Dat smaakt naar meer Chocolade lichaamsbehandelingen

Hotel Sacher is altijd al een synoniem geweest voor culinaire hoogstandjes. Maar hun spa-oase in Wenen gaat nog een stapje verder: Hier wordt de cacaoboon niet omgetoverd tot een smakelijke chocoladetraktatie, maar tot een luxueuze wellnesservaring.

Hun kenmerkende behandelingen maken gebruik van de meest waardevolle ingrediënten van cacao: de één uur durende 'A Taste of Chocolate'-behandeling bestaat uit een verstevigende peeling en een lichaamsmassage met chocolade, terwijl de 90 minuten durende 'Symphony of Chocolate' een cacaoboonpeeling, een volledige lichaamspakking met chocolade en een ontspannende massage omvat.

Wie het graag bijzonder rijk heeft, kan kiezen voor de "Dream of Chocolate", een verkwikkende mix van een scrubmassage en lichaamspakking. Of wat dacht je van de "Sensation of Chocolate" behandeling, een hydraterende lichaamspakking met cacaoboter?

In tegenstelling tot de klassieke Sacher-taart zijn deze zoete verleidingen niet om op te eten - maar ze verwennen je lichaam en geest evenzeer (en ze zijn nog calorievrij ook!).