Winter in Ferienregion Tirol West
Authentieker kan het niet
Introduction
Klein maar fijn! Als je op zoek bent naar een gezellig skigebied met uitstekende verbinding naar super pistes in de Oostenrijkse Alpen, dan voldoet vakantieregio Tirol West aan al je wensen.
De vakantieregio ligt verborgen in een adembenemend berglandschap en beschikt over een eigen skigebied, Venet, en de Ski Safari-bus die gasten rechtstreeks van hun accomodatie naar skigebieden van wereldklasse zoals Ischgl en St. Anton brengt en 's avonds weer terug. Naast de pistes kan je je dagen doorbrengen met het verkennen van de schilderachtige dorpjes Landeck, Zams, Fließ, Tobadill, Grins en Stanz, of op winteravontuur gaan, te voet of op een slee.
De vakantieregio Tirol West staat bekend om zijn gastvrije sfeer en levendige tradities. Of je nu na een dag op de piste gezellig bij de open haard zit met een mok Heiße Schokolade of deelneemt aan traditionele feesten, je voelt je binnen de kortste keren onderdeel van de lokale gemeenschap. Kom als gast en vertrek als vriend!
Skiseizoen
19 december 2026 - 14 maart 2027
Waarom naar Tirol West?
Ferienregion Tirol West is een klein en gezellig wintersportoord met gemakkelijke toegang tot enkele van de beste pistes in de Oostenrijkse Alpen. Het is gezins- en beginnersvriendelijk en een plek waar je je meteen thuis voelt.
Landeck, Zams, Fließ, Tobadill, Grins en Stanz - één regio, zes dorpen die precies van een postkaartje komen
Het kleine, gezellige skigebied, plus gemakkelijke toegang met de Skisafari shuttle tot meer dan 1.000 km aan pistes in omliggende topbestemmingen via de Skisafari-shuttlebus (€10 per dag)
Tal van activiteiten naast piste, zoals sneeuwschoenwandelen en skitochten tot schaatsen.
Ontdek Natuurpark Kaunergrat
Gezellige berghutten en specaliteiten
Gratis gebruik van het openbaar ve(rvoer, gratis toegang tot bezienswaardigheden en activiteiten zoals begeleide wandelingen met de TirolWest Card
Highlights in de regio die je niet mag missen
Culinair genieten
Honger? Vakantieregio Tirol West heeft alles wat je nodig hebt. Je vindt er een ruime keuze aan restaurants, berghutten en koffiehuizen.
Activititen op de piste
Skiën en snowboarden
Ga skiën of snowboarden op alle pistes van het vakantiegebied en kies daarna een van de nabijgelegen wintersportgebieden, zoals Ischgl of St. Anton.
Activiteiten naast de piste
Sneeuwschoenwandelen
Verken de omgeving op sneeuwschoenen en adem de frisse lucht in ... dat zijn momenten waarop je je één voelt met de natuur.
Rodelen
Overdag in de zon of 's avonds onder de sterrenhemel - rodelen is een winteractiviteit die je niet mag missen.
Alpaka trekking in Tobadill
Ga op ontdekkingstocht met een trouwe metgezel en leer alles over alpaca's terwijl je geniet van de winterse landschappen.
Heksenrondleiding in kasteel Landeck
Ontdek samen met heks Stase de verborgen geheimen en de mystieke kant van kasteel Landeck (1 keer per week, meer info op website).
Evenementen
Kerstmarkten
Ontdek kerstmarkten en meer in de hele regio - maak kennis met tradities, koop ambachtelijke producten en proef regionale lekkernijen.
Rauhnächte
Kijk twee avonden per jaar toe hoe de lokale bevolking traditionele rituelen uitvoert om boze geesten te verjagen en geluk te verzekeren voor het komende jaar.
Rodelen bij maanlicht bij de Gogles Alm-hut
Ga samen met een lokale gids naar de Gogles Alm en geniet van lokale specialiteiten en warme dranken voordat je aan een spannende afdaling begint. De combinatie van de stilte van de nacht, de glinsterende sneeuw in het maanlicht en de frisse berglucht maakt dit rodelavontuur tot een onvergetelijke ervaring.
FAQs
TirolWest Tourism
Malserstraße 47a
6500 Landeck
Telefoon: +43544265600