De natuur maakt het decor, jij beleeft de magie: van langlaufen en skiën tot wellness en winterwandelen aan het Meer van Tirol.

De winter transformeert de Achensee in een sprookjesachtig toneel vol betoverende momenten. Langlaufers vinden hun geluk op meer dan 230 km loipes, variërend van vlakke routes langs het meer tot uitdagende sporen in het Karwendelgebergte – met volop ruimte om te leren of je techniek te verbeteren tijdens speciale langlaufcamps. Ook skiën met uitzicht op het meer blijft een belevenis, met 53 kilometer aan familievriendelijke pistes in vier overzichtelijke skigebieden.

Liever de stilte opzoeken? Maak een winter- of sneeuwschoenwandeling, of trek op toerski’s de bergen in. Daarna is het tijd om te ontspannen: in de warme wellness van je hotel of in het Atoll Achensee met uitzicht op de bergen. En wie op zoek is naar iets bijzonders, zweeft met een luchtballon over het witte landschap of geniet van de rust op een bergweidehut. De Achensee biedt een winter zoals je die zelden beleeft – stil, krachtig en vol levensgeluk.