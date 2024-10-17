Two skiers on sunny slope with snow spray clouds, cable car and rocky summit in background.
  1. Homepage
  2. Innsbruck

Innsbruck
Van de piste naar Tirols hoofdstad

Beleef een onvergetelijke, alpien-stedelijke wintervakantie in Innsbruck! De stad biedt een perfecte mix van wintersport, culturele hoogtepunten en adembenemende natuur.

Skiën, sightseeing of ontspannen in een comfortabele ligstoel op 2.000 m boven de zeespiegel: In Innsbruck hoef je niet te kiezen, je kunt alles wat de winter te bieden heeft op één dag beleven! De hoofdstad van Tirol is de perfecte bestemming voor vakantiegangers die ski- en snowboardavonturen willen combineren met stedelijke belevenissen zoals winkelstraten, musea en kuuroorden. De SKI plus CITY Pass Stubai - Innsbruck, met 12 skigebieden (waaronder het hoogste skidorp van Oostenrijk, Kühtai, op 2.020 m) en 22 stadsavonturen, is daarbij de perfecte metgezel voor je wintervakantie.

Bekijk 's ochtends het Gouden Dak en de straten van Innsbruck vol keizerlijke elegantie en ga dan naar een klassiek Oostenrijks koffiehuis voordat je op weg gaat naar de pistes. Een kabelbaan brengt je in slechts 20 minuten van het stadscentrum naar 2.000 meter hoogte. En als je een hele dag niet wilt sporten, zal de lokale bevolking je ook niet veroordelen. In Innsbruck is ontspanning in stijl net zo belangrijk als actief zijn.

Geniet van het beste van twee werelden - dat is een wintervakantie in Innsbruck - of het "Lebensgefühl", zoals wij het noemen!

Feiten & Cijfers
Hoogte575 - 3,212 m
Pistes269 km
Langlaufloipes40
Winterwandelpaden67
Skischolen19
Liften108
Skitochten47
Hoe geraak je er?
Accommodatie
Evenementen
Skipas
Skikaart
Skiliften
Webcam
Snow-surevan november tot mei

Waarom Innsbruck bezoeken

Leer meer over de regio

Ervaringen op de piste

Skiën bij Patscherkofel

Geniet van mooi geprepareerde pistes en adembenemende uitzichten over Innsbruck. De Patscherkofel biedt ideale omstandigheden voor beginners, professionals en gezinnen.

Freeriden bij Axamer Lizum

Axamer Lizum is het grootste skigebied rond Innsbruck – en een paradijs voor freeriders. Freestylers kunnen zich uitleven in het Golden Roofpark!

Nachtskiën in Kühtai

Skiën eindigt niet met een zonsondergang! De verlichte pistes zijn elke woensdag en zaterdag geopend van 19.00 tot 21.30 uur - een unieke ervaring!

Ervaringen buiten de pistes

Rodelen op de Mutteralm

Een snelle afdaling door de besneeuwde bossen en mooie winterlandschappen levert een spannende mix van adrenaline en plezier.

Overnachting in het Iglu Dorp

Breng de nacht door in een iglo en geniet van de rust. Een bijzondere ervaring voor avonturiers en romantici.

Winterwandelen in Oberperfuss

Wandel door besneeuwde landschappen naar uitzichtpunten en rustieke hutten. Het pad naar de Rosskogelhütte is bijzonder populair.

Bezoek het keizerlijk paleis

Verken de voormalige Habsburgse residentie in het hart van Innsbruck, met fascinerende inzichten in de geschiedenis en het keizerlijke leven.

Bergisel skischans

Bezoek het restaurant van de skischans en geniet van het uitzicht vanaf de uitkijktoren. Zowel sportfans als fijnproevers zullen er beiden helemaal weg van zijn!

Culinaire hoogstandjes

Traditionele lekkernijen worden geserveerd in de berghutten en pensions, terwijl bekroonde restaurants indruk maken met exclusieve menu's en uitgebreide wijnarrangementen. Geniet!

Restaurants en hutten in Innsbruck

Evenementen

Kerstmarkten

15/11/2024 – 6/1/2025
Innsbruck

Innsbruck heeft zeven kerstmarkten verspreid over de hele stad, waaronder in de oude stad, in de Maria-Theresien-Straße en in de Hungerburg.

Innsbruck Winterdansfestival

31/1/2025 – 2/3/2025
Innsbruck

NIEUW: Limonada, onder leiding van danser en choreograaf Enrique Gasa Valga, brengt boeiende dansshows en Cubaanse klanken naar de stad.

Wereldkampioenschap rodelen

17/1/2025 – 19/1/2025
Kühtai

Bekijk de beste rodelaars ter wereld tijdens de wereldkampioenschappen natuurrodelen in Kühtai.

Tip voor insiders

Rodelen & Tiroolse Lunch

Beleef een onvergetelijke dag rodelen bij Ranggerköpfl! Glijd door het besneeuwde landschap en geniet van de snelle afdaling, ga dan naar de gezellige Rosskoglhut voor hartige Tiroolse specialiteiten en een adembenemend uitzicht. Een perfect winteravontuur voor het hele gezin!

Lees meer

Onze tips voor...

Berghutten

  • Umbrüggler Alm

    Waar moderne architectuur en een uitstekende keuken hand in hand gaan. De hut ligt op 1.123 m en biedt een fantastisch uitzicht op Innsbruck en het Inntal.

  • Drei Seen Hütte

    Geniet van stevige Tiroolse gerechten bereid door huttendame "Wilde Hilde" op 2.334 m met een prachtig uitzicht als bonus. De hut is het hele jaar geopend.

  • Mutteralmhut

    Deze gezellige hut direct gelegen aan de skilift op de Mutteralm is een must voor gezinnen en rodelfans. Zowel buiten als binnen zijn er bars met een panoramisch uitzicht.

Uitkijkpunten

  • Nordkette

    Spectaculaire panorama's vanaf de Seegrube (1.905 m) en de Hafelekar (2.334 m). De moderne kabelbaan brengt bezoekers snel vanuit de stad de berg op.

  • Bergisel skischans

    Een mix van indrukwekkende architectuur en fantastische uitzichten. Vanaf de uitkijktoren of het restaurant kun je de hele stad Innsbruck en de omliggende bergen zien.

  • Patscherkofel

    Het terras van het kabelbaanstation op 2.246 m hoogte biedt postkaart-perfecte uitzichten op het Inntal en de omliggende bergen.

Hoe geraak je er

Met de trein/bus

Neem de trein naar

  • Direct met de trein naar Innsbruck

  • Dagtrein of nachttrein European Sleeper in februiari en maart vanuit Brussel

  • München, Duitsland en dan 1u50 tot Innsbruck

Meer informatie

Met de auto

  • Vanuit Duitsland: Snelweg A12 en A8

  • Vanuit Zwitserland: Snelweg A12, dan door de Arlberg Weg Tunnel of tolvrij via de Arlberg regio

Meer informatie

Met het vliegtuig

De dichtstbijzijnde luchthavens zijn

  • Innsbruck

  • München, Duitsland (125 km)

Meer informatie
Contact opnemen

Innsbruck Tourism

Burggraben 3

6020 Innsbruck

Telefoon: +43 512 5356

office@innsbruck.info
www.innsbruck.info
Ontdek het beste van Oostenrijk

Abbonneer je nu op onze nieusbrief voor exclusieve aanbiedingen en tips:

  • Insider tips voor jouw volgende vakantie

  • Culinaire hoogtepunten en recepten

  • Unieke evenementen

  • Actueel reisaanbod en specials