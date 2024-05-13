Achensee
Winter zoals het bedoeld is: puur, stil en groots
Introduction
De winter transformeert de Achensee in een sprookjesachtig toneel vol betoverende momenten. Langlaufers vinden hun geluk op meer dan 230 km loipes, variërend van vlakke routes langs het meer tot uitdagende sporen in het Karwendelgebergte – met volop ruimte om te leren of je techniek te verbeteren tijdens speciale langlaufcamps. Ook skiën met uitzicht op het meer blijft een belevenis, met 53 kilometer aan familievriendelijke pistes in vier overzichtelijke skigebieden.
Liever de stilte opzoeken? Maak een winter- of sneeuwschoenwandeling, of trek op toerski’s de bergen in. Daarna is het tijd om te ontspannen: in de warme wellness van je hotel of in het Atoll Achensee met uitzicht op de bergen. En wie op zoek is naar iets bijzonders, zweeft met een luchtballon over het witte landschap of geniet van de rust op een bergweidehut. De Achensee biedt een winter zoals je die zelden beleeft – stil, krachtig en vol levensgeluk.
Jouw winter aan de Achensee
Rondom dit grootste meer van Tirol kun je ’s winters ook heerlijk wandelen op de goed geprepareerde paden - 150 kilometer in totaal. Of ga eens op sneeuwschoenwandeltocht met een gids. Zo leer je onderweg ook nog van alles over de natuur. Wat deze regio extra bijzonder maakt zijn de vele hotels met wellness faciliteiten en het grote zwembad- en wellnesscentrum Atol Achensee.
Daarom naar de Achensee
Skiën met Achensee-zicht
De magische Achensee maakt de skigebieden Achenkirch, Maurach, Pertisau en Steinberg extra betoverend.
Langlaufen in de Karwendel
Ga eens op pad op de loipes in de rustige dalen van natuurpark Karwendel. Om je heen alleen maar ruige bergtoppen.
Wat een sneeuwplezier
Mooie arrangementen voor jouw winter vakantie
Erfurter Hütte: genieten van het zicht op de Achensee en het Karwendelgebergte
Feilalm: sensationeel zicht op het dorp Pertisau en de Achensee
Zwölferkopf: kijk uit over de Achensee en het Rofangebergte
"We hebben het geluk omringd te zijn door prachtige natuur. Bergen die kracht en majesteit uitstralen, het meer dat tegelijk rust geeft en fascineert. De natuur brengt je terug naar de essentie – dit unieke gevoel dat we hier mogen beleven, is voor mij onbetaalbaar."Cathrin Wechselberger, Hotel St. Georg zum See
Alpengasthaus Karwendel
Met een portie zelfgemaakte Kaiserschmarrn geniet je vanaf het terras van het uitzicht op de Karwendel en de Achensee.
Gramai Alm
Midden in natuurpark Karwendel bereik je deze idyllische hut op langlaufski’s, sneeuwschoenen of via het wandelpad.
Alpengasthof Gernalm
Alpenhut op 1.200 m. hoogte in de bergen van natuurpark Karwendel waar je ook kunt slapen.
Proef lokale specialiteiten!
De leukste evenementen
Sfeervolle adventstijd aan de Achensee
Beleef de advent aan de Achensee: fonkelende lichtjes, geurige lekkernijen en knusse markten in een sprookjesachtig winterdecor.
Achensee Langlaufcamps
Verbeter je techniek of leer langlaufen vanaf nul tijdens een van de Achensee Langlaufcamps – professioneel begeleid en in een prachtig decor van sneeuw en bergen.
Lawinetraining voor toerskiërs
Bij de lawinetrainingen aan de Achensee voor toerskiërs laten berg- en skigidsen zien hoe je veilig in alpien terrein beweegt en je voorbereidt op echte uitdagingen – weg van perfecte socialmediabeelden, richting een verantwoordelijke bergervaring.
Splitboard Festival
Het Splitboard Festival aan de Achensee is hét event voor freeridefans: test materiaal, volg clinics en ontdek de mooiste poedersneeuwroutes met een gids.
Silvesterschwimmen
Durf jij het aan? Tijdens het Silvesterschwimmen op 31 december duik je verkleed de ijskoude Achensee in – een spektakel vol lef, lol en luid applaus!
Mee op luchtballonvaart: Achensee Balloon Days 11-18 jan. 2026
Praktische info
Hoe kom je er?
De Achensee is zowel met de auto, trein en bus goed bereikbaar. Check hier jouw ideale reisroute.
Waar ga je slapen?
Wordt het Achenkirch, Steinberg, Maurach, Pertisau of Wiesing? Accommodaties genoeg.
Skischolen
Overzichtelijke interactieve kaart met daarop o.a. skischolen, skiverhuur, langlaufscholen en berggidsen.
Ski liften
het Karwendel- en Rofangebergte zijn in totaal goed voor 28 gondels, sleep- en stoeltjesliften.
Wat is er te doen?
In de dorpen rondom het meer vind je veel sportieve activiteiten terug op de kalender.
Hoe kom je er?
De Achensee is zowel met de auto, trein en bus goed bereikbaar. Check hier jouw ideale reisroute.
Waar ga je slapen?
Wordt het Achenkirch, Steinberg, Maurach, Pertisau of Wiesing? Accommodaties genoeg.
Skischolen
Overzichtelijke interactieve kaart met daarop o.a. skischolen, skiverhuur, langlaufscholen en berggidsen.
Ski liften
het Karwendel- en Rofangebergte zijn in totaal goed voor 28 gondels, sleep- en stoeltjesliften.
Wat is er te doen?
In de dorpen rondom het meer vind je veel sportieve activiteiten terug op de kalender.
Achensee Tourismus
Achenseestraße 63
6212 Maurach am Achensee
Telefoon: +435953000