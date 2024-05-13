Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Ontspannen Familievakantie

Geniet van 7 overnachtingen in een appartement voor het hele gezin, inclusief 6-daagse skipassen voor 2 volwassenen en 2 kinderen tot 15 jaar (kinderen tot 6 jaar skiën gratis) en de Alpbachtal of Wildschönau Card met extra’s zoals skibus, winter- en sneeuwschoenwandelingen en musea, vanaf € 2.100 tot 21.04.2025.

En helemaal interessant: profiteer tussen 15.03.2025 en 06.04.2025 van gratis skipassen voor kinderen onder 15 jaar.