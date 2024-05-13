Winter in St. Johann in Salzburg
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St. Johann in Salzburg
Winteruitstapje voor het hele gezin

Laat de alledaagse stress achter je en geniet van quality time met je familie en vrienden!

We beginnen direct in het alpendorp St. Johann, waar het skigebied Snow Space Salzburg met 210 km perfect geprepareerde pistes op je wacht. Zowel snelle als rustige skiërs vinden hier hun droompistes. In Alpendorf trek je je ski's direct voor je hotel aan en ga je op pad. Bussen en wachttijden? Hier niet!

Geniet van het skiën zoals vroeger in het Hahnbaum familiegebied waar kinderen en beginners gratis hun eerste bochten kunnen maken met de plateaulift. Stop voor een welverdiende pauze bij een van de vele gezellige hutten en warm je bevroren botten op met een kop warme chocolademelk of glühwein in een gezellige sfeer, en deel een hartelijke lach met je favoriete mensen. En als je honger hebt, proef dan alle lokale lekkernijen op een zonneterras, te midden van prachtige bergpanorama's.

Voor degenen die de drukke winteractiviteiten willen ontvluchten, kun je je ski's en vellen onderbinden en op pad gaan voor een ontspannende skitocht te midden van de Salzburgse bergen - een rustgevende balsem voor lichaam en geest. Of maak een romantische rit in een paardenkoets, waarbij je de mooiste kant van het besneeuwde winterlandschap ziet.

Naast de vele vrijetijdsactiviteiten biedt de kleine stad ook stedelijke flair. Zo zijn er eersteklas hotels en talloze mogelijkheden om te winkelen. In St. Johann in Salzburg vind je gegarandeerd wat je zoekt en kun je genieten van een ontspannen dagje winkelen op zijn best. De insidertip na het winkelen: Trakteer jezelf op een kop koffie met een stevig stuk Sachertorte.

Daar is vakantie voor - onbeperkt genieten!

Feiten & Cijfers
Hoogte650 - 2.188 m
Hoogste puntGamskogel 2.188 m
Hellingen210 km
Liften69
Langlaufloipes14 km
Winterwandelpaden50 km
Hutten & restaurantsmeer dan 60
Skischolen4
Rodelbanen2
Hoe geraak je er?
Accommodatie
Evenementen
Skipas
Skikaart
Skiliften
Skischolen
Webcams
Familievriendelijkski-in/ski-out resort

Waarom St. Johann in Salzburg bezoeken

  • 210 km perfect geprepareerde pistes in de Snow Space Salzburg

  • 12 toppen, 5 dalen en 100% sneeuwgarantie

  • Ski-in/ski-out - de Alpendorf gondel is gemakkelijk te voet te bereiken vanuit elk hotel

  • Meerdaagse skipassen geven je toegang tot het hele Ski Amadé (760 km pistes en 270 liften)

  • JoKiWo St. Johann Kinderweek: Een avontuurlijk programma voor het hele gezin op en naast de pistes (14 - 18 april 2025)

  • 12 hotels en pensions gespecialiseerd in gezinnen denk aan kinderbuffetten, maaltijden, spelletjes en wiegjes

  • Meer dan 60 skihutten met heerlijke gerechten als Kasnockn, Kaiserschmarrn of Germknödel

  • Perfecte mix van sportief, skiën en dorpsgevoel

  • Skivakantie zoals vroeger

  • Op slechts 60 km van Salzburg stad - gemakkelijk te bereiken met de trein

Leer meer over de regio

Ervaringen op de piste

Skiën & Snowboarden

Ski-in/ski-out! Het maakt niet uit waar je verblijft, je kunt de Alpendorf kabelbaan te voet bereiken, die je naar 210 km aan pistes, 12 bergtoppen en 5 valleien brengt.

Racebaan

Wie is de snelste? Als jij als laatste van je groep aankomt, is het hier de gewoonte dat je bij de volgende hut een rondje warme chocolademelk trakteert.

Salzburg

210 km aan pistes wachten op je in St. Johann, plus verbindingen naar Flachauwinkl/Zauchensee, Snow Space Salzburg - een van de vijf grootste skigebieden in Oostenrijk.

Ervaringen buiten de pistes

Winterwandelen & sneeuwschoenwandelen

Ongerepte landschappen en lokale fauna wachten op je tijdens een rustige winter- of sneeuwschoenwandeling door de regio.

Skitochten

Ga op skitocht en beleef de bergen in al hun facetten op gemarkeerde routes. De belangrijkste regel: Veiligheid gaat voor alles!

Snowpark Alpendorf

Het park is ontworpen met de focus op snel leersucces in freestyle. Nieuwkomer of pro, je zult snel beter worden!

Rodelen

De Hahnbaum, de lokale berg van St. Johann in Salzburg, heeft een natuurlijke rodelbaan. Hij is verlicht, dus perfect voor plezier na het skiën.

Culinaire hoogstandjes

Fijnproevers en foodies komen niets tekort! Talloze restaurants, herbergen en hutten bereiden graag lokale en internationale lekkernijen met de beste ingrediënten.

Restaurants in St. Johann in Salzburg

Evenementen

Perchtenloop

5/1/2025
St. Johann in Salzburg

De spectaculaire loop door het stadscentrum met de lokale bevolking in traditionele maskers vindt slechts om de vier jaar plaats, dus mis het niet!

Wereldkampioenschap parachutespringen

13/3/2025 – 16/3/2025
St. Johann in Salzburg

De beste atleten ter wereld doen mee aan het wereldkampioenschap met parachutes en ski's - een geweldig spektakel!

JoKiWo - Kinderweek

14/4/2025 – 18/4/2025
St. Johann in Salzburg

Het gevarieerde programma zal zowel kinderen als tieners bekoren. Hoogtepunten zijn theater, winkelen en de Kids' Olympics.

Tip voor insiders

Rit met de paardenslee

Ontdek het winterlandschap, weg van de pistes of straten, gewikkeld in dikke dekens, een warm drankje in de hand, tijdens een romantische rit met een arrenslee!

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Onze tips voor ...

Berghutten

  • Oberforsthofalm
    Geniet van de verfijnde regionale keuken in een rustieke sfeer op 800 meter boven zeeniveau.

  • Gernkogel
    Traditionele Oostenrijkse gerechten worden geserveerd op 1.750 meter boven zeeniveau.

  • Buchauhütte
    Comfortabele lounges voor gasten, een verwarmde wintertuin met panoramisch uitzicht en een ligweide.

  • Gut Berg Stadl
    Verwen jezelf met zoete en hartige lekkernijen en fruitige brandewijn uit de distilleerderij "Gut Berg".

Uitzichtpunten

  • Gernkogel top
    Uitzicht op Tennengebergte, Hochkönigmassief, Salzachdal

  • Top Hochgründeck
    Uitzicht op Hochkönigmassief, Salzachdal, Hohe Tauern, Berchtesgadener Alpen, Dachstein

  • Kreistenalm
    Uitzicht op Hochkönigmassief, Salzachdal, Hohe Tauerngebergte

  • Sternalm
    Uitzicht op Tennengebergte, Hochkönigmassief, Salzachdal

Hoe geraak je er

Met de trein

Neem de trein

  • Directe Nightjet naar Salzburg (zonder overstappen) en neem dan een trein naar St. Johann im Pongau (1uur treinrit)

Meer informatie

Met de auto

  • Vanuit Salzburg: Neem snelweg A10, afslag Pongau, dan de B311 via Bischofshofen, ca. 5 km naar St. Johann

Meer informatie

Met het vliegtuig

De dichtstbijzijnde luchthavens zijn

  • Salzburg (60 km van St. Johann)

  • München, Duitsland (200 km van St. Johann)

Meer informatie
Neem contact op met

Tourismusverband St. Johann in Salzburg

Ing. Ludwig Pech-Straße 1

5600 St. Johann im Pongau

Telefoon: +43 6412 6036

info@josalzburg.com
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