Laat de alledaagse stress achter je en geniet van quality time met je familie en vrienden!

We beginnen direct in het alpendorp St. Johann, waar het skigebied Snow Space Salzburg met 210 km perfect geprepareerde pistes op je wacht. Zowel snelle als rustige skiërs vinden hier hun droompistes. In Alpendorf trek je je ski's direct voor je hotel aan en ga je op pad. Bussen en wachttijden? Hier niet!

Geniet van het skiën zoals vroeger in het Hahnbaum familiegebied waar kinderen en beginners gratis hun eerste bochten kunnen maken met de plateaulift. Stop voor een welverdiende pauze bij een van de vele gezellige hutten en warm je bevroren botten op met een kop warme chocolademelk of glühwein in een gezellige sfeer, en deel een hartelijke lach met je favoriete mensen. En als je honger hebt, proef dan alle lokale lekkernijen op een zonneterras, te midden van prachtige bergpanorama's.

Voor degenen die de drukke winteractiviteiten willen ontvluchten, kun je je ski's en vellen onderbinden en op pad gaan voor een ontspannende skitocht te midden van de Salzburgse bergen - een rustgevende balsem voor lichaam en geest. Of maak een romantische rit in een paardenkoets, waarbij je de mooiste kant van het besneeuwde winterlandschap ziet.

Naast de vele vrijetijdsactiviteiten biedt de kleine stad ook stedelijke flair. Zo zijn er eersteklas hotels en talloze mogelijkheden om te winkelen. In St. Johann in Salzburg vind je gegarandeerd wat je zoekt en kun je genieten van een ontspannen dagje winkelen op zijn best. De insidertip na het winkelen: Trakteer jezelf op een kop koffie met een stevig stuk Sachertorte.

Daar is vakantie voor - onbeperkt genieten!