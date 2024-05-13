Tiroler Zugspitz Arena
Zeven skigebieden, zeven winterse dorpen
Introduction
Vlak over de Duitse grens - op iets meer dan 750 km van Utrecht – vind je het winterparadijs Tiroler Zugspitz Arena. De zeven verschillende skigebieden zijn samen goed voor 143 pistekilometers. Een heerlijk gebied voor gezinnen; zo zijn Ehrwalder Alm, Wetterstein en Berwang-Bichlbach zelfs gecertificeerd als familieskigebied. Wie meer wil, gaat voor de Top Snow Card. Hiermee kan je namelijk niet alleen aan de Tiroolse kant van de Zugspitze (2.962 m.) afdalen, maar ook aan de Duitse kant. Heb je ineens 215 kilometer om af te dalen!
Wat dit gebied zo aantrekkelijk maakt, is de grote variatie aan winterse activiteiten. Zowel op als naast de piste. Vanuit de dorpen Ehrwald, Lermoos, Biberwier, Berwang, Bichlbach, Heiterwang am See en Namlos valt er veel te beleven. Regelmatig organsieren ze hier leuke activiteiten; van sneeuwschoenwandeling bij maanlicht tot fakkelwandeling en van wedstrijdje curling tot skishows. Met speciaal ingerichte hotels voor gezinnen en heerlijk eten in de berghutten geniet je hier maximaal van de winter. Ben je naast skifanaat ook schaatsfan? Zodra het donker wordt, gaan de sfeerlichtjes aan op de kunstijsbaan in Ehrwald. Ook de thuisbasis van ijshockeyclub EC Ehrwald; leuk om aan te moedigen bij een thuiswedstrijd.
Daarom naar de Tiroler Zugspitz Arena:
Zugspitzarena Gastenkaart
214 kilometer aan gevarieerde pistes, en 89 kabelbanen en liften, waarvan sommige zelfs de grens overgaan.
Blueline XXL
Met iets minder dan 10 kilometer, misschien wel de langste blauwe piste van Oostenrijk, biedt de Tiroler Zugspitz Arena bijzonder gezinsvriendelijk skiplezier.
Golf-Rundloipe
Sneeuwzekere langlauftip: de besneeuwde Golf-Rundloipe in Ehrwald. Zelfs bij warmere temperaturen in de winter is de 2,7 kilometer lange loipe perfect geprepareerd.
De piste is van jou!Beleef de bergen van dichtbij: adembenemende panorama's, spannende avonturen en onvergetelijke momenten.
Zeven skigebieden
7 skigebieden in de Tiroler Zugspitz Arena bieden afwisseling. Snowparks, freeride, skischolen, en met de Top Snow Card voor nog meer pistekilometers.
Tiroler Zugspitzbahn
Letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt! Vanuit Ehrwald brengt de Tiroler Zugspitzbahn je bijna geruisloos naar de hoogste top van Duitsland.
Langlaufen
Geniet van 131 km loipes door schilderachtige winterlandschappen - perfect voor zowel beginners als gevorderden, met onvergetelijke uitzichten.
Haal het meeste uit je tijd in de sneeuwIn de Tiroler Zugspitz Arena vind je vrijwel overal winterpret: glijd over de vers geprepareerde langlaufloipe. Kruip knus met je geliefden in dekens gewikkeld op een paardenslee of geniet van de prachtige natuur tijdens een sneeuwschoenwandeling.
Pret naast de piste
Mee met de arrenslee
Besneeuwde bergen, sneeuw in de weilanden, zon en kou; pure romantiek vanonder een dekentje in de arrenslee. Ook leuk met je gezin.
Romantische fakkelwandeling
Ga samen in het donker op pad met verlichte fakkels. Om je heen zie je de schaduwen van de bergen. Een onvergetelijke ervaring.
Schaatsplezier
Bindt je ijzers onder op de ijsbaan in Ehrwald of op de ijshockeybaan - glijd door het sprookjesachtige winterlandschap.
Lama wandelen
Beleef een onvergetelijke wandeling in de Tiroler Zugspitz Arena, begeleid door zachtaardige lama's. Een uniek uitje voor zowel kinderen als volwassenen. Deze harige metgezellen maken van de gezinsvriendelijke wandeling een bijzondere ervaring waarin veel te ontdekken valt. Samen wandelen door het schilderachtige berglandschap: onvergetelijke momenten en een diepe verbondenheid met de natuur. Na de wandeling wacht een gezellige tussenstop, waar de indrukken van de dag kunnen worden afgerond met culinaire hoogstandjes. Lamaar zitten? Nee, doen!
Culinaire tip: kook je eigen Speckknödel!
Skishows: licht, trucs en een geweldige sfeer
Er staat je een onvergetelijke winterervaring te wachten voor jong en oud.
Tijdens de skishow presenteren skiërs en snowboarders van de skischool adembenemende trucs, sprongen en indrukwekkende afdalingen onder schijnwerpers. Maak het jezelf gemakkelijk en warm op met glühwein en kinderpunch. Na de skishow in Berwang is er een after-ski show party.
Skishow in Berwang (Egghof Sun Jet dalstation): elke dinsdag van 20:30 tot 21:30 uur, after-ski party vanaf 22:00 uur (26 dec. - 12 maart).
Skishow “De 4 Elementen” in Lermoos (Familyjet): op 27 december en elke maandag van 20:30 tot 21:30 uur (8 jan. - 26 feb., behalve 15 jan.)
Nieuwjaarsfakkelloop en skishow “De 4 Elementen” in Lermoos (Familyjet): op 1 januari van 20:00 tot 21:00 uur.
Regionsbüro & Infohotline Tiroler Zugspitz Arena
Schmiede 15
6632 Ehrwald
Telefoon: +43 567 320 000