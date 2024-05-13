Four hikers at a mountain lake with green alpine meadows and mountain peaks in the background, alpine hut visible.
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Schladming-Dachstein in Steiermark
Vakantie in de Alpen: wandelen, wintersport en het gevoel van vrijheid

Rond de Dachstein-gletsjer laat de Alpen zich van haar actieve kant zien – tijdens het wandelen, in de wintersport of tijdens een culinaire gezinsvakantie vol natuur.

Tussen de steile zuidwanden van de Dachstein, de ruige Schladminger Tauern en het imposante Grimming-massief ontvouwt de regio Schladming-Dachstein haar volledige alpine veelzijdigheid. Hier schitteren meer dan 300 bergmeren, borrelen 1.000 bronnen en storten honderd watervallen het dal in – een landschap dat je in beweging brengt.

Of je nu wandelt in Ramsau, de Dachstein-gletsjer verkent of geniet van wintersport op de legendarische pistes – je vakantie combineert hier vrijheid, natuur en culinaire beleving op een unieke manier.

Families ontdekken rustige paden en avonturen in de frisse berglucht, terwijl actievelingen uitdagingen vinden tussen rots en sneeuw. In de zomer trekken bergmeren en almwegen mountainbikers aan, in de winter staan skiën, langlaufen en winterwandelen centraal.

Schladming-Dachstein is een regio waar de natuur van Oostenrijk groots aanwezig is – en waar jij er middenin zit, wanneer beweging, almculinair genieten en levensvreugde samenkomen.

Weetjes over Schladming-Dachstein
Ligging:tussen de zuidwanden van de Dachstein, de Schladminger Tauern en het Grimming-massief
Highest point: Ramsau am Dachstein (1.135m)
Inwoners:ca. 33.473 (2024)
Plaatsen in de regio:13
Natuurwateren:300 bergmeren, 1.000 bronnen en 100 watervallen
Skigebieden:9
Meerdaagse wandelroutes:5
Hoogste berg:Dachstein (2.995m)
Aankomst
Evenementen

De Sommercard en Herbstcard krijg je al vanaf één overnachting bij aangesloten accommodaties – direct bij aankomst.

Ontdek de Schladming-Dachstein regio

Top hoogtepunten

Steirischer Bodensee: watervalpad en Hans-Wödl-hut

Slot Trautenfels: krachtplek met uitzicht op de Grimming

Riesachfälle: pad naar de grootste waterval van Steiermark

Natuurpark Sölktäler: ontspanning en beweging in de natuur

Dachstein gletsjer: avontuur en culinair genieten op 2.700 m

4-Berge-skischaukel: skiën op 123 km pistes

Ramsau am Dachstein: langlaufen en hiken op het hoogplateau

Activiteiten in de Schladming-Dachstein regio

Ijswerelden en hoge hoogtes

Dachstein-gletsjerwereld

Met de panoramagondel zweef je naar de Dachstein-gletsjer, waar ijs, lucht en stilte samenkomen. Boven wacht een wereld tussen adrenaline en verwondering – op de Himmelsleiter, de hangbrug, de Trap naar het Niets of de Skywalk.

Binnen in de berg leidt het ijspaleis je door glinsterende tunnels van duizenden jaren oud – een stille, bijna magische reis.

Tussendoor zijn er momenten van pure ontspanning: een ontbijt bij zonsopgang of een diner bij zonsondergang in het gletsjerrestaurant.

De Dachstein – een plek waar natuur, moed en bewust genieten samenkomen.

Dachstein-gletsjerwereld

Top evenementen

Culinaire evenementen

2025 – 2026
Schladming Dachstein

Of het nu lente, alpenzomer, boerenherfst of winter is – in Schladming-Dachstein staat culinair genieten het hele jaar centraal. Talrijke festivals en boerenmarkten nodigen uit om te proeven, ontdekken en ontspannen.

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Topgastronomie

Almculinair genieten en toprestaurants

Of het nu zomer of winter is – op de almen van Schladming-Dachstein ontstaan gerechten die diep geworteld zijn in traditie, maar verrassen met moderne accenten.

Typisch voorbeeld: Ennstaler Steirerkas, creatief geïnterpreteerd. Topchef Richard Rauch en regionale chefs tonen hoe modern alpine cuisine vandaag smaakt: puur, gedurfd en vol karakter.

Ook buiten de almen ontdek je culinaire diversiteit: van klassieke gerechten tot verfijnde gastronomie.

Zo smaakt de regio: authentiek, verrassend en met een vleugje bergvrijheid.

Alpine keuken door Richard RauchHaute-cuisine restaurants

Unieke plekken om te verblijven

Natuur en wellness hotel Höflehner: 4*

Actie en wellness hotel Falkensteiner: 4*

Hotel Schwaigerhof: 4* direct aan de piste

Hotel en restaurant Planaihof: 4*, direct aan de piste

Hotel Annelies en Chalet: 4*, Ramsau am Dachstein

Kinderhotel Stegerhof: 4*, in Donnersbachtal

Wellnesshotel Schütterhof: 4*, in Rohrmoos

Imlauer Hotel Schloss Pichlarn: 5*, in Aigen

Toegankelijke ervaringen

Vakantie voor iedereen

Holidays, mountain adventures, time in nature – in Schladming-Dachstein, all of this is possible for everyone. The sun bathes the mountains in golden light, and everyday life fades somewhere between summit and valley. One deep breath – and life feels lighter. Ready for adventure?

Vakantie, bergavonturen, tijd in de natuur – in Schladming-Dachstein is dit allemaal mogelijk voor iedereen. De zon baadt de bergen in een gouden licht, terwijl het dagelijks leven ergens tussen top en dal vervaagt. Eén diepe ademhaling – en het leven voelt lichter. Klaar voor avontuur?

Wat dacht je van een dag op een mono- of bi-ski, begeleid door ervaren instructeurs? Of een toegankelijke raftingtocht op de rivier de Enns? Je kunt ook het gevoel van vrijheid van dichtbij beleven tijdens het klimmen of terwijl je door de lucht suist aan de Flying Fox. In Schladming-Dachstein wordt inclusie echt geleefd – oprecht, warm en vanzelfsprekend. Samen met de vereniging Freizeit PSO ontstaan hier onvergetelijke vakantiemomenten waarin grenzen verdwijnen. Voor iedereen die het leven wil voelen – zonder compromissen.

Barriere-vrije vakantieFreizeit-PSO

FAQs

In Steiermark, tussen de zuidwanden van de Dachstein, de Schladminger Tauern en het Grimming-massief.

De regio is actief en veelzijdig – wandelen, wintersport en gezinsvakanties staan centraal. Hier zijn onze tips:

Voor families, sportievelingen, natuurliefhebbers en levensgenieters.

De Sommercard biedt gratis of voordelige toegang tot attracties, bergbanen, activiteiten en openbaar vervoer.

Zomer: wandelen, klimmen, mountainbiken
Winter: langlaufen, skiën, winterwandelen en rodelen.

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