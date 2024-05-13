Op de pistes van Serfaus-Fiss-Ladis
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Serfaus-Fiss-Ladis
Een echt familieparadijs

Maak herinneringen voor het leven op en naast de pistes in een van de meest gezinsvriendelijke winterresorts van Oostenrijk.

Sneeuwstorm of zonneschijn, de inwoners van de drie bergdorpen Serfaus, Fiss en Ladis verwelkomen je met een warme glimlach in de Oostenrijkse Alpen. Dit winterresort staat bekend als een plek waar mensen tradities en de alpine levensstijl (ook wel het "Lebensgefühl" genoemd) vieren en alles in het werk stellen om gasten een geweldige en ontspannen tijd te bezorgen. Veel vakantiegangers missen authenticiteit en een gastvrije gemeenschap in hun dagelijks leven - en dit is precies waar Serfaus-Fiss-Ladis in uitblinkt!

Serfaus-Fiss-Ladis ligt op een zonnig hoogplateau boven het bovenste deel van het Tiroolse Inntal en is de perfecte plek voor een wintervakantie met het hele gezin. Het resort staat bekend als een van de meest kindvriendelijke plekken die je kunt vinden in de Alpen, met alles van beginnersvriendelijke pistes tot skischolen speciaal voor de kleintjes en tal van leuke activiteiten voor alle leeftijden buiten de pistes.

Stel je voor dat je de zonsopgang bekijkt vanaf een bergtop en je daarna overgeeft aan een stevig Oostenrijks ontbijt voordat je de pistes afdaalt of een ontspannen winterwandeling maakt. S Avonds dansen je kinderen tijdens de Kids Night terwijl jij in stijl geniet van een diner bij kaarslicht.

Kom zoals je bent en vul elke dag met de activiteiten van jouw keuze - dat is een wintervakantie in Serfaus-Fiss-Ladis!

Feiten & Cijfers
Hoogte1.200 - 2.828 m
Hoogste puntMasnerkopf 2.828 m
Hellingen214
Langlaufloipes52
Winterwandelpaden100
Skischolen2
Liften68
Hutten & restaurants27
Hoe geraak je er?
Accommodatie
Evenementen
Skipas
Skikaart
Skiliften
Webcams
Familievriendelijkplezier voor alle leeftijden

Daarom Serfaus-Fiss-Ladis bezoeken

Meer informatie over de regio

Ervaringen op de piste

Skiën met het gezin

Serfaus-Fiss-Ladis heeft een ruime keuze aan pistes voor beginners en kinderen, plus kindvriendelijke skischolen – perfect voor een gezinsuitje!

Freeriden

Hou je van off-piste avonturen? Dan ben je hier op de juiste plek! Serfaus-Fiss-Ladis heeft twaalf freerideroutes, drie loipes en drie infopunten voor freeriders.

Nachtskiën in Serfaus en Fiss

Maanlicht in plaats van zonlicht! Ga naar de verlichte pistes voor nachtskiën op dinsdag en woensdag tot 22.00 uur. Neem een pauze voor de Nightflow Show (20:30 uur).

Ervaringen buiten de pistes

Zonsopgang Hexensee

Neem de Masner Express kabelbaan naar de Hexenseehütte (2.588 m), kijk dan naar de zonsopgang voordat je je tegoed doet aan een stevig bergontbijt.

Fisser Flieger & Skyswing

Vlieg 47 m boven de grond met de Fisser Flieger en bewonder het resort vanuit vogelperspectief. Op zoek naar een extra adrenalinekick? Ga dan meteen naar de Skyswing!

Lunch bij Crystal Cube

Crystal Cube is de nummer 1 foodie hotspot in de regio. Geniet van de internationale keuken op 2.600 m hoogte, met 360° panoramisch uitzicht op de omliggende bergen.

´s Werelds hoogste ondergrondse metro

Het is klein, heeft geen chauffeur nodig en breekt records: De Serfaus Underground is 's werelds kleinste, hoogst gelegen metro die op luchtkussens drijft.

Culinair genieten

De gezellige bergrestaurants van Serfaus-Fiss-Ladis zijn perfect voor een pauze in stijl. Met lekkernijen uit de regio en een prachtig uitzicht op de besneeuwde toppen van de Tiroolse Alpen beleef je een feest voor alle zintuigen.

Bergrestaurants

Evenementen

Avonturenavond in Serfaus

18/12/2024 – 16/4/2025
Komperdell in Serfaus

Vuurwerk, een lasershow, artiesten en Cirque du Soleil acrobaten, en een show van de Skischool Serfaus. Nachtskiën en rodelen optioneel...

Magische Ladis in Ladis

18/7/2024 – 19/10/2024
Ladis

Unieke mix van pre-kerst vibe, traditionele live entertainment en culinaire lekkernijen in een adembenemende omgeving in de Lader Schlossweiher.

Nightflow in Fiss

26/12/2024 – 15/4/2025
Möseralm in Fiss

Groot vuurwerk, coole dansers, gewaagde acrobaten en de sneeuwsportleraren van de Skischool Fiss-Ladis die de Nightflow Arena op zijn grondvesten doen schudden.

Tip voor insiders

Nachtschaatsen op natuurijs

Op zoek naar een gezinsvriendelijke sportieve activiteit na het skiën? Trek je schaatsen aan en glijd over het ijs op de ijsbaan bij de kasteelvijver van Ladis! Je kunt ook je curlingtechniek verbeteren of je kinderen en vrienden uitdagen voor een gezellige wedstrijd.

Schaatsen & curling

Onze tips voor...

Berghutten

  • Restaurant Monte Mare

    Waar de bergen de zee ontmoeten. Speciale tip: Boek de Sunset Dinner Masner met een extra piste-basher tour.

  • Ski Lounge

    Een mix van Tiroolse en internationale gerechten op 2.000 m.

  • Leithe Wirt

    Een gezellig full-service restaurant met heerlijke Tiroolse gerechten en traditionele delicatessen.

  • Zirbenhütte

    Geniet van regionale gerechten op 2.100 m. Specialiteiten zijn onder andere Fisser gerstensoep en gerstrisotto.

  • Sonnenburg

    Een gezinsvriendelijke hut met pizza's direct boven het kinderland "Berta's Kinderland".

Uitkijkpunten

  • Panorama-platform M1 (2,328 m)

    Uitzicht op de hoogste bergen van Duitsland (Zugspitz - 2.962 m) 2,962 m) en Italië (Ortler - 3.905 m) en de omliggende Samnaunketen en Ötztaler Alpen.

  • Panorama platform Schönjoch top

    Prachtig uitzicht op de Zugspitze, Ortler en de hoogste berg van Tirol (Wildspitze - 3.768 m).

  • Panorama-platform Z1 (2.600 m)

    Panorama's op het Samnaun-gebergte en de Ötztaler Alpen met hun drieduizenders en een blik op de hoogvlakte van Serfaus-Fiss-Ladis.

Hoe geraak je er

Met de trein/bus

Neem de trein naar

  • Station Landeck-Zams (rechtstreekse trein vanuit Innsbruck: 45 min),

  • vervolgens bus 220 naar Serfaus, Fiss of Ladis

Meer informatie

Met de auto

Met de auto rij je vanuit België langs Duitsland, via de B179 naar Imst - A12 naar Landecker Tunnel - afslag Ried im Oberinntal en volg de borden naar Serfaus-Fiss-Ladis.

Meer informatie

Met het vliegtuig

De dichtstbijzijnde luchthavens zijn

  • Innsbruck (92 km)

  • München, Duitsland (219 km),

  • Zürich-Kloten, Zwitserland (256 km)

Meer informatie
Contact opnemen

Serfaus-Fiss-Ladis

Gänsackerweg 2

6534 Serfaus

Telefoon: +43 5476 6239

info@serfaus-fiss-ladis.at
www.serfaus-fiss-ladis.at
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