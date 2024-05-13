Four people dining on mountain hut terrace with snow-capped Alps in background, Zillertal.
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Zillertal
Wintersport met grenzeloze vrijheid

Zillertal is een topbestemming voor wintersport, met 548 km aan pistes, snowparks en freeride-mogelijkheden. Hier vind je uitstekende omstandigheden en gastvrijheid.

Het Lebensgefühl in het Zillertal is de essentie van leven in harmonie met de natuur, gekenmerkt door gastvrijheid, tradities en muziek. Het is een ervaring die bezoekers uit alle hoeken aantrekt en wordt versterkt door de lokale toewijding aan regionale gastronomie.

Het Zillertal is niet alleen een van 's werelds toonaangevende wintersportbestemmingen, maar ook een paradijs voor sneeuwliefhebbers. Met meer dan 548 kilometer aan perfecte pistes biedt het gebied alles, van brede, gezinsvriendelijke pistes tot lange, uitdagende afdalingen die door het dal slingeren. Voor de avonturiers zijn er genoeg snowparks, funlines en indrukwekkende freeride-routes om te verkennen. Bovendien staat de Hintertuxer gletsjer garant voor een lang skiseizoen, zodat skiliefhebbers tot ver in het voorjaar kunnen genieten van de regio.

Naast skiën biedt het Zillertal een breed scala aan activiteiten in prachtige natuur. Hier kun je wandelen door besneeuwde landschappen, langlaufen of de leuke traditie van het rodelen beleven. De regio is ook een gastronomisch centrum, waar bezoekers van alles kunnen ontdekken. Gaande van bekroonde gastronomische restaurants met innovatieve gerechten tot gezellige Tiroolse tavernes. Deze eetgelegenheden bieden een diepgaand inzicht in het rijke culinaire erfgoed en bieden voor elk wat wils.

Het Zillertal is meer dan alleen een bestemming; het is een plek waar je het authentieke Oostenrijkse leven in al zijn vormen kunt ervaren, het hele jaar door.

Feiten en info
Skigebieden4 grote skigebieden
Hoogste puntHintertuxer gletsjer 3250 m
Pistes548
Langlaufloipes113 kilometer
Winterwandelpaden460 kilometer
Skiliften180
Skischolen25 skischolen, 500 skileraren
Grenzeloze vrijheidIn het Zillertal hoef je je niet te vervelen!
Culinair genotEen reis van smaken door het Zillertal

De beste bergbelevenissen in het Zillertal

Beleef het Zillertal buiten de pistes

Voor de avontuurlijke reiziger zijn er talloze belevenissen te ontdekken in het Zillertal, zelfs buiten de skipistes.

Plezier op de rodelbaan met het gezin

Meer lezen

Proef Tiroler bier in het BrauKunstHaus in Zell am Ziller.

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Speelparadijs: AlbertAdler Spielewelt van Rav

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IJspaleis bij de Hintertuxer gletsjer

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Visorium Mayrhofen

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Zillertal Superskipas

Het ultieme ticket voor skiën in het Zillertal. De skipas is geldig voor alle 548 kilometer perfect geprepareerde pistes en 180 liften in de vier grote skigebieden van het Zillertal. Je hebt ook gratis toegang tot alle skibussen en het meeste openbaar vervoer in het dal.

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Duurzaamheid in het Zillertal: Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen

Het Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen is een uitstekend voorbeeld van duurzaamheid in de regio Zillertal. Het park strekt zich uit van het dorp Ginzling tot Hochfeiler en bestaat uit een oppervlakte van 422 vierkante kilometer, waarmee het 40% van het Zillertal beslaat. Hier kun je op toerski's de bergen beleven in harmonie met de natuur, dankzij gemarkeerde beschermingszones, bewegwijzerde routes en deskundige gidsen.

Willi Seifert, CEO van het natuurpark, beschrijft de filosofie van het park: "Het gaat om de harmonieuze co-existentie van mens en natuur. Het begrip natuur omvat zowel de dierenwereld als ons cultuurlandschap. Het doel is om rustplaatsen voor wilde dieren, bosaanplantingen en jonge groeigebieden te beschermen."De borden in het natuurpark tonen respectvolle paden door de natuur, en de paden zijn gemarkeerd maar niet geprepareerd, wat zorgt voor een authentieke wilderniservaring.

Door een tour met een berggids te boeken, kunnen bezoekers de prachtige Zillertaler bergen ervaren op een manier die de natuur respecteert en beschermt. Deze experts kennen het terrein en de unieke kenmerken van de regio en kunnen bezoekers naar magische plekken leiden die anders onontdekt zouden blijven. Het is een kans om de prachtige en gevarieerde natuur op een duurzame manier te beleven.

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Ontdek de wereld van zuivelproducten in Mayrhofen

In de eerste zuivelfabriek van Oostenrijk die open is voor bezoekers, Zillertal Erlebnis Sennerei in Mayrhofen, krijg je een uniek inzicht in hoe zuivelproducten in de regio worden gemaakt. Audiogidsen leiden je door de zuivelfabriek waar je het proces van dichtbij kunt zien. Voor jongere bezoekers zijn er leuke stations waar ze yoghurt en kaas kunnen proeven, waardoor de ervaring zowel leerzaam als leuk is. Naast het zuivelproces zelf krijg je ook de kans om meer te leren over het Zillertaler Lebensgefühl. Een gevoel van harmonieus leven, met de natuur en de tradities van de regio.

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Evenementen in de omgeving

Das Alpicon House Music Festival

21/3/2025 – 22/3/2025
Hochzillertal skiområde

Lederhosen Wedel Weekend

11/4/2025 – 13/4/2025
Zillertal Arena, Zillertal

Een must voor iedereen die van klederdracht en skiën houdt.

Snowbombing Festival

5/4/2025 – 12/4/2025
Mayrhofen

Verschillende party's en concerten

Hintertuxer Gletscher Open Air

Marts 2025
Sommerberg Arena, Hintertux gletsjer

Toegang tot het concert is inbegrepen in de liftpas.

Zillertal Välley Rälley 24/25

December 2024 til marts 2025
Zillertal

Freestyle snowboardtour met wedstrijden in verschillende disciplines.

Heerlijke hotels

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Tips voor insiders

Ski Food Festival

Voor alle fijnproevers bieden de skigebieden Hochzillertal-Kaltenbach en Spieljoch in Fügen een speciale start van het skiseizoen met het jaarlijkse Ski Food Festival. Tijdens dit tweedaagse evenement krijgen wintersporters de kans om te genieten van culinaire specialiteiten uit verschillende delen van de wereld, direct op de skipistes.

Het festival biedt een smakelijke reis waarbij skichalets menu's presenteren die geïnspireerd zijn op de verschillende staten en een verscheidenheid aan smaken bieden om te ontdekken. Daarnaast zijn er gratis proeverijen langs de pistes, zodat je gastronomische hoogtepunten kunt ervaren terwijl je geniet van het skiën.

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Onze tips voor ...

Berghutten

Panoramisch uitzichtpunten

Contact Zillertal

Zillertal Tourismus GmbH

Gewerbegebiet Nord 1

6262 Schlitters

Telefoon: +43 5288 8718730

info@zillertal.at
www.zillertal.at
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