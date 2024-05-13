Four skiers on a prepared slope in sunshine, snow-covered mountains in the background.
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Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Winters familie-juweeltje

Gevarieerde pistes, gezellige hutten, pittoreske vakantiedorpen en geweldige aanbiedingen voor gezinnen in een van de meest kindvriendelijke skigebieden in Tirol.

In Tirol, tussen de Zillertaler en Kitzbüheler Alpen, ligt Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau er prachtig bij. Dit gebied is niet alleen zeer kindvriendelijk, het is ook één van de mooiste skigebieden van Oostenrijk. De dalen van Alpbachtal en Wildschönau zijn schilderachtig en de veertien dorpjes knus en gezellig. Voor de sportievelingen zijn er vier skibergen met in totaal 113 kilometers aan gevarieerde pistes. De hoogste skiberg is de Wiedersberger Horn (2.128 m.) in Alpbach. Onderweg vind je er 25 gastvrije authentieke berghutten, met op de kaart traditionele Tiroler kost zoals Gröstl en Brezensuppe. En ben je dol op Kaiserschmarrn? Ga ga zeker naar de Böglalm in Inneralpbach; beroemd om deze lekkernij uit de reuzenpan.   

In Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau zijn ruime, zonnige pistes voor elk niveau. Snowparks speciaal voor kinderen, skischolen met eigen kinderpistes, bergen vol speeltuinen zoals Schatzberg Zwergenland en Kinderland Juppi-Do. Zelfs in de avond kun je op de Reither kogel op donderdag en vrijdag vaak nog door skiën. Voor langlaufers vind je er nog eens meer dan 100 km aan loipes. En wil je eens wat anders dan de piste op? Ga dan eens rodelen, maak een ritje met de Alpbachtaler Lauser-Sauser of de piste bully, zoek een mooie winterwandeling uit, ontdek Alpbach - een van de mooiste dorpen van Oostenrijk - of bezoek de ambachtelijke bierbrouwerij Kristallbrauerij voor een lokaal gebrouwen biertje.

Feiten en cijfers
Hoogte690 – 2.030 m
Hoogste berg in de regioWiedersberger Horn (2.128 m)
Aantal skigebieden1 (4 skibergen)
Aantal pistekilometers113
Aantal kilometers aan langlaufloipes100
Aantal kilometers geprepareerde winterwandelpadenmeer dan 100
Aantal skischolen10
Aantal liften45
Aantal berghutten25
Hoe geraak je er?
Accommodaties
Events
Skipas
Ski Map
Ski liften
Webcams
Familie plezierwinter voor alle leeftijden

Daarom naar Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

  • Afwisseling voor het hele gezin
    Met 4 skibergen aan afwisselende, brede pistes op elk niveau kan jong en oud(er) hier perfect uit de voeten.

  • Leuke attracties voor kinderen
    Bergen vol speelattracties, kids clubs, speciale kinderpistes, gezellige skilessen; vervelen is er hier niet bij.

  • Regio vol charme

    Knusse vakantiedorpen, talrijke boerderijen en ongerepte natuur. De perfecte omgeving voor een stressvrije vakantie.

Lees meer over de regio

Wat een sneeuwplezier

Samen op de slee

Of je nu overdag of ’s avonds gaat; op de slee naar beneden is leuk voor het hele gezin! Rodelbanen genoeg in deze regio.

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Om 19 uur de piste op

Geen vroege vogel? Dan zijn de verlichte pistes op donderdag en vrijdag op de Reither Kogel iets voor jou.

Top fun en snowparks

Zin in wat schansen, snelheid en trucs? Ga voor de kick naar Snowpark Alpbachtal, Snowpark Schatzberg of het race- en trainingscentrum in Niederau.

Naast de piste pret

Downhill met de Lauser-Sauser

Adrenaline verzekerd op deze snelle 1,4 kilometerlange Alpine Coaster bij de Wiedersbergerhornbahn in Alpbach.

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Piste bully ritje

Altijd weer een fascinerend gezicht die piste bully’s op de piste. Op de Reither Kogel kun je mee als bijrijder.

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Ontdek het mooie Alpbach

Niet voor niets is dit knusse dorp in het Alpbachtal al eens bekroond als het mooiste dorp van heel Oostenrijk.

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Om 7.00 uur de piste op

Vanaf maart kunnen vroege vogels elke zaterdag om 7.00 uur omhoog op de Wiedersberger Horn en als eerste de pistes bedwingen.

Skiroute naar Thierbach

Hier vind je geen gondels, maar pak je ’s ochtends de skibus naar de Schatzberg en ga je via de skiroute naar dit idyllische dorpje.

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Onze recepten top-4

Leuk om bij thuiskomst de vakantiestemming nog even vast te houden of voor een gezellige avond met vrienden en familie terwijl je vakantieherinneringen ophaalt!
 
1. Alpbachtaler Kaiserschmarrn
2. Wildschönauer Brezensuppe
3. Brandenberger Prügeltorte
4. Krautinger, het unieke gerecht van de Wildschönau

Ontspannen Familievakantie

Geniet van 7 overnachtingen in een appartement voor het hele gezin, inclusief 6-daagse skipassen voor 2 volwassenen en 2 kinderen tot 15 jaar (kinderen tot 6 jaar skiën gratis) en de Alpbachtal of Wildschönau Card met extra’s zoals skibus, winter- en sneeuwschoenwandelingen en musea, vanaf € 2.100 tot 21.04.2025.

En helemaal interessant: profiteer tussen 15.03.2025 en 06.04.2025 van gratis skipassen voor kinderen onder 15 jaar.

Mooie aanbiedingen voor jouw gezin
Gastenkaarten

Insider tip

De Alpbachtal Card is gratis en krijg je bij het inchecken in je accommodatie! Wil je skiën met de kinderen, rodelen of sneeuwschoenwandelen door het besneeuwde Tiroolse landschap? Perfect, want dat is precies wat je krijgt! Er zijn tal van voordelen, zoals onbeperkt gebruik van de lokale bussen, skibussen en speciale prijzen bij skiverhuurders in de dorpen.

Bekijk jouw voordeel

Onze tips voor ...

Berghutten

  • Gipföhit am Schatzberg
    Dit moderne en knusse bergrestaurant (1.898 m.) staat bekend om z’n biologisch rundvlees en Brezensuppe.

  • Norderbergalm am Markbachjoch
    Gezellige hut in Niederau die je bereikt via de piste of in 30 minuten via het winterwandelpad.

  • Böglalm in Inneralpbach
    Dol op Kaiserschmarrn? Op naar de Böglalm, want hier maken ze deze lekkernij in een megagrote pan!

  • Berggasthof Hornboden
    Skihut op 1.800 m. op de Wiedersberger Horn met groot terras en chillplek direct aan de skipiste.

Fotomomentjes

  • ´Top ofAlpbachtal´ bij het bergstation Hornbahn 2000
    Prachtig 360° uitzicht op het Alpbachtal, Zillertaler Alpen en Rofangebergte.

  • Topkruis op de Schatzberg in de Wildschönau

    Vanaf hier verveelt het panoramisch uitzicht over het Wildschönau dal en de bergen nooit.

  • Markbachjoch in Niederau, Wildschönau

    Beste uitzicht over de Wildschönau en de Wilder Kaiser.

In Ski Juwel zetten ze volop in op duurzaamheid, met eigen waterkracht, groene stroom en meer!

Lees meer over duurzaamheid

Kristallbrauerei van Josef Moser

Beleef in Innerbachtal het vakmanschap van de Kristallbrauerei van Josef Moser. Deze eenmansbrouwerij maakt zijn bier met behulp van het heldere kristalwater uit Alpbach. Hij maakt Zwickl, Weizen, Keller, Bockbier en verschillende seizoenbieren. Je bent welkom voor een tourtje en/of te proeven. Op vrijdag om 17.00 uur bakt hij er een kippetje bij.  

Praktische informatie

Hoe geraak je er?

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau is zowel met de auto als de trein (laatste stukje met de bus) prima bereikbaar.

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Waar ga je slapen?

Ga je voor Alpbach, Auffach, Kramsach of toch Niederau? Er zijn in totaal 14 dorpen in deze gezellige regio.

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Skigebied

45 liften en 113 pistekilometers volop blauwe, rode en zwarte afdalingen. Wat wordt jouw favoriet?  

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Skischolen

Skilessen regelen, ski’s en schoenen huren; bekijk thuis alvast waar en bij wie je moet zijn. 

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Skipas

Benieuwd naar de tarieven van dit jaar? Er zijn verschillende prijzen in het voor-, hoog- en naseizoen.

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Evenementen

Avondskiën, rodelen, skishows, mee op de pistebully, winterwandelen; je komt tijd te kort.

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Contactgegevens

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

6236 Alpbach

Telefoon: +43 5336 5233

holiday@skijuwel.com
www.skijuwel.com
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