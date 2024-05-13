Het indrukwekkende berglandschap, de besneeuwde bossen en de warme gastvrijheid maken deze regio tot een onvergetelijke winterervaring.

Een wintervakantie in Schladming-Dachstein biedt volop actie en avontuur. Er zijn negen skibergen, unieke langlaufloipes, kilometers aan wandelpaden en zo’n honderd berghutten vol culinaire verwennerij. Van de 230 pistekilometers behoren er 123 km tot het 4-bergen-skigebied Schladming, met de skibergen Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen en Reiteralm. Hier kun je ononderbroken van de ene berg naar de andere skiën. Schladming-Dachstein is onderdeel van Ski amadé, waardoor je met de juiste skipas toegang hebt tot 270 liften en 760 km aan pistes. Ook zonder ski’s verveel je je niet! Wandel- en langlaufpaden, fatbikeroutes, rodelbanen en een gondel naar de Dachstein gletscher (2.995 m.) met spannende attracties zoals de Skywalk hangbrug en een ijspaleis, zorgen voor afwisseling.

Ook kinderen kunnen zich hier helemaal uitleven. Zo zijn er speciaal ingerichte kinderskigebieden zoals de Riesneralm met vijf pistes en kinderliften, Kaliland in Ramsau am Dachstein, en de Galsterberg met een Gallisch skidorp. De Planneralm, het hoogst gelegen skidorp van Steiermark, biedt met zijn heksenbos en attracties een idyllische ervaring voor jong en oud.