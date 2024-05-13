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Serfaus-Fiss-Ladis
Momenten die je bijblijven

'Momenten die blijven'. Serfaus-Fiss-Ladis lokt deze winter met 214 km pistes tot 2.828 m hoogte, zon en een veelzijdig aanbod voor gezinnen.

Serfaus-Fiss-Ladis ligt op een zonnig hoogplateau in het Tiroler Inntal op een hoogte van 1.200 tot 2.828 meter. Het skigebied telt 214 km pistes, 53 km langlaufloipes, 100 km geprepareerde winterwandelpaden en 8 km rodelbanen. In totaal zijn er 68 liftinstallaties, waaronder de ondergrondse Dorf-U-Bahn van Serfaus.

Voor het winterseizoen 2026/27 vervangt een nieuwe 8-persoons stoeltjeslift de Planseggbahn: de capaciteit stijgt naar 4.000 personen per uur en de rit duurt minder dan vijf minuten. Aan het dalstation vind je een nieuwe panoramabar 'Gampenbar' met circa 240 zitplaatsen.

Voor kinderen is er in totaal 125.000 m² oefenterrein verdeeld over drie kinderskigebieden. De skischolen van Serfaus en Fiss-Ladis begeleiden beginners en gevorderden. Lees hier meer over het gezinswinter-aanbod en alle nieuwtjes voor winter 2026/27.

Facts
Skigebieden1
Piste214 km
Langlaufloipes53 km
Winterwandelwegen100 km
Liften68
Hoogste puntMasnerkopf, 2828 m
Nieuws winterseizoen 2026/27
Avondevenementen
Winter-activiteitenprogramma

Winterhighlights

214 kilometer piste en sneeuwzekerheid

Het skigebied strekt zich uit over 214 pistekilometer, met het hoogste punt op het M1-uitkijkplatform op 2.828 meter. Serfaus-Fiss-Ladis biedt sneeuwzekerheid.

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Unieke ligging

De drie bergdorpen Serfaus, Fiss en Ladis liggen op een zonnige hoogvlakte met ongeveer 2.000 zonuren per jaar. Dankzij de ligging is er ook veel sneeuwzekerheid.

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Winterparadijs voor de hele familie

Murmlis Kinderalm, Murmlipark en Bertas Kinderland bieden samen 125.000 m² sneeuwterrein waar kinderen spelenderwijs leren skiën.

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Skischolen in Serfauss-Fiss-Ladis

125.000 m² kinderterrein, 2.000 zonuren en aparte kindergebieden met mascottes Murmli en Berta. Skischolen voor elk niveau, met opvang tijdens de middagpauze.

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Ondergrondse wereld

De kleinte, hoogstgelegen en op luchtkussen zwevende metro ter wereld. De 'U-Bahn Serfaus' is een uniek hoogtepunt in Serfaus-Fiss-Ladis.

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Nieuwe 8-persoons Planseggbahn

Vanaf winter 2026/27 vervangt een moderne 8-persoons stoeltjeslift de Planseggbahn: 4.000 personen per uur, zitverwarming en een reistijd onder 5 minuten.

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Activiteiten naast de piste

Winterwandelen & sneeuwschoenwandelen

Haal diep adem en begin aan je ontdekkingstocht door het sneeuwlandschap in Tirol.

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Rodelen

Op twee rodelbanen en in totaal 8 km suizen jong en oud door bos en berglandschap. Pure winterpret met frisse lucht en volop lachmomenten.

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Langlaufen

Glijd door de winterse stilte over geprepareerde loipes. Serfaus-Fiss-Ladis biedt 30 km loipes en een 22 km lange route met uitzicht op de bergen.

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Schaatsen op natuurijs bij de Schlossweiher in Ladis

Maak sierlijke rondjes op natuurijs met uitzicht op de bergen. Een sfeervolle winteractiviteit voor wie ook naast de piste actief wil blijven.

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Sunrise Hexensee

Met de Masner Express naar de Hexenseehütte op 2.588 meter, voor een zonsopgang boven de Tiroler bergtoppen en een bergontbijt.

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Unieke belevenissen

Insidertips

Pistenbully Tour

Wie zonder ski's of snowboard het Masnergebied wil beleven, stapt in de Masner Express: een omgebouwde pistenbully met plaats voor 17 personen. Onderweg passeer je besneeuwde hellingen en alpiene panorama's rond de Pezid.

Serfauser Sauser Zipline

Pure adrenaline boven de bergen. De Serfauser Sauser voert je met een snelheid tot 65 km/h over een afstand van 2.000 m door besneeuwde landschappen - tot 85 m boven de grond.

Fisser Flieger & Skyswing

Zweef met de Fisser Flieger 47 m boven de grond en voel je zo vrij als een vogel of ontdek het gevoel van gewichtloosheid bij de Skyswing in Fiss.

Van bergrestaurant tot sunset dinner

Culinaire hoogtepunten in de sneeuw

Tussen de afdalingen door is er in Serfaus-Fiss-Ladis tijd voor genieten. In het Genussrestaurant Zirbenhütte op 2.100 meter staan gerechten met Fisser Imperial-gerst op de kaart, zoals gerstsoep en gerstrisotto. Wie de dag romantisch wil afsluiten, boekt het Sunset Dinner Masner in Restaurant Monte Mare op 2.430 meter: een meergangenmenu met zicht op de ondergaande zon over de bergtoppen. Ook de Ski Lounge op 2.000 meter en de Seealm Hög op 1.820 meter combineren een panoramisch uitzicht met een gevarieerde keuken.

Meer informatie

De mooiste berghutten

  • Restaurant Monte Mare
    Waar de Alpen zich van een majestueuze kant laten zien en de winter het landschap betovert, nodigt deze hut je uit om te genieten van een exclusief diner in de regio Masner.

  • Ski Lounge
    Geniet van internationale culinaire hoogtepunten met Tiroolse invloeden op 2.000 m hoogte. Tip: het Ski Lounge VIP-FONDUE-arrangement tijden de Adventure Night met zicht op de avondshow.

  • Seealm Hög
    De Seealm Hög is gelgen op 1.820 m hoogte en valt op door zijn open inrichting, het panoramische uitzicht op de Högsee en de trendy keuken met vega, vegan en visgerechten.

  • Genussrestaurant Zirbenhütte
    Op 2.100 m hoogte wachten culinaire lekkernijen uit de regio en uitzicht op de omliggende bergen. Tip: gerechten met Fisser Imperial-gerst, zoals de Fisser gerstsoep of risotto.

  • Familierestaurant Sonnenburg
    Vlak boven Berta's Kinderland ligt de Sonnenburg waar je kan genieten van pizza's uit de steenoven. Tip: elke donderdag (tijdens Kids Night in Fiss) verandert het restaurant in een avontuurrijk vol magie.

Zo ziet de winter er in Serfaus-Fiss-Ladis uit

Uitkijkpunten

  • Uitkijkplatform M1, 2.828 m
    Vanop dit uitkijkplatform heb je zicht op de hoogste berg van Duitsland, de Zugspitze. Je geniet er ook van een uniek uitzicht richting Italië en de hoogste berg van Tirol, de Ortler, alsook op de Samnaungroep en de Ötztaler Alpen.

  • Uitkijkplatform Gipfelkreuz Schönjoch
    Adembenemend uitzicht op de hoogste berg van Duitsland (Zugspitze), Zuid-Tirol en Tirol.

  • Uitkijkpunt Z1, 2.600 m
    Geniet hier van een panoramitsch uitzicht op het beglandschap van de Samnaungroep, de Ötztaler Alpen en het hoogplateau van Serfaus-Fiss-Ladis.

  • Fotopoint Serfaus-Fiss-Ladis
    Bij de uitkijkpunten Schönjoch, Obere Scheid, Pezid, Wonnealm en Alpkopf vind je nieuwe fotopunten. Je kan er unieke familiefoto's maken met indrukwekkende berglandschappen op de achtergrond.

Evenementen deze winter

Adventure Night

elke woensdag
Serfaus

Een adembenemend en kleurrijk spektakel met vuurwerk, een lasershow, artiesten en acrobaten die o.a. voor Crique du Soleil werken, en de indrukwekkende skishow van de skischool van Serfaus.

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Nightflow

elk dinsdag
Fiss

Groots vuurwerk, coole dansers, acrobaten en sneeuwsportinstructeurs zorgen voor een feest. Geniet van nachtskiën en laat je culinair verwennen in de geopende restaurants.

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SnowArt Genussfestival

11/12/2026 – 13/12/2026
Serfaus-Fiss-Ladis, Lees meer

Geniet van wintermagie met muziek en culinaire hoogstandjes tijdens de eerste twee weken van het winterseizoen.

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FAQ

Serfaus is verkeersluw en heeft een eigen ondergrondse metro, de U-Bahn Serfaus, die het dorp verbindt met het skigebied. Ze geldt als de kleinste en hoogst gelegen metro ter wereld en zweeft op luchtkussens. Tussen Serfaus en Fiss ligt bij de Waldbahn een parkeergarage. Zo is een auto tijdens uw verblijf niet nodig.

Er zijn drie kinderskigebieden met samen 125.000 m² oefenterrein, waaronder Murmlis Kinderalm en Bertas Kinderland. Twee skischolen, in Serfaus en Fiss-Ladis, begeleiden zowel beginners als gevorderden. Voor de kleinsten is er tijdens skilessen ook middagopvang.

De combinatie van pistekilometers, een autovrij dorp met eigen metro en een uitgebreid programma naast de piste geeft zowel gezinnen als actieve skiërs meerdere invalshoeken voor een winterverblijf op het Tiroler hoogplateau.

Contactgegevens

Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis

Gänsackerweg 2

6534 Serfaus

Telefoon: +43 547 662 39

info@serfaus-fiss-ladis.at
www.serfaus-fiss-ladis.at
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