Laat de alledaagse stress achter je en geniet van quality time met je familie en vrienden!

In het hart van het Salzburg, op nog geen uur van de stad Salzburg, ligt St. Johann in Salzburg. Een uitvalsbasis voor een ontspannen en actieve wintersportvakantie. Vanuit het dorp sta je direct op de latten in Snow Space Salzburg, met 210 kilometer aan geprepareerde pistes en indrukwekkende uitzichten. Wachtrijen en skibussen? Die zijn hier overbodig: je skiet gewoon vanuit je hotel de berg op.

Ook voor gezinnen valt er vanalles te beleven. Van gemoedelijke afdalingen en de 'Teufelsweg' met figuren uit legendes tot funslopes, het freestylepark Snowpark Alpendorf, skimovie en tijdmetingstrajecten én maar liefst 60 sfeervolle, authentieke berghutten. Verveling is hier uitgesloten!

De Hanbaum is de 'huisberg' van St. Johann in Salzburg en biedt vooral voor gezinnen en kinderen een gevarieerd wintersportaanbod. De brede pistes zijn ideaal voor de eerste bochten en doordat het relatief rustig is, kun je in alle vrijheid leren skiën. Professionele ski- en snowboardscholen helpen je om snel en met plezier je draai te vinden op de latten.

Wie graag een sportieve uitdaging aangaat, kan deelnemen aan de 12 Peaks Trophy, een echte highlight voor ambitieuze wintersporters. Daarbij ski je van A (Alpendorf) tot Z (Zauchensee), over 12 bergtoppen en door 5 dalen.

Maar de winterpret stopt niet bij het skiën. Kinderen kunnen zich uileven tijdens allerlei activiteiten in de sneeuw, terwijl ouders en grootouders genieten van het landschap. Tijdens een ritje met de paardenslee glijd je, lekker warm ingepakt onder dekens, door de besneeuwde stilte. Zo combineert St. Johann in Salzburg sportieve uitdagingen, natuurblevenissen en ontspanning. Of je nu houdt van snelheid op de pistes of van de serene schoonheid van het winterlandschap, in St. Johann in Salzburg beleef je de winter op jouw manier.