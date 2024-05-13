Tussen de gebergtes Karwendel en Rofan ligt de Tiroolse Achensee. Het is het grootste bergmeer van Tirol en een regio waar de natuur het tempo bepaalt.

In de winter geniet je aan de Achensee van vier skigebieden met uitzicht op het meer, 228,5 km langlaufloipes in het Naturpark Karwendel en 150 km winterwandelpaden door de stille dalen. Wat de regio verder onderscheidt is de bijzondere wellnesstraditie rond de Tiroler Steinöl®, gewonnen uit leisteen op 1.500 meter hoogte.

Ook op culinair vlak valt er heel wat te ontdekken. Wissel een dag op de piste af met een pauze in een van de uitstekene berghutten. Het Alpengasthaus Karwendel biedt uitzicht op het Karwendelgebergte en de Achensee. Op het terras geniet je van het bergpanorama én huisgemaakt Kaiserschmarrn. De Gramai Alm ligt midden in het Naturpark Karwendel en is te bereiken via de langlaufloipe of via het winterwandelpad. Aangekomen wachten Tiroolse specialiteiten met uitzonderlijk panorama. De Alpengasthof Gernalm is een idyllische berghut in het Karwendel en fungeert als vertrekpunt en eindpunt voor meerdere winteractiviteiten.