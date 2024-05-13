Maak herinneringen voor het leven op en naast de pistes in een van de meest gezinsvriendelijke winterresorts van Oostenrijk.

Sneeuwstorm of zonneschijn, de inwoners van de drie bergdorpen Serfaus, Fiss en Ladis verwelkomen je met een warme glimlach in de Oostenrijkse Alpen. Dit winterresort staat bekend als een plek waar mensen tradities en de alpine levensstijl (ook wel het "Lebensgefühl" genoemd) vieren en alles in het werk stellen om gasten een geweldige en ontspannen tijd te bezorgen. Veel vakantiegangers missen authenticiteit en een gastvrije gemeenschap in hun dagelijks leven - en dit is precies waar Serfaus-Fiss-Ladis in uitblinkt!

Serfaus-Fiss-Ladis ligt op een zonnig hoogplateau boven het bovenste deel van het Tiroolse Inntal en is de perfecte plek voor een wintervakantie met het hele gezin. Het resort staat bekend als een van de meest kindvriendelijke plekken die je kunt vinden in de Alpen, met alles van beginnersvriendelijke pistes tot skischolen speciaal voor de kleintjes en tal van leuke activiteiten voor alle leeftijden buiten de pistes.

Stel je voor dat je de zonsopgang bekijkt vanaf een bergtop en je daarna overgeeft aan een stevig Oostenrijks ontbijt voordat je de pistes afdaalt of een ontspannen winterwandeling maakt. S Avonds dansen je kinderen tijdens de Kids Night terwijl jij in stijl geniet van een diner bij kaarslicht.

Kom zoals je bent en vul elke dag met de activiteiten van jouw keuze - dat is een wintervakantie in Serfaus-Fiss-Ladis!