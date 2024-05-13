Person in orange jacket on snowy summit with panoramic view of Lake Achensee, snow-covered mountains, Tyrol.
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Achensee
Winterplezier aan het meer tussen de bergen

Tussen de gebergtes Karwendel en Rofan ligt de Tiroolse Achensee. Het is het grootste bergmeer van Tirol en een regio waar de natuur het tempo bepaalt.

In de winter geniet je aan de Achensee van vier skigebieden met uitzicht op het meer, 228,5 km langlaufloipes in het Naturpark Karwendel en 150 km winterwandelpaden door de stille dalen. Wat de regio verder onderscheidt is de bijzondere wellnesstraditie rond de Tiroler Steinöl®, gewonnen uit leisteen op 1.500 meter hoogte.

Ook op culinair vlak valt er heel wat te ontdekken. Wissel een dag op de piste af met een pauze in een van de uitstekene berghutten. Het Alpengasthaus Karwendel biedt uitzicht op het Karwendelgebergte en de Achensee. Op het terras geniet je van het bergpanorama én huisgemaakt Kaiserschmarrn. De Gramai Alm ligt midden in het Naturpark Karwendel en is te bereiken via de langlaufloipe of via het winterwandelpad. Aangekomen wachten Tiroolse specialiteiten met uitzonderlijk panorama. De Alpengasthof Gernalm is een idyllische berghut in het Karwendel en fungeert als vertrekpunt en eindpunt voor meerdere winteractiviteiten.

Handige feitjes & info
Skigebieden4 + 2 oefengebieden
Pistenkilometer53 km
Liftinstallaties28
Skischolen6
Langlaufloipes228,5 km
Winterwandelpaden150 km
Berghutten51
Aantal hotels/andere overnachtingsmogelijkheden77/493
Overzichtskaart skigebieden
Evenementen
Achensee gastenkaart
De piste op bij de Achensee

Skiën met uitzicht

De Achensee telt vier skigebieden en twee oefengebieden, samen goed voor 53 pistenkilometer en 28 liften. Wat de regio onderscheidt van grotere skigebieden is de ligging. De pistes in het Rofangebergte bieden rechtstreeks uitzicht op de Achensee en de besneeuwde bergtoppen van het Karwendel. Zes skischolen verzorgen lessen voor alle niveaus en leeftijden, inclusief snowboardlessen. De overzichtelijke schaal van de skigebieden maakt de Achensee bijzonder geschikt voor gezinnen met jonge kinderen en beginnende skiërs. Actuele informatie over skigebieden en passen is te vinden via de skigebiedenpagina.

Alles over de Achensee winterWintervakantie met het gezin

Winter highlights

Langlaufen in het Naturpark Karwendel

Met 228,5 km loipes is het Naturpark Kawendel een van de grootste langlaufgebieden van Tirol, met klassieke en skatingroutes door stille dalen.

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Een winterse vaartocht over de Achensee

De Kerst- en Winterlijn van de Achenseeschifffahrt biedt een sfeervolle en kindvriendelijke rondvaart over het meer, omringd door het Karwendel- en het Rofangebergte.

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Tiroler Steinöl®

Sinds 1902 wordt Tiroler Steinöl® gewonnen uit leisteen op 1.500 meter boven de Achensee en wordt verwerkt tot verzorgingsproducten. De basis voor bijzondere wellness.

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Plezier naast de piste

Winterwandelen

150 kilometer verzorgde winterwandelpaden door het Karwendel en langs de oevers van de Achensee. Geschikt voor alle niveaus.

Meer over winterwandelen

Sneeuwschoenwandelen

Verken het Falzthurntal en andere stille dalen van het Karwendel op sneeuwschoenen, met keuze uit begeleide of zelfstandige routes.

Meer over sneeuwschoenwandelen

Rodelen & snowtubing

Rodelbanen en snowtubing bij de Planberg- & Wiesenliften aan de Achensee, plezier voor jong en oud.

Meer over rodelen

Paragliden boven de Achensee

Zweef boven het bevroren meer en de besneeuwde bergtoppen van het Karwendel- en Rofangebergte. Ook tandemvluchten voor beginners zijn mogelijk.

Meer over luchtsport

Tourskiën bij de Achensee

Trek op skitour door de stille winterlandschappen van het Rofangebergte, met als klassieker de bekimming van de Seekarlspitze.

Meer over skitouren
Culinair genieten en wellness

Genieten in Achensee

Aan de Achensee draait culinair genieten om regionale producten en Tiroolse tradities. Bergrestaurants en hutten serveren klassiekers als Kaiserschmarrn en lokale kaasspecialiteiten. De regio telt ook meerdere restaurants met een notering in de Gault&Millau-gids. Wie op zoek is naar een wellnessgerichte culinaire ervaring, kan dit combineren met een behandeling op basis van Tiroler Steinöl®.

Meer over genieten in Achensee

Top evenementen in de regio

Advent en Kerst aan de Achensee

Verken sfeervolle advents- en kerstmarkten in de dorpen rond het meer, waaronder de Bergadvent bij het Fischergut in Pertisau.

Meer info

Achensee Langlaufkampen

Ga op langlaufavontuur met meerdaagse begeleide kampen voor alle niveaus, in klassieke stijl en skating.

Meer info

Splitboard Festival

Het jaarlijkse Splitboard Festival aan de Achensee trekt snowboarders en freeride-enthousiastelingen uit heel Europa.

Meer info

Achensee lawinetraining voor tourskiën

Ontdek het gevaar van lawines tijdens tweedaagse cursussen eind januari, gegeven door gecertificeerde berggidsen.

Meer info

Silvesterschwimmen

Op oudejaarsavond duiken deelnemers het ijskoude water van de Achensee in — een jaarlijkse traditie die toeschouwers en deelnemers van overal trekt.

Meer info

Wellness en massage met Tiroler Steinöl®

Tiroolse wellnessbelevenissen

Aanbiedingen Achensee

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Hoe de Achensee bijdraagt

Duurzaamheid met aandacht en respect

Bij duurzaamheid draait alles om het welzijn van iedereen. Daarom is het belangrijk om in het juiste ritme en met respect om te gaan met onze medemens, de natuur en de dieren die daar hun thuis hebben. Met song- en filmtitels die in een nieuwe context worden geplaatst, humoristische comics en originele captions wil de Achensee het bewustzijn vergroten voor een respectvolle omgang met de natuur en met elkaar, én bijdragen aan een beter begrip van veiligheid in de bergen. Daarnaast wil de regio de waardering en aandacht versterken voor datgene wat gemakkelijk wordt vergeten of in de openlucht soms naar de achtergrond verdwijnt.

Meer over duurzaamheid in Achensee

FAQ

De Achensee ligt in het Tiroler Karwendelgebergte, circa 50 km van Innsbruck. Met de auto via de A12 (Inntalautobahn) richting Jenbach, daarna via de B181 het dal in. Met de trein naar Jenbach, daarna met de historische Achenseebahn naar het meer. Meer reisinformatie op de reispagina.

De regio telt vier skigebieden en twee oefengebieden, samen goed voor 53 km piste en 28 liften. De overzichtelijke schaal maakt de Achensee geschikt voor gezinnen en beginners. Zes skischolen bieden lessen voor ski en snowboard. Meer info op de skigebiedenpagina.

Zeker. De regio beschikt over 228,5 km langlaufloipes — 116,5 km klassiek en 112 km skating — grotendeels gelegen in het Naturpark Karwendel. De Achensee organiseert ook jaarlijkse begeleide langlaufkampen voor alle niveaus, en voor skitourengangers zijn er georganiseerde lawinetechnieken-trainingen.

Naast de pistes biedt de regio 150 km winterwandelpaden, sneeuwschoentochten in het Falzthurntal, rodelbanen en snowtubing. Bijzonder is de winterse rondvaart over de Achensee met de Kerst- of Winterlijn van de Achenseeschifffahrt. Paragliden is ook in de winter mogelijk. Voor rustigere dagen zijn er wellnessmogelijkheden, waaronder behandelingen met het regionale Tiroler Steinöl®.

Tiroler Steinöl® wordt sinds 1902 gewonnen uit leisteen op 1.500 m hogte boven de Achensee en wordt verwerkt tot verzorgingsproducten. Het is een exclusief regionaal product dat centraal staat in het wellnessaanbod van de regio. Meer informatie op de wellness-pagina.

De overzichtelijke skigebieden, zes skischolen en de aanwezigheid van oefengebieden maken de Achensee gezinsvriendelijk. Naast skiën zijn er rodelbanen, snowtubing en winterwandelpaden geschikt voor alle leeftijden. Meer op de gezinspagina.

De winterkalender omvat onder meer advents- en kerstmarkten, het Splitboard Festival, jaarlijkse langlaufkampen, lawinetechnieken-trainingen voor skitourengangers en het traditionele Silvesterzwemmen op oudejaarsdag. Een volledig overzicht vind je op de evenementenpagina.

Contactgegevens

Achensee Tourismus

Achenseestraße 63

6211 Maurach am Achensee

Telefoon: +435953000

info@achensee.com
www.achensee.com

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