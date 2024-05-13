114 km piste, 25 authentieke berghutten en schilderachtige Tiroolse dorpen. Het Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau is een gezinsvriendelijk skigebied in Tirol.

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau ligt in het hart van Tirol, ingeklemd tussen de Zillertaler en Kitzbüheler Alpen. Eén skigebied met vier skibergen. Wiedersberger Horn (2.128 m), Schatzberg (1.903 m), Markbachjoch en Reither Kogel bieden samen 114 km piste voor wintersporters van alle niveaus.

Wat Ski Juwel bijzonder maakt, is de combinatie van een veelzijdig pisteaanbod tot maar liefst 2.030 meter én een authentieke, sfeervolle omgeving. Hier geen anoniem skiresort, maar idyllische dorpjes, 25 gezellige berghutten met regionale keuken en een karakter dat je in grotere skigebieden minder vaak vindt. Kinderen tot 6 jaar skiën gratis. En met 10 skischolen is er voor elk niveau begeleiding, ook van Nederlandstalige skileraren.

Naast de piste wachten rodelbanen, de Alpbachtaler Lauser-Sauser alpine coaster, First Line Skiing in maart en wekelijkse nachtskiactiviteiten. De Alpbachtal Card en Wildschönau Card zijn gratis inbegrepen bij elk verblijf en geven toegang tot skibussen, begeleide winterwandelingen en meer.



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