Als je hogerop in het bos bent, waar de oerbossen en korstmossen zijn, dompel je je onder in een mystieke kracht. Je voelt de frisse berglucht, je kunt echt loslaten en diep ademhalen. Je bent zo ver weg van alles.

En dan gaat het meteen snel voor de „“verzamelaar”, omdat je maar beperkte tijd hebt. Ik schakel direct over naar verzamelmodus. Dan ben ik als een „“wezel” daarboven op de berg. Ik verzamel zoveel mogelijk, zoveel als ik kan meenemen. Enerzijds om de gasten iets te laten proeven, maar ook om nieuwe dingen te ontdekken.

Voor het restaurant neem ik alleen de hoeveelheid mee die ik de komende dagen nodig heb en die op het menu staat. En soms gebruik ik nog 15 minuten om dingen die ik nog niet ken mee te nemen, en dan onderzoek ik die thuis in alle rust.