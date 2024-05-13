Regio Seefeld
Winter vol liefde in het hart van Tirol
Introduction
Hier beleef je een unieke mix van ruimte, ontspanning en onvergetelijke momenten die je nog lang bijblijven. Of je nu van het uitzicht vanaf een bergtop geniet, ontspant in een hotelzwembad of in de winterzon neerploft in een ligstoel: in Seefeld voelt het leven net even lichter.
Winterse pracht en rust
Wanneer de sneeuw glinstert en de zon tussen de bomen door schijnt, komt het winterlandschap helemaal tot leven. Brede winterwandelpaden, afwisselende natuurrodelbanen, familievriendelijke pistes en eindeloze loipes maken Seefeld tot een paradijs voor natuurliefhebbers en genieters. Tussendoor warm je op bij een knapperend haardvuur in een gezellige hut, terwijl de geur van hout en versbereide gerechten je tegemoetkomt.
Sfeervol flaneren
Naast de sportieve kant heeft Seefeld ook een charmante autovrije dorpskern vol boetiekjes, cafés en restaurants. Struin op je gemak langs stijlvolle etalages, drink een glas Crémant bij zachte muziek of neem een aperitief met uitzicht op het iconische Seekirchl. Alles ligt op loopafstand en ademt Tiroler gastvrijheid.
Beleef het samen
De regio Seefeld is een plek van bijzondere ontmoetingen en blijvende herinneringen. Maak een winterwandeling door het zonnige Leutaschdal, ontdek de hoogteloipe op de Wildmoos, ga langlaufen over 245 kilometer loipes, of ervaar iets unieks zoals een Alpaca-wandeling. Of je nu actief bezig bent of gewoon geniet van de rust: hier ben je het geluksgevoel altijd dicht op de hielen.
Daarom naar Seefeld
Fijn langlaufpareltje
Seefeld is met 245 km aan loipes echt een langlaufpareltje. Nog geen ervaring? Er zijn genoeg langlaufscholen voor lessen.
Heerlijk voor gezinnen
Met 6 kleine skigebieden, rodelbanen, een ijsbaan en zwembaden is deze regio een topper met kinderen.
Insider tip
Meerdere wellnesshotels, dagje naar de sauna of heerlijk genieten van een beauty behandeling of massage. In de regio Seefeld zijn mogelijkheden genoeg voor een ontspannen vakantie. Na een actieve dag buiten in de sneeuw zijn hier dus tal van mogelijkheden om even helemaal tot rust te komen.
Wat een sneeuw plezier
Langlaufen op de hoogteloipe Wildmoos
Geniet van perfect geprepareerde sporen, panoramische uitzichten en zonnige passages op de idyllische hoogteloipe Wildmoos.
Op pad met alpaca’s
Superleuke ervaring om eens samen met pluizige alpaca’s door de sneeuw te banjeren. Na afloop is er glühwein en punch.
Lesje biatlon
Fascinerende combinatie van langlaufen en schieten. In Leutasch en Seefeld kun je zelfs een cursus volgen.
Rodelen in het donker
Iedere dinsdag, donderdag en zaterdag kun je op de Katzenkopf Leutasch de verlichte rodelbaan van 2,5 km lang afdalen.
Maak een romantische avondwandeling met fakkels door de sneeuw in Mösern
Pret naast de piste
Picknick bij de vuurkorf
Vuurtje, uitzicht op de bergen, sneeuw, glas champagne, heerlijk eten en goed gezelschap: romantiek ten top.
Ga eens trailrunnen
In de regio Seefeld wachten ’s winters 142 km aan geprepareerde paden door de sneeuw. Een aanrader.
Naar de vredesklok in Mösern
Tijdens deze anderhalf uur durende vredeswandeling kom je langs een uitkijkplatform en de vredesklok die om 17.00 uur luidt.
Vredesklok in Mösern: vanaf het uitkijkplatform kijk je uit over het hele Inntal.
Seefelder Joch op de Rosshütte: omhoog naar 2.064 m. waar een 360° uitzicht wacht.
Uitzichtplatform Brunschkopf: vanaf 1.510 m. kijk je uit over Seefeld, het Wettersteingebergte en omringende bergen.
WM-Turm: beklim zeker deze World Championships Tower midden in de Seefeld Sport Arena.
Met de paardenslee door de winter
Ervaar de magie van Seefeld op een unieke manier: warm ingeduffeld onder een deken, luisterend naar het zachte getrappel van paardenhoeven. Tijdens een tocht met de paardenslee glijd je door sprookjesachtige bossen en over glinsterende sneeuwvlaktes, terwijl de frisse berglucht je wangen kleurt. Onderweg geniet je van het uitzicht op bevroren meren, majestueuze bergtoppen en charmante dorpjes. Een rit die zowel rustgevend als onvergetelijk is – perfect voor een romantisch uitje of een gezellig familie-avontuur.
Leuke winterse evenementen in de regio Seefeld
Advent in de regio Seefeld
Beleef de magie van Advent met zeven sfeervolle kerstmarkten vol lichtjes, lekkernijen en warme gezelligheid.
Nordic Combined World Cup
In Seefeld strijden ’s werelds beste combinatieskiërs om de overwinning tijdens deze spectaculaire World Cup.
FAQ
Praktische infoGoed om te weten
Waar ga je slapen?
De regio kent vijf gezellige dorpen: Seefeld, Leutasch, Möser, Reith en Scharnitz.
Wat is er te doen?
Kerstmarkten, kookworkshops, langlaufwedstrijden; alle events check je hier.
Waar ga je slapen?
De regio kent vijf gezellige dorpen: Seefeld, Leutasch, Möser, Reith en Scharnitz.
Wat is er te doen?
Kerstmarkten, kookworkshops, langlaufwedstrijden; alle events check je hier.
Region Seefeld – Tirols Hochplateau
Bahnhofplatz 115
6100 Seefeld
Telefoon: +43 5 0880