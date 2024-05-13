Achensee
Winterplezier aan het meer tussen de bergen
Introduction
In de winter geniet je aan de Achensee van vier skigebieden met uitzicht op het meer, 228,5 km langlaufloipes in het Naturpark Karwendel en 150 km winterwandelpaden door de stille dalen. Wat de regio verder onderscheidt is de bijzondere wellnesstraditie rond de Tiroler Steinöl®, gewonnen uit leisteen op 1.500 meter hoogte.
Ook op culinair vlak valt er heel wat te ontdekken. Wissel een dag op de piste af met een pauze in een van de uitstekene berghutten. Het Alpengasthaus Karwendel biedt uitzicht op het Karwendelgebergte en de Achensee. Op het terras geniet je van het bergpanorama én huisgemaakt Kaiserschmarrn. De Gramai Alm ligt midden in het Naturpark Karwendel en is te bereiken via de langlaufloipe of via het winterwandelpad. Aangekomen wachten Tiroolse specialiteiten met uitzonderlijk panorama. De Alpengasthof Gernalm is een idyllische berghut in het Karwendel en fungeert als vertrekpunt en eindpunt voor meerdere winteractiviteiten.
Skiën met uitzicht
De Achensee telt vier skigebieden en twee oefengebieden, samen goed voor 53 pistenkilometer en 28 liften. Wat de regio onderscheidt van grotere skigebieden is de ligging. De pistes in het Rofangebergte bieden rechtstreeks uitzicht op de Achensee en de besneeuwde bergtoppen van het Karwendel. Zes skischolen verzorgen lessen voor alle niveaus en leeftijden, inclusief snowboardlessen. De overzichtelijke schaal van de skigebieden maakt de Achensee bijzonder geschikt voor gezinnen met jonge kinderen en beginnende skiërs. Actuele informatie over skigebieden en passen is te vinden via de skigebiedenpagina.
Winter highlights
Langlaufen in het Naturpark Karwendel
Met 228,5 km loipes is het Naturpark Kawendel een van de grootste langlaufgebieden van Tirol, met klassieke en skatingroutes door stille dalen.
Een winterse vaartocht over de Achensee
De Kerst- en Winterlijn van de Achenseeschifffahrt biedt een sfeervolle en kindvriendelijke rondvaart over het meer, omringd door het Karwendel- en het Rofangebergte.
Plezier naast de piste
Winterwandelen
150 kilometer verzorgde winterwandelpaden door het Karwendel en langs de oevers van de Achensee. Geschikt voor alle niveaus.
Sneeuwschoenwandelen
Verken het Falzthurntal en andere stille dalen van het Karwendel op sneeuwschoenen, met keuze uit begeleide of zelfstandige routes.
Rodelen & snowtubing
Rodelbanen en snowtubing bij de Planberg- & Wiesenliften aan de Achensee, plezier voor jong en oud.
Paragliden boven de Achensee
Zweef boven het bevroren meer en de besneeuwde bergtoppen van het Karwendel- en Rofangebergte. Ook tandemvluchten voor beginners zijn mogelijk.
Genieten in Achensee
Aan de Achensee draait culinair genieten om regionale producten en Tiroolse tradities. Bergrestaurants en hutten serveren klassiekers als Kaiserschmarrn en lokale kaasspecialiteiten. De regio telt ook meerdere restaurants met een notering in de Gault&Millau-gids. Wie op zoek is naar een wellnessgerichte culinaire ervaring, kan dit combineren met een behandeling op basis van Tiroler Steinöl®.
Top evenementen in de regio
Advent en Kerst aan de Achensee
Verken sfeervolle advents- en kerstmarkten in de dorpen rond het meer, waaronder de Bergadvent bij het Fischergut in Pertisau.
Achensee Langlaufkampen
Ga op langlaufavontuur met meerdaagse begeleide kampen voor alle niveaus, in klassieke stijl en skating.
Splitboard Festival
Het jaarlijkse Splitboard Festival aan de Achensee trekt snowboarders en freeride-enthousiastelingen uit heel Europa.
Achensee lawinetraining voor tourskiën
Ontdek het gevaar van lawines tijdens tweedaagse cursussen eind januari, gegeven door gecertificeerde berggidsen.
Wellness en massage met Tiroler Steinöl®
Aanbiedingen Achensee
Duurzaamheid met aandacht en respect
Bij duurzaamheid draait alles om het welzijn van iedereen. Daarom is het belangrijk om in het juiste ritme en met respect om te gaan met onze medemens, de natuur en de dieren die daar hun thuis hebben. Met song- en filmtitels die in een nieuwe context worden geplaatst, humoristische comics en originele captions wil de Achensee het bewustzijn vergroten voor een respectvolle omgang met de natuur en met elkaar, én bijdragen aan een beter begrip van veiligheid in de bergen. Daarnaast wil de regio de waardering en aandacht versterken voor datgene wat gemakkelijk wordt vergeten of in de openlucht soms naar de achtergrond verdwijnt.
FAQ
Achensee Tourismus
Achenseestraße 63
6211 Maurach am Achensee
Telefoon: +435953000