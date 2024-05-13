Rond de Dachstein-gletsjer laat de Alpen zich van haar actieve kant zien – tijdens het wandelen, in de wintersport of tijdens een culinaire gezinsvakantie vol natuur.

Tussen de steile zuidwanden van de Dachstein, de ruige Schladminger Tauern en het imposante Grimming-massief ontvouwt de regio Schladming-Dachstein haar volledige alpine veelzijdigheid. Hier schitteren meer dan 300 bergmeren, borrelen 1.000 bronnen en storten honderd watervallen het dal in – een landschap dat je in beweging brengt.

Of je nu wandelt in Ramsau, de Dachstein-gletsjer verkent of geniet van wintersport op de legendarische pistes – je vakantie combineert hier vrijheid, natuur en culinaire beleving op een unieke manier.

Families ontdekken rustige paden en avonturen in de frisse berglucht, terwijl actievelingen uitdagingen vinden tussen rots en sneeuw. In de zomer trekken bergmeren en almwegen mountainbikers aan, in de winter staan skiën, langlaufen en winterwandelen centraal.

Schladming-Dachstein is een regio waar de natuur van Oostenrijk groots aanwezig is – en waar jij er middenin zit, wanneer beweging, almculinair genieten en levensvreugde samenkomen.