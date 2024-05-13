Three skiers wearing helmets and ski goggles on a slope with snow-capped Alps in the background.
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Schladming-Dachstein
Een winter om nooit te vergeten

In Schladming-Dachstein beleef je de winter op zijn best. Besneeuwde bergtoppen en een van de grootste skigebieden van Oostenrijk: een winter om nooit te vergeten.

De winter in Schladming-Dachstein op zijn mooist. Tussen het Dachsteinmassief, de Schladminger Tauern en de imposante Grimming wacht een regio vol afwisseling. Negen skibergen, 222 km piste en de beroemde 4-Berge-Skischaukel maken deel uit van Ski amadé, Oostenrijks grootste skiregio met 760 km piste. Langlaufers vinden in Ramsau am Dachstein een van de meest gerenommeerde langlaufcentra van Europa, met 430 km loipes. Hoog boven alles troont de Dachstein-gletsjer op 2.700 meter — als uitkijkpunt, fotospot en beleveniswereld.

Of je nu komt om te skiën, genieten, feesten of ontspannen, hier bepaal jij het tempo. Met nachtskiën, rodelen, fatbiken, gezellige berghutten en culinaire verwennerij van topniveau ligt alles binnen handbereik. Schladming-Dachstein nodigt je uit om te bewegen, te genieten en volop te beleven.

Feiten en cijfers
Skibergen9
Skipiste222 km
Liftinstallaties98
Ski- en langlaufscholen20
Langlaufloipes430 km
Winterwandel- en sneeuwschoenpaden300 km
Berghutten100
Langste rodelbaan7,7 km (Hochwurzen)
Hoogste punt2995 m (Dachstein)
Heenreis
Accommodaties
Evenementen
Skiliften

Winterpret in Schladming-Dachstein

Vier bergen. Eén beleving.

Winterliefde in Schladming-Dachstein

Schladming-Dachstein maakt deel uit van Ski amadé, de grootste skiregio van Oostenrijk met 760 km piste. De 4-Berge-Skischaukel vormt het hart van de regio. De vier rechtstreeks verbonden skibergen, Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen en Reiteralm, zijn goed voor 123 km aaneengesloten piste.

Elke berg heeft zijn eigen karakter. De Planai staat bekend voor ziijn wereldbekerpistes en de Nightrace, de Hochwurzen voor nachtskiën en nachtrodelen, de Hauser Kaibling voor brede carvingpistes en de Reiteralm voor technisch uitdagende runs.

Kinderen tot 6 jaar skiën gratis op alle bergen van de Skischaukel, de Rittisberg, Galsterberg, Fageralm én de Dachstein Gletscherbahn.

Meer over de 4-Berge-SkischaukelMeer over de winter

Highlights in Schladming-Dachstein

De Dachstein: avontuur op 2.700 meter

Hangbrug, Treppe ins Nichts, Eispalast, Dachstein Himmelsleiter, langlaufloipes en winterwandelpaden op de gletsjer én uitzicht op de bergen van Tsjechië.

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Nachtskiën en -rodelen: avontuur na zonsondergang

Geniet van nachtskiën op de Hochwurzen, nachtrodelen op de Hochwurzen (7,7 km) en de Galsterberg, en een verlichte nachtloipe in Ramsau — ook bij volle maan.

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Gezinnenparadijs: kinderen tot 6 jaar skiën gratis

Hopsi-Kinderland op de Planai, Wolli's Kids Park op de Hauser Kaibling en Gallisch Skidorp op de Galsterberg.

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Skigebieden Schladming-Dachstein

4-Berge-Skischaukel Schladming

Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen en Reiteralm. Vier verbonden skibergen met 123 km piste, kinderheuvels, Superpark, toppistes en twee nieuwe moderne skiliften.

Meer over Skischaukel

Dachstein-gletsjer

Met de panoramagondel naar 2.700 meter. Geniet er van spectaculaire attracties, het nieuwe gletsjersrestaurant, langlaufloipes en winterwandelen naar de Seethalerhütte.

Meer over Dachstein

Galsterberg & Rittisberg

De Rittisberg met sprookjesbos, de Galsterberg met Gallisch Skidorp en rodelbaan, en de Fageralm met avontuurlijke ervaringspistes voor kinderen.

Meer over gezinsbergen

Activiteiten naast de piste

Langlaufen Ramsau: een van de topcentra van Europa

Verken 430 km loipes, waarvan 220 km in Ramsau am Dachstein. Op de gletsjer ligt de langste langlaufloipe ter wereld op 2.700 meter hoogte.

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Fatbiken: op twee wielen door de winter

Waar Fatbikes voor bedoeld zijn. Met brede banden en sterk profiel rij je veilig door besneeuwde winterlandschappen — rustig of sportief, jij kiest het tempo.

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Rodelen, paardenslee en winterwandelen

300 km winterwandel- en sneeuwschoenpaden, rodelbanen op zeven locaties, romantische paardensleeritten door Ramsau en ski-yoga direct aan de piste.

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De mooiste winterse uitkijkpunten in Schladming-Dachstein

Dachstein-gletsjer

Hangbrug, Treppe ins Nichts en ijspaleis op 2.700 m hoogte. Bij helder weer kan je er genieten van een ver uitzicht over de Alpen.

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Steirerherz op de Reiteralm

Iconisch fotopoint met een van de mooiste uitzichten op het Dachsteinmassief.

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Planai

Vanop de top van de Planai ontdek je een panoramisch uitzicht over het Ennstal en de Schladminger Tauern.

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Hauser Kaibling

Het hoogste punt van de 4-Berge-Skischaukel, midden in de Schladminger Tauern met uitzicht over het Ennstal.

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Rittisberg

Overzichtelijk en gezinsvriendelijk skigebied met een van de mooiste uitzichten op het Dachsteinmassief.

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Zoveel te beleven deze winter

Ski seizoensopening 2026/2027

11/12/2026 – 12/12/2026
Schladming Dachstein

De opening van het skiseizoen in Schladming wordt gevierd met een liveoptreden van een internationale act midden in het skigebied, omringd door besneeuwde bergen. Dit jaar mer Helene Fischer!

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Nightrace: FIS wereldbeker slalom bij fakkellicht

27/1/2027 – 28/1/2027

De legendarische Nightrace op de Planai maakt van de Schladminger Zielhang jaarlijks een kolkende hekseketel. Het is een van de meest iconische World Cup-evenementen van het seizoen.

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Adventmarkten & kerst: glühwein, ambacht en Steirische sfeer

27/11/2026 – 20/12/2026

De Mühlenadvent, Talbach-Advent en de kerstmarkt in Pürgg zetten de regio in een kerstsfeer. Geniet er van glühwein, handwerk en echte Steirische warmte.

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Planai Classic

14/1/2027 – 16/1/2027

Oostenrijks populairste wintersportrally voor oldtimers. 50 deelnemers rijden op sneeuw en ijs zonder vierwielaandrijving of elektronische hulpmiddelen door het Ennstal.

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"Almkulinarik" - gastronomie en gezellige berghutten

Van rustieke berghutten tot verfijnde gastronomie, hier wordt eten een belevenis. Proef traditionele specialiteiten en ontdek culinaire creaties, zoals bij het ´Almkulinarik´ project van Richard Rauch, waarbij je zijn unieke zomerse gerechten kan proeven.

Ontdek meer over de speciaal geselecteerde locaties van "Almkulinarik"

Praktische info

Hoe kom je er?

Reis duurzamer met de trein via München naar Schladming of kom met de auto richting het Ennstal.

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Waar ga je slapen?

Een hotel in Schladming, appartement in Haus im Ennstal of een chalet in Ramsau am Dachstein, het kan allemaal.

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Skiliften in de winter

Welke winter- en skiliften zijn in bedrijf en welke worden momenteel onderhouden? Je vindt het overzicht hier!

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Kabelbanen in de zomer

In de zomer brengen de kabelbanen en gondels van Schladming-Dachstein je moeiteloos naar panoramische bergtoppen, wandelroutes en avontuurlijke attracties.

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Wat is er te doen?

Wil je geen evenement missen tijdens jouw vakantie? Check alvast de kalender voor deze zomer.

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FAQ

Schladming ligt in Steiermark, circa 90 km ten zuidoosten van Salzburg. Met de auto geraak je er via de A10 (Tauernautobahn) afrit Radstadt of Eben im Pongau. Met de trein is Schladming rechtstreeks bereikbaar vanuit Salzburg en Graz. Meer reisinformatie op de reispagina.

De 4-Berge-Skischaukel verbindt Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen en Reiteralm tot één doorlopend skigebied met 123 km piste. Schladming-Dachstein maakt deel uit van Ski amadé, het grootste skigebied van Oostenrijk met 760 km piste en 270 liften verspreid over de regio.

Kinderen tot 6 jaar (geboortejaren 2020 en jonger) skiën gratis op alle bergen van de 4-Berge-Skischaukel, de Rittisberg, de Galsterberg, de Fageralm én de Dachstein Gletscherbahn. Meer informatie via de gezinspagina.

De Dachstein-gletsjer op 2.700 meter biedt langlaufloipes, winterwandelpaden naar de Seethalerhütte, het nieuwe gletsjersrestaurant en attracties als de hangbrug, de Treppe ins nichts, het Eispalast en de Dachstein Himmelsleiter. Bij helder weer is er zicht tot ver buiten Oostenrijk. Meer op de Dachstein-pagina.

Ja. Op de Hochwurzen kun je zowel nachtskiën als nachtrodelen op de 7,7 km lange verlichte baan. De Galsterberg heeft eveneens een verlichte rodelbaan. In Ramsau am Dachstein is er een nachtlanglauflaan van 2,8 km — bij volle maan gaat het kunstlicht uit voor een extra sfeervolle ervaring. Meer op de nachtactiviteitenpagina.

De Nightrace is een jaarlijkse World Cup slalom op de Planai in Schladming — een van de meest iconische wedstrijden van het alpineskicircuit. De Zielhang verandert in een kolkende mensenmenigte. Meer op de Nightrace-pagina.

De regio biedt 300 km winterwandel- en sneeuwschoenpaden, zeven rodelbanen, fatbiken in de sneeuw, paardensleeritten door Ramsau, schaatsen op de Putterersee en ski-yoga direct aan de piste. Langlaufers vinden in Ramsau am Dachstein een van de meest gerenommeerde langlaufcentra van Europa, met 430 km loipes. Meer op de winterbelevingspagina.

Steiermark

Het Groene Hart nodigt je uit

In de winter toont het 'Groene Hart' van Stiermarken zich van zijn mooiste kant. Terwijl de bossen bedekt zijn met sneeuw en de skipistes je roepen, zorgen restaurants en berghutten voor heerlijke winterse smaken. Denk aan dampende soepen met pompoenpitolie, boven het vuur geroosterde kastanjes en heerlijk gerijpt spek.

De Stiermarkse keuken is hartig, warm en boordevol smaak. Na een actieve dag op de ski's of sneeuwschoenen schuif je dan ook graag aan voor een gezellig diner.

Ook naast de pistes valt er volop te genieten. Ontspan in warme thermen of maak een avondwandeling door de stad die baadt in duizend lichtjes. Tijdens de advent zorgen sfeervolle kerstmarkten voor extra gezelligheid. De geur van kaneel en geroosterde amandelen hengt in de lucht, muziek en koorzang vullen de pleinen en kraampjes met ambachtelijke en regionale producten nodigen uit om rond te snuisteren. Met een warme glühwein in de hand is het heerlijk genieten.

Ontdek deze winter hoe Stiermarken saakt.
Het groene hart klopt voor jou.

Meer info
Contactgegevens

Tourismusverband

Schladming-Dachstein

Ramsauerstraße 756

8970 Schladming

Telefoon: +43 3687 23 310

info@schladming-dachstein.at
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