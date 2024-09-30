Two people strolling on snow-covered lakeside path, snow-laden forest in background.
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Achensee
Winters decor vol sneeuw en ijs

Het seizoen begint: tijd voor magische momenten: langlaufen, skiën, winterwandelen en ontspannen in de prachtige natuur.

Skiën met uitzicht op het meer. Langlaufen op mooie geprepareerde loipes langs de oevers. Genieten van eersteklas wellness met zicht op de besneeuwde bergen. Dat is wintersport aan de Achensee. Deze regio leent zich perfect voor het langlaufen; zo zijn er 118,5 km aan loipes voor de klassieke stijl en 114 km voor skating. Variërend van lekker vlak en langs het meer tot uitdagend in de dalen van het Karwendelgebergte. Er zijn hier verschillende langlaufcamps waar je de sport kunt leren, bijspijkeren of je techniek kunt perfectioneren. Liever op de lange latten? De vier skigebieden van Tirols Sport & Vitalpark met 53 pistekilometers zijn bijzonder gezinsvriendelijk. Ook liefhebbers van toerskiën zitten goed in de Rofan en Karwendel bergen; inclusief prachtige uitzichten!

Feiten en cijfers
Aantal skigebieden4
Aantal pistekilometers53
Aantal kilometers aan langlaufloipes232,5
Aantal kilometers geprepareerde winterwandelpaden150
Aantal liften28
Aantal skischolen6
Hoogste berg in de regioSennjoch (2.657 m.)
Ideaal voor
Families, Couples en Friends
Beste tijd om te bezoeken
Het hele jaar door
Winters decorvol sneeuw en ijs

Jouw winter aan de Achensee

Rondom dit grootste meer van Tirol kun je ’s winters ook heerlijk wandelen op de goed geprepareerde paden - 150 kilometer in totaal. Of ga eens op sneeuwschoenwandeltocht met een gids. Zo leer je onderweg ook nog van alles over de natuur. Wat deze regio extra bijzonder maakt zijn de vele hotels met wellness faciliteiten en het grote zwembad- en wellnesscentrum Atol Achensee.   

Ontdek de regio

Daarom naar de Achensee

Wellness & Tiroler Steinöl®

Na een actieve buitendag kun je hier genieten van de vele wellness én massages met Tiroler steenolie uit de bergen.

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Langlaufen in de Karwendel

Ga eens op pad op de loipes in de rustige dalen van natuurpark Karwendel. Om je heen alleen maar ruige bergtoppen.

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Skiën met Achensee-zicht

De magische Achensee maakt de skigebieden Achenkirch, Maurach, Pertisau, Steinberg en Wiesing extra betoverend.

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Wat een sneeuwplezier

Indrukken van de regio

  • Erfurter Hütte: genieten van het zicht op de Achensee en het Karwendelgebergte

  • Feilalm: sensationeel zicht op het dorp Pertisau en de Achensee

  • Zwölferkopf: kijk uit over de Achensee en het Rofangebergte

“Het leven aan het Achenmeer, de betoverende natuur, de glinstering van het meer, het groen van de sparrenbossen, het aanbod aan activiteiten en sporten en de Tiroolse charme hebben ons betoverd en en zullen ook ongetwijfeld onze gasten betoveren.”

Tobias Strauß Manuela BergmüllerNOVA Moments Boutique Hotel
Culinair genieten in gezellige berghutten

Alpengasthaus Karwendel
Met een portie zelfgemaakte Kaiserschmarrn geniet je vanaf het terras van het uitzicht op de Karwendel en de Achensee.

Gramai Alm
Midden in natuurpark Karwendel bereik je deze idyllische hut op langlaufski’s, sneeuwschoenen of via het wandelpad.

Alpengasthof Gernalm
Alpenhut op 1.200 m. hoogte in de bergen van natuurpark Karwendel waar je ook kunt slapen.

Proef lokale specialiteiten!

Culinaire belevenissen

Uitgelicht: top-5 evenementen

Achensee Langlaufcamps

12/1/2025 – 21/1/2025
Achensee

Achensee Ski Tour Camps

20/1/2025 – 2/2/2025
Achensee

Splitboard Festival

12/1/2025 – 14/1/2025
Achensee

Voor freeriders & diepsneeuwliefhebbers

Silvesterschwimmen

31/12/2024
Promenade, Pertisau

Achensee Schneeschuhcamp

7/2/2025 – 9/2/2025
Achensee

Mee op luchtballonvaart: Achensee Balloon Days 11-18 jan. 2025

de Achensee op z’n mooist

Praktische info

Hoe geraak je er?

De Achensee is zowel met de auto, trein en bus goed bereikbaar. Check hier jouw ideale reisroute.

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Waar ga je slapen?

Wordt het Achenkirch, Steinberg, Maurach, Pertisau of Wiesing? Accommodaties genoeg.

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Skigebied

In de regio Achensee zijn 5 skigebieden. In totaal goed voor 53 pistekilometers.

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Skischolen

Overzichtelijke interactieve kaart met daarop o.a. skischolen, skiverhuur, langlaufscholen en berggidsen.

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Ski liften

het Karwendel- en Rofangebergte zijn in totaal goed voor 28 gondels, sleep- en stoeltjesliften.

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Evenementen

In de dorpen rondom het meer vind je veel sportieve activiteiten terug op de kalender. 

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Contactgegevens

Achensee Tourismus

Achenseestraße 63

6211 Maurach am Achensee

Telefoon: +435953000

info@achensee.com
www.achensee.com
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