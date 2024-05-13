Welkom in Seefeld, op 1.200 meter hoogte. Hier, op het sneeuwzekere hoogplateau, ervaar je het toppunt van genieten.

Hier beleef je een unieke mix van ruimte, ontspanning en onvergetelijke momenten die je nog lang bijblijven. Of je nu van het uitzicht vanaf een bergtop geniet, ontspant in een hotelzwembad of in de winterzon neerploft in een ligstoel: in Seefeld voelt het leven net even lichter.

Winterse pracht en rust

Wanneer de sneeuw glinstert en de zon tussen de bomen door schijnt, komt het winterlandschap helemaal tot leven. Brede winterwandelpaden, afwisselende natuurrodelbanen, familievriendelijke pistes en eindeloze loipes maken Seefeld tot een paradijs voor natuurliefhebbers en genieters. Tussendoor warm je op bij een knapperend haardvuur in een gezellige hut, terwijl de geur van hout en versbereide gerechten je tegemoetkomt.

Sfeervol flaneren

Naast de sportieve kant heeft Seefeld ook een charmante autovrije dorpskern vol boetiekjes, cafés en restaurants. Struin op je gemak langs stijlvolle etalages, drink een glas Crémant bij zachte muziek of neem een aperitief met uitzicht op het iconische Seekirchl. Alles ligt op loopafstand en ademt Tiroler gastvrijheid.

Beleef het samen

De regio Seefeld is een plek van bijzondere ontmoetingen en blijvende herinneringen. Maak een winterwandeling door het zonnige Leutaschdal, ontdek de hoogteloipe op de Wildmoos, ga langlaufen over 245 kilometer loipes, of ervaar iets unieks zoals een Alpaca-wandeling. Of je nu actief bezig bent of gewoon geniet van de rust: hier ben je het geluksgevoel altijd dicht op de hielen.