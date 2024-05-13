In Schladming-Dachstein beleef je de winter op zijn best. Besneeuwde bergtoppen en een van de grootste skigebieden van Oostenrijk: een winter om nooit te vergeten.

De winter in Schladming-Dachstein op zijn mooist. Tussen het Dachsteinmassief, de Schladminger Tauern en de imposante Grimming wacht een regio vol afwisseling. Negen skibergen, 222 km piste en de beroemde 4-Berge-Skischaukel maken deel uit van Ski amadé, Oostenrijks grootste skiregio met 760 km piste. Langlaufers vinden in Ramsau am Dachstein een van de meest gerenommeerde langlaufcentra van Europa, met 430 km loipes. Hoog boven alles troont de Dachstein-gletsjer op 2.700 meter — als uitkijkpunt, fotospot en beleveniswereld.

Of je nu komt om te skiën, genieten, feesten of ontspannen, hier bepaal jij het tempo. Met nachtskiën, rodelen, fatbiken, gezellige berghutten en culinaire verwennerij van topniveau ligt alles binnen handbereik. Schladming-Dachstein nodigt je uit om te bewegen, te genieten en volop te beleven.