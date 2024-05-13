Slenter door de feestelijk versierde straten, snuif de wintersfeer op, bezoek gezellige cafés en de kerstmarkten.

In de winter, en vooral tijdens de kerstperiode, wordt Graz omgetoverd tot een winterwonderland: Overal fonkelen lichtjes en de historische pleinen van de stad schitteren in feestelijke pracht. De adventsmarkten verleiden bezoekers met de heerlijke geuren van punch en peperkoek, terwijl zachte muziek en vrolijk gelach bijdragen aan de warme, gezellige sfeer.

Als je een overzicht wilt krijgen van de stad Graz en je wilt oriënteren, kun je het beste beginnen vanaf de Schlossberg. 260 treden of de Schlossbergspoorweg leiden van de oude stad omhoog naar de populaire uitkijkheuvel van Graz. De klokkentoren, het herkenningspunt van de stad, waakt vanaf daar over de prachtige stad.