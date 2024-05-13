Sterz is (nog steeds) het soul food van Burgenland. Burgenlanders boven de 30 kennen de Sterz van hun oma. Het is een emotioneel gerecht. Het is een jeugdherinnering aan de dagelijkse lunch in de uitgebreide familie.

De kinderen zaten op school, de ouders en grootouders waren aan het werk op het land, in de schuur of buiten. Tussen de middag kwam iedereen samen aan de grote tafel om te eten. Voor Sterz minstens één keer per maand. Het werd geserveerd met melk, soep, gestoofd fruit of appelmoes. Elk gezinslid had zijn eigen voorkeuren.