Wat een luxe: een wintersportgebied van wereldklasse, met eindeloze pistes, freeride-opties, uitstekende service en eersteklas gastronomie na een dag in de sneeuw.

Niet alleen St. Anton am Arlberg kent een uitstekende reputatie, ook de buurdorpen Pettneu, Flirch en Strengen mogen er zijn. Ze liggen dan ook in SkiArlberg; het grootste aaneengesloten skigebied van Oostenrijk. Er zijn 85 gondels en liften, waaronder de beroemde Galzigbaan. Ook wel bekend als hét reuzenrad van St. Anton. In SkiArlberg wachten meer dan 300 gemarkeerde pistekilometers en 200 kilometer aan off piste mogelijkheden. Een waar (diepsneeuw) skiparadijs!

St. Anton am Arlberg is niet alleen populair bij skiërs. Ook voor langlaufers zijn er zeven prachtige routes. Verder zijn er rodelbanen in alle vier de dorpen, oneindig veel winterwandelpaden om de omgeving te verkennen en veel binnensportmogelijkheden als tennis, bowlen en squash. En houd je van klimmen en boulderen? Ga dan zeker naar het ultramoderne sport- en klimcentrum arl.park in St. Anton. Daar zijn maar liefst 70 klimroutes. En de aangrenzende trampolinehal? Met al die trampolines en zelfs een vrije val toren een aanrader voor kinderen. Vergeet ook niet lekker te ontspannen. Bijvoorbeeld in de wellness-oase Arberg WellCom of Arlberg Stanzertal Wellnesspark in Pettneu. Heerlijk hoor al die zwembaden, sauna’s, massage en drankje in de poolbar.