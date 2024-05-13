Two hikers with backpacks at a mountain lake, rocky peaks and alpine hut in the background, blue sky.
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Osttirol
Natuurparadijs in het samenspel van bergen, wintersport en nationaal park.

Waar Großglockner en Großvenediger de hemel raken: tussen Lienz en Matrei betoveren bergen, berghutten en pure natuur – in de zomer én in de winter.

Osttirol is een stukje Alpen dat nog ademt. Tussen de Hohe Tauern en de Lienzer Dolomieten verheft zich een land van contrasten – ruw en zacht tegelijk. Meer dan 260 drieduizenders, waaronder Großglockner en Großvenediger, vormen een decor dat wandelaars, klimmers en skitochters gelijkelijk in zijn ban trekt.

Wie hier op pad gaat, voelt ruimte in plaats van drukte, oorspronkelijkheid in plaats van enscenering. In de zomer leiden bergtochten naar heldere meren en stille berghutten, in de winter glinsteren langlaufpistes en hellingen in het zonlicht. In Lienz versmelt de bergwereld met een zuidelijk levensgevoel, Matrei en Kals openen het zicht op de hoogste toppen. Osttirol is waar de natuur nog het tempo bepaalt en elk moment echt is.

Snelle info over Osttirol
Ligging:in het zuidwesten van Oostenrijk, Tirol
Hoogst gelegen plaats:Obertilliach (1.450 m)
Inwoners:ca. 49.000 (stand 2025)
Bergen:266 drieduizenders
Langeafstandswandelroutes:21
Langlaufpistes:400 km
Skigebieden:5
Hoogste berg:Großglockner (3.798 m; de top behoort tot Karinthië)
Reisinfo
Evenementen

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Osttirol vanuit alle perspectieven

Top hoogtepunten

Zonnestad Lienz: kleine stad met mediterraan flair

Großglockner: de hoogste berg van Oostenrijk met 3.798 meter

Schloss Bruck: het museum van de stad Lienz, 750 jaar oud

Triestacher See: het enige natuurzwemmeer van Osttirol

Pustertaler Höhenstraße: van Abfaltersbach naar Leisach

Burg Heinfels: de grootste hoogteburcht van Osttirol

Oberhauser Zirbenwald: het grootste oostelijke pijnboomwoud.

Jagdhausalm: een van de oudste almen van Oostenrijk

Dorfertal: almdal met wildromantische kloof en natuur

Langlauf- en biatloncentrum Obertilliach: 60 km loipes

Activiteiten in Osttirol

Lange wandelroute langs de rivier

De Iseltrail

Langeafstandswandelroute vol waterwonderen – 75 kilometer natuurbeleving langs de laatste vrij stromende gletsjerrivier van de Alpen. In vijf etappes leidt hij van de zonnige Dolomitenstad Lienz naar de arctische gletsjerpoort in nationaal park Hohe Tauern. De route loopt door bossen, kloven en langs watervallen – altijd begeleid door het ruisen van de Isel, die zich dan eens rustig, dan eens wild toont.

De eerste twee etappes nodigen uit tot rustig inlopen, daarna wachten stevigere klimmen en een vleugje alpine avontuurdrang. Ideaal voor natuurliefhebbers, genotwandelaars en gezinnen met looplustige kinderen. De Iseltrail – een route die verfrist, beweegt en betovert.

Ontdek de Iseltrail
Het grootste park van Midden-Europa

Nationaal park Hohe Tauern

Nationaal park Hohe Tauern is een krachtplek van de superlatieven – wild, wijd en vol leven. Over 1.856 vierkante kilometer strekt zich hier de oorspronkelijke ziel van de Alpen uit, 611 daarvan in Osttirol. Tussen meer dan 300 drieduizenders, 342 gletsjers, smaragdgroene bergmeren en donderende watervallen laat de natuur zich van haar indrukwekkendste kant zien. Driekwart van het oppervlak staat onder strenge bescherming – een toevluchtsoord waar dieren en planten ongestoord gedijen.

In het Defereggental, in Matrei, Kals am Großglockner, Virgen en Prägraten am Großvenediger is deze wildernis van dichtbij te beleven. Steenbokken en lammergieren kruisen je pad, edelweiss bloeit tussen de rotsen. Wie de geheimen van het hooggebergte wil ontdekken, sluit zich aan bij de rangers op begeleide tochten – en ziet hoe kostbaar oorspronkelijkheid kan zijn. Nationaal park Hohe Tauern – een wereld die blijft wanneer al het andere vergaat.

Nationaal park Hohe Tauern

Top evenementen

Unieke plekken om te verblijven

Hotel Goldried in Matrei: ligging aan de skipiste

Gannerhof in Innervillgraten: 4-koksmuts-keuken

harry's home Lienz: hotel en appartementen, charmant design

Hotel Rauter in Matrei: 4 sterren en 2 Gault-Millau-mutsen

Outside in Matrei: natuurhotel, 4 sterren superior

Almfamilyhotel Scherer in Obertilliach: 4 sterren superior

Gradonna Mountain Resort in Kals: 4 sterren superior

Dolomiten Residenz Sporthotel Sillian: 4 sterren superior

Vakantie voor iedereen

Duurzaamheid en toegankelijkheid in Osttirol

In Osttirol staat respect hoog in het vaandel – voor de natuur, de mensen en wat er overblijft. Duurzaamheid betekent hier: regionaal genieten, zuinig met hulpbronnen onderweg zijn en echte oorspronkelijkheid beleven. Ook toegankelijk reizen heeft zijn vaste plek: veel routes, accommodaties en uitstapjes zijn zo ingericht dat iedereen ervan kan genieten. Zo wordt een vakantie in Osttirol een ervaring die verbindt – bewust, aandachtig en open voor iedereen.

Toegankelijke vakantieDuurzaam reizen

Veelgestelde vragen

Osttirol ligt in het zuidwesten van Oostenrijk, in de deelstaat Tirol – gescheiden van Noord-Tirol door SalzburgerLand en Zuid-Tirol. De regio grenst aan Karinthië en Italië en wordt omgeven door imposante bergketens zoals de Hohe Tauern en de Lienzer Dolomieten.

Populaire bestemmingen zijn de zonnige Dolomitenstad Lienz, het Defereggental, Matrei in Osttirol, Kals am Großglockner en het idyllische Villgratental. Elke plaats heeft zijn eigen karakter – van cultureel levendig tot natuurverbonden stil.

Osttirol biedt een unieke verscheidenheid: wandelen, bergbeklimmen, fietsen, skiën of gewoon van de natuur genieten. Cultuurliefhebbers ontdekken musea, kastelen en traditionele feesten. En fijnproevers proeven regionale specialiteiten zoals Osttiroler Schlipfkrapfen of almkaas.

Osttirol zet al jaren in op zacht reizen, regionale kringlopen en milieuvriendelijke mobiliteit. Veel bedrijven werken met hernieuwbare energie en bieden vakantie in harmonie met de natuur – eerlijk, bewust en toekomstgericht.

Ja! Osttirol staat voor zorgeloze gezinsvakantie in de natuur. Kinderen vinden hier avontuur tussen bergen, almen en meren – zonder gedrang en met volop ruimte om te ontdekken. Veel accommodaties en uitstapjes zijn speciaal op gezinnen gericht.

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