Skier in red suit on prepared slope with snow-covered mountain peaks and sun in background.
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Zillertal
Dat voel je alleen hier

546 km piste, een gletsjer en een wereld vol beleving

Het Zillertal is een van de meest complete winterbestemmingen van de Alpen. Vier grote skigebieden, 546 km piste, 180 liften en een gletsjer die voor het langste skiseizoen van Oostenrijk zorgt — tot diep in de lente. Meer dan 80% van de pistes ligt hoger dan 1.700 m, wat zorgt voor goede sneeuw van december tot april.

Maar de winter in het Zillertal is meer dan skipistes alleen. Er wacht een wereld vol afwisseling: van de steilste piste van Oostenrijk tot een ijspaleis diep in een gletsjer en van internationale muziekfestivals tot een rondleiding door een kaasmakerij. Je vindt er overal de onmiskenbare Tiroolse gastvrijheid — in een bergrestaurant, een gezellige hut of een après-ski-kroeg.

Het Zillertal is een bestemming voor elk seizoen. In de zomer en herfst openen de vier vakantieregio's Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach en Tux-Finkenberg zich als wandel- en fietsparadijs, omringd het 422 km² grootte Hochgebirgs-Naturpark met ongerepte natuur. Golfers kunnen zich uitleven op de bekroonde 18-holesbaan Zillertal-Uderns, die uitgeroepen is tot 'Golfplatz des Jahres' en onderdeel is van de 'Leading Golf Courses of Austria'. Wie de regio wil leren kennen zoals de inwoners, kan een levende cultuur ontdekken van eeuwenoude ambachten, typische klederdracht en muziek die in de vijf zijdalen en 25 gemeenten van het Zillertal van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Handige feitjes en cijfers
Skigebieden4 grote skigebieden
Pistekilometers546 km
Skiliften180
Winterwandelpaden460 km
Langlaufloipes113 km
Rodelbanen15 (48 km totaal)
Snow- en funparks8
Skischolen25 / 500 leraren
Aantal berghutten150
Hoogste punt3.250 m (Hintertuxer gletsjer)
Hoogste bergtop3.509 m (Hochfeiler)
Zillertal Activcard
Winter in het Zillertal
Grenzeloos skiën in het Zillertal

Van carving-pistes tot de steilste afdaling van Oostenrijk

546 km piste, vier grote skigebieden, 180 skiliften — het Zillertal behoort tot de top van de Alpen. De vier regio's Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach en Tux-Finkenberg hebben elk hun eigen karakter, maar delen dezelfde Tiroolse gastvrijheid.

Gezinnen vinden brede, rustige pistes en uitstekende skischolen. Gevorderden kunnen zich wagen aan de Harakiri in Mayrhofen, met een hellingsgraad van 78% een van de steilste pistes van Oostenrijk. Freestylers hebben de keuze uit acht snow- en funparks. Wie het ultieme poedersneeuwavontuur wil, vindt dat in Hochfügen, waar First Line Skiing met een pistenbully toegang biedt tot ongerepte hellingen.

Voor vroege vogels is er in maart Good Morning Skiing in Zillertal Arena. Elke donderdag en zondag maken wintersporters dan hun eerste afdaling op vers geprepareerde pistes, in de stilte van de ochtend en in het licht van de zonsopgang.

De Hintertuxer Gletsjer maakt het plaatje compleet. Op 3.250 m hoogte ski je er van de herfst tot ver in het voorjaar - goed voor het langst skiseizoen van Oostenrijk. Een mooie aanvulling op de al uitzonderlijk sneeuwzekere pistes in de rest van het Zillertal, waar meer dan 80% van de afdalingen boven 1.700 m ligt.

Meer wintersport in het Zillertal

Wat het Zillertal uniek maakt

Hintertuxer Gletsjer — langste skiseizoen van Oostenrijk

Skiën op 3.250 m, van de herfst tot ver in de lente. Met het ijspaleis en de Spannagelhöhle beleef je ook naast de piste een uniek gletsjeravontuur.

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Harakiri — steilste piste van Oostenrijk

78% helling, 78% adrenaline. De legendarische Harakiri in Mayrhofen is de ultieme uitdaging voor ervaren skiërs en snowboarders.

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Freeriden in Hochfügen

Met een pistenbully op zoek naar ongerepte sneeuw. Hochfügen is het geheime adres voor powder-fans op zoek naar avontuur buiten de piste.

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Good Morning Skiing Zillertal Arena

Elke donderdag en zondag in maart geniet je van Good Morning Skiing in de Zillertal Arena, met eerste afdalingen op verse pistes bij zonsopgang.

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Eén skipas voor het hele Zillertal — 546 km piste, 180 liften, skibussen inbegrepen

De Zillertaler Superskipass

Het Zillertal naast de piste

Want een dag zonder ski's kan ook bijzonder zijn.

Rodelen op de langste baan van het Zillertal

De Gerlosstein-rodelbaan is 7 km lang en ook 's nachts verlicht. Met de Gerlossteinbahn omhoog, daarna volle vaart naar beneden.

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Winterwandelen met uitzicht

460 km verzorgde winterwandelpaden. De Rundweg bij Hochzillertal-Kaltenbach combineert rust, sneeuw en panorama. Ideaal voor een dag zonder ski's.

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Winterklettersteig Hochfügen

Een nieuwe via ferrata op 2.341 m: 260 m lang, een 28 m lange touwbrug en uitzicht over het hele Zillertal. Voor wie het Zillertal van een andere kant wil zien.

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AlbertAdler Avonturenpad

Winterwandelen vanaf de Ahornbahn langs de WhiteLounge SchneeBar naar de AdlerBühne Ahorn, met roofvogels en panoramisch uitzicht.

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Insider tip

Het blauwe uur in het Zillertal

Als de dag ontwaakt of de nacht begint, doopt het Zillertal zijn bergwereld in diep blauw. Hellingen, hutten en dorpen krijgen een bijzondere sfeer die overdag ondenkbaar is. Pistenbully's beginnen hun nachtelijke werk, de stilte keert terug en een winterwandeling of skitour in het blauwe licht wordt een belevenis op zich. Het blauwe uur in het Zillertal zorgt voor stille schoonheid op zijn puurst.

Meer ontdekken

Top events: van freestyle tot livemuziek op de gletsjer

Snowboarden, culinair genieten, jaren negentig hits of internationale clubsounds — het Zillertal heeft het allemaal. Hoogtepunt: gratis livemuziek op 2.100 m bij het Hintertuxer Gletsjer Open Air op 19 maart 2027.

Zillertal Välley Rälley

Freestyle-snowboardtour voor opkomend Europees talent. Meerdere wedstrijden in de snowparks van Hochzillertal, Zillertal Arena, Penken en de Hintertuxer Gletsjer.

Skifood Festival in Hochzillertal-Kaltenbach & Spieljoch

Twee dagen proeven van wereldse specialiteiten op hoogte. Een unieke nergbeleving van culinaire hoogstandjes en perfecte pistes.

Zillertal Arena 90s days: 19 - 21 maart

De Zillertal Arena wordt een podium voor de jaren negentig. Livebands, dj's en de grootste hits — op en naast de piste.

Snowbombing

Internationale clubsounds, spectaculaire podia en perfecte pistes. Festivalgevoel en wintersport samengesmolten tot één unieke ervaring in het Zillertal.

Hintertuxer Gletsjer Open Air

Op 2.100 m hoogte, met de bergen als decor. Indringende songs en bekende hits in de openlucht. Toegang gratis. 📅 19 maart 2027

Alle Zillertaler winterevenementen
Regionaal, creatief en met uitzicht

Genieten in het Zillertal — van hut tot panoramarestaurant

Tachtig berghuten, bekroonde restaurants en creatieve bergkeukens — het Zillertal neemt eten serieus. De nieuw verbouwde 8er-Alm in Hochfügen combineert modern design met regionale specialiteiten en een groot overdekt zonneterras direct aan de piste. In de Zillertal Arena is de Kreuzjoch Alm het geliefde adres voor huisgemaakte gerechten en producten uit eigen landbouw. De Stieralm onderscheidt zich met biologisch Angus rundvlees uit eigen kweek en een verfijnde wijnselectie. En op het Hintertuxer Gletsjer serveert het Tuxer Fernerhaus dagvers bereide gerechten — van traditionele Tiroolse keuken tot internationale specialiteiten, met een panoramabar als kers op de taart.

Traditionele gerechten staan net zo goed op het menu als creatieve internationale creaties. Meer dan 80 berghutten met droomuitzicht nodigen uit om aan te schuiven — op de berg én in het dal.

Ontdek ze hier

Zillertaler specialiteiten

In het Zillertal worden tradities gekoesterd en van generatie op generatie doorgegeven. Dat merk je ook in de keuken, waar traditionele recepten en authentieke streekproducten voor een heerlijke variatie aan specialiteiten zorgen. Ontdek de originele smaken van het Zillertal en laat je inspireren door recepten die je ook thuis kan uitproberen.

Ontdek ze hier

Hotels in het Zillertal

Hotel Dorfplatzl

Winterse magie in het Zillertal: gezellige appartementen met hotelservice, sauna en skiplezier voor de deur, kindvriendelijk, pizzeria in huis. Ontdek de aanbiedingen.

Hotel Dorfplatzl

ZillergrundRock Luxury Mountain Resort

Geniet aan het natuurpark van SkySpa met infinitypool, alpiene sfeer en architectuur, GourmetpensionPlus en RockySeven, bekroond met 3 Gault&Millau kokmutsen.

Luxury Mountain Resort
Tradities, Almabtrieb en golfen

Bergherfst in het Zillertal: jouw gouden herfst in de bergen

Als de zomer langzaam afscheid neemt en de natuur zich in warme goud- en roodtinten toont, begint de Bergherfst in het Zillertal – een magische tijd vol belevenissen. Dit is het moment om de heldere berglucht in te ademen, de herfstlandschappen te ontdekken tijdens wandelingen en je te laten betoveren door traditionele feesten zoals de Almabtrieb. De Bergherfst in het Zillertal bezorgt je onvergetelijke momenten waarin natuur en traditie op unieke wijze samenkomen.

Ontdek de bergherfst in het Zillertal

FAQ

Meer dan 80% van de Zillertaler pistes ligt boven de 1.700 m hoogte, wat zorgt voor uitstekende sneeuwcondities gedurende het hele seizoen. De Hintertuxer Gletsjer op 3.250 m zorgt voor het langste skiseizoen van Oostenrijk — van de herfst tot in de lente. Het Zillertal behoort daarmee tot de meest sneeuwzekere skibestemmingen van Oostenrijk.

De Zillertaler Superskipass geeft toegang tot alle vier de skigebieden van het Zillertal: Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach en Tux-Finkenberg. In totaal zijn dat 546 km piste en 180 liften. De skibussen en het openbaar vervoer in de regio zijn inbegrepen, zodat je elke dag moeiteloos van gebied wisselt.

Ja. Het Zillertal heeft 25 skischolen met 500 gecertificeerde skileraren en een uitgebreid aanbod aan gezinsgerichte pistes. De vier regio's hebben elk eigen kindvriendelijke zones en beginnersterreinen. Naast skiën zijn er 15 rodelbanen, de Playarena in Tux en de Erlebnissennerei in Mayrhofen voor een dagje buiten de sneeuw.

De Hintertuxer Gletsjer is het enige gletsjerskigebied van Oostenrijk dat het hele jaar open is en zorgt daarmee voor het langste skiseizoen van het land. Op 3.250 m hoogte vind je naast perfect geprepareerde pistes ook het Natur Eis Palast, een ijspaleis diep in het gletsjerijs, en de Spannagelhöhle, de enige marmergrot van de Centrale Alpen.

Het aanbod is uitgebreid: 460 km winterwandelpaden, 113 km langlaufloipes, 15 rodelbanen waarvan 28 km verlicht voor nachtrodelen, een winterklettersteig in Hochfügen, schaatsen en paragliden. Voor slecht weer zijn er het KABOOM indoorpark, de BrauKunstHaus bierbrouwerij en de Erlebnissennerei in Mayrhofen.

Het Zillertal heeft een gevarieerd evenementenprogramma. Highlights zijn de Zillertal Välley Rälley voor freestyle-snowboarders, het Skifood Festival in Hochzillertal, de 90's Days in de Zillertal Arena, Snowbombing met internationale dj's en livemuziek, en het gratis Hintertuxer Gletsjer Open Air op 19 maart 2027.

Het Zillertal is vlot bereikbaar met de auto via Duitsland. Voor de Oostenrijkse autosnelwegen heb je wel een vignet nodig. Reis je met de trein, dan zijn er goede verbindingen via München of Innsbruck naar het Zillertal. Ter plaatse brengen gratis skibussen je naar alle vier de skigebieden. Ze zijn inbegrepen bij de Zillertaler Superskipas.

Contactgegevens

Zillertal Tourismus GmbH

Gewerbegebiet Nord 1

6262 Schlitters

Telefoon: +43528887187

info@zillertal.at
www.zillertal.at

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