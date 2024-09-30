Achensee
Winters decor vol sneeuw en ijs
Introduction
Skiën met uitzicht op het meer. Langlaufen op mooie geprepareerde loipes langs de oevers. Genieten van eersteklas wellness met zicht op de besneeuwde bergen. Dat is wintersport aan de Achensee. Deze regio leent zich perfect voor het langlaufen; zo zijn er 118,5 km aan loipes voor de klassieke stijl en 114 km voor skating. Variërend van lekker vlak en langs het meer tot uitdagend in de dalen van het Karwendelgebergte. Er zijn hier verschillende langlaufcamps waar je de sport kunt leren, bijspijkeren of je techniek kunt perfectioneren. Liever op de lange latten? De vier skigebieden van Tirols Sport & Vitalpark met 53 pistekilometers zijn bijzonder gezinsvriendelijk. Ook liefhebbers van toerskiën zitten goed in de Rofan en Karwendel bergen; inclusief prachtige uitzichten!
Jouw winter aan de Achensee
Rondom dit grootste meer van Tirol kun je ’s winters ook heerlijk wandelen op de goed geprepareerde paden - 150 kilometer in totaal. Of ga eens op sneeuwschoenwandeltocht met een gids. Zo leer je onderweg ook nog van alles over de natuur. Wat deze regio extra bijzonder maakt zijn de vele hotels met wellness faciliteiten en het grote zwembad- en wellnesscentrum Atol Achensee.
Daarom naar de Achensee
Wellness & Tiroler Steinöl®
Na een actieve buitendag kun je hier genieten van de vele wellness én massages met Tiroler steenolie uit de bergen.
Langlaufen in de Karwendel
Ga eens op pad op de loipes in de rustige dalen van natuurpark Karwendel. Om je heen alleen maar ruige bergtoppen.
Wat een sneeuwplezier
Erfurter Hütte: genieten van het zicht op de Achensee en het Karwendelgebergte
Feilalm: sensationeel zicht op het dorp Pertisau en de Achensee
Zwölferkopf: kijk uit over de Achensee en het Rofangebergte
“Het leven aan het Achenmeer, de betoverende natuur, de glinstering van het meer, het groen van de sparrenbossen, het aanbod aan activiteiten en sporten en de Tiroolse charme hebben ons betoverd en en zullen ook ongetwijfeld onze gasten betoveren.”Tobias Strauß Manuela Bergmüller, NOVA Moments Boutique Hotel
Alpengasthaus Karwendel
Met een portie zelfgemaakte Kaiserschmarrn geniet je vanaf het terras van het uitzicht op de Karwendel en de Achensee.
Gramai Alm
Midden in natuurpark Karwendel bereik je deze idyllische hut op langlaufski’s, sneeuwschoenen of via het wandelpad.
Alpengasthof Gernalm
Alpenhut op 1.200 m. hoogte in de bergen van natuurpark Karwendel waar je ook kunt slapen.
Proef lokale specialiteiten!
Uitgelicht: top-5 evenementen
Mee op luchtballonvaart: Achensee Balloon Days 11-18 jan. 2025
Praktische info
Hoe geraak je er?
De Achensee is zowel met de auto, trein en bus goed bereikbaar. Check hier jouw ideale reisroute.
Waar ga je slapen?
Wordt het Achenkirch, Steinberg, Maurach, Pertisau of Wiesing? Accommodaties genoeg.
Skischolen
Overzichtelijke interactieve kaart met daarop o.a. skischolen, skiverhuur, langlaufscholen en berggidsen.
Ski liften
het Karwendel- en Rofangebergte zijn in totaal goed voor 28 gondels, sleep- en stoeltjesliften.
Evenementen
In de dorpen rondom het meer vind je veel sportieve activiteiten terug op de kalender.
Hoe geraak je er?
De Achensee is zowel met de auto, trein en bus goed bereikbaar. Check hier jouw ideale reisroute.
Waar ga je slapen?
Wordt het Achenkirch, Steinberg, Maurach, Pertisau of Wiesing? Accommodaties genoeg.
Skischolen
Overzichtelijke interactieve kaart met daarop o.a. skischolen, skiverhuur, langlaufscholen en berggidsen.
Ski liften
het Karwendel- en Rofangebergte zijn in totaal goed voor 28 gondels, sleep- en stoeltjesliften.
Evenementen
In de dorpen rondom het meer vind je veel sportieve activiteiten terug op de kalender.
Achensee Tourismus
Achenseestraße 63
6211 Maurach am Achensee
Telefoon: +435953000