546 km piste, een gletsjer en een wereld vol beleving

Het Zillertal is een van de meest complete winterbestemmingen van de Alpen. Vier grote skigebieden, 546 km piste, 180 liften en een gletsjer die voor het langste skiseizoen van Oostenrijk zorgt — tot diep in de lente. Meer dan 80% van de pistes ligt hoger dan 1.700 m, wat zorgt voor goede sneeuw van december tot april.

Maar de winter in het Zillertal is meer dan skipistes alleen. Er wacht een wereld vol afwisseling: van de steilste piste van Oostenrijk tot een ijspaleis diep in een gletsjer en van internationale muziekfestivals tot een rondleiding door een kaasmakerij. Je vindt er overal de onmiskenbare Tiroolse gastvrijheid — in een bergrestaurant, een gezellige hut of een après-ski-kroeg.

Het Zillertal is een bestemming voor elk seizoen. In de zomer en herfst openen de vier vakantieregio's Fügen-Kaltenbach, Zell-Gerlos, Mayrhofen-Hippach en Tux-Finkenberg zich als wandel- en fietsparadijs, omringd het 422 km² grootte Hochgebirgs-Naturpark met ongerepte natuur. Golfers kunnen zich uitleven op de bekroonde 18-holesbaan Zillertal-Uderns, die uitgeroepen is tot 'Golfplatz des Jahres' en onderdeel is van de 'Leading Golf Courses of Austria'. Wie de regio wil leren kennen zoals de inwoners, kan een levende cultuur ontdekken van eeuwenoude ambachten, typische klederdracht en muziek die in de vijf zijdalen en 25 gemeenten van het Zillertal van generatie op generatie wordt doorgegeven.