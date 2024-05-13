Het indrukwekkende berglandschap, de besneeuwde bossen en de warme gastvrijheid maken deze regio tot een onvergetelijke winterervaring.

Skiën tussen het Dachsteinmassief en de Schladminger Tauern

In het hart van de Steiermark, tussen de imposante Dachstein in het noorden en de markante Schladminger Tauern in het zuiden, ligt de veelzijdige vakantieregio Schladming-Dachstein. Hier vind je winterpret voor elk niveau: 230 kilometer aan pistes, langlaufloipes van wereldklasse, gletsjeravonturen én authentieke Oostenrijkse gastvrijheid.

De 4-Berge-Skischaukel Schladming verbindt vier topgebieden met elkaar: Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen en Reiteralm. Samen vormen ze het kloppende hart van Ski amadé – een van de grootste skiregio’s van Europa. Met één skipas heb je hier toegang tot 123 perfect geprepareerde pistekilometers, moderne liften én talloze berghutten. Je vindt hier brede carvingpistes en sportieve afdalingen, met sneeuwzekerheid en gezellige almhutten.

Van de beroemde 4-Berge-Skischaukel Schladming en kindvriendelijke gebieden zoals de Galsterberg en Riesneralm tot winterwandelingen, ski-yoga en culinaire belevingen op grote hoogte: Schladming-Dachstein is een regio voor sportievelingen, gezinnen én genieters.