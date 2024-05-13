'Momenten die blijven'. Serfaus-Fiss-Ladis lokt deze winter met 214 km pistes tot 2.828 m hoogte, zon en een veelzijdig aanbod voor gezinnen.

Serfaus-Fiss-Ladis ligt op een zonnig hoogplateau in het Tiroler Inntal op een hoogte van 1.200 tot 2.828 meter. Het skigebied telt 214 km pistes, 53 km langlaufloipes, 100 km geprepareerde winterwandelpaden en 8 km rodelbanen. In totaal zijn er 68 liftinstallaties, waaronder de ondergrondse Dorf-U-Bahn van Serfaus.

Voor het winterseizoen 2026/27 vervangt een nieuwe 8-persoons stoeltjeslift de Planseggbahn: de capaciteit stijgt naar 4.000 personen per uur en de rit duurt minder dan vijf minuten. Aan het dalstation vind je een nieuwe panoramabar 'Gampenbar' met circa 240 zitplaatsen.

Voor kinderen is er in totaal 125.000 m² oefenterrein verdeeld over drie kinderskigebieden. De skischolen van Serfaus en Fiss-Ladis begeleiden beginners en gevorderden. Lees hier meer over het gezinswinter-aanbod en alle nieuwtjes voor winter 2026/27.