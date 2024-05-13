Maak kennis met de NoSki Instructor: Jouw ultieme gids om van Oostenrijk te genieten zonder ooit ski’s aan te trekken. Ontdek de Oostenrijkse winter buiten de pistes.

Wat is een NoSki instructor?

De NoSki Instructor laat je zien hoe je het beste kunt genieten van een skivakantie in Oostenrijk zonder ski's. Van de kick van ijsbaden tot genieten van hartverwarmende maaltijden en het verkennen van rustige winterpaden. Ontdek alle alpine avonturen die verder gaan dan de pistes. Of je nu hier bent om te ontspannen, te eten of gewoon iets nieuws te ontdekken, de NoSki Instructor heeft alles wat je nodig hebt voor een onvergetelijke Oostenrijkse ervaring – of zoals wij het noemen: Lebensgefühl!