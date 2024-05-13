Serfaus-Fiss-Ladis
Momenten die je bijblijven
Introduction
Serfaus-Fiss-Ladis ligt op een zonnig hoogplateau in het Tiroler Inntal op een hoogte van 1.200 tot 2.828 meter. Het skigebied telt 214 km pistes, 53 km langlaufloipes, 100 km geprepareerde winterwandelpaden en 8 km rodelbanen. In totaal zijn er 68 liftinstallaties, waaronder de ondergrondse Dorf-U-Bahn van Serfaus.
Voor het winterseizoen 2026/27 vervangt een nieuwe 8-persoons stoeltjeslift de Planseggbahn: de capaciteit stijgt naar 4.000 personen per uur en de rit duurt minder dan vijf minuten. Aan het dalstation vind je een nieuwe panoramabar 'Gampenbar' met circa 240 zitplaatsen.
Voor kinderen is er in totaal 125.000 m² oefenterrein verdeeld over drie kinderskigebieden. De skischolen van Serfaus en Fiss-Ladis begeleiden beginners en gevorderden. Lees hier meer over het gezinswinter-aanbod en alle nieuwtjes voor winter 2026/27.
Winterhighlights
214 kilometer piste en sneeuwzekerheid
Het skigebied strekt zich uit over 214 pistekilometer, met het hoogste punt op het M1-uitkijkplatform op 2.828 meter. Serfaus-Fiss-Ladis biedt sneeuwzekerheid.
Unieke ligging
De drie bergdorpen Serfaus, Fiss en Ladis liggen op een zonnige hoogvlakte met ongeveer 2.000 zonuren per jaar. Dankzij de ligging is er ook veel sneeuwzekerheid.
Winterparadijs voor de hele familie
Murmlis Kinderalm, Murmlipark en Bertas Kinderland bieden samen 125.000 m² sneeuwterrein waar kinderen spelenderwijs leren skiën.
Skischolen in Serfauss-Fiss-Ladis
125.000 m² kinderterrein, 2.000 zonuren en aparte kindergebieden met mascottes Murmli en Berta. Skischolen voor elk niveau, met opvang tijdens de middagpauze.
Ondergrondse wereld
De kleinte, hoogstgelegen en op luchtkussen zwevende metro ter wereld. De 'U-Bahn Serfaus' is een uniek hoogtepunt in Serfaus-Fiss-Ladis.
Activiteiten naast de piste
Winterwandelen & sneeuwschoenwandelen
Haal diep adem en begin aan je ontdekkingstocht door het sneeuwlandschap in Tirol.
Rodelen
Op twee rodelbanen en in totaal 8 km suizen jong en oud door bos en berglandschap. Pure winterpret met frisse lucht en volop lachmomenten.
Langlaufen
Glijd door de winterse stilte over geprepareerde loipes. Serfaus-Fiss-Ladis biedt 30 km loipes en een 22 km lange route met uitzicht op de bergen.
Schaatsen op natuurijs bij de Schlossweiher in Ladis
Maak sierlijke rondjes op natuurijs met uitzicht op de bergen. Een sfeervolle winteractiviteit voor wie ook naast de piste actief wil blijven.
Insidertips
Pistenbully Tour
Wie zonder ski's of snowboard het Masnergebied wil beleven, stapt in de Masner Express: een omgebouwde pistenbully met plaats voor 17 personen. Onderweg passeer je besneeuwde hellingen en alpiene panorama's rond de Pezid.
Serfauser Sauser Zipline
Pure adrenaline boven de bergen. De Serfauser Sauser voert je met een snelheid tot 65 km/h over een afstand van 2.000 m door besneeuwde landschappen - tot 85 m boven de grond.
Fisser Flieger & Skyswing
Zweef met de Fisser Flieger 47 m boven de grond en voel je zo vrij als een vogel of ontdek het gevoel van gewichtloosheid bij de Skyswing in Fiss.
Culinaire hoogtepunten in de sneeuw
Tussen de afdalingen door is er in Serfaus-Fiss-Ladis tijd voor genieten. In het Genussrestaurant Zirbenhütte op 2.100 meter staan gerechten met Fisser Imperial-gerst op de kaart, zoals gerstsoep en gerstrisotto. Wie de dag romantisch wil afsluiten, boekt het Sunset Dinner Masner in Restaurant Monte Mare op 2.430 meter: een meergangenmenu met zicht op de ondergaande zon over de bergtoppen. Ook de Ski Lounge op 2.000 meter en de Seealm Hög op 1.820 meter combineren een panoramisch uitzicht met een gevarieerde keuken.
De mooiste berghutten
Restaurant Monte Mare
Waar de Alpen zich van een majestueuze kant laten zien en de winter het landschap betovert, nodigt deze hut je uit om te genieten van een exclusief diner in de regio Masner.
Ski Lounge
Geniet van internationale culinaire hoogtepunten met Tiroolse invloeden op 2.000 m hoogte. Tip: het Ski Lounge VIP-FONDUE-arrangement tijden de Adventure Night met zicht op de avondshow.
Seealm Hög
De Seealm Hög is gelgen op 1.820 m hoogte en valt op door zijn open inrichting, het panoramische uitzicht op de Högsee en de trendy keuken met vega, vegan en visgerechten.
Genussrestaurant Zirbenhütte
Op 2.100 m hoogte wachten culinaire lekkernijen uit de regio en uitzicht op de omliggende bergen. Tip: gerechten met Fisser Imperial-gerst, zoals de Fisser gerstsoep of risotto.
Familierestaurant Sonnenburg
Vlak boven Berta's Kinderland ligt de Sonnenburg waar je kan genieten van pizza's uit de steenoven. Tip: elke donderdag (tijdens Kids Night in Fiss) verandert het restaurant in een avontuurrijk vol magie.
Zo ziet de winter er in Serfaus-Fiss-Ladis uit
Uitkijkpunten
Uitkijkplatform M1, 2.828 m
Vanop dit uitkijkplatform heb je zicht op de hoogste berg van Duitsland, de Zugspitze. Je geniet er ook van een uniek uitzicht richting Italië en de hoogste berg van Tirol, de Ortler, alsook op de Samnaungroep en de Ötztaler Alpen.
Uitkijkplatform Gipfelkreuz Schönjoch
Adembenemend uitzicht op de hoogste berg van Duitsland (Zugspitze), Zuid-Tirol en Tirol.
Uitkijkpunt Z1, 2.600 m
Geniet hier van een panoramitsch uitzicht op het beglandschap van de Samnaungroep, de Ötztaler Alpen en het hoogplateau van Serfaus-Fiss-Ladis.
Fotopoint Serfaus-Fiss-Ladis
Bij de uitkijkpunten Schönjoch, Obere Scheid, Pezid, Wonnealm en Alpkopf vind je nieuwe fotopunten. Je kan er unieke familiefoto's maken met indrukwekkende berglandschappen op de achtergrond.
Evenementen deze winter
Adventure Night
Een adembenemend en kleurrijk spektakel met vuurwerk, een lasershow, artiesten en acrobaten die o.a. voor Crique du Soleil werken, en de indrukwekkende skishow van de skischool van Serfaus.
Nightflow
Groots vuurwerk, coole dansers, acrobaten en sneeuwsportinstructeurs zorgen voor een feest. Geniet van nachtskiën en laat je culinair verwennen in de geopende restaurants.
FAQ
Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis
Gänsackerweg 2
6534 Serfaus
Telefoon: +43 547 662 39