St. Johann in Salzburg
Winteruitstapje voor het hele gezin
Introduction
We beginnen direct in het alpendorp St. Johann, waar het skigebied Snow Space Salzburg met 210 km perfect geprepareerde pistes op je wacht. Zowel snelle als rustige skiërs vinden hier hun droompistes. In Alpendorf trek je je ski's direct voor je hotel aan en ga je op pad. Bussen en wachttijden? Hier niet!
Geniet van het skiën zoals vroeger in het Hahnbaum familiegebied waar kinderen en beginners gratis hun eerste bochten kunnen maken met de plateaulift. Stop voor een welverdiende pauze bij een van de vele gezellige hutten en warm je bevroren botten op met een kop warme chocolademelk of glühwein in een gezellige sfeer, en deel een hartelijke lach met je favoriete mensen. En als je honger hebt, proef dan alle lokale lekkernijen op een zonneterras, te midden van prachtige bergpanorama's.
Voor degenen die de drukke winteractiviteiten willen ontvluchten, kun je je ski's en vellen onderbinden en op pad gaan voor een ontspannende skitocht te midden van de Salzburgse bergen - een rustgevende balsem voor lichaam en geest. Of maak een romantische rit in een paardenkoets, waarbij je de mooiste kant van het besneeuwde winterlandschap ziet.
Naast de vele vrijetijdsactiviteiten biedt de kleine stad ook stedelijke flair. Zo zijn er eersteklas hotels en talloze mogelijkheden om te winkelen. In St. Johann in Salzburg vind je gegarandeerd wat je zoekt en kun je genieten van een ontspannen dagje winkelen op zijn best. De insidertip na het winkelen: Trakteer jezelf op een kop koffie met een stevig stuk Sachertorte.
Daar is vakantie voor - onbeperkt genieten!
Waarom St. Johann in Salzburg bezoeken
210 km perfect geprepareerde pistes in de Snow Space Salzburg
12 toppen, 5 dalen en 100% sneeuwgarantie
Ski-in/ski-out - de Alpendorf gondel is gemakkelijk te voet te bereiken vanuit elk hotel
Meerdaagse skipassen geven je toegang tot het hele Ski Amadé (760 km pistes en 270 liften)
JoKiWo St. Johann Kinderweek: Een avontuurlijk programma voor het hele gezin op en naast de pistes (14 - 18 april 2025)
12 hotels en pensions gespecialiseerd in gezinnen denk aan kinderbuffetten, maaltijden, spelletjes en wiegjes
Meer dan 60 skihutten met heerlijke gerechten als Kasnockn, Kaiserschmarrn of Germknödel
Perfecte mix van sportief, skiën en dorpsgevoel
Skivakantie zoals vroeger
Op slechts 60 km van Salzburg stad - gemakkelijk te bereiken met de trein
Ervaringen op de piste
Skiën & Snowboarden
Ski-in/ski-out! Het maakt niet uit waar je verblijft, je kunt de Alpendorf kabelbaan te voet bereiken, die je naar 210 km aan pistes, 12 bergtoppen en 5 valleien brengt.
Racebaan
Wie is de snelste? Als jij als laatste van je groep aankomt, is het hier de gewoonte dat je bij de volgende hut een rondje warme chocolademelk trakteert.
Ervaringen buiten de pistes
Winterwandelen & sneeuwschoenwandelen
Ongerepte landschappen en lokale fauna wachten op je tijdens een rustige winter- of sneeuwschoenwandeling door de regio.
Skitochten
Ga op skitocht en beleef de bergen in al hun facetten op gemarkeerde routes. De belangrijkste regel: Veiligheid gaat voor alles!
Snowpark Alpendorf
Het park is ontworpen met de focus op snel leersucces in freestyle. Nieuwkomer of pro, je zult snel beter worden!
Introduction
Fijnproevers en foodies komen niets tekort! Talloze restaurants, herbergen en hutten bereiden graag lokale en internationale lekkernijen met de beste ingrediënten.
Evenementen
Perchtenloop
De spectaculaire loop door het stadscentrum met de lokale bevolking in traditionele maskers vindt slechts om de vier jaar plaats, dus mis het niet!
Wereldkampioenschap parachutespringen
De beste atleten ter wereld doen mee aan het wereldkampioenschap met parachutes en ski's - een geweldig spektakel!
Rit met de paardenslee
Ontdek het winterlandschap, weg van de pistes of straten, gewikkeld in dikke dekens, een warm drankje in de hand, tijdens een romantische rit met een arrenslee!
Onze tips voor ...
Berghutten
Oberforsthofalm
Geniet van de verfijnde regionale keuken in een rustieke sfeer op 800 meter boven zeeniveau.
Gernkogel
Traditionele Oostenrijkse gerechten worden geserveerd op 1.750 meter boven zeeniveau.
Buchauhütte
Comfortabele lounges voor gasten, een verwarmde wintertuin met panoramisch uitzicht en een ligweide.
Gut Berg Stadl
Verwen jezelf met zoete en hartige lekkernijen en fruitige brandewijn uit de distilleerderij "Gut Berg".
Uitzichtpunten
Gernkogel top
Uitzicht op Tennengebergte, Hochkönigmassief, Salzachdal
Top Hochgründeck
Uitzicht op Hochkönigmassief, Salzachdal, Hohe Tauern, Berchtesgadener Alpen, Dachstein
Kreistenalm
Uitzicht op Hochkönigmassief, Salzachdal, Hohe Tauerngebergte
Sternalm
Uitzicht op Tennengebergte, Hochkönigmassief, Salzachdal
Berghutten
Oberforsthofalm
Geniet van de verfijnde regionale keuken in een rustieke sfeer op 800 meter boven zeeniveau.
Gernkogel
Traditionele Oostenrijkse gerechten worden geserveerd op 1.750 meter boven zeeniveau.
Buchauhütte
Comfortabele lounges voor gasten, een verwarmde wintertuin met panoramisch uitzicht en een ligweide.
Gut Berg Stadl
Verwen jezelf met zoete en hartige lekkernijen en fruitige brandewijn uit de distilleerderij "Gut Berg".
Uitzichtpunten
Gernkogel top
Uitzicht op Tennengebergte, Hochkönigmassief, Salzachdal
Top Hochgründeck
Uitzicht op Hochkönigmassief, Salzachdal, Hohe Tauern, Berchtesgadener Alpen, Dachstein
Kreistenalm
Uitzicht op Hochkönigmassief, Salzachdal, Hohe Tauerngebergte
Sternalm
Uitzicht op Tennengebergte, Hochkönigmassief, Salzachdal
Hoe geraak je er
Met de trein
Neem de trein
Directe Nightjet naar Salzburg (zonder overstappen) en neem dan een trein naar St. Johann im Pongau (1uur treinrit)
Met de auto
Vanuit Salzburg: Neem snelweg A10, afslag Pongau, dan de B311 via Bischofshofen, ca. 5 km naar St. Johann
Met het vliegtuig
De dichtstbijzijnde luchthavens zijn
Salzburg (60 km van St. Johann)
München, Duitsland (200 km van St. Johann)
Met de trein
Neem de trein
Directe Nightjet naar Salzburg (zonder overstappen) en neem dan een trein naar St. Johann im Pongau (1uur treinrit)
Met de auto
Vanuit Salzburg: Neem snelweg A10, afslag Pongau, dan de B311 via Bischofshofen, ca. 5 km naar St. Johann
Met het vliegtuig
De dichtstbijzijnde luchthavens zijn
Salzburg (60 km van St. Johann)
München, Duitsland (200 km van St. Johann)
Tourismusverband St. Johann in Salzburg
Ing. Ludwig Pech-Straße 1
5600 St. Johann im Pongau
Telefoon: +43 6412 6036