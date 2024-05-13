Serfaus-Fiss-Ladis
Een echt familieparadijs
Introduction
Sneeuwstorm of zonneschijn, de inwoners van de drie bergdorpen Serfaus, Fiss en Ladis verwelkomen je met een warme glimlach in de Oostenrijkse Alpen. Dit winterresort staat bekend als een plek waar mensen tradities en de alpine levensstijl (ook wel het "Lebensgefühl" genoemd) vieren en alles in het werk stellen om gasten een geweldige en ontspannen tijd te bezorgen. Veel vakantiegangers missen authenticiteit en een gastvrije gemeenschap in hun dagelijks leven - en dit is precies waar Serfaus-Fiss-Ladis in uitblinkt!
Serfaus-Fiss-Ladis ligt op een zonnig hoogplateau boven het bovenste deel van het Tiroolse Inntal en is de perfecte plek voor een wintervakantie met het hele gezin. Het resort staat bekend als een van de meest kindvriendelijke plekken die je kunt vinden in de Alpen, met alles van beginnersvriendelijke pistes tot skischolen speciaal voor de kleintjes en tal van leuke activiteiten voor alle leeftijden buiten de pistes.
Stel je voor dat je de zonsopgang bekijkt vanaf een bergtop en je daarna overgeeft aan een stevig Oostenrijks ontbijt voordat je de pistes afdaalt of een ontspannen winterwandeling maakt. S Avonds dansen je kinderen tijdens de Kids Night terwijl jij in stijl geniet van een diner bij kaarslicht.
Kom zoals je bent en vul elke dag met de activiteiten van jouw keuze - dat is een wintervakantie in Serfaus-Fiss-Ladis!
Daarom Serfaus-Fiss-Ladis bezoeken
Drie bergdorpen die tradities, wintersport en alpine levensstijl hoog in het vaandel dragen
Een winterparadijs voor het hele gezin met kindvriendelijke hotels, pistes en tal van activiteiten
Het resort ligt op een zonnig hoogplateau boven het bovenste dal van de Tiroolse Inn, omgeven door de markante bergtoppen van de Samnaun-groep en de Ötztaler Alpen en heeft maar liefst 2000 zonuren per jaar
Thuisbasis van de kleinste, hoogst gelegen ondergrondse metro ter wereld drijvend op luchtkussens
Tal van leuke winteractiviteiten buiten de pistes, van winterwandelen naar langlaufen, rodelen en schaatsen
Een hotspot voor fijnproevers met alles van traditionele huttengerechten tot romantische diners bij zonsondergang
Ervaringen op de piste
Skiën met het gezin
Serfaus-Fiss-Ladis heeft een ruime keuze aan pistes voor beginners en kinderen, plus kindvriendelijke skischolen – perfect voor een gezinsuitje!
Freeriden
Hou je van off-piste avonturen? Dan ben je hier op de juiste plek! Serfaus-Fiss-Ladis heeft twaalf freerideroutes, drie loipes en drie infopunten voor freeriders.
Ervaringen buiten de pistes
Zonsopgang Hexensee
Neem de Masner Express kabelbaan naar de Hexenseehütte (2.588 m), kijk dan naar de zonsopgang voordat je je tegoed doet aan een stevig bergontbijt.
Fisser Flieger & Skyswing
Vlieg 47 m boven de grond met de Fisser Flieger en bewonder het resort vanuit vogelperspectief. Op zoek naar een extra adrenalinekick? Ga dan meteen naar de Skyswing!
Lunch bij Crystal Cube
Crystal Cube is de nummer 1 foodie hotspot in de regio. Geniet van de internationale keuken op 2.600 m hoogte, met 360° panoramisch uitzicht op de omliggende bergen.
Introduction
De gezellige bergrestaurants van Serfaus-Fiss-Ladis zijn perfect voor een pauze in stijl. Met lekkernijen uit de regio en een prachtig uitzicht op de besneeuwde toppen van de Tiroolse Alpen beleef je een feest voor alle zintuigen.
Evenementen
Avonturenavond in Serfaus
Vuurwerk, een lasershow, artiesten en Cirque du Soleil acrobaten, en een show van de Skischool Serfaus. Nachtskiën en rodelen optioneel...
Magische Ladis in Ladis
Unieke mix van pre-kerst vibe, traditionele live entertainment en culinaire lekkernijen in een adembenemende omgeving in de Lader Schlossweiher.
Nachtschaatsen op natuurijs
Op zoek naar een gezinsvriendelijke sportieve activiteit na het skiën? Trek je schaatsen aan en glijd over het ijs op de ijsbaan bij de kasteelvijver van Ladis! Je kunt ook je curlingtechniek verbeteren of je kinderen en vrienden uitdagen voor een gezellige wedstrijd.
Onze tips voor...
Berghutten
Waar de bergen de zee ontmoeten. Speciale tip: Boek de Sunset Dinner Masner met een extra piste-basher tour.
Een mix van Tiroolse en internationale gerechten op 2.000 m.
Een gezellig full-service restaurant met heerlijke Tiroolse gerechten en traditionele delicatessen.
Geniet van regionale gerechten op 2.100 m. Specialiteiten zijn onder andere Fisser gerstensoep en gerstrisotto.
Een gezinsvriendelijke hut met pizza's direct boven het kinderland "Berta's Kinderland".
Uitkijkpunten
Panorama-platform M1 (2,328 m)
Uitzicht op de hoogste bergen van Duitsland (Zugspitz - 2.962 m) 2,962 m) en Italië (Ortler - 3.905 m) en de omliggende Samnaunketen en Ötztaler Alpen.
Panorama platform Schönjoch top
Prachtig uitzicht op de Zugspitze, Ortler en de hoogste berg van Tirol (Wildspitze - 3.768 m).
Panorama-platform Z1 (2.600 m)
Panorama's op het Samnaun-gebergte en de Ötztaler Alpen met hun drieduizenders en een blik op de hoogvlakte van Serfaus-Fiss-Ladis.
Berghutten
Waar de bergen de zee ontmoeten. Speciale tip: Boek de Sunset Dinner Masner met een extra piste-basher tour.
Een mix van Tiroolse en internationale gerechten op 2.000 m.
Een gezellig full-service restaurant met heerlijke Tiroolse gerechten en traditionele delicatessen.
Geniet van regionale gerechten op 2.100 m. Specialiteiten zijn onder andere Fisser gerstensoep en gerstrisotto.
Een gezinsvriendelijke hut met pizza's direct boven het kinderland "Berta's Kinderland".
Uitkijkpunten
Panorama-platform M1 (2,328 m)
Uitzicht op de hoogste bergen van Duitsland (Zugspitz - 2.962 m) 2,962 m) en Italië (Ortler - 3.905 m) en de omliggende Samnaunketen en Ötztaler Alpen.
Panorama platform Schönjoch top
Prachtig uitzicht op de Zugspitze, Ortler en de hoogste berg van Tirol (Wildspitze - 3.768 m).
Panorama-platform Z1 (2.600 m)
Panorama's op het Samnaun-gebergte en de Ötztaler Alpen met hun drieduizenders en een blik op de hoogvlakte van Serfaus-Fiss-Ladis.
Hoe geraak je er
Met de trein/bus
Neem de trein naar
Station Landeck-Zams (rechtstreekse trein vanuit Innsbruck: 45 min),
vervolgens bus 220 naar Serfaus, Fiss of Ladis
Met de auto
Met de auto rij je vanuit België langs Duitsland, via de B179 naar Imst - A12 naar Landecker Tunnel - afslag Ried im Oberinntal en volg de borden naar Serfaus-Fiss-Ladis.
Met het vliegtuig
De dichtstbijzijnde luchthavens zijn
Innsbruck (92 km)
München, Duitsland (219 km),
Zürich-Kloten, Zwitserland (256 km)
Met de trein/bus
Neem de trein naar
Station Landeck-Zams (rechtstreekse trein vanuit Innsbruck: 45 min),
vervolgens bus 220 naar Serfaus, Fiss of Ladis
Met de auto
Met de auto rij je vanuit België langs Duitsland, via de B179 naar Imst - A12 naar Landecker Tunnel - afslag Ried im Oberinntal en volg de borden naar Serfaus-Fiss-Ladis.
Met het vliegtuig
De dichtstbijzijnde luchthavens zijn
Innsbruck (92 km)
München, Duitsland (219 km),
Zürich-Kloten, Zwitserland (256 km)
Serfaus-Fiss-Ladis
Gänsackerweg 2
6534 Serfaus
Telefoon: +43 5476 6239