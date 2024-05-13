Culinaire hoogstandjes op unieke locaties

Genieten met stedelijke flair In de stad

Of het nu op een verborgen dakterras is, in een museum, in een palmenhuis of in een café of restaurant in een monument, dineren in de steden van Oostenrijk is op elk moment van de dag een belevenis. Geniet van een diner in een koets van het reuzenreuzenrad van Wenen, vier feest hoog boven Salzburg op de Mönchsberg, geniet van een maaltijd met een adembenemend uitzicht op de historische oude binnenstad van Graz of geniet van een 360-graden panorama op de bergen in Innsbruck - hier gaan culinaire hoogstandjes gepaard met onvergetelijke uitzichten.