Three women in black sportswear standing on a mountain meadow with mountain panorama in the background.
  1. Homepage
  2. Gastein

Gastein in SalzburgerLand
Thermen, bergavonturen en skiën – vol energie tussen ontspanning en belevenissen

De kuuroorden van Gastein liggen midden in de bergwereld van de Hohe Tauern. Wellness en alpen verbinden hier geschiedenis en natuur voor families en levensgenieters.

In de drie belangrijkste plaatsen van het Gasteinertal komt het alpine levensgevoel het hele jaar door tot uiting. Bad Gastein maakt indruk met Belle Époque-architectuur en een indrukwekkende waterval. Bad Hofgastein biedt familievriendelijke trails, bikeparks en kleine bergmeren. Rond Dorfgastein vinden bezoekers rustige almwegen, historische molens en regionale culinaire specialiteiten.

Actieve vakantiegangers ontdekken in de regio meer dan 600 kilometer wandelroutes – van themapaden en de Gastein Trail tot culinaire fietstochten en verfrissende bergmeren. Families beleven afwisselende programma’s met goudwassen, klimmen en speelactiviteiten. Het culinaire aanbod loopt uiteen van bekroonde gastronomie tot gezellige huttenkeukens, vaak met spectaculair uitzicht op de bergen. Het Gasteiner thermaalwater, bekend om zijn weldadige werking, biedt tal van toepassingen.
In de winter verandert Gastein in een sport- en natuurparadijs: skiën, langlaufen, winterwandelen en rodelen zorgen voor afwisselende winterbelevenissen.

Korte feitjes over Gastein
Liggingin de Salzburger Alpen, aan de rand van Nationaalpark Hohe Tauern
Hoogte:830 tot 1.600 m
Inwoners:ca. 12.000 (stand 2025)
Plaatsen:Bad Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein
Wandelroutesmeer dan 600 km
Skipistes:meer dan 200 km
Thermale bronnen:17
Hoogste berg:Gamskarkogel (2.467 m)
Aankomst
Evenementen

De Gastein Card biedt gratis begeleide tochten, korting op thermen en tot 50% korting op bergbanen en activiteiten. De SalzburgerLand Card geeft gratis toegang tot meer dan 190 attracties.

Gastein vanuit elk perspectief

Top hoogtepunten

Bad Gastein: Belle Époque ontmoet moderne lifestyle

Hangbrug Stubnerkogel: de hoogstgelegen brug van Europa

Gasteiner Heilstollen: 2,5 Kilometer einzigartiges Bergklima

Bad Gasteiner waterval: 341 meter natuurkracht in 3 etappes

Gamskarkogel: de hoogste grasberg van Europa op 2.467 meter

Gasteiner thermaalwater: tot 46 °C en rijk aan radon

Gadaunerer kloof: wildromantisch pad langs de Höhenweg

Skigebied Gastein: wintersport gecombineerd met topwellness

Montanmuseum Böckstein: demo-krachtcentrale en goudwassen

IJsklimmen in Gastein: hotspot in hoogalpien terrein

Activiteiten in Gastein

Ontspanning tussen berg en water

Thermen en wellness in Gastein

Het warme thermaalwater stroomt al eeuwenlang in een natuurlijke kringloop uit de bronnen. Het water is rijk aan waardevolle mineralen en bevat een optimale hoeveelheid radon. In de Felsentherme Bad Gastein dompel je je onder in het activerende thermaalwater, omringd door natuurlijke rotswanden en verdeeld over vier thermenwerelden. Met uitzicht op de omliggende bergen zorgt het warme water voor een moment van pure ontspanning.

De Alpentherme Bad Hofgastein biedt waterwerelden, sauna’s en rustige ontspanningsruimtes – weldadig voor lichaam en geest. Of je nu na een dag wandelen wilt ontspannen of bewust rust zoekt: de thermen van Gastein zijn een plek voor herstel en wellness midden in de Hohe Tauern.

Felsentherme Bad GasteinAlpentherme Bad Hofgastein
Bosbaden en yoga in de natuur

Energie en vitaliteit opdoen in Gastein

In het Gasteinertal komen natuur, beweging en herstel samen in een bijzondere ervaring. Tijdens bosbaden ervaar je de verkwikkende werking van het bos op lichaam en geest. Door bewust door de natuur te wandelen, diep adem te halen en even afstand te nemen van het dagelijks leven laad je jezelf opnieuw op.

Yoga in de Gasteiner bergen combineert zachte beweging met de kracht van de Alpen en versterkt balans en innerlijke rust. Of je nu op zoek bent naar een moment van stilte of herstel na outdooractiviteiten: in Gastein vind je ruimte voor ontspanning en nieuwe energie midden in de natuur.

Bosbaden in GasteinAlpenyoga in Gastein

Top evenementen

Unieke plekken om te verblijven

Hotel Post Post, Bad Hofgastein: gezellig, alpien, 4 sterren

Berghotel Hauserbauer, Dorfgastein: 4 sterren op 1.080 meter

Hotel Miramonte, Bad Gastein: design en alpine elegantie

Europäischer Hof, Bad Gastein: stijlvol, 4 sterren superior

Straubinger Grand Hotel, Bad Gastein: bij de waterval 5*****

Hotel Blü, Bad Hofgastein: culinaire specialiteiten

Urban Nature Hotel, Bad Gastein: alpine lifestyle, 4 sterren

Salzburger Hof, Bad Gastein: elegant, 4 sterren superior

Hotel Mondi, Bad Gastein: alpine elegantie, 4 sterren

Hotel Sendlhofer’s, Bad Hofgastein: hotel in de Alpen

Klimaatbescherming

Duurzaamheid in Gastein

In het Gasteinertal wordt vakantie met een goed geweten mogelijk. De regio zet in op milieuvriendelijke mobiliteit, zoals aankomen via de historische autosluis van de Tauernbahn, een dicht netwerk van openbaar vervoer en e-mobiliteit ter plaatse.

Ook het gebruik van thermaalwater voor warmteterugwinning toont de inzet voor duurzaamheid. Het warme bronwater wordt niet alleen gebruikt voor baden en wellness, maar ook voor het verwarmen van hotels en openbare gebouwen. Zo wordt energie bespaard en kunnen gasten ontspannen in de thermen terwijl tegelijk zorgvuldig met natuurlijke hulpbronnen wordt omgegaan. In Gastein gaan duurzaamheid en welzijn hand in hand.

Duurzaamheid in GasteinNachhaltig reisen

Veelgestelde vragen

Het Gasteinertal ligt in SalzburgerLand, direct aan de rand van Nationaalpark Hohe Tauern, en omvat de plaatsen Dorfgastein, Bad Hofgastein en Bad Gastein. Het dal ligt tussen 830 en 1.600 meter hoogte, omringd door indrukwekkende bergen. De hoogste top in de regio is de Ankogel (3.252 meter), terwijl de Gamskarkogel (2.467 meter) het panorama in het dal domineert. Het Gasteinertal is daardoor een ideale bestemming voor wandelen, skiën, wellness en een gezinsvakantie.

Het Gasteinertal is beroemd om zijn unieke thermaalwater: Uit een diepte tot 2.000 meter komen 17 warme bronnen naar boven, rijk aan mineralen en licht radonhoudend. Het water heeft een weldadige werking op spieren, gewrichten en het algemene welzijn. Je ervaart het thermaalwater onder andere in de Felsentherme Bad Gastein, de Alpentherme Bad Hofgastein en in de Gasteiner Heilstollen.

In de winter beschikt het Gasteinertal over ongeveer 200 kilometer pistes binnen het skigebied Ski amadé. Daarnaast zijn er winterwandelroutes en kun je ontspannen in de thermen van Bad Gastein en Bad Hofgastein. Ook rodelen, langlaufen en sneeuwschoenwandelen behoren tot de mogelijkheden.

In de zomer zijn er meer dan 600 kilometer wandelroutes, talrijke almen en bergmeren. Daarnaast zijn er activiteiten zoals yoga in de bergen. Culturele bezoekers vinden er openluchtconcerten, kunstfestivals en alpine cultuur.

Het Gasteinertal is goed bereikbaar. Met de auto kun je via de Tauernschleuse Böckstein-Mallnitz het dal bereiken. Met de trein zijn er verbindingen naar de stations Dorfgastein, Bad Hofgastein en Bad Gastein, waardoor het dal ook zonder auto gemakkelijk bereikbaar is.

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk

Abbonneer je nu op onze nieusbrief voor exclusieve aanbiedingen en tips:

  • Insider tips voor jouw volgende vakantie

  • Culinaire hoogtepunten en recepten

  • Unieke evenementen

  • Actueel reisaanbod en specials