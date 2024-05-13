Montafon
Hier begint jouw winter
Introduction
In Montafon worden winterdromen werkelijkheid! Of je nu te voet, op ski’s of op een snowboard de bergen verkent, elk van de vijf skigebieden in de Verwall-, Silvretta- en Rätikon-bergen biedt iets unieks. Van brede, gemakkelijke pistes tot uitdagende World Cup-hellingen en spectaculaire snowparks – je vindt het hier allemaal. Geniet van adembenemende panorama’s en ongerepte sneeuwhellingen onder de talrijke drieduizend meter hoge toppen.
Maar Montafon biedt meer dan alleen wintersport. Dompel je onder in de rijke cultuur en geschiedenis van de regio, met als hoogtepunt het eeuwenoude vonkengebruik, een indrukwekkende traditie die zijn oorsprong vindt in voorchristelijke tijden.
Een vakantie in Montafon is de perfecte time-out voor lichaam, geest en ziel. Adem de frisse berglucht in, kom volledig tot rust en laat je betoveren door de winterse pracht. Of je nu op zoek bent naar actie, cultuur of stilte, Montafon verwelkomt je met open armen!
3 dingen die Montafon zo bijzonder makenHier vind je je winterdroom in het schilderachtige landschap, waar besneeuwde bergen majestueus de hemel in torenen en de stilte van de natuur je omringt.
etschas bsondrix
Montafon is in veel opzichten "etschas bsondrix". Ontdek wat het zo bijzonder maakt in de podcast "Echte bergen. Echt erleben."
Gemakkelijk naar boven met de kabellift
Maar liefst 297 pistekilometers op besneeuwde hoogtes van 650 tot 2400 meter zorgen in de vijf skigebieden van Montafon voor een onvergelijkbare afwisseling.
De warmte van Montafon voelen
De geur van Zwitserse pijnbomen in de lucht, de vriendelijke mensen die je met een glimlach om de lippen verwelkomen. Je wordt begroet met een hartelijk "Grüass Di" in het unieke Montafon dialect en voelt de Montafon warmte van dichtbij.
De traditionele Montafon klederdracht, die de tradities en cultuur weerspiegelt, of een Montafon tafel, modern aangepast of origineel historisch in de typisch ingerichte kamers, laten je de traditie beleven en voelen. Leer de mensen kennen die hier al generaties lang wonen en luister naar hun verhalen - misschien vertellen een of twee van hen je wel hun favoriete plek.
Creëer authentieke ervaringen, luister naar het dialect en ervaar de authenticiteit van de inwoners van Montafon aan den lijve. Hun vriendelijkheid en openheid maken van je vakantie een heel bijzondere ervaring.
Top wintersportgebiedenMet zijn talrijke toppen van 3000 meter is Montafon een prachtig wintersportgebied. De plezierberg Kristberg, de avonturenberg Golm, het sportieve skigebied Silvretta Montafon, de besneeuwde Gargellen en het hoogalpine Silvretta-Bielerhöhe wachten op je.
Het sportieve Silvretta Montafon
140 pistekilometers vol afwisseling, de langste dalafdaling van Vorarlberg, steile pistes, een racegebied, een snowpark, een uitgestrekte backcountry en meer.
De familieberg Golm
Vooral gezinnen waarderen de brede pistes en leuke aanbiedingen speciaal voor kinderen, zoals het Golmi bos, de skischolen, het heksenbos en nog veel meer.
Besneeuwde Gargellen
Op 1.423 meter boven de zeespiegel belooft het hoogstgelegen bergdorp van Montafon besneeuwde wintermomenten met ongerepte hellingen met diepe sneeuw en pisteplezier.
De Kristberg
"Naar de zon" is het motto van het kleine plezierskige skigebied, dat ideaal is voor beginners en ook schilderachtige winterwandelingen biedt.
Buiten de pisteBeleef de winter in Montafon met al je zintuigen...
Aanbevelingen voor een stop bij een berghut
Wormser Hütte: Midden in het skigebied Hochjoch. De warme apfelstrudel met romige vanillesaus moet je beslist proeven.
VINNOVA: Wijntaverne op meer dan 2.000 meter hoogte in het Silvretta Montafon.
Wiesbadener Hütte: Gelegen aan de voet van Piz Buin, de hoogste top van Vorarlberg. De zelfgemaakte Kaiserschmarren is een van de specialiteiten.
Lindauer Hütte: Gelegen in het hart van Montafon en Rätikon. De Brettljause met regionale specialiteiten is een echte aanrader.
Culinaire tip: kookboek "Zu Tisch im Muntafu" - Het kookboek voor bewuste fijnproevers
Ontdek en beleef
Funkenfeuer
Beleef een van de oudste gebruiken in Montafon: De traditionele Funkenfeuer op de eerste zondag na carnaval verdrijft de winterdemonen en verwelkomt de lente.
Duurzaamheid in de regio: verantwoordelijkheid voor het milieu
PIZ Montafon en groene bestemming
De PIZ Montafon is het eerste toekomstlab van Vorarlberg, met als missie: duurzaam toerisme in Montafon stimuleren. Hier werk je samen aan een groenere toekomst, waarbij natuurbescherming en culturele rijkdom voorop staan. Het doel? Montafon als groene bestemming op de kaart zetten, met slimme initiatieven zoals energie-efficiëntie, minder afval en regionale producten.
Dankzij hun inspanningen is Montafon nu een ÖKOPROFIT-gecertificeerde regio. Door samen te werken met de lokale bevolking, toeristische sector en gemeenten, worden innovatieve ideeën ontwikkeld om Montafon tot een voorbeeldregio voor regeneratief toerisme te maken.
Het resultaat? Een perfect evenwicht tussen natuur, lokale gemeenschap en gasten, zodat iedereen kan genieten van het prachtige Montafon, nu en in de toekomst.
PIZ Montafon wil een positieve bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkeling van de toeristische bestemming Montafon door innovatieve oplossingen en benaderingen en door samenwerking met verschillende belanghebbenden duurzame ontwikkeling van de toeristische bestemming Montafon toeristische bestemming.
Montafon Tourismus
Montafonerstrasse 21
6780 Schruns
Telefoon: +43 506 686