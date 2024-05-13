Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Authentiek skigebied met Tirools karakter
Introduction
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau ligt in het hart van Tirol, ingeklemd tussen de Zillertaler en Kitzbüheler Alpen. Eén skigebied met vier skibergen. Wiedersberger Horn (2.128 m), Schatzberg (1.903 m), Markbachjoch en Reither Kogel bieden samen 114 km piste voor wintersporters van alle niveaus.
Wat Ski Juwel bijzonder maakt, is de combinatie van een veelzijdig pisteaanbod tot maar liefst 2.030 meter én een authentieke, sfeervolle omgeving. Hier geen anoniem skiresort, maar idyllische dorpjes, 25 gezellige berghutten met regionale keuken en een karakter dat je in grotere skigebieden minder vaak vindt. Kinderen tot 6 jaar skiën gratis. En met 10 skischolen is er voor elk niveau begeleiding, ook van Nederlandstalige skileraren.
Naast de piste wachten rodelbanen, de Alpbachtaler Lauser-Sauser alpine coaster, First Line Skiing in maart en wekelijkse nachtskiactiviteiten. De Alpbachtal Card en Wildschönau Card zijn gratis inbegrepen bij elk verblijf en geven toegang tot skibussen, begeleide winterwandelingen en meer.
Winter highlights in Ski Juwel
Wiedersberger Horn op 2.128 m hoogte
Dit is het hoogste punt van Ski Juwel. Hier vind je pistes, 360°-uitkijktoren, familiepark met funslope, KidsRun en speedcheck met First Line Skiing als hoogtepunt.
Schatzberg
Brede afdalingen, Zwergenland, de Gipföhit met bio-rund- en Brezensuppe, het gipfelkreuz en het Wave Run funpark. Verbonden met het Alpbachtal via de Verbindungsbahn.
Markbachjoch
Overzichtelijk skigebied boven Niederau met de Norderbergalm als populaire hut. De kapel bij het bergstation is een stille plek met uitzicht over de Wildschönau.
Zo ziet de winter eruit in Ski Juwel
Activiteiten naast de piste
Rodelen
De rodelbaan van Lanerköpfl naar Niederau, de rodelbaan aan de Schatzberg-middenstation en de baan in Reith im Alpbachtal — allemaal met het Tiroler kwaliteitskeurmerk.
Alpine Coaster Alpbachtaler Lauser-Sauser
Aan 42 km/h omlaag via jumps, golven en Oostenrijks hoogste carrousel. Ook toengankelijk zonder ski's.
Pistenbully co-piloot op de Reither Kogel
Rij maandag, dinsdag of woensdag mee in een pistenbully van meer dan 500 pk en 10 ton. Geniet van een uur durende ervaring voor grote en kleine techniekfans.
Gezinsvriendelijk Ski Juwel
Het Ski Juwel is meerdere malen bekroond als een van de gezinsvriendelijkste skigebieden van Tirol. Kinderzones zoals het Schatzberg Zwergenland en Kinderland JUPPI-DO bieden speelse oefenterreinen. Tien skischolen en hun skileraren— waaronder leraren die ook Nederlands spreken — begeleiden beginners van alle leeftijden. Direct in het skigebied is kinderopvang beschikbaar, zodat ouders zorgeloos de piste op kunnen. Kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Met de Osterspecial tijdens Pasen skiën kinderen tot 15 jaar gratis bij aankoop van een volwassen skipas van minimaal 3 dagen.
25 berghutten met Tirools karakter
In het Ski Juwel geen grote anonieme zelfbedieningsrestaurants, maar 25 gezellige berghutten en almrestaurants met regionale producten en hartelijke gastvrijheid. De Böglalm in Inneralpbach staat bekend om om zijn Kaiserschmarrn uit een reuzepan. De Gipföhit op de Schatzberg serveert bio-rund en Brezensuppe op een groot zonneterras. De Norderbergalm is een halfuur wandelen van de rodelbaan. Een bijzondere tip: de Kristallbrauerei in Inneralpbach — craftbeer direct naast de Pöglbahn-dalstation.
Twee unieke plekken in de regio zijn de Wildschönauer Krautinger, een van de meest unieke Edelbrände van Oostenrijk dat uitsluitend gemaakt wordt met witte stoppelraap, een oud regionaal ras dat alleen in Wildschönau groeit. Slechts 16 boeren hebben nog het historische stookrecht dat Keizerin Maria Theresia in de 18e eeuw verleende. De Brandenberger Prügeltorte is een traditioneel feestgebak uit het Alpbachtal. Het wordt laag voor laag gebakken boven een open vuur, met de hand gegoten en is een echte blikvanger. Vroeger werd het alleen bij bruiloften geserveerd, maar nu behoort het tot de Tiroolse bakkunst.
Niet te missen evenementen
Bergadvent Alpbachtal
Advent op het Wiedersberger Horn — berglucht, kaarslicht en Tiroolse muziek op 1.850 meter.
Skishows Ski Juwel
Spectaculaire skidemonstraties in het skigebied — acrobatiek, snelheid en Tiroolse show op de piste.
Sound on Snow
Livemuziek en après-ski in Niederau en op de Schatzberg — drie weekenden met optredens en gezelligheid, direct in het skigebied.
First Line Skiing
Als eerste de vers geprepareerde pistes van het Wiedersberger Horn op — voor de officiële openingstijd.
Open Faces Freeride Contest
Freeriders strijden om de snelste lijn naar het dal in de ongerepte bergwereld van het Ski Juwel — een spectaculair evenement voor deelnemers en toeschouwers.
Winter Night Niederau
De Winter Night vindt plaats van 28 december 2026 tot en met 1 maart 2027, elke maandag in Niederau. Op het programma staan onder andere dj-muziek, entertainment, skishows van de plaatselijke skischolen en een pendelbus door het dal.
Arrangementen
Ontspannen gezinsvakantie in het Ski Juwel
7 nachten in een gezinsappartement, 6-daagse skipas voor 2 volwassenen en 2 kinderen tot 15 jaar, incl. Alpbachtal Card of Wildschönau Card met skibus en winterprogramma.
Verborgen schatten in het Ski Juwel
Op zoek naar de perfecte vakantiefoto? Dit zijn plekken in Ski Juwel waar je die kan maken.
Loop door een handgmaakte houten deur vlakbij de Pöglbahn-bergstation. Het is een verborgen plek met uitzicht op het skigebied.
Aan het bergstation van de Hornbahn 2000 is de 13 meter hoge uitkijktoren 'Top of Alpbachtal' een absoluut hoogtepunt. Vanaf het hoogste punt in het skigebied geniet je van een uniek 360°-panorama.
Op de Schatzberg staat een glanzend kruis op de top binnen handbereik. En op piste 12 staat een rustieke houten bank onder de Gernalm met uitzicht over de Wildschönau — ideaal voor een skistopp om je camera boven te halen.
Ook vanuit het bergstation van de Markbachjochbahn heb je een dromerig uitzicht. De kapel is een plek vol energie en nodigt je midden in het idyllische winterlandschap uit om nieuwe kracht op te doen. Vooral het bankje naast de kapel is een bijzondere plek om te ontspannen en je blik over het berglandschap te laten dwalen. Ook voor winterwandelaars is de kapel op het Markbachjoch een bezoek waard.
Verborgen schatten in het Ski Juwel
Het dorp Alpbach, met zijn de traditionele houten architectuur is een prachtig Oostenrijkse dorp. Waar veel moderne skidorpen gedomineerd worden door beton en felle neonverlichting, behoudt Alpbach juist zijn authentieke, knusse en romantische uitstraling.
In Wildschönau is Thierbach het hoogstgelegen dorp van de Kitzbüheler Alpen — met kerk, dorpsschool en een paar boerderijen die pure idylle uitstralen.
Duurzamer skiën in het Ski Juwel
De kabelbanen van het Alpbachtal en de Wildschönau werken actief aan verduurzaming. De waterkrachtcentrale aan het dalstation van de Schatzbergbahn produceert meer dan de helft van het jaarlijkse stroomverbruik. Nieuwe installaties zoals de Hornbahn 2000 hebben een directe aandrijving voor energiebesparing. Aan de dalstations zijn 18 laadstations voor elektrische auto's beschikbaar. 21 accommodaties en 9 restaurants in het Alpbachtal zijn gecertificeerd met het Österreichisches Umweltzeichen, waarvan 6 ook het EU Ecolabel dragen. Per trein reizen via ÖBB Railjet of Nightjet rechtstreeks naar het skigebied.
FAQ
Hochkönig Tourismus GmbH
Am Gemeindeplatz 7
5761 Maria Alm