Hier staat de winter helemaal in het teken van sneeuw, ijs en lekker buiten zijn. Skiën, snowboarden, langlaufen, rodelen, wandelen; dat is wintersport op zijn best.

Vlak over de Duitse grens - op iets meer dan 750 km van Utrecht – vind je het winterparadijs Tiroler Zugspitz Arena. De zeven verschillende skigebieden zijn samen goed voor 143 pistekilometers. Een heerlijk gebied voor gezinnen; zo zijn Ehrwalder Alm, Wetterstein en Berwang-Bichlbach zelfs gecertificeerd als familieskigebied. Wie meer wil, gaat voor de Top Snow Card. Hiermee kan je namelijk niet alleen aan de Tiroolse kant van de Zugspitze (2.962 m.) afdalen, maar ook aan de Duitse kant. Heb je ineens 215 kilometer om af te dalen!

Wat dit gebied zo aantrekkelijk maakt, is de grote variatie aan winterse activiteiten. Zowel op als naast de piste. Vanuit de dorpen Ehrwald, Lermoos, Biberwier, Berwang, Bichlbach, Heiterwang am See en Namlos valt er veel te beleven. Regelmatig organsieren ze hier leuke activiteiten; van sneeuwschoenwandeling bij maanlicht tot fakkelwandeling en van wedstrijdje curling tot skishows. Met speciaal ingerichte hotels voor gezinnen en heerlijk eten in de berghutten geniet je hier maximaal van de winter. Ben je naast skifanaat ook schaatsfan? Zodra het donker wordt, gaan de sfeerlichtjes aan op de kunstijsbaan in Ehrwald. Ook de thuisbasis van ijshockeyclub EC Ehrwald; leuk om aan te moedigen bij een thuiswedstrijd.