Zillertal
Wintersport met grenzeloze vrijheid
Introduction
Het Lebensgefühl in het Zillertal is de essentie van leven in harmonie met de natuur, gekenmerkt door gastvrijheid, tradities en muziek. Het is een ervaring die bezoekers uit alle hoeken aantrekt en wordt versterkt door de lokale toewijding aan regionale gastronomie.
Het Zillertal is niet alleen een van 's werelds toonaangevende wintersportbestemmingen, maar ook een paradijs voor sneeuwliefhebbers. Met meer dan 548 kilometer aan perfecte pistes biedt het gebied alles, van brede, gezinsvriendelijke pistes tot lange, uitdagende afdalingen die door het dal slingeren. Voor de avonturiers zijn er genoeg snowparks, funlines en indrukwekkende freeride-routes om te verkennen. Bovendien staat de Hintertuxer gletsjer garant voor een lang skiseizoen, zodat skiliefhebbers tot ver in het voorjaar kunnen genieten van de regio.
Naast skiën biedt het Zillertal een breed scala aan activiteiten in prachtige natuur. Hier kun je wandelen door besneeuwde landschappen, langlaufen of de leuke traditie van het rodelen beleven. De regio is ook een gastronomisch centrum, waar bezoekers van alles kunnen ontdekken. Gaande van bekroonde gastronomische restaurants met innovatieve gerechten tot gezellige Tiroolse tavernes. Deze eetgelegenheden bieden een diepgaand inzicht in het rijke culinaire erfgoed en bieden voor elk wat wils.
Het Zillertal is meer dan alleen een bestemming; het is een plek waar je het authentieke Oostenrijkse leven in al zijn vormen kunt ervaren, het hele jaar door.
De beste bergbelevenissen in het Zillertal
Beleef het Zillertal buiten de pistesVoor de avontuurlijke reiziger zijn er talloze belevenissen te ontdekken in het Zillertal, zelfs buiten de skipistes.
Zillertal Superskipas
Het ultieme ticket voor skiën in het Zillertal. De skipas is geldig voor alle 548 kilometer perfect geprepareerde pistes en 180 liften in de vier grote skigebieden van het Zillertal. Je hebt ook gratis toegang tot alle skibussen en het meeste openbaar vervoer in het dal.
Introduction
Het Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen is een uitstekend voorbeeld van duurzaamheid in de regio Zillertal. Het park strekt zich uit van het dorp Ginzling tot Hochfeiler en bestaat uit een oppervlakte van 422 vierkante kilometer, waarmee het 40% van het Zillertal beslaat. Hier kun je op toerski's de bergen beleven in harmonie met de natuur, dankzij gemarkeerde beschermingszones, bewegwijzerde routes en deskundige gidsen.
Willi Seifert, CEO van het natuurpark, beschrijft de filosofie van het park: "Het gaat om de harmonieuze co-existentie van mens en natuur. Het begrip natuur omvat zowel de dierenwereld als ons cultuurlandschap. Het doel is om rustplaatsen voor wilde dieren, bosaanplantingen en jonge groeigebieden te beschermen."De borden in het natuurpark tonen respectvolle paden door de natuur, en de paden zijn gemarkeerd maar niet geprepareerd, wat zorgt voor een authentieke wilderniservaring.
Door een tour met een berggids te boeken, kunnen bezoekers de prachtige Zillertaler bergen ervaren op een manier die de natuur respecteert en beschermt. Deze experts kennen het terrein en de unieke kenmerken van de regio en kunnen bezoekers naar magische plekken leiden die anders onontdekt zouden blijven. Het is een kans om de prachtige en gevarieerde natuur op een duurzame manier te beleven.
Ontdek de wereld van zuivelproducten in Mayrhofen
In de eerste zuivelfabriek van Oostenrijk die open is voor bezoekers, Zillertal Erlebnis Sennerei in Mayrhofen, krijg je een uniek inzicht in hoe zuivelproducten in de regio worden gemaakt. Audiogidsen leiden je door de zuivelfabriek waar je het proces van dichtbij kunt zien. Voor jongere bezoekers zijn er leuke stations waar ze yoghurt en kaas kunnen proeven, waardoor de ervaring zowel leerzaam als leuk is. Naast het zuivelproces zelf krijg je ook de kans om meer te leren over het Zillertaler Lebensgefühl. Een gevoel van harmonieus leven, met de natuur en de tradities van de regio.
Evenementen in de omgeving
Lederhosen Wedel Weekend
Een must voor iedereen die van klederdracht en skiën houdt.
Hintertuxer Gletscher Open Air
Toegang tot het concert is inbegrepen in de liftpas.
Heerlijke hotels
Appartements Schönblick
Beleef ultiem skiplezier in onze luxe appartementen met wellnessfaciliteiten en volledig uitgeruste keukens, vanaf € 760 p.p. voor 7 nachten inclusief 6-daagse skipas.
Hotel Tirolerhof Tux****
Verken de pistes van Ski Zillertal 3000 met een 7-nachtenverblijf, inclusief ¾ verwenpension, 6-daagse skipas en tal van activiteiten vanaf € 1.485 per persoon.
ZillergrundRock - Luxury Mountain Resort
Profiteer van de Hot Jänner Deal: 10% korting op een 4-daags verblijf incl. gourmetpension, toegang tot de 3000 m² Spa en privétranfers naar Mayrhofen, vanaf €669,60 p.p.
Ski Food Festival
Voor alle fijnproevers bieden de skigebieden Hochzillertal-Kaltenbach en Spieljoch in Fügen een speciale start van het skiseizoen met het jaarlijkse Ski Food Festival. Tijdens dit tweedaagse evenement krijgen wintersporters de kans om te genieten van culinaire specialiteiten uit verschillende delen van de wereld, direct op de skipistes.
Het festival biedt een smakelijke reis waarbij skichalets menu's presenteren die geïnspireerd zijn op de verschillende staten en een verscheidenheid aan smaken bieden om te ontdekken. Daarnaast zijn er gratis proeverijen langs de pistes, zodat je gastronomische hoogtepunten kunt ervaren terwijl je geniet van het skiën.
Onze tips voor ...
Berghutten
Mountain Loft op het Spieljoch
Culinaire hoogstandjes voor het hele gezin - probeer vooral de pizza
Wiesenalm in de Zillertal Arena
Direct aan het begin van de piste gelegen, perfect start- en finishpunt
WhiteLounge aan de Ahorn
Centraal gelegen op het plateau van Ahorn met een uniek panoramisch uitzicht
Spannagelhaus op de Hintertuxer gletsjer
Gelegen naast de Spannagelhöhle grot
Panoramisch uitzichtpunten
Maak een gratis foto voor het prachtige uitzicht - houd gewoon je liftpas tegen de sensor.
Arena Champions Challenge Zillertal
5 SkiMovie-pistes, 4 Speed Check-pistes en 5 fotopunten - voltooi minstens 6 van de 14 en ontvang je Champions Book.
Whitelounge am Ahorn
Een van de mooiste uitzichtpunten en panorama's in de regio.
Panoramaterras op de Hintertuxer gletsjer
Uitzicht vanaf het hoogste punt van het Zillertal op 3.250 meter.
Berghutten
Mountain Loft op het Spieljoch
Culinaire hoogstandjes voor het hele gezin - probeer vooral de pizza
Wiesenalm in de Zillertal Arena
Direct aan het begin van de piste gelegen, perfect start- en finishpunt
WhiteLounge aan de Ahorn
Centraal gelegen op het plateau van Ahorn met een uniek panoramisch uitzicht
Spannagelhaus op de Hintertuxer gletsjer
Gelegen naast de Spannagelhöhle grot
Panoramisch uitzichtpunten
Maak een gratis foto voor het prachtige uitzicht - houd gewoon je liftpas tegen de sensor.
Arena Champions Challenge Zillertal
5 SkiMovie-pistes, 4 Speed Check-pistes en 5 fotopunten - voltooi minstens 6 van de 14 en ontvang je Champions Book.
Whitelounge am Ahorn
Een van de mooiste uitzichtpunten en panorama's in de regio.
Panoramaterras op de Hintertuxer gletsjer
Uitzicht vanaf het hoogste punt van het Zillertal op 3.250 meter.
Zillertal Tourismus GmbH
Gewerbegebiet Nord 1
6262 Schlitters
Telefoon: +43 5288 8718730