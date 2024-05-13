Zillertal is een topbestemming voor wintersport, met 548 km aan pistes, snowparks en freeride-mogelijkheden. Hier vind je uitstekende omstandigheden en gastvrijheid.

Het Lebensgefühl in het Zillertal is de essentie van leven in harmonie met de natuur, gekenmerkt door gastvrijheid, tradities en muziek. Het is een ervaring die bezoekers uit alle hoeken aantrekt en wordt versterkt door de lokale toewijding aan regionale gastronomie.

Het Zillertal is niet alleen een van 's werelds toonaangevende wintersportbestemmingen, maar ook een paradijs voor sneeuwliefhebbers. Met meer dan 548 kilometer aan perfecte pistes biedt het gebied alles, van brede, gezinsvriendelijke pistes tot lange, uitdagende afdalingen die door het dal slingeren. Voor de avonturiers zijn er genoeg snowparks, funlines en indrukwekkende freeride-routes om te verkennen. Bovendien staat de Hintertuxer gletsjer garant voor een lang skiseizoen, zodat skiliefhebbers tot ver in het voorjaar kunnen genieten van de regio.

Naast skiën biedt het Zillertal een breed scala aan activiteiten in prachtige natuur. Hier kun je wandelen door besneeuwde landschappen, langlaufen of de leuke traditie van het rodelen beleven. De regio is ook een gastronomisch centrum, waar bezoekers van alles kunnen ontdekken. Gaande van bekroonde gastronomische restaurants met innovatieve gerechten tot gezellige Tiroolse tavernes. Deze eetgelegenheden bieden een diepgaand inzicht in het rijke culinaire erfgoed en bieden voor elk wat wils.

Het Zillertal is meer dan alleen een bestemming; het is een plek waar je het authentieke Oostenrijkse leven in al zijn vormen kunt ervaren, het hele jaar door.