Regio Seefeld
Het zonnige hoogplateau van Tirol op 1.200 meter
Introduction
Te midden van een adembenemend berglandschap, ingeklemd tussen de Karwendel- en Wettersteinbergen, ontvouwt zich een regio die natuur, ontspanning en avontuur moeiteloos combineert. Het zachte, glooiende hoogplateau van Seefeld op 1.200 meter hoogte opent zich naar het zuiden — weidse panorama's, veel zon en aangenaam koele nachten zijn hier de gewoonste zaak van de wereld.
In november geniet je hier van het eerste wintergevoel. Als de eerste sneeuw de vijf dorpen en 4 skigebieden (Rosshütte, Gschwandtkopf, Katzenkopf en Birkenlift & Geigenbühel) onder een wit deken bedekt, de Seefelder Lichterzauber het dorp in 100.000 lichtjes hult en de langlaufloipes worden opengetrokken, begint hier de winter. Meer dan 245 km loipes maken Seefeld tot een van de meest toonaangevende langlaufbestemmingen van Europa. De A1-loipe, vlak bij het centrum, geldt als een van de meest geliefde loipes van de Alpen. Winterwandelaars kunnen van het landschap genieten op 142 km geprepareerde wandelpaden. En voor gezinnen is er een wereld vol winterse beleving: rodelen, schaatsen voor het Seekirchl, biathlon schieten en paardenkoetsen door het sneeuwlandschap.
Wat Seefeld uniek maakt
Langlaufbestemming van top-niveau
245 km loipes, olympische geschiedenis en de A1-loipe als een van de meest geliefde loipes van de Alpen. Voor beginners én topsporters.
Winterwandelen zonder grenzen
142 km geprepareerde paden, twee meerdaagse verwanderwegen en vijf dorpen met elk hun eigen karakter. De winter van Seefeld op wandeltempo.
Langlaufen in Seefeld — de beste loipes ter wereld
Er zijn loipes, en dan is er Seefeld. Op het zonnige Tiroolse hoogplateau treffen langlaufers van elk niveau hun ideale omgeving: 245 km geprepareerde loipes in een open, glooiend landschap op 1.200 meter hoogte.
De A1-loipe is het kloppende hart. Drie kilometer lang, perfect geprepareerd, direct bij het centrum — en volgens trainers en atleten mogelijk de meest geliefde loipe van de Alpen. Voetgangerszone, skiverhuur en station allemaal op loopafstand. Voor gevorderden is de Höhenloipe in Wildmoos een must: 7,5 km langs delen van de olympische loipe van 1976, met uitzonderlijk uitzicht over het plateau.
Seefeld organiseerde de Olympische Spelen van 1964 en 1976 en het Noordse WK van 1985 en 2019. Wie hier glijdt, beweegt zich over dezelfde plekken waar wereldkampioenen werden gekroond.
Families vinden hun ritme via Ski-Hike-Eat-Repeat: één ouder op de loipe, de ander met de kinderen op de winterwanderpaden, samen eindigen bij een hut. Daarna wisselen. Geen stress, voor elk tempo iets.
Winterwandelen op het hoogplateau van Seefeld
Winterwandelen in Seefeld is meer dan een wandeling in de sneeuw. Het is een belevenis op zich — en de regio neemt dat serieus. Elke ochtend bereiden medewerkers en lokale boeren 142 km aan wandelpaden voor, zodat gasten in alle veiligheid kunnen genieten van de besneeuwde bergwereld. Van rustige rondjes door Mösern en Reith tot uitdagende tochten in het Karwendel.
Er zijn twee bijzondere winterwandelroutes: een vierdaagse route langs Tirols eerste 'winterverwanderweg', en een vijfdaagse stervormige wandeling waarbij je elke dag vanuit één vaste verblijfplaats een andere uithoek van het plateau verkent. Met het uitstekende busnetwerk bereik je elk startpunt moeiteloos.
Wie liever slechts een dagje wandelt, vindt in elk van de vijf dorpen een eigen route met zijn eigen karakter. Van de stille 'larchenforesten' van Reith en Leutasch tot het panorama van de Friedensglocke in Mösern, waar de klok dagelijks om 17:00 uur luidt boven het Inntal.
Bijzondere bergbelevenissen voor het hele gezin
Winterbelevenissen
Rodelen in Seefeld
Bij het Seekirchl, met liftondersteuning op de Katzenkopf of naar de Hämmermoosalm in Leutasch. Op geselecteerde avonden ook nachtrodelen.
Schaatsen & curling
Schaatsen voor het sprookjesachtige Seekirchl, curling met de groep of biathlon voor de oudere kinderen. Hier geniet je van wintersport op z'n Tirools.
Berghutten
Poli's Hütte ligt direct aan de langlaufloipes en winterwandelpaden.
J'auszeit ligt direct aan de langlaufloipes.
Katzenkopfhütte ligt in het skigebied en is te bereiken met de lift. Aan de hut start ook de rodelbaan en de Höhenloipe.
Hämmermoosalm kan je bezoeken tijdens het winterwandelen of het rodelen.
Wildmoosalm kan je met de bus of de paardenkoets bereiken. Je kan er ook naar langlaufen of wandelen.
Lottenseehütte kan je bezoeken tijdens het langlaufen of het winterwandelen.
Evenementen
Kerstmarkt en advent in seefeld
De sfeervolle kerstmarkt van Seefeld nodigt je uit voor een gezellige advent met traditionele kraampjes, lekkernijen, glühwein, ambacht en kerstmuziek. Tijdens Seefeld Lichtzauber ontdek je indrukwekkende lichtinstallaties en een pad met 100.000 lichtjes.
Leutascher Kapellenadvent
Beleef de sfeervolle kapellenadvent in Leutasch: een winterse wandeling langs historische kapellen, begeleid door muziek, gevolgd door regionale lekkernijen en gezellige Tiroler gastvrijheid.
Winter Deaflympics
De Winter Deaflympics zijn terug! Innsbruck en Seefeld verwelkomen in januari dove topsporters van over de hele wereld. Het evenement staat voor sport, inclusie en internationale ontmoeting.
Ganghoferlauf Leutasch
De Ganhoferlauf, de grootste en oudste volksloop van Oostenrijk, viert z'n 60e verjaardag. Langlaufers van elk niveau kunnen genieten van perfect geprepareerde loipes, van klassiek en skating tot een Fun Race.
Wellness in Seefeld
Introduction
Iedereen kent wellness. Maar heb je ooit zelf je bier getapt in een wellness? Of een Russische sauna gezien midden in Tirol? Op het hoogplateau in Seefeld krijgt ontspanning een nieuwe betekenis. Tussen glooiende wandelpaden en kristalheldere berglucht wachten wellnesservaringen om tot rust te komen.
1. Bierfontein in de wellnessruimte
In Hotel Klosterbräu & Spa kan je zelf je koele biertje tappen midden in de spa. Tussen de sauna, het stoombad en de relaxstoelen zorgt dit hoogtepunt voor een verfrissene twist aan een klassieke wellnessdag.
2. Bierbad & bijzondere baden
In Hotel Diana neem je plaats in een bierbad dat niet alleen heerlijk ruikt, maar ook verzorgend en ontspannend werkt. Daarnaast zijn er ook hooi-, lavendel-, thalasso- en weibaden.
3. IJskoude cryokamer
De cryokamer bij –110 °C in Alpin Resort Sacher zorgt voor een intense, verfrissende kick en is onderdeel van de Sacher Academy for Better Aging.
4. Russisch zweten in Tirol
Uniek in de regio: een authentieke Russische Banja met vochtige hitte en traditionele rituelen. Een must voor saunaliefhebbers die iets bijzonders zoeken.
5. Grote belevingsbaden
Twee openbare avontuurbaden en negen hotels met uitgebreide day spa’s maken Seefeld tot een van de grootste wellnessbestemmingen van Tirol.
6. Ontspanning in de natuur
Hier stopt wellness niet bij de saunadeur. Kleine meren, wandelingen langs beekjes, baden in het bos, fietstochten naar alpenhutten of een rondje golf: natuur en ontspanning gaan hier perfect samen.
7. Wellness met de hond
Ook viervoeters zijn welkom in geselecteerde wellnesshotels. Zo genieten mens en dier samen van ontspannen dagen in de natuur.
Tourismusverband Seefeld
Bahnhofplatz 115
6100 Seefeld
Telefoon: +43 50880