Two people wearing snowshoes on a snowy alpine meadow with small wooden cabins, snowy forest and mountain panorama in the background.
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Winter in Ferienregion Tirol West
Authentieker kan het niet

Een skigebied, 6 dorpen en 1.000 km piste voor de deur. Skivakanties in vakantieregio Tirol West beloven afwisseling en onvergetelijke ervaringen.

Klein maar fijn! Als je op zoek bent naar een gezellig skigebied met uitstekende verbinding naar super pistes in de Oostenrijkse Alpen, dan voldoet vakantieregio Tirol West aan al je wensen.

De vakantieregio ligt verborgen in een adembenemend berglandschap en beschikt over een eigen skigebied, Venet, en de Ski Safari-bus die gasten rechtstreeks van hun accomodatie naar skigebieden van wereldklasse zoals Ischgl en St. Anton brengt en 's avonds weer terug. Naast de pistes kan je je dagen doorbrengen met het verkennen van de schilderachtige dorpjes Landeck, Zams, Fließ, Tobadill, Grins en Stanz, of op winteravontuur gaan, te voet of op een slee.

De vakantieregio Tirol West staat bekend om zijn gastvrije sfeer en levendige tradities. Of je nu na een dag op de piste gezellig bij de open haard zit met een mok Heiße Schokolade of deelneemt aan traditionele feesten, je voelt je binnen de kortste keren onderdeel van de lokale gemeenschap. Kom als gast en vertrek als vriend!

Ferienregion Tirol West
Liften4
Skipiste12 km
Langlaufloipes14,8 km
Winterwandelpaden45 km
Hoogte780 tot 2.212 m
Hoogste puntVenet 2.212 m

Skiseizoen
19 december 2026 - 14 maart 2027

Skipas
Weerbericht

Waarom naar Tirol West?

Ferienregion Tirol West is een klein en gezellig wintersportoord met gemakkelijke toegang tot enkele van de beste pistes in de Oostenrijkse Alpen. Het is gezins- en beginnersvriendelijk en een plek waar je je meteen thuis voelt.

  • Landeck, Zams, Fließ, Tobadill, Grins en Stanz - één regio, zes dorpen die precies van een postkaartje komen

Leer meer over de regio
Een wintervol gezelligheid

Highlights in de regio die je niet mag missen

Culinair genieten

Honger? Vakantieregio Tirol West heeft alles wat je nodig hebt. Je vindt er een ruime keuze aan restaurants, berghutten en koffiehuizen.

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Ijsbaden

Duik erin. Ademn diep in. Laad jezelf weer op. Bij de Tramser Weiher kun je de magie van het ijsbaden beleven Op 5 woensdagen in de winter.

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Activititen op de piste

Skiën en snowboarden

Ga skiën of snowboarden op alle pistes van het vakantiegebied en kies daarna een van de nabijgelegen wintersportgebieden, zoals Ischgl of St. Anton.

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Tourskiën

Of het nu gaat om een uitdagende tocht naar de top of een rustig beginnersparcours met een pauze bij een berghut: zo beleef je de pracht van de winter.

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Activiteiten naast de piste

Sneeuwschoenwandelen

Verken de omgeving op sneeuwschoenen en adem de frisse lucht in ... dat zijn momenten waarop je je één voelt met de natuur.

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Rodelen

Overdag in de zon of 's avonds onder de sterrenhemel - rodelen is een winteractiviteit die je niet mag missen.

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Alpaka trekking in Tobadill

Ga op ontdekkingstocht met een trouwe metgezel en leer alles over alpaca's terwijl je geniet van de winterse landschappen.

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Heksenrondleiding in kasteel Landeck

Ontdek samen met heks Stase de verborgen geheimen en de mystieke kant van kasteel Landeck (1 keer per week, meer info op website).

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Natuurpark Kaunergrat

Ontdek een betoverend natuurpark! Geniet van de adembenemende vergezichten vanaf het uitkijkplatform en ga op husky-avontuur.

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Evenementen

Kerstmarkten

december 2026
Vakantieregio TirolWest

Ontdek kerstmarkten en meer in de hele regio - maak kennis met tradities, koop ambachtelijke producten en proef regionale lekkernijen.

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Rauhnächte

20/12/2026 – 5/1/2027
Vakantieregio TirolWest

Kijk twee avonden per jaar toe hoe de lokale bevolking traditionele rituelen uitvoert om boze geesten te verjagen en geluk te verzekeren voor het komende jaar.

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Scheibenschlagen

14/2/2027
Holiday region TirolWest

Een eeuwenoude lokale traditie (en door UNESCO erkend cultureel ergfoed) waarbij gloeiende houten schijven vanaf de berghelling de nachtelijk hemel in worden gelanceerd.

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Insider Tip

Rodelen bij maanlicht bij de Gogles Alm-hut

Ga samen met een lokale gids naar de Gogles Alm en geniet van lokale specialiteiten en warme dranken voordat je aan een spannende afdaling begint. De combinatie van de stilte van de nacht, de glinsterende sneeuw in het maanlicht en de frisse berglucht maakt dit rodelavontuur tot een onvergetelijke ervaring.

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FAQs

Met het vliegtuig:
De dichtsbijzijnde luchthavens zijn Innsbruck (70 km), Friedrichshafen (Duitsland, 150 km), München (Duitsland, 190 km), Bolzano (Italië, 190 km) en Zürich (Zwitserland, 220 km).

Met de trein/bus:
Neem de trein naar station Landeck-Zams (directe verbinding vanuit Innsbruck: 45 min. of vanuit Zürich: 3u 23min.), en reis vervolgens naar je eindbestemming.

In de vakantieregio Tirol West vind je het 12 km grootte skigebied Venet direct voor de deur en dankzij de Skisafari-pendelbus heb je gemakkelijk toegang tot meer dan 1.000 km skipiste in de omliggende skigebieden. Naast de pistes kan je genieten van activiteiten zoals tourskiën, sneeuwwandelen, langlaufen, schaatsen, rodelen, en hondensleeën.

Vakantieregio Tirol West is de geschikte bestemming voor een wintervakantie met het hele gezin en biedt tal van activiteiten voor zowel kinderen als volwassenen. Gezinnen kunnen genieten van skiën en snowboarden in de nabijgelegen skigebieden, terwijl beginners terechtkunnen bij skischolen op besneeuwde hellingen. Daarnaast is er de mogelijkheid om te rodelen, winterwandelen en sneeuwschoenwandelen waardoor je gemakkelijk van het besneeuwde berglandschap kan genieten zonder de hele dag te skiën.

De gezinsvriendelijke sfeer, het prachtige Alpenlandschap en het ruime aanbod aan winteractiviteiten maken TirolWest tot een uitstekende keuze voor gezinnen die op zoek zijn naar een actief plezierig winteruitje.

Contactgegevens

TirolWest Tourism

Malserstraße 47a

6500 Landeck

Telefoon: +43544265600

info@tirolwest.at
www.tirolwest.at
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