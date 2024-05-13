Welkom op het zonnige hoogplateau van Seefeld. Natuur, rust en avontuur op 1.200 meter hoogte — het hele jaar door

Te midden van een adembenemend berglandschap, ingeklemd tussen de Karwendel- en Wettersteinbergen, ontvouwt zich een regio die natuur, ontspanning en avontuur moeiteloos combineert. Het zachte, glooiende hoogplateau van Seefeld op 1.200 meter hoogte opent zich naar het zuiden — weidse panorama's, veel zon en aangenaam koele nachten zijn hier de gewoonste zaak van de wereld.

In november geniet je hier van het eerste wintergevoel. Als de eerste sneeuw de vijf dorpen en 4 skigebieden (Rosshütte, Gschwandtkopf, Katzenkopf en Birkenlift & Geigenbühel) onder een wit deken bedekt, de Seefelder Lichterzauber het dorp in 100.000 lichtjes hult en de langlaufloipes worden opengetrokken, begint hier de winter. Meer dan 245 km loipes maken Seefeld tot een van de meest toonaangevende langlaufbestemmingen van Europa. De A1-loipe, vlak bij het centrum, geldt als een van de meest geliefde loipes van de Alpen. Winterwandelaars kunnen van het landschap genieten op 142 km geprepareerde wandelpaden. En voor gezinnen is er een wereld vol winterse beleving: rodelen, schaatsen voor het Seekirchl, biathlon schieten en paardenkoetsen door het sneeuwlandschap.