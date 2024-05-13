NoSki Instructor
Introduction
Wat is een NoSki instructor?
De NoSki Instructor laat je zien hoe je het beste kunt genieten van een skivakantie in Oostenrijk zonder ski's. Van de kick van ijsbaden tot genieten van hartverwarmende maaltijden en het verkennen van rustige winterpaden. Ontdek alle alpine avonturen die verder gaan dan de pistes. Of je nu hier bent om te ontspannen, te eten of gewoon iets nieuws te ontdekken, de NoSki Instructor heeft alles wat je nodig hebt voor een onvergetelijke Oostenrijkse ervaring – of zoals wij het noemen: Lebensgefühl!
Les "IJsbad"
Omarm de kou als een echte Oostenrijker! Duik in ijskoude meren en beleef de coolste wintertraditie – letterlijk.
Les "Winterwandelen"
Strik je schoenen en verken het winterwonderland van Oostenrijk te voet. Wandel door met sneeuw bedekte paden en ontdek landschappen die je doen mompelen: "Wooooooow".
Les "Sauna"
Van glijden over de sneeuw tot glibberen in totale ontspanning. Zweet als een pro en laat de bergkou vervagen.
Les "Restaurant"
Verken de smaken van Oostenrijk: Strudel, stoofpotten en dumplings die voelen als een warme knuffel. Vergeet niet te beginnen met een luide: "Mahlzeit!"