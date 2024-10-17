Innsbruck
Van de piste naar Tirols hoofdstad
Introduction
Skiën, sightseeing of ontspannen in een comfortabele ligstoel op 2.000 m boven de zeespiegel: In Innsbruck hoef je niet te kiezen, je kunt alles wat de winter te bieden heeft op één dag beleven! De hoofdstad van Tirol is de perfecte bestemming voor vakantiegangers die ski- en snowboardavonturen willen combineren met stedelijke belevenissen zoals winkelstraten, musea en kuuroorden. De SKI plus CITY Pass Stubai - Innsbruck, met 12 skigebieden (waaronder het hoogste skidorp van Oostenrijk, Kühtai, op 2.020 m) en 22 stadsavonturen, is daarbij de perfecte metgezel voor je wintervakantie.
Bekijk 's ochtends het Gouden Dak en de straten van Innsbruck vol keizerlijke elegantie en ga dan naar een klassiek Oostenrijks koffiehuis voordat je op weg gaat naar de pistes. Een kabelbaan brengt je in slechts 20 minuten van het stadscentrum naar 2.000 meter hoogte. En als je een hele dag niet wilt sporten, zal de lokale bevolking je ook niet veroordelen. In Innsbruck is ontspanning in stijl net zo belangrijk als actief zijn.
Geniet van het beste van twee werelden - dat is een wintervakantie in Innsbruck - of het "Lebensgefühl", zoals wij het noemen!
Waarom Innsbruck bezoeken
Skiën in de ochtend, sightseeing in de middag - of andersom? Innsbruck is de perfecte mix van stad en skivakantie
269 km pistes, 48 km skiroutes, sommige beginnen midden in de stad
Een prachtige oude stad vol geschiedenis, musea en andere bezienswaardigheden
De SKI plus CITY pas geeft all-inclusive toegang tot 12 skigebieden, 22 lifestyle-aanbiedingen (bezienswaardigheden, stadswandelingen, fietsverhuur enz.), 1 zwembad en gratis ski- en sightseeingbussen
De Welcome Card, gratis voor hotelgasten die 2 nachten of langer blijven, omvat gratis openbaar vervoer, sneeuwschoenwandelen, winterwandelen, langlaufen en skitochten met lokale gidsen
Thuisbasis van Kühtai - Oostenrijks hoogste skidorp op 2.020 m
Gemakkelijk bereikbaar met regelmatige vluchten vanuit Brussel en Antwerpen, alsook uit Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam
Ervaringen op de piste
Skiën bij Patscherkofel
Geniet van mooi geprepareerde pistes en adembenemende uitzichten over Innsbruck. De Patscherkofel biedt ideale omstandigheden voor beginners, professionals en gezinnen.
Freeriden bij Axamer Lizum
Axamer Lizum is het grootste skigebied rond Innsbruck – en een paradijs voor freeriders. Freestylers kunnen zich uitleven in het Golden Roofpark!
Ervaringen buiten de pistes
Rodelen op de Mutteralm
Een snelle afdaling door de besneeuwde bossen en mooie winterlandschappen levert een spannende mix van adrenaline en plezier.
Overnachting in het Iglu Dorp
Breng de nacht door in een iglo en geniet van de rust. Een bijzondere ervaring voor avonturiers en romantici.
Winterwandelen in Oberperfuss
Wandel door besneeuwde landschappen naar uitzichtpunten en rustieke hutten. Het pad naar de Rosskogelhütte is bijzonder populair.
Bezoek het keizerlijk paleis
Verken de voormalige Habsburgse residentie in het hart van Innsbruck, met fascinerende inzichten in de geschiedenis en het keizerlijke leven.
Introduction
Traditionele lekkernijen worden geserveerd in de berghutten en pensions, terwijl bekroonde restaurants indruk maken met exclusieve menu's en uitgebreide wijnarrangementen. Geniet!
Evenementen
Kerstmarkten
Innsbruck heeft zeven kerstmarkten verspreid over de hele stad, waaronder in de oude stad, in de Maria-Theresien-Straße en in de Hungerburg.
Innsbruck Winterdansfestival
NIEUW: Limonada, onder leiding van danser en choreograaf Enrique Gasa Valga, brengt boeiende dansshows en Cubaanse klanken naar de stad.
Rodelen & Tiroolse Lunch
Beleef een onvergetelijke dag rodelen bij Ranggerköpfl! Glijd door het besneeuwde landschap en geniet van de snelle afdaling, ga dan naar de gezellige Rosskoglhut voor hartige Tiroolse specialiteiten en een adembenemend uitzicht. Een perfect winteravontuur voor het hele gezin!
Onze tips voor...
Berghutten
Waar moderne architectuur en een uitstekende keuken hand in hand gaan. De hut ligt op 1.123 m en biedt een fantastisch uitzicht op Innsbruck en het Inntal.
Geniet van stevige Tiroolse gerechten bereid door huttendame "Wilde Hilde" op 2.334 m met een prachtig uitzicht als bonus. De hut is het hele jaar geopend.
Deze gezellige hut direct gelegen aan de skilift op de Mutteralm is een must voor gezinnen en rodelfans. Zowel buiten als binnen zijn er bars met een panoramisch uitzicht.
Uitkijkpunten
Spectaculaire panorama's vanaf de Seegrube (1.905 m) en de Hafelekar (2.334 m). De moderne kabelbaan brengt bezoekers snel vanuit de stad de berg op.
Een mix van indrukwekkende architectuur en fantastische uitzichten. Vanaf de uitkijktoren of het restaurant kun je de hele stad Innsbruck en de omliggende bergen zien.
Het terras van het kabelbaanstation op 2.246 m hoogte biedt postkaart-perfecte uitzichten op het Inntal en de omliggende bergen.
Berghutten
Waar moderne architectuur en een uitstekende keuken hand in hand gaan. De hut ligt op 1.123 m en biedt een fantastisch uitzicht op Innsbruck en het Inntal.
Geniet van stevige Tiroolse gerechten bereid door huttendame "Wilde Hilde" op 2.334 m met een prachtig uitzicht als bonus. De hut is het hele jaar geopend.
Deze gezellige hut direct gelegen aan de skilift op de Mutteralm is een must voor gezinnen en rodelfans. Zowel buiten als binnen zijn er bars met een panoramisch uitzicht.
Uitkijkpunten
Spectaculaire panorama's vanaf de Seegrube (1.905 m) en de Hafelekar (2.334 m). De moderne kabelbaan brengt bezoekers snel vanuit de stad de berg op.
Een mix van indrukwekkende architectuur en fantastische uitzichten. Vanaf de uitkijktoren of het restaurant kun je de hele stad Innsbruck en de omliggende bergen zien.
Het terras van het kabelbaanstation op 2.246 m hoogte biedt postkaart-perfecte uitzichten op het Inntal en de omliggende bergen.
Hoe geraak je er
Met de trein/bus
Neem de trein naar
Direct met de trein naar Innsbruck
Dagtrein of nachttrein European Sleeper in februiari en maart vanuit Brussel
München, Duitsland en dan 1u50 tot Innsbruck
Met de auto
Vanuit Duitsland: Snelweg A12 en A8
Vanuit Zwitserland: Snelweg A12, dan door de Arlberg Weg Tunnel of tolvrij via de Arlberg regio
Met het vliegtuig
De dichtstbijzijnde luchthavens zijn
Innsbruck
München, Duitsland (125 km)
Met de trein/bus
Neem de trein naar
Direct met de trein naar Innsbruck
Dagtrein of nachttrein European Sleeper in februiari en maart vanuit Brussel
München, Duitsland en dan 1u50 tot Innsbruck
Met de auto
Vanuit Duitsland: Snelweg A12 en A8
Vanuit Zwitserland: Snelweg A12, dan door de Arlberg Weg Tunnel of tolvrij via de Arlberg regio
Met het vliegtuig
De dichtstbijzijnde luchthavens zijn
Innsbruck
München, Duitsland (125 km)
Innsbruck Tourism
Burggraben 3
6020 Innsbruck
Telefoon: +43 512 5356