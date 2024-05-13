Eerste bochten op verse pistes, fonkelende sneeuw, besneeuwde bomen en knusse berghutten: dat is wintermagie in de Kitzbüheler Alpen, St. Johann in Tirol.

Of je nu komt om te skiën, snowboarden, langlaufen, toerskiën, winter- of sneeuwschoenwandelen; in de Kitzbüheler Alpen is het ’s winters volop genieten. Gezellig voor zowel gezinnen, stellen of een groep vrienden. In de geluksregio St. Johann in Tirol heeft iedereen het naar de zin. Er zijn vier dorpen om dat vakantiegeluk – oftewel Mijn Yapadu – te beleven: St. Johann in Tirol, Oberndorf, Kirchdorf en Erpfendorf. In St. Johann en Oberndorf zijn fijne, brede pistes voor elk niveau. Kirchdorf en Erpfendorp zijn perfect voor de eerste skimeters voor kleine kinderen. In totaal zijn er 18 gezellige skihutten met een menukaart vol regionaal lekkers; van Kaiserschmarrn tot Knödel. Vanaf het terras, maar ook onderweg op de ski’s, heb je een fantastisch uitzicht op de Kitzbüheler Alpen en de Wilder Kaiser.

Ook langlaufers zitten goed rond St. Johann in Tirol. Door de gevarieerde mogelijkheden is het zonnige dal is deze regio bekroond met het Tiroolse langlaufkeurmerk. Er zijn maar liefst 170 kilometer aan loipes - klassiek en skating - waar zowel beginners als gevorderden zich uitstekend vermaken. Er zijn zelfs twee avondloipes in St. Johann en Erpfendorf. Wil je liever zonder latten de omgeving verkennen? Ervaar de magie van de natuur tijdens een winterwandeling. Te voet of op sneeuwschoenen is de stilte en rust van het Alpenlandschap bijzonder indrukwekkend. Liever wat meer actie? Met verschillende rodelbanen, een verlichte kunstijsbaan, Segwaytochten en een Flying Fox tik je hier alle boxen aan.