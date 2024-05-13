Drie dorpen, eindeloze mogelijkheden: ervaar een winter vol zon, sneeuw en herinneringen. Voor gezinnen, genieters en avonturiers.

Op een zonnig hoogplateau in Tirol liggen de drie bergdorpen Serfaus, Fiss en Ladis. Een plek waar herinneringen ontstaan die je bijblijven. In dit winterparadijs voor gezinnen en fijnproevers beleef je samen echte momenten: van zonsopgang op de berg tot magische avonden met lichtshows, van eerste bochtjes in de sneeuw tot sprankelende kinderlachjes in Berta's Kinderland.

De regio biedt 214 kilometer aan pistes, winterplezier voor jong en oud, én tal van extra’s: kindvriendelijke skischolen, het unieke Sunrise Hexensee, uitzichtpunten zoals de Crystal Cube, moderne liften, én zelfs een ondergrondse dorpsmetro. Dankzij het nieuwe comfortabele parkhuis bij de Waldbahn en de vernieuwde faciliteiten in Ladis begint je skidag ontspannen en stijlvol.

Ook buiten de piste is er veel te beleven: meer dan 100 km aan winterwandelwegen, snowtubing, rodelplezier over 8 kilometer aan banen, of een rit met de Masner Express, een omgebouwde pistenbully. ’s Avonds zorgen speciale highlights zoals het Sunset-Dinner in de Masner in Serfaus of de Pizza-Dome-avond in de Sonnenburg boven Bertas Kinderland in Fiss voor onvergetelijke momenten.

Serfaus-Fiss-Ladis is meer dan een skigebied. Het is een plek waar bergervaringen en Tiroler gastvrijheid samenkomen in een decor van besneeuwde toppen. Een bestemming waar elke dag gevuld wordt met plezier, ontspanning en verwondering – of je nu met je gezin, partner of vrienden reist. Welkom in een winter vol magie en momenten die blijven.