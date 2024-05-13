Three female skiers wearing helmets and colourful ski goggles taking a selfie on a snowy slope.
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Schladming-Dachstein
Wat een winterliefde

Het indrukwekkende berglandschap, de besneeuwde bossen en de warme gastvrijheid maken deze regio tot een onvergetelijke winterervaring.

Een wintervakantie in Schladming-Dachstein biedt volop actie en avontuur. Er zijn negen skibergen, unieke langlaufloipes, kilometers aan wandelpaden en zo’n honderd berghutten vol culinaire verwennerij. Van de 230 pistekilometers behoren er 123 km tot het 4-bergen-skigebied Schladming, met de skibergen Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen en Reiteralm. Hier kun je ononderbroken van de ene berg naar de andere skiën. Schladming-Dachstein is onderdeel van Ski amadé, waardoor je met de juiste skipas toegang hebt tot 270 liften en 760 km aan pistes. Ook zonder ski’s verveel je je niet! Wandel- en langlaufpaden, fatbikeroutes, rodelbanen en een gondel naar de Dachstein gletscher (2.995 m.) met spannende attracties zoals de Skywalk hangbrug en een ijspaleis, zorgen voor afwisseling.

Ook kinderen kunnen zich hier helemaal uitleven. Zo zijn er speciaal ingerichte kinderskigebieden zoals de Riesneralm met vijf pistes en kinderliften, Kaliland in Ramsau am Dachstein, en de Galsterberg met een Gallisch skidorp. De Planneralm, het hoogst gelegen skidorp van Steiermark, biedt met zijn heksenbos en attracties een idyllische ervaring voor jong en oud.

Feiten en cijfers
Aantal skigebieden9
Aantal pistekilometers230 km (van de 760 km in Ski amadé)
Aantal km aan langlaufloipes430
Aantal km geprepareerde winterwandelpaden300
Aantal liften81
Aantal ski- en langlaufscholen20
Aantal skihutten100
Hoogste berg in de regioDachstein (2995 m.)
Langste dalafdalingHochwurzen (7,7 km)
Hoe geraak je er?
Accommodaties
Evenementen
Ski Pas
Ski Map

Daarom naar Schladming-Dachstein

In Schladming-Dachstein - onderdeel van het grote Ski amadé - verdwijnt de dagelijkse sleur als sneeuw voor de zon. Verheug je op eindeloos veel pistekilometers, speciale skipistes voor de kinderen, supermoderne kabelbanen, en wandelen in de ongerepte natuur.

Uniek 4-bergen-skigebied

in Schladming-Dachstein vind je onder anderen het 4-bergen-skigebied Schladming, het langste aaneengesloten skigebied in de regio en absoluut een hoogtepunt.

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Topgebied voor gezinnen

Op en rondom het 4-bergen-skigebied Schladming zijn er ook voor kinderen speciale kindvriendelijke pistes, gezellige skischolen en leuke speelattracties.

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Sneeuwzekerheid gegarandeerd

Door de hoge ligging en de moderne sneeuwmachines hoef je niet bang te zijn voor groene pistes.

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Mega-skigebied Ski amadé

760 pistekilometers en 270 moderne liften; het is bijna niet voor te stellen hoe groot Ski amadé is waar Schladming Dachstein onderdeel van uitmaakt. Dat maakt het een super gevarieerd skigebied voor elke winterliefhebber. Voor gezinnen met kleine kinderen is er de speciale jonge-gezinnen-pas, voor jongeren zijn er tal van funslopes en avonturenpistes en de echte kilometervreters halen hier met lange afdalingen en keuze uit 356 pistes helemaal hun hart op. En met de speciale arrangementen van Ski amadé MADE MY DAY verzamel je elke dag nieuwe geluksmomentjes. Ga eens een dagje sneeuwschoenwandelen, boek een lesje ski-yoga of ga mee op de pistebully. Dat wordt winters genieten

Ski amadé

Zoveel te beleven op bijna 3000m hoogte

Boven op de Dachstein

Wat een sneeuw plezier

In Schladming-Dachstein - onderdeel van het grote Ski amadé - verdwijnt de dagelijkse sleur als sneeuw voor de zon. Verheug je op eindeloos veel pistekilometers, speciale skipistes voor de kinderen, supermoderne kabelbanen, loipes op hoogte, en nog zo veel meer!

De magische Galsterberg

Kinderen kijken hun ogen uit in dit bijzondere Gallische skidorp waar je tussen de hutten door skiet en magische figuren ontmoet.

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Langlaufen op hoogte

Voor lange-latten-liefhebbers is het zonnige plateau van Ramsau am Dachstein een waar langlauf-eldorado.

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Avondje doorhalen

Zowel op de ski’s als op de rodelslee in de verlichte Hochwurzen-berg ideaal voor een avondje doorhalen in de sneeuw.

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Mee op skitour

Of het nu gaat om een skitocht op of buiten de piste, in het uitgestrekte, besneeuwde winterlandschap is voor elk wat wils.

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Dag en nacht rodelen

Naast skiën is rodelen een topactiviteit in de regio, dag en nacht! De 7 km lange rodelbaan op de Hochwurzen is een van de langste in de Alpen.

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Ontdek de rust met je gezin

Planneralm, het hoogstgelegen skigebied in Steiermarken, biedt 100% natuurlijke sneeuw. Riesneralm is ideaal voor gezinnen en biedt pistes voor elk niveau.

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De mooiste accommodaties

Ski- en Wellnesshotel Schütterhof ****

Geniet van 3 nachten Ski & Spa bij de 4-Berge-Skischaukel: 123 km piste, 2000 m² wellness met Infinity Pool, 2-daagse skipas. Vanaf € 645 p.p., incl. 3/4-pension.

Boek nu

Natuur- en Wellnesshotel Höflehner **** Superior

Ski-In & Ski-Out in de Ennstaler bergen, 4 nachten incl. gourmetpension, 3-daagse skipas, wellness, en dagprogramma's. Vanaf € 1.190 p.p. 26.11.2024-03.04.2025.

Boek nu

Falkensteiner Hotel Schladming ****

Ervaar ontspanning en avontuur in het Falkensteiner Hotel Schladming: moderne luxe, wellness, en wintersport in de bergen. Vanaf € 319,- p.n., incl. halfpension

Boek nu

Plezier naast de piste

Geniet van Almkulinarik

Chef-kok Richard Rauch werkt intensief samen met verschillende bergrestaurants, waardoor er unieke lokale almgerechten op de kaart staan.

Culinaire hoogtepuntjes

Rondje op de fatbike

Met dikke banden over de sneeuw rollen; dat is fatbiken! Geniet op de speciaal geprepareerde fietsroutes.

Dikke banden, dikke pret

Start je dag met ski-yoga

De 30 minuten durende ski-yoga sessie is direct aan de skipiste omringd door de bergen. Zo start je jouw dag lekker ontspannen.

Helemaal zen

Verwennerij in de wellness

Geniet van luxe spa’s, gezellige sauna’s en de vele hotels met wellness-arrangementen. Heerlijk na een inspannende buitendag.

Een dagje wellness

"Almkulinarik" - hoogstandjes en gezellige alpenhutten

Na een dag in de sneeuw is er niets beter dan ontspannen in een van de gezellige alpenhutten. Geniet van lokale specialiteiten, kwaliteit en gastvrijheid, zoals bij het ´Almkulinarik´ project van Richard Rauch, waarbij je zijn unieke gerechten kan proeven deze winter.

Ontdek meer over de speciaal geselecteerde locaties van "Almkulinarik"

Zoveel te beleven in de sneeuw

Ski Opening 2024 – The Grand Festival

6/12/2024 – 8/12/2024
Planai Stadium, Schladming

Ben je er klaar voor? De ski opening van Schladming-Dachstein, met dit jaar Bryan Adams, String en Simply Red.

Klaar voor de start...

The Nightrace - FIS Slalom Planai

29/1/2025
Planai Stadium, Schladming

Elk jaar wordt Schladming het toneel van de meest spectaculaire skiwedstrijd: het onvergetelijke Nightrace, een hoogtepunt in de Wereldbeker.

The Nightrace

Kerstmarkten

22/11/2024 – 24/12/2024
Schladming-Dachstein

Sneeuw, lampjes, hapjes en drankjes: echte Oostenrijkse gezelligheid in de wintermaanden

Vind de leukste markten

Dachsteinlauf – openbare langlaufwedstrijd

10/1/2025 – 12/1/2025
WM-Stadion Ramsau, Ramsau am Dachstein

10 tot 12 januari 2025 is Ramsau am Dachstein het decor van de DACHSTEINLAUF. Kies uit een 40 km route of een 10 km teamrun. Geschikt voor langlaufers van alle niveaus.

Doe mee
Insider tip

Vroeg Skiën & Ontbijt op de Berg

Begin je winterdag in Schladming-Dachstein met een heel bijzondere ervaring: Early Bird skiën en ontbijt op de berg. Stap in de eerste gondel en geniet van de rust en de vers geprepareerde sneeuw, terwijl de zon langzaam opkomt boven de bergtoppen. Je kunt zowel omhoog naar de Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen of Reiteralm. Na de eerste afdalingen wacht je een stevig ontbijt in een van de gezellige skihutten, zoals de Krummholzhütte. Top toch om je dag zo te starten!

Steiermark

Ontdek het Groene Hart tijdens je Wintervakantie

Natuur, kunst, cultuur en culinaire hoogstandjes – dat is Steiermark! Van de majestueuze Dachstein-gletsjer tot de sfeervolle adventstijd in de hoofdstad, en van de besneeuwde wijngaarden tot de serene landschappen, biedt deze regio volop mogelijkheden voor ontspanning in de winter. Het Groene Hart verwelkomt wintergasten die op zoek zijn naar rust en vermaak met open armen.

Klik voor meer informatie

Onze tips voor...

Berghutten

  • Rösteralm

    Hut in Schladming met mogelijkheid voor rodelen en snowtubing.

  • Onkel Willy's Hütte

    Boven op de Planai vanaf het grote terras genieten van Ripperl, Kaiserschmarrn en Gröstlpfanne.

  • Hochwurzen Alm

    Kleine, gezellige hut op 1.852 m. direct aan de piste en rodelnbaaal, alleen ´s winters open.

  • Krummholzhütte

    Hut bij Hauser Kaibling met geweldig uitzicht.

  • Sondlalm

    Authentieke hut met traditionele houtkachel

  • Waldhäuslalm

    Ideaal voor het hele gezin, bereikbaar te voet, per langlaufski, of auto.

Fotospots - als je het perfecte uitzicht zoekt.

NIEUWS

Nieuw deze winter in het skigebied van Schladming Dachstein zijn de 8-persoons stoeltjeslift Kaiblinggrat op de Hauser Kaibling, de 10-persoons Rohrmoos I gondelbaan en de uitbreiding van het kinderskigebied op de Riesneralm.

Praktische info

Goed om te weten

Hoe geraak je er?

Reis duurzaam met de trein via München naar Schladming of kom met de auto richting het Ennstal.

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Waar ga je slapen?

Een hotel in Schladming, appartement in Haus im Ennstal of een chalet in Ramsau am Dachstein; het kan allemaal.

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Skigebied

Met het 4-bergen-skigebied, speciale pistes voor de kids en als onderdeel van het grote Ski amadé zit je hier uitstekend.

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Skipas

Check thuis alvast welke pas je nodig hebt en hoeveel deze kost.

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Skischolen

In het totale skigebied van Schladming-Dachstein vind je 20 ski- en langlaufscholen.

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Evenementen

Wil je geen evenement missen tijdens jouw vakantie? Check alvast de kalender voor deze winter.

Meer info
Neem contact op

Tourismusverband Schlamding-Dachstein

Ramsauerstraße 756

8970 Schladming

Telefoon: +43 3687 23 310

info@schladming-dachstein.at
www.schladming-dachstein.at
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