St. Anton am Arlberg
Wintersport vol allure
Introduction
Niet alleen St. Anton am Arlberg kent een uitstekende reputatie, ook de buurdorpen Pettneu, Flirch en Strengen mogen er zijn. Ze liggen dan ook in SkiArlberg; het grootste aaneengesloten skigebied van Oostenrijk. Er zijn 85 gondels en liften, waaronder de beroemde Galzigbaan. Ook wel bekend als hét reuzenrad van St. Anton. In SkiArlberg wachten meer dan 300 gemarkeerde pistekilometers en 200 kilometer aan off piste mogelijkheden. Een waar (diepsneeuw) skiparadijs!
St. Anton am Arlberg is niet alleen populair bij skiërs. Ook voor langlaufers zijn er zeven prachtige routes. Verder zijn er rodelbanen in alle vier de dorpen, oneindig veel winterwandelpaden om de omgeving te verkennen en veel binnensportmogelijkheden als tennis, bowlen en squash. En houd je van klimmen en boulderen? Ga dan zeker naar het ultramoderne sport- en klimcentrum arl.park in St. Anton. Daar zijn maar liefst 70 klimroutes. En de aangrenzende trampolinehal? Met al die trampolines en zelfs een vrije val toren een aanrader voor kinderen. Vergeet ook niet lekker te ontspannen. Bijvoorbeeld in de wellness-oase Arberg WellCom of Arlberg Stanzertal Wellnesspark in Pettneu. Heerlijk hoor al die zwembaden, sauna’s, massage en drankje in de poolbar.
Daarom naar de Arlberg regio
Skiwalhalla SkiArlberg
Dit grootste aaneengesloten skigebied van Oostenrijk biedt sneeuwgarantie en perfect geprepareerde pistes.
Internationaal en mondain
Het mythische St. Anton met legendarische pistes verbindt sportievelingen vanuit heel de wereld met elkaar.
Niet alleen met de auto, maar ook per vliegtuig en trein (via Wenen of München) is St. Anton goed aan te reizen.
De piste is van jou!
Doen: run of fame
Ga op avontuur op deze 85 km lange skironde over de Arlbergpas, Flexenpas en Hochtannbergpass: met 18.000 hoogtemeters.
Met ski’s op je rug omhoog
Eerst omhoog met de gondel, dan ski’s of board op je rug en dan te voet verder naar 2.732 m. Daarna wacht de ongerepte sneeuw!
Stanton Park
Een echte insider tip voor freestyle-liefhebbers: In het stanton park op de Arlberg wachten talloze obstakels op creatieve skiërs en snowboarders – dat is puur plezier!
Pret naast de piste
Uitkijken over 5 landen
Wauw! Op het Valluga uitkijkpunt zie je zowel Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië én Liechtenstein liggen.
Lekker winterwandelen
Heerlijk om in alle rust en stilte, ver van de pistes, door de sneeuw te wandelen. Er zijn routes van 2 tot 22 km.
Relaxen in de wellness
In Arlberg Wellcom kun je je van 8 tot 20 uur helemaal onderdompelen in zwembad, sauna en massage.
Op stap met husky’s
Ervaar een fascinerende sledetocht met zo’n 6 tot 7 huskyhonden. Na afloop laten de honden zich graag knuffelen.
Culinaire hoogstandjesArlberg is een hotspot voor fijnproevers, met 8 bekroonde Gault Millau-restaurants en talloze traditionele hutten – keuze genoeg!
In skischoenen voor een gastronomische lunch? Geen extravagantie, maar eerder een vanzelfsprekendheid op de Arlberg. De Arlberg heeft de hoogste dichtheid van bekroonde restaurants in Europa!
De leukste evenementen deze winter
Stanton Ski Open
Vier van 6 tot 8 december 2024 de opening van het skiseizoen.
Tanzcafe Arlberg Music Festival
Muzikanten van alle genres spelen op podia in de bergen rond het skioord - après-ski in stijl!
Wekelijkse skishow Snow Drift
Elke woensdag een feestje van 30 december ’24 tot half maart ’25.
Paragliden
Vanuit vogelperspectief zijn de bergen nog veel mooier! In Arlberg kan je via Arlberg Air het hele jaar door paragliden en een tandemsprong maken. Er is zelfs een mogelijkheid om tegelijk met vier piloten - en dus met z’n vieren als vrienden - te springen. Een onvergetelijke ervaring.
Onze tips voor ...
Berghutten
Arlberg Thaja: gezellige skihut in St. Christoph am Arlberg met sneeuwbar en topuitzicht.
Sennhütte: geniet van versgebakken brood uit de houtoven, zelfgemaakte schnaps en gastvrijheid.
Verwallstube: bekroond restaurant op 2.085 m. Op donderdag is er een speciaal candlelight dinner.
Wagner Hütte: midden in de natuur van het Verwalltal geniet je van traditionele Tiroler kost.
Hospiz Alm: ga je voor de volle maan party of liever een gourmetavond? De wijnkelder is hier wereldberoemd.
Fotomomentjes
Adembenemend uitzicht op de omliggende bergwereld en op 5 landen: Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, Liechtenstein.
Rendl Mountain Station & Beach Bar
Geniet van het perfecte uitzicht op St. Anton am Arlberg en de berglandschappen.
Berghutten
Arlberg Thaja: gezellige skihut in St. Christoph am Arlberg met sneeuwbar en topuitzicht.
Sennhütte: geniet van versgebakken brood uit de houtoven, zelfgemaakte schnaps en gastvrijheid.
Verwallstube: bekroond restaurant op 2.085 m. Op donderdag is er een speciaal candlelight dinner.
Wagner Hütte: midden in de natuur van het Verwalltal geniet je van traditionele Tiroler kost.
Hospiz Alm: ga je voor de volle maan party of liever een gourmetavond? De wijnkelder is hier wereldberoemd.
Fotomomentjes
Adembenemend uitzicht op de omliggende bergwereld en op 5 landen: Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, Liechtenstein.
Rendl Mountain Station & Beach Bar
Geniet van het perfecte uitzicht op St. Anton am Arlberg en de berglandschappen.
Nostalgie en natuur
Leuk om met de nostalgische stoeltjeslift op de Rendl omhoog te gaan. Onderweg geniet je van een prachtig uitzicht op de omringende bergen en de vredige stilte. Nog zo’n leuke tip is piste 100 in SkiArlberg, waar je de kans hebt om steenbokken te spotten. Goed dus om af en toe even te stoppen en om je heen te kijken.
Praktische info
Hoe geraak je er?
Stippel thuis alvast jouw ideale reisroute uit. St. Anton am Arlberg is ook via Wenen met de trein bereikbaar.
Waar ga je slapen?
Welk dorp wordt jouw favoriet? St. Anton of een van de buurdorpen Pettneu, Flirch en Strengen?
Skigebied
Met 300 pistekilometers en 200 km off piste is dit echt een topgebied voor skifanaten.
Skischolen
In SkiArlberg vind je 45 skischolen waar zowel beginnende skiërs en snowboarders als gevorderden op les kunnen.
Skipas
Voor de skipassen gelden er gunstigere tarieven voor kinderen, jongeren en senioren.
Gondels en liften
Bestudeer thuis alvast de skikaart, routes en 85 verschillende skiliften.
Evenementen
Van gezellige skishow op woensdagavond tot muziekfestival. Check hier alle events.
Hoe geraak je er?
Stippel thuis alvast jouw ideale reisroute uit. St. Anton am Arlberg is ook via Wenen met de trein bereikbaar.
Waar ga je slapen?
Welk dorp wordt jouw favoriet? St. Anton of een van de buurdorpen Pettneu, Flirch en Strengen?
Skigebied
Met 300 pistekilometers en 200 km off piste is dit echt een topgebied voor skifanaten.
Skischolen
In SkiArlberg vind je 45 skischolen waar zowel beginnende skiërs en snowboarders als gevorderden op les kunnen.
Skipas
Voor de skipassen gelden er gunstigere tarieven voor kinderen, jongeren en senioren.
Gondels en liften
Bestudeer thuis alvast de skikaart, routes en 85 verschillende skiliften.
Evenementen
Van gezellige skishow op woensdagavond tot muziekfestival. Check hier alle events.
Tourismusverband St. Anton am Arlberg
Dorfstraße 8
6580 St. Anton am Arlberg
Telefoon: +43 544622690