Het gerecht is een perfect voorbeeld van de openhartigheid van de Oostenrijkers tegenover andere culturen. Deze delicatesse verbindt een vrucht die van oorsprong chinees is (de abrikoos) met een plant uit Polynesië (suiker) en een Opper-Duits bereidingsidee (de knödel). De EU – hoe kan het ook anders – heeft haar bureaucratische vingers in de pap. In dit geval moeten de abrikozenboeren uit Wachau aan de strenge eisen van de EU voldoen. Met de gecontroleerde benaming ‘Wachauer Marille’ g.U. ontvingen ze een geldig certificaat dat hun kostbare vruchten tot de beste van hun soort benoemt.