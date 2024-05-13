Two skiers on snowy slope under chairlift, mountain panorama with coniferous forest in background.
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Regio Seefeld
Winter vol liefde in het hart van Tirol

Welkom in Seefeld, op 1.200 meter hoogte. Hier, op het sneeuwzekere hoogplateau, ervaar je het toppunt van genieten.

Hier beleef je een unieke mix van ruimte, ontspanning en onvergetelijke momenten die je nog lang bijblijven. Of je nu van het uitzicht vanaf een bergtop geniet, ontspant in een hotelzwembad of in de winterzon neerploft in een ligstoel: in Seefeld voelt het leven net even lichter.

Winterse pracht en rust

Wanneer de sneeuw glinstert en de zon tussen de bomen door schijnt, komt het winterlandschap helemaal tot leven. Brede winterwandelpaden, afwisselende natuurrodelbanen, familievriendelijke pistes en eindeloze loipes maken Seefeld tot een paradijs voor natuurliefhebbers en genieters. Tussendoor warm je op bij een knapperend haardvuur in een gezellige hut, terwijl de geur van hout en versbereide gerechten je tegemoetkomt.

Sfeervol flaneren

Naast de sportieve kant heeft Seefeld ook een charmante autovrije dorpskern vol boetiekjes, cafés en restaurants. Struin op je gemak langs stijlvolle etalages, drink een glas Crémant bij zachte muziek of neem een aperitief met uitzicht op het iconische Seekirchl. Alles ligt op loopafstand en ademt Tiroler gastvrijheid.

Beleef het samen

De regio Seefeld is een plek van bijzondere ontmoetingen en blijvende herinneringen. Maak een winterwandeling door het zonnige Leutaschdal, ontdek de hoogteloipe op de Wildmoos, ga langlaufen over 245 kilometer loipes, of ervaar iets unieks zoals een Alpaca-wandeling. Of je nu actief bezig bent of gewoon geniet van de rust: hier ben je het geluksgevoel altijd dicht op de hielen.

Feiten en cijfers
Aantal skigebieden6
Aantal pistekilometers31
Aantal km aan langlaufloipes245
Aantal km geprepareerde winterwandelpaden142
Aantal liften34
Aantal ski- en langlaufscholen15
Aantal berghutten61
Aantal rodelbanen7
Hoogste berg in de regioBirkkarspitze (2.749 m.)
Heenreis
Accommodaties
Events
Ski Pas
Ski Map

Daarom naar Seefeld

Fijn langlaufpareltje

Seefeld is met 245 km aan loipes echt een langlaufpareltje. Nog geen ervaring? Er zijn genoeg langlaufscholen voor lessen.

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Heerlijk voor gezinnen

Met 6 kleine skigebieden, rodelbanen, een ijsbaan en zwembaden is deze regio een topper met kinderen.

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Sfeervol dorp vol vertier

Door het sfeervolle centrum van Seefeld slenteren, langs het Seekirchl, terwijl schaatsers, rodelende kinderen en een paardenkoets het winterplaatje compleet maken.

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Insider tip

Meerdere wellnesshotels, dagje naar de sauna of heerlijk genieten van een beauty behandeling of massage. In de regio Seefeld zijn mogelijkheden genoeg voor een ontspannen vakantie. Na een actieve dag buiten in de sneeuw zijn hier dus tal van mogelijkheden om even helemaal tot rust te komen.

Volledig ontspannen

Wat een sneeuw plezier

Langlaufen op de hoogteloipe Wildmoos

Geniet van perfect geprepareerde sporen, panoramische uitzichten en zonnige passages op de idyllische hoogteloipe Wildmoos.

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Op pad met alpaca’s

Superleuke ervaring om eens samen met pluizige alpaca’s door de sneeuw te banjeren. Na afloop is er glühwein en punch.

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Lesje biatlon

Fascinerende combinatie van langlaufen en schieten. In Leutasch en Seefeld kun je zelfs een cursus volgen.

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Rodelen in het donker

Iedere dinsdag, donderdag en zaterdag kun je op de Katzenkopf Leutasch de verlichte rodelbaan van 2,5 km lang afdalen.

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Sternvormige langeafstandswandeling

Ontdek het Seefelder hoogplateau tijdens een unieke vijfdaagse tocht: geniet van het landschap én het comfort van een vaste uitvalsbasis elke avond.

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Maak een romantische avondwandeling met fakkels door de sneeuw in Mösern

Fonkelende fakkels

Pret naast de piste

Picknick bij de vuurkorf

Vuurtje, uitzicht op de bergen, sneeuw, glas champagne, heerlijk eten en goed gezelschap: romantiek ten top.

Ga eens trailrunnen

In de regio Seefeld wachten ’s winters 142 km aan geprepareerde paden door de sneeuw. Een aanrader.

Naar de vredesklok in Mösern

Tijdens deze anderhalf uur durende vredeswandeling kom je langs een uitkijkplatform en de vredesklok die om 17.00 uur luidt.

Dompel je onder in het bos

Wie gaat ‘Winter-Waldbaden’ gaat samen met natuurcoach Verena op pad om energie te tanken in het bos.

Fotomomentjes Kijk je ogen uit, en geniet van deze schitterende uitzichten in Seefeld.
Romantische rit

Met de paardenslee door de winter

Ervaar de magie van Seefeld op een unieke manier: warm ingeduffeld onder een deken, luisterend naar het zachte getrappel van paardenhoeven. Tijdens een tocht met de paardenslee glijd je door sprookjesachtige bossen en over glinsterende sneeuwvlaktes, terwijl de frisse berglucht je wangen kleurt. Onderweg geniet je van het uitzicht op bevroren meren, majestueuze bergtoppen en charmante dorpjes. Een rit die zowel rustgevend als onvergetelijk is – perfect voor een romantisch uitje of een gezellig familie-avontuur.

Ontdek paardensleeritjes in Seefeld

Leuke winterse evenementen in de regio Seefeld

Advent in de regio Seefeld

1/11/2025 – 6/1/2026
Regio Seefeld

Beleef de magie van Advent met zeven sfeervolle kerstmarkten vol lichtjes, lekkernijen en warme gezelligheid.

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Nordic Combined World Cup

31/1/2026 – 1/2/2026
Seefeld

In Seefeld strijden ’s werelds beste combinatieskiërs om de overwinning tijdens deze spectaculaire World Cup.

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Ganghoferlauf Leutasch

28/2/2026 – 1/3/2026
Leutasch

Vanaf 28 februari kleuren de loipes van Leutasch sportief en gezellig tijdens de beroemde Ganghoferlauf, dé langlaufklassieker van Tirol.

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FAQ

De regio Seefeld is goed bereikbaar per trein, auto of vliegtuig. Plan je reis gemakkelijk. Wil je weten wat er tijdens je verblijf te doen is? Bekijk dan alle evenementen in Seefeld. En voor een overzicht van alle pistes en liften is er de Ski Area Map.

In de regio Seefeld vind je sfeervolle berghutten waar je kunt genieten van culinaire verwennerij én prachtige uitzichten. Proef bijvoorbeeld de creatieve gerechten bij het Gasthaus zur Brücke, ontdek de lokale keuken bij het Culinarium Alpentraum of ervaar iets bijzonders met een winterpicknick aan de vuurkorf.

Het hoogplateau van Seefeld barst van de fotogenieke plekken. Wandel naar het iconische Seekirchl voor een klassiek Seefeld-plaatje of geniet van het panorama vanaf de omliggende bergen en uitzichtpunten. Meer inspiratie voor bijzondere fotospots vind je op de pagina Uitzichtpunten in de regio Seefeld.

Seefeld combineert sneeuwzekere alpinesporten met charmante winterbeleving. Geniet van rust op het hoogplateau, beleef sfeervolle wintermarkten bij het Seekirchl en ontdek natuurlijke highlights zoals het winterlandschap van Wildmoos — perfect voor schitterende wandelingen en panoramische fotomomenten

Praktische info

Goed om te weten

Hoe kom je er?

Met de trein, bus of auto naar Seefeld, jouw ideale reisroute vind je hier.

Meer info

Waar ga je slapen?

De regio kent vijf gezellige dorpen: Seefeld, Leutasch, Möser, Reith en Scharnitz.

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Skigebied

De zes kleine skigebieden zijn ideaal voor gezinnen met kleine kinderen.

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Skipas

Met de Happy Ski Card op zak ontdek je alle zes de skigebieden van Seefeld.

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Skischolen

Voor groot en klein staan de skileraren van zeven skischolen voor je klaar.

Meer info

Wat is er te doen?

Kerstmarkten, kookworkshops, langlaufwedstrijden; alle events check je hier.

Meer info
Neem contact op

Region Seefeld – Tirols Hochplateau

Bahnhofplatz 115

6100 Seefeld

Telefoon: +43 5 0880

region@seefeld.com
www.seefeld.com
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