Serfaus-Fiss-Ladis
Een echt familieparadijs
Introduction
Op een zonnig hoogplateau in Tirol liggen de drie bergdorpen Serfaus, Fiss en Ladis. Een plek waar herinneringen ontstaan die je bijblijven. In dit winterparadijs voor gezinnen en fijnproevers beleef je samen echte momenten: van zonsopgang op de berg tot magische avonden met lichtshows, van eerste bochtjes in de sneeuw tot sprankelende kinderlachjes in Berta's Kinderland.
De regio biedt 214 kilometer aan pistes, winterplezier voor jong en oud, én tal van extra’s: kindvriendelijke skischolen, het unieke Sunrise Hexensee, uitzichtpunten zoals de Crystal Cube, moderne liften, én zelfs een ondergrondse dorpsmetro. Dankzij het nieuwe comfortabele parkhuis bij de Waldbahn en de vernieuwde faciliteiten in Ladis begint je skidag ontspannen en stijlvol.
Ook buiten de piste is er veel te beleven: meer dan 100 km aan winterwandelwegen, snowtubing, rodelplezier over 8 kilometer aan banen, of een rit met de Masner Express, een omgebouwde pistenbully. ’s Avonds zorgen speciale highlights zoals het Sunset-Dinner in de Masner in Serfaus of de Pizza-Dome-avond in de Sonnenburg boven Bertas Kinderland in Fiss voor onvergetelijke momenten.
Serfaus-Fiss-Ladis is meer dan een skigebied. Het is een plek waar bergervaringen en Tiroler gastvrijheid samenkomen in een decor van besneeuwde toppen. Een bestemming waar elke dag gevuld wordt met plezier, ontspanning en verwondering – of je nu met je gezin, partner of vrienden reist. Welkom in een winter vol magie en momenten die blijven.
Daarom Serfaus-Fiss-Ladis bezoeken
Een paradijs voor families
Serfaus-Fiss-Ladis is meermaals uitgeroepen tot de meest kindvriendelijke wintersportregio van de Alpen. Met skischolen op maat, speciaal ingerichte kindersneeuwgebieden zoals de Kinderschneealm, Murmlipark en Berta's Kinderland, én een groot activiteitenaanbod is het dé plek voor quality time met het hele gezin.
Zonovergoten en sneeuwzeker
Met gemiddeld 2.000 zonuren per jaar en een ligging tussen 1.200 en 2.828 meter is dit hoogplateau een van de zonnigste én sneeuwzekerste plekken van de Alpen. Perfect geprepareerde pistes, tot laat in het voorjaar.
Uniek vervoer: de U-Bahn Serfaus
Laat de auto staan: de U-Bahn Serfaus brengt je razendsnel en duurzaam door het dorp. Deze zwevende metro op luchtkussens is de kleinste én hoogstgelegen ondergrondse ter wereld!
Veel meer dan skiën alleen
Van winterwandelingen tot langlaufen, van rodelen tot snowtubing – ook naast de piste is er volop te beleven. Alles in een landschap dat aanvoelt als een wintersprookje.
Culinair genieten met uitzicht
Laat je verrassen door het gastronomische aanbod, van knusse bergrestaurants tot unieke belevenissen zoals een champagneontbijt in de Crystal Cube of een romantisch Sunset Dinner in het Monte Mare.
De piste is van jou!
Crystal Cube: dineren op 2.600 meter hoogte
Geniet van een 360° uitzicht én een culinaire belevenis in de glazen ‘Cube’. Perfect voor een Sektfrühstück, Luxury Lunch of zelfs een huwelijksceremonie.
Sunrise bij de Hexensee
Beleef de zonsopkomst op 2.588 meter hoogte met uitzicht op een zee van toppen en sluit af met een heerlijk bergontbijt in de Hexenseehütte.
Fisser Flieger & Skyswing
Zweef als een vogel in de Fisser Flieger of voel de zwaartekracht verdwijnen in de Skyswing. Pure adrenaline voor wie van actie houdt!
Serfauser Sauser – vliegen over het dal
Met 65 km/u en tot 85 meter boven de grond vlieg je in vier etappes door het dal. De Serfauser Sauser is een avontuur met wow-effect!
Skilessen voor kleine pistehelden – beter wordt het niet!
Leren skiën zoals het hoort – met topopgeleide skileraren van de skischolen Serfaus en Fiss-Ladis.
Skischool Serfaus
Skischool Serfaus is een waar paradijs voor jonge skitalenten. In liefdevol ingerichte oefenzones zoals het Murmlipark in Serfaus en de Kinderschneealm op 2000 meter hoogte leren kinderen vanaf drie jaar skiën met plezier, spelletjes en mascotte Murmli. In leeftijdsgroepen – van Team Fiona voor de allerkleinsten tot Team Bruno voor de gevorderden – worden techniek, veiligheid en plezier op speelse wijze aangeleerd. Thema-afdalingen, wekelijkse skiwedstrijden en spannende verhalen rond Murmli maken het avontuur compleet. Zo groeien kleine sneeuwdwergen uit tot echte snowstars – met veel hart, beweging en onvergetelijke sneeuwmomenten.
Skischool Fiss-Ladis
Skischool Fiss-Ladis is een echt winterparadijs voor kinderen vanaf 3 jaar. In Berta’s Kinderland leren de kleintjes op speelse wijze skiën met moderne hulpmiddelen zoals de “Snow-V”. Leuke extra’s zoals het Indianendorp, het Kids Rodeo Parcours en de Funslopes zorgen voor afwisseling en extra motivatie op de piste. Ook tieners komen aan hun trekken met Slopestyle, Freeride en de Fun Area. Het aanbod wordt aangevuld met lessen in snowboarden, langlaufen en andere sneeuwsporten – ideaal voor een actieve wintervakantie met het hele gezin.
Ook zoveel buiten de pistes te doen
Winter- en sneeuwschoenwandelen
Ontdek de magie van de bergen te voet. Op geprepareerde paden of met sneeuwschoenen beleef je het winterwonderland van Serfaus-Fiss-Ladis van dichtbij.
Rodelen in Serfaus-Fiss-Ladis
Op twee rodelbanen sjees je 8 kilometer lang door besneeuwde bossen en bergen. Een winters avontuur voor jong en oud, vol vaart en plezier!
Langlaufen op hoogte
52 kilometer aan langlaufloipes en -routes, waaronder hoogteloipes tot 2.000 meter, maken van Serfaus-Fiss-Ladis een paradijs voor langlaufers die rust en ritme zoeken.
FAQ
Introduction
De gezellige bergrestaurants van Serfaus-Fiss-Ladis zijn perfect voor een pauze in stijl. Met lekkernijen uit de regio en een prachtig uitzicht op de besneeuwde toppen van de Tiroolse Alpen beleef je een feest voor alle zintuigen.
Evenementen
Adventure Night in Serfaus
Vuurwerk, lasershow, Cirque-acrobaten & meer. Nachtskiën & rodelen optioneel. Première: wo 17.12.2025 Voorstellingen: ma 22.12 & 29.12.2025 Wekelijks: wo van 07.01 t.e.m. 01.04.2026 Charity Adventure Night: wo 08.04.2026 om 21.30u
Magic Ladis - Fire & Ice in Ladis
Vanaf 20.30 uur: unieke mix van pre-kerst vibe, traditioneel live-entertainment en culinaire lekkernijen in een adembenemende omgeving bij de Lader Schlossweiher.
Nightflow in Fiss
Groot vuurwerk, coole dansers, gewaagde acrobaten en de sneeuwsportleraren van de Skischool Fiss-Ladis die de Nightflow Arena op zijn grondvesten doen schudden – elke dinsdag vanaf 20.30 uur.
Bij het Eerste Spoor (Erste Spur) ski je in een kleine groep over maagdelijke pistes bij zonsopgang. Daarna wacht een stevig bergontbijt in Serfaus of Fiss. Magisch begin!
Nachtschaatsen op natuurijs
Op zoek naar een gezinsvriendelijke sportieve activiteit na het skiën? Trek je schaatsen aan en glijd over het ijs op de ijsbaan bij de burchtvijver van Ladis! Daag je kinderen en vrienden uit voor een gezellige wedstrijd op het ijs.
Hoe kom je er?
Met de trein/bus
Neem de trein naar
Station Landeck-Zams (rechtstreekse trein vanuit Innsbruck: 45 min),
vervolgens bus 220 naar Serfaus, Fiss of Ladis
Met de auto
Met de auto rij je vanuit Nederland via Duitsland, over de A3 richting Frankfurt, daarna de A7 richting Ulm. Vervolgens neem je de B179 richting Füssen/Reutte. Bij Imst volg je de A12 richting de Landecker Tunnel. Neem de afslag Ried im Oberinntal en volg de borden naar Serfaus-Fiss-Ladis.
Met het vliegtuig
De dichtstbijzijnde luchthavens zijn
Innsbruck (92 km)
München, Duitsland (219 km),
Zürich-Kloten, Zwitserland (256 km)
Met de trein/bus
Neem de trein naar
Station Landeck-Zams (rechtstreekse trein vanuit Innsbruck: 45 min),
vervolgens bus 220 naar Serfaus, Fiss of Ladis
Met de auto
Met de auto rij je vanuit Nederland via Duitsland, over de A3 richting Frankfurt, daarna de A7 richting Ulm. Vervolgens neem je de B179 richting Füssen/Reutte. Bij Imst volg je de A12 richting de Landecker Tunnel. Neem de afslag Ried im Oberinntal en volg de borden naar Serfaus-Fiss-Ladis.
Met het vliegtuig
De dichtstbijzijnde luchthavens zijn
Innsbruck (92 km)
München, Duitsland (219 km),
Zürich-Kloten, Zwitserland (256 km)
Serfaus-Fiss-Ladis
Gänsackerweg 2
6534 Serfaus
Telefoon: +43 5476 6239