Beleef een onvergetelijke, alpien-stedelijke wintervakantie in Innsbruck! De stad biedt een perfecte mix van wintersport, culturele hoogtepunten en adembenemende natuur.

Skiën, sightseeing of ontspannen in een comfortabele ligstoel op 2.000 m boven de zeespiegel: In Innsbruck hoef je niet te kiezen, je kunt alles wat de winter te bieden heeft op één dag beleven! De hoofdstad van Tirol is de perfecte bestemming voor vakantiegangers die ski- en snowboardavonturen willen combineren met stedelijke belevenissen zoals winkelstraten, musea en kuuroorden. De SKI plus CITY Pass Stubai - Innsbruck, met 12 skigebieden (waaronder het hoogste skidorp van Oostenrijk, Kühtai, op 2.020 m) en 22 stadsavonturen, is daarbij de perfecte metgezel voor je wintervakantie.

Bekijk 's ochtends het Gouden Dak en de straten van Innsbruck vol keizerlijke elegantie en ga dan naar een klassiek Oostenrijks koffiehuis voordat je op weg gaat naar de pistes. Een kabelbaan brengt je in slechts 20 minuten van het stadscentrum naar 2.000 meter hoogte. En als je een hele dag niet wilt sporten, zal de lokale bevolking je ook niet veroordelen. In Innsbruck is ontspanning in stijl net zo belangrijk als actief zijn.

Geniet van het beste van twee werelden - dat is een wintervakantie in Innsbruck - of het "Lebensgefühl", zoals wij het noemen!