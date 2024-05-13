Waldviertler Mohnnudeln
- Klassiekers
- Zoet
- Vegetarisch
- dessert
- main-course
Als zoet dessert of als hoofdgerecht zijn Mohnnudeln een culinair genot voor elke gelegenheid.
Voorbereiding
- Bereidingstijd: 30 min.
- 4 Porties
Stap 1
Stamp de gekookte aardappelen fijn en kneed tot een deeg met de grove bloem, boter, een snufje zout en het ei.
Stap 2
Vorm er wortelvormige knoedels van en kook langzaam in ca. 10 minuten gaar. Zeef de pasta en roer er gesmolten boter, suiker, een beetje vanillesuiker en een scheutje rum door.
Stap 3
Meng er voldoende geraspte Waldviertler grijze maanzaad door en serveer bestrooid met poedersuiker.
Ingrediënten
Voor de Mohnnudeln