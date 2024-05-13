Two people at a wooden ornament stand at a festive Christmas market in winter.
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Regio Seefeld
Winter vol liefde in het hart van Tirol

Het schitterende hoogteplateau van Seefeld in Tirol ligt er prachtig bij. Wandelen, langlaufen, skiën, lunchen: het kan er allemaal. Lekker actief bezig zijn én relaxen.

In het charmante Seefeld met z’n autovrije centrum, is het met alle boetiekjes, cafés en restaurants altijd gezellig druk. Je kunt er zelfs ’s avonds een gokje wagen in het casino. Ook Innsbruck ligt maar op 20 kilometer. Leuk voor wie naast alle winterse sportiviteit ook wat gezelligheid daaromheen wenst. De natuur is hier indrukwekkend; Seefeld ligt dicht bij de bergreus Zugspitze en tussen het Wettersteingebergte en natuurpark Karwendel in. Er zijn fijne brede winterwandelpaden, natuurrodelbanen, pistes voor het hele gezin en eindeloos veel langlaufloipes. En in de vele gezellige hutten warm je naast het knapperende haardvuur lekker op. Je voelt hier de liefde voor de winter.

Er zijn in de regio Seefeld een zestal kleine skigebieden, die vooral voor beginners en kinderen heel geschikt zijn. Midden in het dorp vind je zelfs een fijne speelplek in de sneeuw voor de kleintjes. Vanaf het naastgelegen terras kun je jouw kroost goed in de gaten houden. Wat Seefeld nog meer zo leuk maakt, is dat er meer dan 140 kilometer aan winterse wandelpaden zijn. Vooral het zonnige Leutaschdal is een paradijs voor wandelaars. Maar ook de liefhebbers van het langlaufen zitten hier met 245 kilometer aan loipes perfect. Ga zeker op pad op de hoogteloipe op de Wildmoos, waarbij glooiende bossen en zonnige open plekken elkaar afwisselen.

Feiten en cijfers
Aantal skigebieden6
Aantal pistekilometers31
Aantal km aan langlaufloipes245
Aantal km geprepareerde winterwandelpaden142
Aantal liften34
Aantal ski- en langlaufscholen15
Aantal berghutten61
Aantal rodelbanen7
Hoogste berg in de regioBirkkarspitze (2.749 m.)
Hoe geraak je er?
Accommodaties
Evenementen
Ski Pas
Ski Map

Daarom naar Seefeld

Fijn langlaufpareltje

Seefeld is met 245 km aan loipes echt een langlaufpareltje. Nog geen ervaring? Er zijn genoeg langlaufscholen voor lessen.

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Heerlijk voor gezinnen

Met 6 kleine skigebieden, rodelbanen, een ijsbaan en zwembaden is deze regio een topper met kinderen.

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Sfeervol dorp vol vertier

Het autovrije, charmante Seefeld kent leuke winkeltjes, cafés, restaurants en zelfs een casino.

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Insider tip

Meerdere wellnesshotels, dagje naar de sauna of heerlijk genieten van een beauty behandeling of massage. In de regio Seefeld zijn mogelijkheden genoeg voor een ontspannen vakantie. Na een actieve dag lekker buiten in de sneeuw zijn hier dus tal van mogelijkheden om even helemaal tot rust te komen.

Lekker ontspannen

Maak een romantische avondwandeling met fakkels door de sneeuw in Mösern

Fonkelende fakkels

Wat een sneeuw plezier

Op pad met alpaca’s

Superleuke ervaring om eens samen met pluizige alpaca’s door de sneeuw te banjeren. Na afloop is er glühwein en punch.

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Lesje biatlon

Fascinerende combinatie van langlaufen en schieten. In Leutasch en Seefeld kun je zelfs een cursus volgen.

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Rodelen in het donker

Iedere dinsdag, donderdag en zaterdag kun je op de Katzenkopf Leutasch de verlichte rodelbaan van 2,5 km lang afdalen.

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4-daagse sneeuwwandeling

Beleef de eerste langeafstandswinterwandeling in Tirol waarbij je 4 dagen op pad gaat en je bagage (deels) wordt vervoerd.

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Plezier naast de piste

Picknick bij de vuurkorf

Vuurtje, uitzicht op de bergen, sneeuw, glas champagne, heerlijk eten en goed gezelschap: romantiek ten top.

Tiroler kookworkshop

Ga samen met bioboer en kok Walter Schweigl aan de slag in de keuken. Na afloop is er een rondleiding op de boerderij.

Ga eens trailrunnen

In de regio Seefeld wachten ’s winters 142 km aan geprepareerde paden door de sneeuw. Een aanrader.

Naar de vredesklok in Mösern

Tijdens deze anderhalf uur durende vredeswandeling kom je langs een uitkijkplatform en de vredesklok die om 17.00 uur luidt.

Dompel je onder in het bos

Wie gaat ‘Winter-Waldbaden’ gaat samen met natuurcoach Verena op pad om energie te tanken in het bos.

Fotomomentjes Kijk je ogen uit, en geniet van deze schitterende uitzichten in Seefeld.

Zoveel te beleven in de sneeuw

Advent in de regio Seefeld

29/11/2024 – 6/1/2025
Regio Seefeld

Met zeven gezellige kerstmarkten.

Nordic Combined World Cup

31/1/2025 – 2/2/2025
Seefeld

In Seefeld van 31 januari tot 2 februari 2025

Ganghoferlauf Leutasch

1/3/2025
Leutasch

Langlaufklassieker op 1 maart 2025

Onze tips voor...

Berghutten

  • Polis Hütte
    Geniet van taart en "Heisse Marille" op het zonnige terras.

  • Wildmoosalm
    Bereikbaar via wandelpaden, loipes of een paardenkoets.

  • Lottenseehütte
    Populair om Tiroler gerechten en de mysterieuze Lottensee.

  • Wettersteinhütte
    Heerlijke Tiroler gerechten met uitzicht en slee-optie.

Praktische info

Goed om te weten

Hoe geraak je er?

Met de trein, bus of auto naar Seefeld, jouw ideale reisroute vind je hier.

Meer info

Waar ga je slapen?

De regio kent vijf gezellige dorpen: Seefeld, Leutasch, Möser, Reith en Scharnitz.

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Skigebied

De zes kleine skigebieden zijn ideaal voor gezinnen met kleine kinderen.

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Skipas

Met de Happy Ski Card op zak ontdek je alle zes de skigebieden van Seefeld.

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Skischolen

Voor groot en klein staan de skileraren van zeven skischolen voor je klaar.

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Evenementen

Kerstmarkten, kookworkshops, langlaufwedstrijden; alle events check je hier.

Meer info
Neem contact op

Region Seefeld – Tirols Hochplateau

Bahnhofplatz 115

6100 Seefeld

Telefoon: +43 5 0880

region@seefeld.com
www.seefeld.com
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