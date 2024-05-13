Wooden alpine hut with flower boxes on green mountain meadow, rocky mountain range in background, Austrian flag on left.
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Regio Hochkönig in SalzburgerLand
Familievakantie met almwandelingen, skiën en genieten in de bergen

Tijd voor het gezin in Hochkönig – in de zomer tijdens het wandelen, in de winter op de ski’s. En natuurbeleving gaat hier altijd samen met culinaire verwenmomenten.

De regio Hochkönig staat voor authentieke alpen­cultuur, regionale gastronomie en warme gastvrijheid. De plaatsen Maria Alm, Dienten en Mühlbach liggen midden in een indrukwekkend berglandschap. Natuuractiviteiten en culinaire verwennerij gaan hier hand in hand – een vakantie die nog lang blijft nazinderen. Duurzaamheid, rust en authentieke ontmoetingen maken een verblijf in Hochkönig extra bijzonder.

In de zomer speelt het leven zich af in de alpiene natuur: op wandelpaden en bergtoppen, met MTB of e-bike over almen of tijdens kruidenwandelingen door geurige almweiden. Wie wil, sluit de dag af in een berghut met regionale gerechten. Met de HochkönigCard liggen tal van mogelijkheden open – van bergliften tot openluchtzwembaden.

Wanneer de winter komt, maakt de regio deel uit van Ski amadé: 120 kilometer pistes, 34 liften en volop ruimte voor families, skiërs en levensgenieters. Of je nu de legendarische Königstour skiet of even stopt in een gezellige berghut – hier komen natuur, familie en genieten het hele jaar door samen.

Snelle info over de regio Hochkönig
Ligging:in het district St. Johann im Pongau in SalzburgerLand
Hoogte:800 tot 2.941 m
Inwonersca. 4.300
Plaatsen: Maria Alm, Dienten en Mühlbach
Pistekilometers:120 km
Wandelpaden:340 km
Hoogste berg:Hochkönig (2.941 m)
Reis naar de regio
Evenementen

De HochkönigCard biedt tal van inclusieve voordelen en kortingen voor bergliften, openluchtzwembaden en andere activiteiten in Maria Alm, Dienten en Mühlbach.

De regio Hochkönig vanuit alle perspectieven

Top hoogtepunten

Skigebied Hochkeil: 100% natuursneeuw voor pisteplezier

Skiroute Königstour: 6 toppen en 35 kilometer voor pro's

Tom Almhütte: gastronomie en architectuur op 1.400 meter

Schaukelpark Hochkönig: familieplezier op 1.600 meter

Bergdorp Dienten: natuur en gastronomie voor families

Kino am Berg: acht bioscoopstoelen met uitzicht op de bergen

Triefen waterval Hinterthal: natuurmonument bij Hochkönig

Prinzenberg Natrun in Maria Alm: klim- en avonturenpark

Museum Mühlbach am Hochkönig:4.000 jaar mijnbouwgeschiedenis

Activiteiten in de regio Hochkönig

Top evenementen

Gondel.Alm.Genuss - Het Gondeldiner

20/3/2026
Maria Alm, Hochkönig

Een meergangenmenu begeleidt een rit op grote hoogte. Tussen de gangen wisselen uitzichten en sfeer elkaar af, terwijl culinaire beleving en beweging samenkomen in een bijzondere avond tussen genieten en panorama.

Meer lezen
Culinaire hoogtepunten

Genieten in Hochkönig

In Hochkönig smaakt elk seizoen een beetje anders. Tussen hemel en almweiden, bossen en bergtoppen ontvouwt zich een keuken die diep in de regio geworteld is en tegelijk vernieuwend is. Hier wordt de natuur de voorraadkast. Of je nu in het dal dineert in stijlvolle alpine sfeer of hoog in de bergen met weids uitzicht: genieten betekent hier ook vrijheid.

  • Culinaire Winter

    Restaurants in het dal met uitzicht op het Hochkönig-panorama, berghutten in de bergen en gastronomische tips.

  • Culinaire Königstour

    Ski amadé-pistes en alpine culinaire stops verbinden winteravontuur met regionale gastronomie.

  • Culinaire zomer

    Regionale alm-specialiteiten met panoramisch uitzicht en culinaire hoogtepunten in restaurants in het dal.

  • Culinaire Königstour

    Met de fiets door berg en dal, regionale producten proeven in berghutten en genieten van het panorama.

  • Vegetarisch en vegan

    Verse regionale keuken voor families en foodies – regionaal, seizoensgebonden en duurzaam.

Unieke plekken om te verblijven

AlpenParks Hotel & Apartment in Mühlbach: comfort en natuur.

Hotel Hochkönigin in Maria Alm: 4-sterren superior hotel

Aldiana Club Hochkönig in Mühlbach: vakantie met uitzicht

Hotel Eder in Maria Alm: lifestylehotel met 4 sterren

Hotel EdeR FriDa in Maria Alm: familie- en kinderhotel

Hotel Morgenzeit in Maria Alm: wellness, tuin en natuurbad

Übergossene Alm Resort in Dienten: 4-sterren superior

Hotel SEPP in Maria Alm: adults only, wellness en panorama

Kruiden, cultuur en duurzaamheid

Duurzame belevenissen in de regio Hochkönig

De regio Hochkönig laat zien hoe duurzaam vakantie vieren eruitziet. Tijdens kruidenwandelingen op 13 almen verzamel je planten, leer je hoe ze in de keuken of als geneeskruid worden gebruikt en geniet je van almsoepen ter plaatse. In de winter nodigen sneeuwschoenwandelingen, begeleide skitochten en rodeltochten buiten de pistes uit tot rustige natuurmomenten.

Cultuur en tradities beleef je tijdens feesten en ambachtelijke demonstraties in Maria Alm, Dienten en Mühlbach. Krachtplekken zoals stille bergmeren of uitzichtpunten geven ruimte om even stil te staan in een ongerepte natuur. Wandel- en skibussen zorgen daarbij voor klimaatvriendelijke mobiliteit.

Elke duurzame activiteit helpt de natuur te beschermen, wandelroutes te behouden en de regio levendig te houden voor toekomstige generaties.

Duurzaam actief in HochkönigDuurzaam reizen in Oostenrijk

FAQs

De regio Hochkönig ligt in het district St. Johann im Pongau in SalzburgerLand.
Ze omvat de plaatsen Maria Alm, Dienten en Mühlbach en maakt deel uit van de skiregio Ski amadé.

Hochkönig staat voor authentieke alpen­cultuur, culinaire verwennerij en warme gastvrijheid. De regio combineert indrukwekkende berglandschappen, duurzaamheid en echte gastvrijheid.

In Hochkönig is het hele jaar door iets te beleven. In de zomer nodigen wandelroutes, e-biketochten en kruidenervaringen uit, terwijl in de winter skiën, rodelen en winterwandelen centraal staan. Daarnaast zijn er culinaire ervaringen, almfeesten en culturele evenementen.

Ja. De regio Hochkönig staat bekend als bijzonder familievriendelijk. Avontuurlijke bergen, kindvriendelijke wandelroutes, almen met speeltuinen en familiegerunde accommodaties zorgen voor een ontspannen gezinsvakantie.

De HochkönigCard is een gastenkaart met tal van voordelen: gratis ritten met bergliften, gratis toegang tot attracties, kortingen op activiteiten en regionale extra’s.

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