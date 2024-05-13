St. Johann in Salzburg
Skiën met flair
Introduction
In het hart van het Salzburg, op nog geen uur van de stad Salzburg, ligt St. Johann in Salzburg. Een uitvalsbasis voor een ontspannen en actieve wintersportvakantie. Vanuit het dorp sta je direct op de latten in Snow Space Salzburg, met 210 kilometer aan geprepareerde pistes en indrukwekkende uitzichten. Wachtrijen en skibussen? Die zijn hier overbodig: je skiet gewoon vanuit je hotel de berg op.
Ook voor gezinnen valt er vanalles te beleven. Van gemoedelijke afdalingen en de 'Teufelsweg' met figuren uit legendes tot funslopes, het freestylepark Snowpark Alpendorf, skimovie en tijdmetingstrajecten én maar liefst 60 sfeervolle, authentieke berghutten. Verveling is hier uitgesloten!
De Hanbaum is de 'huisberg' van St. Johann in Salzburg en biedt vooral voor gezinnen en kinderen een gevarieerd wintersportaanbod. De brede pistes zijn ideaal voor de eerste bochten en doordat het relatief rustig is, kun je in alle vrijheid leren skiën. Professionele ski- en snowboardscholen helpen je om snel en met plezier je draai te vinden op de latten.
Wie graag een sportieve uitdaging aangaat, kan deelnemen aan de 12 Peaks Trophy, een echte highlight voor ambitieuze wintersporters. Daarbij ski je van A (Alpendorf) tot Z (Zauchensee), over 12 bergtoppen en door 5 dalen.
Maar de winterpret stopt niet bij het skiën. Kinderen kunnen zich uileven tijdens allerlei activiteiten in de sneeuw, terwijl ouders en grootouders genieten van het landschap. Tijdens een ritje met de paardenslee glijd je, lekker warm ingepakt onder dekens, door de besneeuwde stilte. Zo combineert St. Johann in Salzburg sportieve uitdagingen, natuurblevenissen en ontspanning. Of je nu houdt van snelheid op de pistes of van de serene schoonheid van het winterlandschap, in St. Johann in Salzburg beleef je de winter op jouw manier.
Xund & Fit
Ook naast de piste valt er in St. Johann vanalles te beleven. Het Xund&Fit-programma biedt activiteiten om samen actief de winterse bergen te ontdekken.
Cultuur
St. Johann in Salzburg is de districtshoofdstad van de Pongau en het culturele centrum van de regio. De kathedraal van Pongau is een symbool van de regio.
Jouw winter op de piste
Skiën & Snowboarden
Ski-in/ski-out! Het maakt niet uit waar je verblijft, je kunt de Alpendorf kabelbaan te voet bereiken, die je naar 210 km aan pistes, 12 bergtoppen en 5 valleien brengt.
Racebaan
Wie is de snelste? Op deze piste met elektronische tijdregistratie kom je daar wel achter. Wie het traagste was, trakteert de winnaar in de volgende berghut.
Tourskiën
Tourskiën worden steeds populairder. In St. Johann biedt huisberg Hahnbaum geweldige tochten met twee klimopties.
Snowpark
Het snowpark is het hart van het wintersporgebied. Het park is ontworpen met oof op snelle vooruitgang. Je vindt er 8 zorgvuldig afgestemde sprongen voor alle niveaus.
Activiteiten naast de pisteOok naast de piste valt er van alles te beleven: van romantische ritten in een paardenslee en sfeervolle winterwandelingen tot gezellig rodelen en ontspannen uurtjes in een berghut. In St. Johann beleef je de winter op verschillende manieren.
Rodelen op de Hahnbaum
Leef je uit op de natuurlijke rodelbaan die op de Hahnbaum start en richting het dal naar beneden loopt.
Winterwandelen & sneeuwschoenwandelen
Ongerepte landschappen en lokale fauna wachten op je tijdens een rustige winter- of sneeuwschoenwandeling door de regio. Geniet van een rustige natuurbeleving.
Langlaufen
In St. Johann zijn er verschillende lanflaufloipes, waaronder de Panoramaloipe in Alpendorf en de Höhenloipe Obergassalm. Lanflaufloipes voor iedereen, ongeacht niveau.
Bijzondere winteraanbieding in St. Johann
Of je nu even wilt ontsnappen aan de drukte of de natuur van dichtbij wilt beleven, geniet van een wintervakantie in St. Johann met deze bijzondere aanbieding.
3 overnachtingen in een 4* Hotel
inclusief ontbijt
inclusief skipas van 2 dagen
Vanaf €599,00
Geldig van 09/01/2026 tot het einde van het seizoen
Evenementen
Lichtadvent
In St. Johann straalt de adventtijd met lichtkunst, kerstmuziek en warme sfeer. De Lichtadvent is hét moment om de voorpret van kerst echt te voelen, en vindt altijd plaats van donderdag tot zondag.
Tips van insiders
Op slechts enkele minuten van het stadscentrum vind je de Hahnbaum met zicht op St. Johann. Je kan er winterwandelen en rodelen met uitzicht op het besneeuwde dorp. Perfect voor iedereen die op zoek is naar een bijzonder wintermoment, weg van de drukte op de pistes.
Op de berg Gernkogel en de berghut Gernkogelalm op 1.750 - 1780 meter hoogte geniet je van uitzicht op een klassiek winterpanorama. De berghut Gernkogelalm Rohrmoser ligt in het skigebied aan de Gernkogel.
In de Berghut Oberforsthofalm in Alpendorf kan je genieten van verfijnde regionale keuken in een rustieke sfeer met zicht op het dal en de Pongauer bergwereld.
Tourismusverband St. Johann in Salzburg
Ing. Ludwig Pech-Straße 1
5600 St. Johann im Pongau
Telefoon: +43 6412 6036