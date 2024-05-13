St. Johann in Tirol
Heerlijk vleugje wintermagie
Introduction
Of je nu komt om te skiën, snowboarden, langlaufen, toerskiën, winter- of sneeuwschoenwandelen; in de Kitzbüheler Alpen is het ’s winters volop genieten. Gezellig voor zowel gezinnen, stellen of een groep vrienden. In de geluksregio St. Johann in Tirol heeft iedereen het naar de zin. Er zijn vier dorpen om dat vakantiegeluk – oftewel Mijn Yapadu – te beleven: St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf en Erpfendorf. In St. Johann en Oberndorf zijn fijne, brede pistes voor elk niveau. Kirchdorf en Erpfendorp zijn perfect voor de eerste skimeters voor kleine kinderen. In totaal zijn er 18 gezellige skihutten met een menukaart vol regionaal lekkers; van Kaiserschmarrn tot Knödel. Vanaf het terras, maar ook onderweg op de ski’s, heb je een fantastisch uitzicht op de Kitzbüheler Alpen en de Wilder Kaiser.
Ook langlaufers zitten goed rond St. Johann in Tirol. Door de gevarieerde mogelijkheden is het zonnige dal is deze regio bekroond met het Tiroolse langlaufkeurmerk. Er zijn maar liefst 170 kilometer aan loipes - klassiek en skating - waar zowel beginners als gevorderden zich uitstekend vermaken. Er zijn zelfs twee avondloipes in St. Johann en Erpfendorf. Wil je liever zonder latten de omgeving verkennen? Ervaar de magie van de natuur tijdens een winterwandeling. Te voet of op sneeuwschoenen is de stilte en rust van het Alpenlandschap bijzonder indrukwekkend. Liever wat meer actie? Met verschillende rodelbanen, een verlichte kunstijsbaan, Segwaytochten en een Flying Fox tik je hier alle boxen aan.
Daarom naar de Kitzbüheler Alpen
Skigebieden voor groot en klein
Met drie skigebieden, 49 pistekilometers en gevarieerde brede pistes op elk niveau is dit een heerlijk skigebied.
Veel off-piste plezier
Beleef een winter vol actie met rodelen, schaatsen, wandelen, ballonvaarten, flying fox parcours en meer.
Met de gratis gastenpas geniet je van veel voordeel in de regio zoals gratis met trein en bus en zwemmen met korting.
Wat een sneeuwplezier
Topcombi: wandelen en rodelen
Eerst een wandeling omhoog van drie kwartier en daarna via natuurrodelbaan Bacheralm per slee retour.
Ga eens de loipes op
Elk dorp heeft hier toegang tot het grote netwerk van langlaufloipes. In totaal goed voor 170 kilometer.
Test jezelf als biatleet
Zin in een nieuwe uitdaging? Ervaar in het biatloncentrum in Kirchdorf de stoere combi van langlaufen en schieten.
Naast de piste pret
Vergeet je zwemkleren niet
In Panorama Badewelt midden in St. Johann in Tirol geniet je van eindeloos veel zwem-, glijd- en saunaplezier.
Ga eens boulderen
Geen skiweer? Dan is de indoor klimhal in St. Johann in Tirol met een klimoppervlak van ca. 800 m² een top alternatief.
Introduction
Zin in iets lekkers van de streek? Probeer eens Wilder Käser van de kaasmakerij, een glaasje schnaps van Aggstein, een biertje van brouwerij Huber Bräu of ga eens langs bij de boerderijwinkel van Schörgerer in Oberndorf. Ook leuk voor een souvenir voor thuis.
De leukste evenementen in de winter
St. Johann Kerstmarkt
Met kraampjes vol lekkers, snuisterijen en knapperende vuurtjes kom je helemaal in de kerststemming.
Silvester Warm Up Party
29 december verandert het centrum van St. Johann in Tirol in een feestzone.
St. Johanner Skishow
Elke dinsdag om 17.30 uur is er een wervelende skishow door alle skileraren.
Yapadu Winter Open Airs
Geniet van livemuziek, wandelende acts, vuurshow en heerlijke hapjes en drankjes.
Winterwandeling bij maanlicht
Neem deel aan een van de wekelijkse begeleide winterwandelingen in de regio. We raden vooral de nachtelijke tochten aan waarbij je met fakkels op pad gaat en de sprookjesachtige winterlandschappen bij maneschijn te zien krijgt. Een romantische date night of een leuk avontuur voor het hele gezin.
Onze tips voor ...
Berghutten
Grander Schupf: bij het middenstation van de Eichenhoflift op 1.000 m. is het heerlijk toeven op het terras.
Alpengasthaus Stanglalm: al meer dan 100 jaar word je hier in de watten gelegd. Ga zeker voor een van de strudelvariaties.
Harschbichlalm: bij de hoogstgelegen herberg in St. Johann in Tirol is het uitzicht op de Kitzbüheler Horn fantastisch.
Angerer Alm: als wijnliefhebber is deze herberg met wel 6.000 flessen van 400 internationale wijnhuizen een must.
Fischbachalm: gezellige hut midden in het natuurgebied bij de Wilder Kaiser in het Kaiserbachtal.
Fotomomentjes
Kaiserbachtal in Kirchdorf in Tirol: uitzicht op de imposante rotsen van de Wilder Kaiser.
Harschbichl - Harschbichlalm in St. Johann in Tirol: uitzicht op de imposante rotsen van de Kitzbüheler Horn.
Berghutten
Grander Schupf: bij het middenstation van de Eichenhoflift op 1.000 m. is het heerlijk toeven op het terras.
Alpengasthaus Stanglalm: al meer dan 100 jaar word je hier in de watten gelegd. Ga zeker voor een van de strudelvariaties.
Harschbichlalm: bij de hoogstgelegen herberg in St. Johann in Tirol is het uitzicht op de Kitzbüheler Horn fantastisch.
Angerer Alm: als wijnliefhebber is deze herberg met wel 6.000 flessen van 400 internationale wijnhuizen een must.
Fischbachalm: gezellige hut midden in het natuurgebied bij de Wilder Kaiser in het Kaiserbachtal.
Fotomomentjes
Kaiserbachtal in Kirchdorf in Tirol: uitzicht op de imposante rotsen van de Wilder Kaiser.
Harschbichl - Harschbichlalm in St. Johann in Tirol: uitzicht op de imposante rotsen van de Kitzbüheler Horn.
Praktische informatie
Hoe geraak je er?
Zowel met de auto als de trein (sneltrein tot aan Johann in Tirol) is deze regio goed bereikbaar. Check alvast jouw route.
Waar ga je slapen?
Zoek en boek jouw hotel, pension, chalet of appartement in de dorpen St. Johann, Oberndorf, Kirchdorf of Erpfendorf.
Skigebied
In deze regio in de Kitzbüheler Alpen zijn 3 skigebieden en in totaal 49 pistekilometers. Leuk voor gezinnen.
Skischolen
Boek thuis alvast je les voor de kinderen of voor jezelf om je skiskills weer even op te frissen.
Wat is er te doen?
Elke dinsdag een skishow, muziekoptredens, retroskidagen; check alvast de kalender voor jouw vakantieweek.
Hoe geraak je er?
Zowel met de auto als de trein (sneltrein tot aan Johann in Tirol) is deze regio goed bereikbaar. Check alvast jouw route.
Waar ga je slapen?
Zoek en boek jouw hotel, pension, chalet of appartement in de dorpen St. Johann, Oberndorf, Kirchdorf of Erpfendorf.
Skigebied
In deze regio in de Kitzbüheler Alpen zijn 3 skigebieden en in totaal 49 pistekilometers. Leuk voor gezinnen.
Skischolen
Boek thuis alvast je les voor de kinderen of voor jezelf om je skiskills weer even op te frissen.
Wat is er te doen?
Elke dinsdag een skishow, muziekoptredens, retroskidagen; check alvast de kalender voor jouw vakantieweek.
St. Johann in Tirol
Poststraße 2
6380 St. Johann in Tirol
Telefoon: +43 5352 63335 0