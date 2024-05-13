Linz
De stad van de toekomst
Introduction
Vol energie en open voor nieuwe trends. Linz heeft lange tijd naam gemaakt als kunststad. Misschien komt het door het industriële erfgoed en de ruige charme van de nabijgelegen havenkranen: kunst, cultuur en technologie lopen op een bijzonder spannende manier in elkaar over.
Linz is als UNESCO-stad van mediakunsten wordt gekenmerkt door een innovatieve culturele scène, bevordert digitale kunst en is de thuisbasis van het Ars Electronica Center.
Het architectonisch en akoestisch uitstekende muziektheater is fascinerend, zelfs buiten de voorstelling in de geluidsfoyer. Het restaurant op de 4e verdieping is ook een belevenis.
Linz vanuit alle perspectieven
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Anton Bruckner
Anton Bruckner, geboren op 4 september 1824 in Ansfelden in Opper-Oostenrijk, toonde zijn muzikale talent al op jonge leeftijd in de Sint-Florianusabdij. Als orgelvirtuoos maakte hij indruk met zijn improvisaties, maar zijn grootste passie was het componeren van symfonieën. Hij werd lang niet begrepen door de Weense hoge cultuur en vocht voor erkenning. Pas op latere leeftijd verwierf hij roem en talrijke onderscheidingen.
Zijn nalatenschap leeft voort in het Brucknerhaus Linz en de Anton Bruckner Privé Universiteit voort. Ter ere van hem wordt jaarlijks het Bruckner Festival ter ere van hem gehouden, waar klassieke muziek op het hoogste niveau wordt gepresenteerd. Met zijn vernieuwende stijl gaf hij vorm aan de symfonie en hij wordt beschouwd als een van de belangrijkste componisten van zijn tijd.
Eten en drinken in Linz
Unieke plekken om te verblijven
Linz Card
Hiermee kun je Linz voordelig ontdekken: gratis reizen op de lijnen van Linz AG, gratis toegang tot veel musea en een Donau-cultuurbonus van 10 euro. Er zijn drie varianten: de 1-daagse kaart, de 2-daagse kaart incl. klimmen en dalen met de Pöstlingberg kabelbaan en de 3-daagse kaart, die ook een 5-euro horecavoucher biedt.
De Linz Card is online verkrijgbaar, bij de Tourist Information Centre en in geselecteerde musea en hotels.