Een skigebied, 6 dorpen en 1.000 km piste voor de deur. Skivakanties in vakantieregio Tirol West beloven afwisseling en onvergetelijke ervaringen.

Klein maar fijn! Als je op zoek bent naar een gezellig skigebied met uitstekende verbinding naar super pistes in de Oostenrijkse Alpen, dan voldoet vakantieregio Tirol West aan al je wensen.

De vakantieregio ligt verborgen in een adembenemend berglandschap en beschikt over een eigen skigebied, Venet, en de Ski Safari-bus die gasten rechtstreeks van hun accomodatie naar skigebieden van wereldklasse zoals Ischgl en St. Anton brengt en 's avonds weer terug. Naast de pistes kan je je dagen doorbrengen met het verkennen van de schilderachtige dorpjes Landeck, Zams, Fließ, Tobadill, Grins en Stanz, of op winteravontuur gaan, te voet of op een slee.

De vakantieregio Tirol West staat bekend om zijn gastvrije sfeer en levendige tradities. Of je nu na een dag op de piste gezellig bij de open haard zit met een mok Heiße Schokolade of deelneemt aan traditionele feesten, je voelt je binnen de kortste keren onderdeel van de lokale gemeenschap. Kom als gast en vertrek als vriend!