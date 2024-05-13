Waar sportieve afdalingen, rustige winterwandelingen en ongeëvenaarde panorama's cultuur en traditie ontmoeten.

In Montafon worden winterdromen werkelijkheid! Of je nu te voet, op ski’s of op een snowboard de bergen verkent, elk van de vijf skigebieden in de Verwall-, Silvretta- en Rätikon-bergen biedt iets unieks. Van brede, gemakkelijke pistes tot uitdagende World Cup-hellingen en spectaculaire snowparks – je vindt het hier allemaal. Geniet van adembenemende panorama’s en ongerepte sneeuwhellingen onder de talrijke drieduizend meter hoge toppen.

Maar Montafon biedt meer dan alleen wintersport. Dompel je onder in de rijke cultuur en geschiedenis van de regio, met als hoogtepunt het eeuwenoude vonkengebruik, een indrukwekkende traditie die zijn oorsprong vindt in voorchristelijke tijden.

Een vakantie in Montafon is de perfecte time-out voor lichaam, geest en ziel. Adem de frisse berglucht in, kom volledig tot rust en laat je betoveren door de winterse pracht. Of je nu op zoek bent naar actie, cultuur of stilte, Montafon verwelkomt je met open armen!