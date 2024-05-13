Three female skiers wearing helmets and colourful ski goggles taking a selfie on a snowy slope.
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Schladming-Dachstein
Negen bergen. Eén beleving. Oneindig veel mogelijkheden.

Het indrukwekkende berglandschap, de besneeuwde bossen en de warme gastvrijheid maken deze regio tot een onvergetelijke winterervaring.

Skiën tussen het Dachsteinmassief en de Schladminger Tauern

In het hart van de Steiermark, tussen de imposante Dachstein in het noorden en de markante Schladminger Tauern in het zuiden, ligt de veelzijdige vakantieregio Schladming-Dachstein. Hier vind je winterpret voor elk niveau: 230 kilometer aan pistes, langlaufloipes van wereldklasse, gletsjeravonturen én authentieke Oostenrijkse gastvrijheid.

De 4-Berge-Skischaukel Schladming verbindt vier topgebieden met elkaar: Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen en Reiteralm. Samen vormen ze het kloppende hart van Ski amadé – een van de grootste skiregio’s van Europa. Met één skipas heb je hier toegang tot 123 perfect geprepareerde pistekilometers, moderne liften én talloze berghutten. Je vindt hier brede carvingpistes en sportieve afdalingen, met sneeuwzekerheid en gezellige almhutten.

Van de beroemde 4-Berge-Skischaukel Schladming en kindvriendelijke gebieden zoals de Galsterberg en Riesneralm tot winterwandelingen, ski-yoga en culinaire belevingen op grote hoogte: Schladming-Dachstein is een regio voor sportievelingen, gezinnen én genieters.

Feiten en cijfers
Aantal skigebieden9
Aantal pistekilometers230 km (van de 760 km in Ski amadé)
Aantal km aan langlaufloipes430
Aantal km geprepareerde winterwandelpaden300
Aantal liften98
Aantal ski- en langlaufscholen20
Aantal skihutten100
Hoogste berg in de regioDachstein (2995 m.)
Langste dalafdalingHochwurzen (7,7 km)
Heenreis
Accommodaties
Events
Ski Pas
Ski Map

Daarom naar Schladming-Dachstein

In Schladming-Dachstein - onderdeel van het grote Ski amadé - verdwijnt de dagelijkse sleur als sneeuw voor de zon. Verheug je op eindeloos veel pistekilometers, speciale skipistes voor de kinderen, supermoderne kabelbanen, en wandelen in de ongerepte natuur.

Beweging & rust

Ga naar beneden op je latten, of komt tot rust tijdens wandelen, langlaufen of ski-yoga: tussen bergen, bossen en uitzichten.

Meer over winterwandelen en yoga

Kunst & cultuur

Advent, kerstmarkten en de spectaculaire Nightrace: cultuur en sport gaan hier hand in hand.

Meer over evenementen

Culinaire verwennerij

Authentieke hutten, streekgerechten en Almkulinarik maken elke afdaling extra smaakvol.

Meer over culinair genieten

Vier bergen. Eén belevenis. Eindeloos veel skiplezier

In Schladming-Dachstein ski je van berg tot berg – zonder ooit je ski’s uit te doen. De 4-Berge-Skischaukel Schladming verbindt Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen en Reiteralm tot één groot pisteparadijs. Sneeuwzeker, sportief én met uitzichten om stil van te worden. Modern comfort, korte wachttijden en eindeloze afwisseling: welkom in het hart van Ski amadé!

Alle info over het skigebied

Ski Opening 2025

Sta vooraan bij de Backstreet Boys!

Wat een sneeuw plezier

In Schladming-Dachstein - onderdeel van het grote Ski amadé - verdwijnt de dagelijkse sleur als sneeuw voor de zon. Verheug je op eindeloos veel pistekilometers, speciale skipistes voor de kinderen, supermoderne kabelbanen, loipes op hoogte, en nog zo veel meer!

Uitzicht om stil van te worden

Op 2.700 meter wacht je panorama, ijspaleis, hangbrug én een gletsjerrestaurant met streekgerechten en uitzicht om van te watertanden.

Beleef de Dachstein

Avontuur in het donker

’s Avonds skiën, rodelen, toeren of langlaufen onder de sterren: winter in Schladming-Dachstein stopt nooit echt.

Winterbelevenis bij nacht

Langlaufen op hoogte

Op de Rittisberg in Ramsau wacht een hoogteloipen-netwerk met panoramisch uitzicht en loipes voor elk niveau – stil, sportief en sneeuwzeker.

Ontdek het langlaufen

Mee op skitour

Of het nu gaat om een skitocht op of buiten de piste, in het uitgestrekte, besneeuwde winterlandschap is voor elk wat wils.

Bekijk de skitouren

Dag en nacht rodelen

Naast skiën is rodelen een topactiviteit in de regio, dag en nacht! De 7 km lange rodelbaan op de Hochwurzen is een van de langste in de Alpen.

Leuk voor jong en oud

Familiepret in de sneeuw

Rittisberg, Galsterberg en Planneralm bieden sprookjesbossen, rustige pistes, rodelbanen en speelparken voor een winter vol gezinsavonturen.

Meer voor families

De mooiste accommodaties

Natuur- en Wellnesshotel Höflehner **** Superior

Wellness, natuur & skiën – 4 nachten in Hotel Höflehner vanaf € 1.450 p.p. incl. skipas, massage, natuur-bad en luxe alpin wellness op toplocatie.

Boek nu

Ski- en Wellnesshotel Schütterhof ****

Ski-in/ski-out, infinitypool & skipas – 3 nachten in 4* Hotel Schütterhof vanaf € 770 p.p. incl. Ski amadé-pass en wellness met uitzicht.

Boek nu

Almwelt Austria

Luxe chalets aan de piste met privéspa, haardvuur, ontbijtmand en ski-in/ski-out. Boekbaar vanaf € 550 per nacht, 4.12.25–5.4.26.

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Off-piste pret

Geniet van Almkulinarik

Chef-kok Richard Rauch werkt intensief samen met verschillende bergrestaurants, waardoor er unieke lokale almgerechten op de kaart staan.

Culinaire hoogtepuntjes

Nachtrodelen & spare ribs

Geniet van kruidige spare ribs in de Hochwurzenhütte en zoef daarna 7 km naar beneden over de verlichte rodelbaan. Alles inbegrepen in het combipakket.

Rodel & diner beleven

Start je dag met ski-yoga

De 30 minuten durende ski-yoga sessie is direct aan de skipiste omringd door de bergen. Zo start je jouw dag volledig ontspannen.

Helemaal zen

Romantiek in een arrenslee

Knus onder een deken in een arrenslee door het winterlandschap glijden – een sfeervol uitje voor twee of met het hele gezin.

Met paarden in de sneeuw

"Almkulinarik" - hoogstandjes en gezellige alpenhutten

Na een dag in de sneeuw is er niets beter dan ontspannen in een van de gezellige alpenhutten. Geniet van lokale specialiteiten, kwaliteit en gastvrijheid, zoals bij het ´Almkulinarik´ project van Richard Rauch, waarbij je zijn unieke gerechten kan proeven deze winter.

Ontdek meer over de speciaal geselecteerde locaties van "Almkulinarik"

Zoveel te beleven in de sneeuw

Ski Opening 2025 met de Backstreet Boys

5/12/2025 – 7/12/2025
Planai Stadium, Schladming

Van 5 tot 7 december openen de Backstreet Boys de winter met een knallende liveshow in het Planai Stadion, samen met...jou?

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The Nightrace 2026

27/1/2026 – 28/1/2026
Planai Stadium, Schladming

Elk jaar wordt Schladming het toneel van de meest spectaculaire skiwedstrijd: het onvergetelijke Nightrace, een hoogtepunt in de Wereldbeker.

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Kerstmarkten

22/11/2025 – 24/12/2025
Schladming-Dachstein

Sneeuw, lampjes, hapjes en drankjes: echte Oostenrijkse gezelligheid in de wintermaanden

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Dachsteinlauf – openbare langlaufwedstrijd

9/1/2026 – 11/1/2026
WM-Stadion Ramsau, Ramsau am Dachstein

9 tot 11 januari 2026 is Ramsau am Dachstein het decor van de DACHSTEINLAUF. Kies uit een 40 km route of een 10 km teamrun. Geschikt voor langlaufers van alle niveaus.

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Insider tip: pistenskitour

Op eigen kracht omhoog, ontspannen omlaag

Een pistenskitour op de Planai is een bijzondere winterervaring: stap voor stap door het bos omhoog naar de top, met uitzicht op het Dachsteinmassief. Boven wacht niet alleen het panorama, maar ook een relaxte afdaling over de wereldcuppistes én een welverdiende pauze in een gezellige hut.

Pistenskitour op de Planai

Onze tips voor...

Berghutten

  • Rösteralm

    Hut in Schladming met mogelijkheid voor rodelen en snowtubing.

  • Onkel Willy's Hütte

    Boven op de Planai vanaf het grote terras genieten van Ripperl, Kaiserschmarrn en Gröstlpfanne.

  • Hochwurzen Alm

    Kleine, gezellige hut op 1.852 m. direct aan de piste en rodelnbaaal, alleen ´s winters open.

  • Krummholzhütte

    Hut bij Hauser Kaibling met geweldig uitzicht.

  • Sondlalm

    Authentieke hut met traditionele houtkachel

  • Waldhäuslalm

    Ideaal voor het hele gezin, bereikbaar te voet, per langlaufski, of auto.

Fotospots - als je het perfecte uitzicht zoekt.

Snel omhoog in stijl

Nieuwe liften zorgen voor meer comfort én minder wachttijd.

Deze winter zijn er drie gloednieuwe liften in gebruik: een 10-persoons gondel op de Hauser Kaibling, een moderne 8-persoons stoeltjeslift op de Planai én een nieuwe gondel op de Fageralm. Zo ben je sneller boven en begint het pisteplezier nog vlotter – met volop uitzicht op de bergen.

Praktische info

Goed om te weten

Hoe kom je er?

Reis duurzaam met de trein via München naar Schladming of kom met de auto richting het Ennstal.

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Waar ga je slapen?

Een hotel in Schladming, appartement in Haus im Ennstal of een chalet in Ramsau am Dachstein; het kan allemaal.

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Skigebied

Met het 4-bergen-skigebied, speciale pistes voor de kids en als onderdeel van het grote Ski amadé zit je hier uitstekend.

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Skipas

Check thuis alvast welke pas je nodig hebt en hoeveel deze kost.

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Skischolen

In het totale skigebied van Schladming-Dachstein vind je 20 ski- en langlaufscholen.

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Wat is er te doen?

Wil je geen evenement missen tijdens jouw vakantie? Check alvast de kalender voor deze winter.

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Steiermark

Het groene hart tijdens de wintervakantie

Steiermark combineert natuur, cultuur en culinaire hoogstandjes tot een bijzondere winterervaring. In het noorden lokken de afwisselende ski- en langlaufgebieden rond Schladming, Kreischberg en Stuhleck, in het midden straalt Graz met zijn sfeervolle adventstemming en in het zuiden betoveren de rustige wijngaarden. Of je nu actief bent op de pistes of geniet van ontspannen rust, Steiermark heet zijn gasten van harte welkom.

Klik voor meer informatie
Neem contact op

Tourismusverband Schlamding-Dachstein

Ramsauerstraße 756

8970 Schladming

Telefoon: +43 3687 23 310

info@schladming-dachstein.at
www.schladming-dachstein.at
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