Four people with skis and snowboard walking on groomed slope, snow-covered Alps backlit.
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Serfaus-Fiss-Ladis
Een echt familieparadijs

Drie dorpen, eindeloze mogelijkheden: ervaar een winter vol zon, sneeuw en herinneringen. Voor gezinnen, genieters en avonturiers.

Op een zonnig hoogplateau in Tirol liggen de drie bergdorpen Serfaus, Fiss en Ladis. Een plek waar herinneringen ontstaan die je bijblijven. In dit winterparadijs voor gezinnen en fijnproevers beleef je samen echte momenten: van zonsopgang op de berg tot magische avonden met lichtshows, van eerste bochtjes in de sneeuw tot sprankelende kinderlachjes in Berta's Kinderland.

De regio biedt 214 kilometer aan pistes, winterplezier voor jong en oud, én tal van extra’s: kindvriendelijke skischolen, het unieke Sunrise Hexensee, uitzichtpunten zoals de Crystal Cube, moderne liften, én zelfs een ondergrondse dorpsmetro. Dankzij het nieuwe comfortabele parkhuis bij de Waldbahn en de vernieuwde faciliteiten in Ladis begint je skidag ontspannen en stijlvol.

Ook buiten de piste is er veel te beleven: meer dan 100 km aan winterwandelwegen, snowtubing, rodelplezier over 8 kilometer aan banen, of een rit met de Masner Express, een omgebouwde pistenbully. ’s Avonds zorgen speciale highlights zoals het Sunset-Dinner in de Masner in Serfaus of de Pizza-Dome-avond in de Sonnenburg boven Bertas Kinderland in Fiss voor onvergetelijke momenten.

Serfaus-Fiss-Ladis is meer dan een skigebied. Het is een plek waar bergervaringen en Tiroler gastvrijheid samenkomen in een decor van besneeuwde toppen. Een bestemming waar elke dag gevuld wordt met plezier, ontspanning en verwondering – of je nu met je gezin, partner of vrienden reist. Welkom in een winter vol magie en momenten die blijven.

Feiten & Cijfers
Hoogte1.200 - 2.828 m
Hoogste puntMasnerkopf 2.828 m
km pistes214
km langlaufloipes52
km winterwandelpaden100
Skischolen2
Liften en transportbanden68
Hutten & restaurants27
Hoe kom je er?
Accommodaties
Evenementen
Skipas
Skikaart
Skiliften
Familievriendelijkplezier voor alle leeftijden

Daarom Serfaus-Fiss-Ladis bezoeken

Een paradijs voor families
Serfaus-Fiss-Ladis is meermaals uitgeroepen tot de meest kindvriendelijke wintersportregio van de Alpen. Met skischolen op maat, speciaal ingerichte kindersneeuwgebieden zoals de Kinderschneealm, Murmlipark en Berta's Kinderland, én een groot activiteitenaanbod is het dé plek voor quality time met het hele gezin.

Zonovergoten en sneeuwzeker
Met gemiddeld 2.000 zonuren per jaar en een ligging tussen 1.200 en 2.828 meter is dit hoogplateau een van de zonnigste én sneeuwzekerste plekken van de Alpen. Perfect geprepareerde pistes, tot laat in het voorjaar.

Uniek vervoer: de U-Bahn Serfaus
Laat de auto staan: de U-Bahn Serfaus brengt je razendsnel en duurzaam door het dorp. Deze zwevende metro op luchtkussens is de kleinste én hoogstgelegen ondergrondse ter wereld!

Veel meer dan skiën alleen
Van winterwandelingen tot langlaufen, van rodelen tot snowtubing – ook naast de piste is er volop te beleven. Alles in een landschap dat aanvoelt als een wintersprookje.

Culinair genieten met uitzicht
Laat je verrassen door het gastronomische aanbod, van knusse bergrestaurants tot unieke belevenissen zoals een champagneontbijt in de Crystal Cube of een romantisch Sunset Dinner in het Monte Mare.

Meer informatie over de regio

De piste is van jou!

Crystal Cube: dineren op 2.600 meter hoogte

Geniet van een 360° uitzicht én een culinaire belevenis in de glazen ‘Cube’. Perfect voor een Sektfrühstück, Luxury Lunch of zelfs een huwelijksceremonie.

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Sunrise bij de Hexensee

Beleef de zonsopkomst op 2.588 meter hoogte met uitzicht op een zee van toppen en sluit af met een heerlijk bergontbijt in de Hexenseehütte.

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Fisser Flieger & Skyswing

Zweef als een vogel in de Fisser Flieger of voel de zwaartekracht verdwijnen in de Skyswing. Pure adrenaline voor wie van actie houdt!

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Serfauser Sauser – vliegen over het dal

Met 65 km/u en tot 85 meter boven de grond vlieg je in vier etappes door het dal. De Serfauser Sauser is een avontuur met wow-effect!

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Mee met de pistenbully

Stap in een echte pistenbully en ontdek hoe de reuzen van de bergen zorgen voor perfecte pistes – een topbeleving voor techfans en avonturiers.

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Skilessen voor kleine pistehelden – beter wordt het niet!

Leren skiën zoals het hoort – met topopgeleide skileraren van de skischolen Serfaus en Fiss-Ladis.

Skischool Serfaus

Skischool Serfaus is een waar paradijs voor jonge skitalenten. In liefdevol ingerichte oefenzones zoals het Murmlipark in Serfaus en de Kinderschneealm op 2000 meter hoogte leren kinderen vanaf drie jaar skiën met plezier, spelletjes en mascotte Murmli. In leeftijdsgroepen – van Team Fiona voor de allerkleinsten tot Team Bruno voor de gevorderden – worden techniek, veiligheid en plezier op speelse wijze aangeleerd. Thema-afdalingen, wekelijkse skiwedstrijden en spannende verhalen rond Murmli maken het avontuur compleet. Zo groeien kleine sneeuwdwergen uit tot echte snowstars – met veel hart, beweging en onvergetelijke sneeuwmomenten.

Skischool Fiss-Ladis

Skischool Fiss-Ladis is een echt winterparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar. In Berta’s Kinderland leren de kleintjes op speelse wijze skiën met moderne hulpmiddelen zoals de “Snow-V”. Leuke extra’s zoals het Indianendorp, het Kids Rodeo Parcours en de Funslopes zorgen voor afwisseling en extra motivatie op de piste. Ook tieners komen aan hun trekken met Slopestyle, Freeride en de Fun Area. Het aanbod wordt aangevuld met lessen in snowboarden, langlaufen en andere sneeuwsporten – ideaal voor een actieve wintervakantie met het hele gezin.

Ook zoveel buiten de pistes te doen

Winter- en sneeuwschoenwandelen

Ontdek de magie van de bergen te voet. Op geprepareerde paden of met sneeuwschoenen beleef je het winterwonderland van Serfaus-Fiss-Ladis van dichtbij.

Rodelen in Serfaus-Fiss-Ladis

Op twee rodelbanen sjees je 8 kilometer lang door besneeuwde bossen en bergen. Een winters avontuur voor jong en oud, vol vaart en plezier!

Langlaufen op hoogte

52 kilometer aan langlaufloipes en -routes, waaronder hoogteloipes tot 2.000 meter, maken van Serfaus-Fiss-Ladis een paradijs voor langlaufers die rust en ritme zoeken.

Blik achter de schermen

Altijd al willen weten hoe skiliften en sneeuwkanonnen werken? Tijdens deze rondleiding krijg je exclusieve inzichten achter de schermen van het skigebied.

FAQ

In Serfaus-Fiss-Ladis vind je meerdere culinaire hotspots midden in het skigebied. Een aanrader is het Restaurant Monte Mare, waar de keuken onder het motto Berg ontmoet Zee luxe gerechten serveert op 2.400 meter hoogte. Ook de Ski Lounge op 2.000 meter combineert internationale smaken met Tiroler traditie – boek hier het VIP-fonduepakket tijdens de Adventure Night. Voor families is er de Sonnenburg, direct naast Berta’s Kinderland, waar je pizza’s uit de steenoven eet terwijl de kinderen zich vermaken.

Voor adembenemende panorama’s moet je zijn bij de uitzichtpunten. De M1 op 2.828 meter biedt zicht op de Zugspitze, Ortler en de omliggende Alpen. Bij het Gipfelkreuz Schönjoch zie je de hoogste toppen van Duitsland, Tirol en Zuid-Tirol. En de Z1 op 2.600 meter geeft je een 360°-blik over het hoogplateau en de omliggende drieduizenders. Ideaal voor een selfie mét wow-factor.

Voor ieder type wintersporter is er wel een passende berghut. Vegetariërs en liefhebbers van lichte, moderne keuken kunnen terecht bij de Seealm Hög, met gerechten als vis, vegetarisch en vegan op het menu. Families zijn dol op de Sonnenburg, met speelkamer en kinderskispektakel op donderdagavond. Zin in lokaal en authentiek? Bezoek dan de Zirbenhütte en probeer een gerecht met Fisser gerst.

Culinair genieten

De gezellige bergrestaurants van Serfaus-Fiss-Ladis zijn perfect voor een pauze in stijl. Met lekkernijen uit de regio en een prachtig uitzicht op de besneeuwde toppen van de Tiroolse Alpen beleef je een feest voor alle zintuigen.

Bergrestaurants

Evenementen

Adventure Night in Serfaus

17/12/2025 – 8/4/2026
Komperdell in Serfaus

Vuurwerk, lasershow, Cirque-acrobaten & meer. Nachtskiën & rodelen optioneel. Première: wo 17.12.2025 Voorstellingen: ma 22.12 & 29.12.2025 Wekelijks: wo van 07.01 t.e.m. 01.04.2026 Charity Adventure Night: wo 08.04.2026 om 21.30u

Magic Ladis - Fire & Ice in Ladis

29/1/2026
Ladis

Vanaf 20.30 uur: unieke mix van pre-kerst vibe, traditioneel live-entertainment en culinaire lekkernijen in een adembenemende omgeving bij de Lader Schlossweiher.

Nightflow in Fiss

23/12/2025 – 31/3/2026
Möseralm in Fiss

Groot vuurwerk, coole dansers, gewaagde acrobaten en de sneeuwsportleraren van de Skischool Fiss-Ladis die de Nightflow Arena op zijn grondvesten doen schudden – elke dinsdag vanaf 20.30 uur.

SnowArt Genussfestival

5/12/2025 – 14/12/2025

Geniet tijdens de eerste twee winterweekenden (vrijdag t.e.m. zondag) van live muziek, regionale lekkernijen en een betoverende start van het seizoen vol gezelligheid en flair.

Bij het Eerste Spoor (Erste Spur) ski je in een kleine groep over maagdelijke pistes bij zonsopgang. Daarna wacht een stevig bergontbijt in Serfaus of Fiss. Magisch begin!

Tip voor insiders

Nachtschaatsen op natuurijs

Op zoek naar een gezinsvriendelijke sportieve activiteit na het skiën? Trek je schaatsen aan en glijd over het ijs op de ijsbaan bij de burchtvijver van Ladis! Daag je kinderen en vrienden uit voor een gezellige wedstrijd op het ijs.

Schaatsen & curling

Hoe kom je er?

Met de trein/bus

Neem de trein naar

  • Station Landeck-Zams (rechtstreekse trein vanuit Innsbruck: 45 min),

  • vervolgens bus 220 naar Serfaus, Fiss of Ladis

Meer informatie

Met de auto

Met de auto rij je vanuit Nederland via Duitsland, over de A3 richting Frankfurt, daarna de A7 richting Ulm. Vervolgens neem je de B179 richting Füssen/Reutte. Bij Imst volg je de A12 richting de Landecker Tunnel. Neem de afslag Ried im Oberinntal en volg de borden naar Serfaus-Fiss-Ladis.

Meer informatie

Met het vliegtuig

De dichtstbijzijnde luchthavens zijn

  • Innsbruck (92 km)

  • München, Duitsland (219 km),

  • Zürich-Kloten, Zwitserland (256 km)

Meer informatie
Contact opnemen

Serfaus-Fiss-Ladis

Gänsackerweg 2

6534 Serfaus

Telefoon: +43 5476 6239

info@serfaus-fiss-ladis.at
www.serfaus-fiss-ladis.at
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