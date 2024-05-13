Het schitterende hoogteplateau van Seefeld in Tirol ligt er prachtig bij. Wandelen, langlaufen, skiën, lunchen: het kan er allemaal. Lekker actief bezig zijn én relaxen.

In het charmante Seefeld met z’n autovrije centrum, is het met alle boetiekjes, cafés en restaurants altijd gezellig druk. Je kunt er zelfs ’s avonds een gokje wagen in het casino. Ook Innsbruck ligt maar op 20 kilometer. Leuk voor wie naast alle winterse sportiviteit ook wat gezelligheid daaromheen wenst. De natuur is hier indrukwekkend; Seefeld ligt dicht bij de bergreus Zugspitze en tussen het Wettersteingebergte en natuurpark Karwendel in. Er zijn fijne brede winterwandelpaden, natuurrodelbanen, pistes voor het hele gezin en eindeloos veel langlaufloipes. En in de vele gezellige hutten warm je naast het knapperende haardvuur lekker op. Je voelt hier de liefde voor de winter.



Er zijn in de regio Seefeld een zestal kleine skigebieden, die vooral voor beginners en kinderen heel geschikt zijn. Midden in het dorp vind je zelfs een fijne speelplek in de sneeuw voor de kleintjes. Vanaf het naastgelegen terras kun je jouw kroost goed in de gaten houden. Wat Seefeld nog meer zo leuk maakt, is dat er meer dan 140 kilometer aan winterse wandelpaden zijn. Vooral het zonnige Leutaschdal is een paradijs voor wandelaars. Maar ook de liefhebbers van het langlaufen zitten hier met 245 kilometer aan loipes perfect. Ga zeker op pad op de hoogteloipe op de Wildmoos, waarbij glooiende bossen en zonnige open plekken elkaar afwisselen.