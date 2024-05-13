Schladming-Dachstein
Een winter om nooit te vergeten
Introduction
De winter in Schladming-Dachstein op zijn mooist. Tussen het Dachsteinmassief, de Schladminger Tauern en de imposante Grimming wacht een regio vol afwisseling. Negen skibergen, 222 km piste en de beroemde 4-Berge-Skischaukel maken deel uit van Ski amadé, Oostenrijks grootste skiregio met 760 km piste. Langlaufers vinden in Ramsau am Dachstein een van de meest gerenommeerde langlaufcentra van Europa, met 430 km loipes. Hoog boven alles troont de Dachstein-gletsjer op 2.700 meter — als uitkijkpunt, fotospot en beleveniswereld.
Of je nu komt om te skiën, genieten, feesten of ontspannen, hier bepaal jij het tempo. Met nachtskiën, rodelen, fatbiken, gezellige berghutten en culinaire verwennerij van topniveau ligt alles binnen handbereik. Schladming-Dachstein nodigt je uit om te bewegen, te genieten en volop te beleven.
Winterpret in Schladming-Dachstein
Winterliefde in Schladming-Dachstein
Schladming-Dachstein maakt deel uit van Ski amadé, de grootste skiregio van Oostenrijk met 760 km piste. De 4-Berge-Skischaukel vormt het hart van de regio. De vier rechtstreeks verbonden skibergen, Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen en Reiteralm, zijn goed voor 123 km aaneengesloten piste.
Elke berg heeft zijn eigen karakter. De Planai staat bekend voor ziijn wereldbekerpistes en de Nightrace, de Hochwurzen voor nachtskiën en nachtrodelen, de Hauser Kaibling voor brede carvingpistes en de Reiteralm voor technisch uitdagende runs.
Kinderen tot 6 jaar skiën gratis op alle bergen van de Skischaukel, de Rittisberg, Galsterberg, Fageralm én de Dachstein Gletscherbahn.
Highlights in Schladming-Dachstein
De Dachstein: avontuur op 2.700 meter
Hangbrug, Treppe ins Nichts, Eispalast, Dachstein Himmelsleiter, langlaufloipes en winterwandelpaden op de gletsjer én uitzicht op de bergen van Tsjechië.
Nachtskiën en -rodelen: avontuur na zonsondergang
Geniet van nachtskiën op de Hochwurzen, nachtrodelen op de Hochwurzen (7,7 km) en de Galsterberg, en een verlichte nachtloipe in Ramsau — ook bij volle maan.
Skigebieden Schladming-Dachstein
4-Berge-Skischaukel Schladming
Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen en Reiteralm. Vier verbonden skibergen met 123 km piste, kinderheuvels, Superpark, toppistes en twee nieuwe moderne skiliften.
Dachstein-gletsjer
Met de panoramagondel naar 2.700 meter. Geniet er van spectaculaire attracties, het nieuwe gletsjersrestaurant, langlaufloipes en winterwandelen naar de Seethalerhütte.
Activiteiten naast de piste
Langlaufen Ramsau: een van de topcentra van Europa
Verken 430 km loipes, waarvan 220 km in Ramsau am Dachstein. Op de gletsjer ligt de langste langlaufloipe ter wereld op 2.700 meter hoogte.
Fatbiken: op twee wielen door de winter
Waar Fatbikes voor bedoeld zijn. Met brede banden en sterk profiel rij je veilig door besneeuwde winterlandschappen — rustig of sportief, jij kiest het tempo.
De mooiste winterse uitkijkpunten in Schladming-Dachstein
Dachstein-gletsjer
Hangbrug, Treppe ins Nichts en ijspaleis op 2.700 m hoogte. Bij helder weer kan je er genieten van een ver uitzicht over de Alpen.
Steirerherz op de Reiteralm
Iconisch fotopoint met een van de mooiste uitzichten op het Dachsteinmassief.
Planai
Vanop de top van de Planai ontdek je een panoramisch uitzicht over het Ennstal en de Schladminger Tauern.
Hauser Kaibling
Het hoogste punt van de 4-Berge-Skischaukel, midden in de Schladminger Tauern met uitzicht over het Ennstal.
Zoveel te beleven deze winter
Ski seizoensopening 2026/2027
De opening van het skiseizoen in Schladming wordt gevierd met een liveoptreden van een internationale act midden in het skigebied, omringd door besneeuwde bergen. Dit jaar mer Helene Fischer!
Nightrace: FIS wereldbeker slalom bij fakkellicht
De legendarische Nightrace op de Planai maakt van de Schladminger Zielhang jaarlijks een kolkende hekseketel. Het is een van de meest iconische World Cup-evenementen van het seizoen.
Adventmarkten & kerst: glühwein, ambacht en Steirische sfeer
De Mühlenadvent, Talbach-Advent en de kerstmarkt in Pürgg zetten de regio in een kerstsfeer. Geniet er van glühwein, handwerk en echte Steirische warmte.
"Almkulinarik" - gastronomie en gezellige berghuttenVan rustieke berghutten tot verfijnde gastronomie, hier wordt eten een belevenis. Proef traditionele specialiteiten en ontdek culinaire creaties, zoals bij het ´Almkulinarik´ project van Richard Rauch, waarbij je zijn unieke zomerse gerechten kan proeven.
Praktische info
Hoe kom je er?
Reis duurzamer met de trein via München naar Schladming of kom met de auto richting het Ennstal.
Waar ga je slapen?
Een hotel in Schladming, appartement in Haus im Ennstal of een chalet in Ramsau am Dachstein, het kan allemaal.
Skiliften in de winter
Welke winter- en skiliften zijn in bedrijf en welke worden momenteel onderhouden? Je vindt het overzicht hier!
Kabelbanen in de zomer
In de zomer brengen de kabelbanen en gondels van Schladming-Dachstein je moeiteloos naar panoramische bergtoppen, wandelroutes en avontuurlijke attracties.
Wat is er te doen?
Wil je geen evenement missen tijdens jouw vakantie? Check alvast de kalender voor deze zomer.
Hoe kom je er?
Reis duurzamer met de trein via München naar Schladming of kom met de auto richting het Ennstal.
Waar ga je slapen?
Een hotel in Schladming, appartement in Haus im Ennstal of een chalet in Ramsau am Dachstein, het kan allemaal.
Skiliften in de winter
Welke winter- en skiliften zijn in bedrijf en welke worden momenteel onderhouden? Je vindt het overzicht hier!
Kabelbanen in de zomer
In de zomer brengen de kabelbanen en gondels van Schladming-Dachstein je moeiteloos naar panoramische bergtoppen, wandelroutes en avontuurlijke attracties.
Wat is er te doen?
Wil je geen evenement missen tijdens jouw vakantie? Check alvast de kalender voor deze zomer.
FAQ
Het Groene Hart nodigt je uit
In de winter toont het 'Groene Hart' van Stiermarken zich van zijn mooiste kant. Terwijl de bossen bedekt zijn met sneeuw en de skipistes je roepen, zorgen restaurants en berghutten voor heerlijke winterse smaken. Denk aan dampende soepen met pompoenpitolie, boven het vuur geroosterde kastanjes en heerlijk gerijpt spek.
De Stiermarkse keuken is hartig, warm en boordevol smaak. Na een actieve dag op de ski's of sneeuwschoenen schuif je dan ook graag aan voor een gezellig diner.
Ook naast de pistes valt er volop te genieten. Ontspan in warme thermen of maak een avondwandeling door de stad die baadt in duizend lichtjes. Tijdens de advent zorgen sfeervolle kerstmarkten voor extra gezelligheid. De geur van kaneel en geroosterde amandelen hengt in de lucht, muziek en koorzang vullen de pleinen en kraampjes met ambachtelijke en regionale producten nodigen uit om rond te snuisteren. Met een warme glühwein in de hand is het heerlijk genieten.
Ontdek deze winter hoe Stiermarken saakt.
Het groene hart klopt voor jou.
Tourismusverband
Schladming-Dachstein
Ramsauerstraße 756
8970 Schladming
Telefoon: +43 3687 23 310