De kuuroorden van Gastein liggen midden in de bergwereld van de Hohe Tauern. Wellness en alpen verbinden hier geschiedenis en natuur voor families en levensgenieters.

In de drie belangrijkste plaatsen van het Gasteinertal komt het alpine levensgevoel het hele jaar door tot uiting. Bad Gastein maakt indruk met Belle Époque-architectuur en een indrukwekkende waterval. Bad Hofgastein biedt familievriendelijke trails, bikeparks en kleine bergmeren. Rond Dorfgastein vinden bezoekers rustige almwegen, historische molens en regionale culinaire specialiteiten.

Actieve vakantiegangers ontdekken in de regio meer dan 600 kilometer wandelroutes – van themapaden en de Gastein Trail tot culinaire fietstochten en verfrissende bergmeren. Families beleven afwisselende programma’s met goudwassen, klimmen en speelactiviteiten. Het culinaire aanbod loopt uiteen van bekroonde gastronomie tot gezellige huttenkeukens, vaak met spectaculair uitzicht op de bergen. Het Gasteiner thermaalwater, bekend om zijn weldadige werking, biedt tal van toepassingen.

In de winter verandert Gastein in een sport- en natuurparadijs: skiën, langlaufen, winterwandelen en rodelen zorgen voor afwisselende winterbelevenissen.