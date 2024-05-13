Gastein in SalzburgerLand
Thermen, bergavonturen en skiën – vol energie tussen ontspanning en belevenissen
Introduction
In de drie belangrijkste plaatsen van het Gasteinertal komt het alpine levensgevoel het hele jaar door tot uiting. Bad Gastein maakt indruk met Belle Époque-architectuur en een indrukwekkende waterval. Bad Hofgastein biedt familievriendelijke trails, bikeparks en kleine bergmeren. Rond Dorfgastein vinden bezoekers rustige almwegen, historische molens en regionale culinaire specialiteiten.
Actieve vakantiegangers ontdekken in de regio meer dan 600 kilometer wandelroutes – van themapaden en de Gastein Trail tot culinaire fietstochten en verfrissende bergmeren. Families beleven afwisselende programma’s met goudwassen, klimmen en speelactiviteiten. Het culinaire aanbod loopt uiteen van bekroonde gastronomie tot gezellige huttenkeukens, vaak met spectaculair uitzicht op de bergen. Het Gasteiner thermaalwater, bekend om zijn weldadige werking, biedt tal van toepassingen.
In de winter verandert Gastein in een sport- en natuurparadijs: skiën, langlaufen, winterwandelen en rodelen zorgen voor afwisselende winterbelevenissen.
De Gastein Card biedt gratis begeleide tochten, korting op thermen en tot 50% korting op bergbanen en activiteiten. De SalzburgerLand Card geeft gratis toegang tot meer dan 190 attracties.
Gastein vanuit elk perspectief
Top hoogtepunten
Thermen en wellness in Gastein
Het warme thermaalwater stroomt al eeuwenlang in een natuurlijke kringloop uit de bronnen. Het water is rijk aan waardevolle mineralen en bevat een optimale hoeveelheid radon. In de Felsentherme Bad Gastein dompel je je onder in het activerende thermaalwater, omringd door natuurlijke rotswanden en verdeeld over vier thermenwerelden. Met uitzicht op de omliggende bergen zorgt het warme water voor een moment van pure ontspanning.
De Alpentherme Bad Hofgastein biedt waterwerelden, sauna’s en rustige ontspanningsruimtes – weldadig voor lichaam en geest. Of je nu na een dag wandelen wilt ontspannen of bewust rust zoekt: de thermen van Gastein zijn een plek voor herstel en wellness midden in de Hohe Tauern.
Energie en vitaliteit opdoen in Gastein
In het Gasteinertal komen natuur, beweging en herstel samen in een bijzondere ervaring. Tijdens bosbaden ervaar je de verkwikkende werking van het bos op lichaam en geest. Door bewust door de natuur te wandelen, diep adem te halen en even afstand te nemen van het dagelijks leven laad je jezelf opnieuw op.
Yoga in de Gasteiner bergen combineert zachte beweging met de kracht van de Alpen en versterkt balans en innerlijke rust. Of je nu op zoek bent naar een moment van stilte of herstel na outdooractiviteiten: in Gastein vind je ruimte voor ontspanning en nieuwe energie midden in de natuur.
Top evenementen
Unieke plekken om te verblijven
Duurzaamheid in Gastein
In het Gasteinertal wordt vakantie met een goed geweten mogelijk. De regio zet in op milieuvriendelijke mobiliteit, zoals aankomen via de historische autosluis van de Tauernbahn, een dicht netwerk van openbaar vervoer en e-mobiliteit ter plaatse.
Ook het gebruik van thermaalwater voor warmteterugwinning toont de inzet voor duurzaamheid. Het warme bronwater wordt niet alleen gebruikt voor baden en wellness, maar ook voor het verwarmen van hotels en openbare gebouwen. Zo wordt energie bespaard en kunnen gasten ontspannen in de thermen terwijl tegelijk zorgvuldig met natuurlijke hulpbronnen wordt omgegaan. In Gastein gaan duurzaamheid en welzijn hand in hand.