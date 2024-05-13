Regio Seefeld
Winter vol liefde in het hart van Tirol
Introduction
In het charmante Seefeld met z’n autovrije centrum, is het met alle boetiekjes, cafés en restaurants altijd gezellig druk. Je kunt er zelfs ’s avonds een gokje wagen in het casino. Ook Innsbruck ligt maar op 20 kilometer. Leuk voor wie naast alle winterse sportiviteit ook wat gezelligheid daaromheen wenst. De natuur is hier indrukwekkend; Seefeld ligt dicht bij de bergreus Zugspitze en tussen het Wettersteingebergte en natuurpark Karwendel in. Er zijn fijne brede winterwandelpaden, natuurrodelbanen, pistes voor het hele gezin en eindeloos veel langlaufloipes. En in de vele gezellige hutten warm je naast het knapperende haardvuur lekker op. Je voelt hier de liefde voor de winter.
Er zijn in de regio Seefeld een zestal kleine skigebieden, die vooral voor beginners en kinderen heel geschikt zijn. Midden in het dorp vind je zelfs een fijne speelplek in de sneeuw voor de kleintjes. Vanaf het naastgelegen terras kun je jouw kroost goed in de gaten houden. Wat Seefeld nog meer zo leuk maakt, is dat er meer dan 140 kilometer aan winterse wandelpaden zijn. Vooral het zonnige Leutaschdal is een paradijs voor wandelaars. Maar ook de liefhebbers van het langlaufen zitten hier met 245 kilometer aan loipes perfect. Ga zeker op pad op de hoogteloipe op de Wildmoos, waarbij glooiende bossen en zonnige open plekken elkaar afwisselen.
Daarom naar Seefeld
Fijn langlaufpareltje
Seefeld is met 245 km aan loipes echt een langlaufpareltje. Nog geen ervaring? Er zijn genoeg langlaufscholen voor lessen.
Heerlijk voor gezinnen
Met 6 kleine skigebieden, rodelbanen, een ijsbaan en zwembaden is deze regio een topper met kinderen.
Insider tip
Meerdere wellnesshotels, dagje naar de sauna of heerlijk genieten van een beauty behandeling of massage. In de regio Seefeld zijn mogelijkheden genoeg voor een ontspannen vakantie. Na een actieve dag lekker buiten in de sneeuw zijn hier dus tal van mogelijkheden om even helemaal tot rust te komen.
Maak een romantische avondwandeling met fakkels door de sneeuw in Mösern
Wat een sneeuw plezier
Op pad met alpaca’s
Superleuke ervaring om eens samen met pluizige alpaca’s door de sneeuw te banjeren. Na afloop is er glühwein en punch.
Lesje biatlon
Fascinerende combinatie van langlaufen en schieten. In Leutasch en Seefeld kun je zelfs een cursus volgen.
Rodelen in het donker
Iedere dinsdag, donderdag en zaterdag kun je op de Katzenkopf Leutasch de verlichte rodelbaan van 2,5 km lang afdalen.
Plezier naast de piste
Picknick bij de vuurkorf
Vuurtje, uitzicht op de bergen, sneeuw, glas champagne, heerlijk eten en goed gezelschap: romantiek ten top.
Tiroler kookworkshop
Ga samen met bioboer en kok Walter Schweigl aan de slag in de keuken. Na afloop is er een rondleiding op de boerderij.
Ga eens trailrunnen
In de regio Seefeld wachten ’s winters 142 km aan geprepareerde paden door de sneeuw. Een aanrader.
Naar de vredesklok in Mösern
Tijdens deze anderhalf uur durende vredeswandeling kom je langs een uitkijkplatform en de vredesklok die om 17.00 uur luidt.
Vredesklok in Mösern: vanaf het uitkijkplatform kijk je uit over het hele Inntal.
Seefelder Joch op de Rosshütte: omhoog naar 2.064 m. waar een 360° uitzicht wacht.
Uitzichtplatform Brunschkopf: vanaf 1.510 m. kijk je uit over Seefeld, het Wettersteingebergte en omringende bergen.
WM-Turm: beklim zeker deze World Championships Tower midden in de Seefeld Sport Arena.
Zoveel te beleven in de sneeuw
Onze tips voor...
Berghutten
Polis Hütte
Geniet van taart en "Heisse Marille" op het zonnige terras.
Wildmoosalm
Bereikbaar via wandelpaden, loipes of een paardenkoets.
Lottenseehütte
Populair om Tiroler gerechten en de mysterieuze Lottensee.
Wettersteinhütte
Heerlijke Tiroler gerechten met uitzicht en slee-optie.
Praktische infoGoed om te weten
Hoe geraak je er?
Met de trein, bus of auto naar Seefeld, jouw ideale reisroute vind je hier.
Waar ga je slapen?
De regio kent vijf gezellige dorpen: Seefeld, Leutasch, Möser, Reith en Scharnitz.
Hoe geraak je er?
Met de trein, bus of auto naar Seefeld, jouw ideale reisroute vind je hier.
Waar ga je slapen?
De regio kent vijf gezellige dorpen: Seefeld, Leutasch, Möser, Reith en Scharnitz.
Region Seefeld – Tirols Hochplateau
Bahnhofplatz 115
6100 Seefeld
Telefoon: +43 5 0880