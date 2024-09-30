Alpengasthaus Karwendel

Met een portie zelfgemaakte Kaiserschmarrn geniet je vanaf het terras van het uitzicht op de Karwendel en de Achensee.

Gramai Alm

Midden in natuurpark Karwendel bereik je deze idyllische hut op langlaufski’s, sneeuwschoenen of via het wandelpad.

Alpengasthof Gernalm

Alpenhut op 1.200 m. hoogte in de bergen van natuurpark Karwendel waar je ook kunt slapen.