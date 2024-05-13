Schladming-Dachstein
Wat een winterliefde
Introduction
Een wintervakantie in Schladming-Dachstein biedt volop actie en avontuur. Er zijn negen skibergen, unieke langlaufloipes, kilometers aan wandelpaden en zo’n honderd berghutten vol culinaire verwennerij. Van de 230 pistekilometers behoren er 123 km tot het 4-bergen-skigebied Schladming, met de skibergen Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen en Reiteralm. Hier kun je ononderbroken van de ene berg naar de andere skiën. Schladming-Dachstein is onderdeel van Ski amadé, waardoor je met de juiste skipas toegang hebt tot 270 liften en 760 km aan pistes. Ook zonder ski’s verveel je je niet! Wandel- en langlaufpaden, fatbikeroutes, rodelbanen en een gondel naar de Dachstein gletscher (2.995 m.) met spannende attracties zoals de Skywalk hangbrug en een ijspaleis, zorgen voor afwisseling.
Ook kinderen kunnen zich hier helemaal uitleven. Zo zijn er speciaal ingerichte kinderskigebieden zoals de Riesneralm met vijf pistes en kinderliften, Kaliland in Ramsau am Dachstein, en de Galsterberg met een Gallisch skidorp. De Planneralm, het hoogst gelegen skidorp van Steiermark, biedt met zijn heksenbos en attracties een idyllische ervaring voor jong en oud.
Daarom naar Schladming-DachsteinIn Schladming-Dachstein - onderdeel van het grote Ski amadé - verdwijnt de dagelijkse sleur als sneeuw voor de zon. Verheug je op eindeloos veel pistekilometers, speciale skipistes voor de kinderen, supermoderne kabelbanen, en wandelen in de ongerepte natuur.
Uniek 4-bergen-skigebied
in Schladming-Dachstein vind je onder anderen het 4-bergen-skigebied Schladming, het langste aaneengesloten skigebied in de regio en absoluut een hoogtepunt.
Topgebied voor gezinnen
Op en rondom het 4-bergen-skigebied Schladming zijn er ook voor kinderen speciale kindvriendelijke pistes, gezellige skischolen en leuke speelattracties.
Mega-skigebied Ski amadé
760 pistekilometers en 270 moderne liften; het is bijna niet voor te stellen hoe groot Ski amadé is waar Schladming Dachstein onderdeel van uitmaakt. Dat maakt het een super gevarieerd skigebied voor elke winterliefhebber. Voor gezinnen met kleine kinderen is er de speciale jonge-gezinnen-pas, voor jongeren zijn er tal van funslopes en avonturenpistes en de echte kilometervreters halen hier met lange afdalingen en keuze uit 356 pistes helemaal hun hart op. En met de speciale arrangementen van Ski amadé MADE MY DAY verzamel je elke dag nieuwe geluksmomentjes. Ga eens een dagje sneeuwschoenwandelen, boek een lesje ski-yoga of ga mee op de pistebully. Dat wordt winters genieten
Zoveel te beleven op bijna 3000m hoogte
Wat een sneeuw plezierIn Schladming-Dachstein - onderdeel van het grote Ski amadé - verdwijnt de dagelijkse sleur als sneeuw voor de zon. Verheug je op eindeloos veel pistekilometers, speciale skipistes voor de kinderen, supermoderne kabelbanen, loipes op hoogte, en nog zo veel meer!
De magische Galsterberg
Kinderen kijken hun ogen uit in dit bijzondere Gallische skidorp waar je tussen de hutten door skiet en magische figuren ontmoet.
Langlaufen op hoogte
Voor lange-latten-liefhebbers is het zonnige plateau van Ramsau am Dachstein een waar langlauf-eldorado.
Avondje doorhalen
Zowel op de ski’s als op de rodelslee in de verlichte Hochwurzen-berg ideaal voor een avondje doorhalen in de sneeuw.
Mee op skitour
Of het nu gaat om een skitocht op of buiten de piste, in het uitgestrekte, besneeuwde winterlandschap is voor elk wat wils.
Dag en nacht rodelen
Naast skiën is rodelen een topactiviteit in de regio, dag en nacht! De 7 km lange rodelbaan op de Hochwurzen is een van de langste in de Alpen.
De mooiste accommodaties
Ski- en Wellnesshotel Schütterhof ****
Geniet van 3 nachten Ski & Spa bij de 4-Berge-Skischaukel: 123 km piste, 2000 m² wellness met Infinity Pool, 2-daagse skipas. Vanaf € 645 p.p., incl. 3/4-pension.
Natuur- en Wellnesshotel Höflehner **** Superior
Ski-In & Ski-Out in de Ennstaler bergen, 4 nachten incl. gourmetpension, 3-daagse skipas, wellness, en dagprogramma's. Vanaf € 1.190 p.p. 26.11.2024-03.04.2025.
Plezier naast de piste
Geniet van Almkulinarik
Chef-kok Richard Rauch werkt intensief samen met verschillende bergrestaurants, waardoor er unieke lokale almgerechten op de kaart staan.
Rondje op de fatbike
Met dikke banden over de sneeuw rollen; dat is fatbiken! Geniet op de speciaal geprepareerde fietsroutes.
Start je dag met ski-yoga
De 30 minuten durende ski-yoga sessie is direct aan de skipiste omringd door de bergen. Zo start je jouw dag lekker ontspannen.
"Almkulinarik" - hoogstandjes en gezellige alpenhuttenNa een dag in de sneeuw is er niets beter dan ontspannen in een van de gezellige alpenhutten. Geniet van lokale specialiteiten, kwaliteit en gastvrijheid, zoals bij het ´Almkulinarik´ project van Richard Rauch, waarbij je zijn unieke gerechten kan proeven deze winter.
Zoveel te beleven in de sneeuw
Ski Opening 2024 – The Grand Festival
Ben je er klaar voor? De ski opening van Schladming-Dachstein, met dit jaar Bryan Adams, String en Simply Red.
The Nightrace - FIS Slalom Planai
Elk jaar wordt Schladming het toneel van de meest spectaculaire skiwedstrijd: het onvergetelijke Nightrace, een hoogtepunt in de Wereldbeker.
Kerstmarkten
Sneeuw, lampjes, hapjes en drankjes: echte Oostenrijkse gezelligheid in de wintermaanden
Vroeg Skiën & Ontbijt op de Berg
Begin je winterdag in Schladming-Dachstein met een heel bijzondere ervaring: Early Bird skiën en ontbijt op de berg. Stap in de eerste gondel en geniet van de rust en de vers geprepareerde sneeuw, terwijl de zon langzaam opkomt boven de bergtoppen. Je kunt zowel omhoog naar de Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen of Reiteralm. Na de eerste afdalingen wacht je een stevig ontbijt in een van de gezellige skihutten, zoals de Krummholzhütte. Top toch om je dag zo te starten!
Ontdek het Groene Hart tijdens je Wintervakantie
Natuur, kunst, cultuur en culinaire hoogstandjes – dat is Steiermark! Van de majestueuze Dachstein-gletsjer tot de sfeervolle adventstijd in de hoofdstad, en van de besneeuwde wijngaarden tot de serene landschappen, biedt deze regio volop mogelijkheden voor ontspanning in de winter. Het Groene Hart verwelkomt wintergasten die op zoek zijn naar rust en vermaak met open armen.
Onze tips voor...
Berghutten
Hut in Schladming met mogelijkheid voor rodelen en snowtubing.
Boven op de Planai vanaf het grote terras genieten van Ripperl, Kaiserschmarrn en Gröstlpfanne.
Kleine, gezellige hut op 1.852 m. direct aan de piste en rodelnbaaal, alleen ´s winters open.
Hut bij Hauser Kaibling met geweldig uitzicht.
Authentieke hut met traditionele houtkachel
Ideaal voor het hele gezin, bereikbaar te voet, per langlaufski, of auto.
Fotospots - als je het perfecte uitzicht zoekt.
Dachstein Himmelsleiter en Treppe ins Nichts
Adembenemende uitzichten op meer dan 2.700 meter hoogte.
Prachtig uitzicht op het Dachsteinmassief.
Het hoogstgelegen skidorp van Steiermark met schilderachtige uitzichten en ongerepte natuur.
De top biedt adembenemende uitzichten op een wit winterwonderland.
Indrukwekkende uitzichten op het Dachsteinmassief en ideaal voor winter fotoshoots.
NIEUWS
Nieuw deze winter in het skigebied van Schladming Dachstein zijn de 8-persoons stoeltjeslift Kaiblinggrat op de Hauser Kaibling, de 10-persoons Rohrmoos I gondelbaan en de uitbreiding van het kinderskigebied op de Riesneralm.
Praktische infoGoed om te weten
Hoe geraak je er?
Reis duurzaam met de trein via München naar Schladming of kom met de auto richting het Ennstal.
Waar ga je slapen?
Een hotel in Schladming, appartement in Haus im Ennstal of een chalet in Ramsau am Dachstein; het kan allemaal.
Skigebied
Met het 4-bergen-skigebied, speciale pistes voor de kids en als onderdeel van het grote Ski amadé zit je hier uitstekend.
Skischolen
In het totale skigebied van Schladming-Dachstein vind je 20 ski- en langlaufscholen.
Evenementen
Wil je geen evenement missen tijdens jouw vakantie? Check alvast de kalender voor deze winter.
Hoe geraak je er?
Reis duurzaam met de trein via München naar Schladming of kom met de auto richting het Ennstal.
Waar ga je slapen?
Een hotel in Schladming, appartement in Haus im Ennstal of een chalet in Ramsau am Dachstein; het kan allemaal.
Skigebied
Met het 4-bergen-skigebied, speciale pistes voor de kids en als onderdeel van het grote Ski amadé zit je hier uitstekend.
Skischolen
In het totale skigebied van Schladming-Dachstein vind je 20 ski- en langlaufscholen.
Evenementen
Wil je geen evenement missen tijdens jouw vakantie? Check alvast de kalender voor deze winter.
Tourismusverband Schlamding-Dachstein
Ramsauerstraße 756
8970 Schladming
Telefoon: +43 3687 23 310