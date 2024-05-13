Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Winters familie-juweeltje
Introduction
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau straalt in het nieuwe wintersportseizoen weer als nooit tevoren. Gelegen tussen de Zillertaler en Kitzbüheler Alpen biedt het gebied 114 kilometer aan afwisselende pistes, vier karaktervolle skibergen en een warme, kindvriendelijke sfeer. In de charmante dorpen van Alpbachtal en Wildschönau – waaronder het schilderachtige Alpbach – beleef je winter zoals het bedoeld is: knus, ontspannen en authentiek.
Of je nu komt voor de brede, zonnige pistes of de gezellige hutten met Tiroler specialiteiten zoals Gröstl, Brezensuppe of Kaiserschmarrn van de Böglalm: hier is het genieten voor jong en oud. Kinderen hebben de tijd van hun leven bij funslopes en kinderlanden zoals Schatzberg Zwergenland of Juppi-Do, en wie nog energie over heeft, kan ’s avonds terecht op de verlichte pistes van de Reither Kogel. Daarnaast zijn er veelzijdige loipes, winterwandelroutes, rodelbanen en unieke ervaringen zoals de Alpbachtaler Lauser-Sauser of een ritje met de pistebully. Je kunt ook romantisch met de paardenslee door het winterse Wildschönau rijden, en elke donderdag in januari en februari is er de Dragon Winter Night voor families. Ook leuk: breng een bezoek aan de ambachtelijke Kristallbrauerei bij de Pöglbahn in Inneralpbach.
Ski Juwel is klaar voor een nieuw winters avontuur. Jij ook?
Daarom naar Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
Afwisseling voor het hele gezin
Met 4 skibergen aan afwisselende, brede pistes op elk niveau kan jong en oud(er) hier perfect uit de voeten.
Leuke attracties voor kinderen
Bergen vol speelattracties, kids clubs, speciale kinderpistes, gezellige skilessen; vervelen is er hier niet bij.
Regio vol charme
Knusse vakantiedorpen, talrijke boerderijen en ongerepte natuur. De perfecte omgeving voor een stressvrije vakantie.
Wat een sneeuwplezier
Samen op de slee
Of je nu overdag of ’s avonds gaat; op de slee naar beneden is leuk voor het hele gezin! Rodelbanen genoeg in deze regio.
Om 19 uur de piste op
Geen vroege vogel? Dan zijn de verlichte pistes op de donderdag en vrijdag op de Reither Kogel iets voor jou.
Naast de piste pret
Downhill met de Lauser-Sauser
Adrenaline verzekerd op deze snelle 1,4 kilometerlange Alpine Coaster bij de Wiedersbergerhornbahn in Alpbach.
Piste bully ritje
Altijd weer een fascinerend gezicht die piste bully’s op de piste. Op de Reither Kogel kun je mee als bijrijder.
Ontdek het mooie Alpbach
Niet voor niets is dit knusse dorp in het Alpbachtal al eens bekroond als het mooiste dorp van heel Oostenrijk.
Om 7.00 uur de piste op
Vanaf maart kunnen vroege vogels elke zaterdag om 7.00 uur omhoog op de Wiedersberger Horn en als eerste de pistes bedwingen.
Lekker authentiek Oostenrijks eten, hoog op de berg
Introduction
Leuk om bij thuiskomst de vakantiestemming nog even vast te houden of voor een gezellige avond met vrienden en familie terwijl je vakantieherinneringen ophaalt!
1. Alpbachtaler Kaiserschmarrn
2. Wildschönauer Brezensuppe
3. Brandenberger Prügeltorte
Gezinsvakantie in Ski Juwel
Beleef een ontspannen wintersportweek met het hele gezin in Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau. Dit arrangement is ideaal voor gezinnen die flexibel willen verblijven in een appartement.
✔️ 7 overnachtingen in een comfortabel appartement (zonder maaltijden)
✔️ 2 x 6-daagse skipas Ski Juwel voor 2 volwassenen + 2 kinderen t/m 15 jaar
✔️ Kinderen t/m 5 jaar skiën gratis
✔️ Inclusief Alpbachtal Card of Wildschönau Card, met o.a.:
– gratis skibus
– begeleide winter- en sneeuwschoenwandelingen
– gratis toegang tot musea
Prijs: vanaf ca. € 1.450 per gezin (richtprijs; exacte prijs afhankelijk van accommodatie)
Geldig: gedurende de hele winter van 6 december 2025 t/m 12 april 2026
Paasactie: van 14 maart t/m 12 april 2026 skiën kinderen geboren in 2010 of later gratis, bij aankoop van een skipas voor een volwassene (minimaal 3 dagen).
Insider tip
De Alpbachtal Card en de Wildschönau Card zijn gratis en krijg je bij het inchecken in je accommodatie! Wil je skiën met de kinderen, rodelen of sneeuwschoenwandelen door het besneeuwde Tiroolse landschap? Perfect, want dat is precies wat je krijgt! Er zijn tal van voordelen, zoals onbeperkt gebruik van de lokale bussen, skibussen en speciale prijzen bij skiverhuurders in de dorpen.
Onze tips voor ...
Berghutten
Gipföhit am Schatzberg
Dit moderne en knusse bergrestaurant (1.898 m.) staat bekend om z’n biologisch rundvlees en Brezensuppe.
Norderbergalm am Markbachjoch
Gezellige hut in Niederau die je bereikt via de piste of in 30 minuten via het winterwandelpad.
Böglalm in Inneralpbach
Dol op Kaiserschmarrn? Op naar de Böglalm, want hier maken ze deze lekkernij in een megagrote pan!
Berggasthof Hornboden
Skihut op 1.800 m. op de Wiedersberger Horn met groot terras en chillplek direct aan de skipiste.
Fotomomentjes
´Top ofAlpbachtal´ bij het bergstation Hornbahn 2000
Prachtig 360° uitzicht op het Alpbachtal, Zillertaler Alpen en Rofangebergte.
Topkruis op de Schatzberg in de Wildschönau
Vanaf hier verveelt het panoramisch uitzicht over het Wildschönau dal en de bergen nooit.
Markbachjoch in Niederau, Wildschönau
Beste uitzicht over de Wildschönau en de Wilder Kaiser.
Houten poort bij de Pöglbahn - Alpbachtal
Unieke fotospot met prachtig uitzicht op de bergen, vlak bij het bergstation op het Wiedersberger Horn.
Berghutten
Gipföhit am Schatzberg
Dit moderne en knusse bergrestaurant (1.898 m.) staat bekend om z’n biologisch rundvlees en Brezensuppe.
Norderbergalm am Markbachjoch
Gezellige hut in Niederau die je bereikt via de piste of in 30 minuten via het winterwandelpad.
Böglalm in Inneralpbach
Dol op Kaiserschmarrn? Op naar de Böglalm, want hier maken ze deze lekkernij in een megagrote pan!
Berggasthof Hornboden
Skihut op 1.800 m. op de Wiedersberger Horn met groot terras en chillplek direct aan de skipiste.
Fotomomentjes
´Top ofAlpbachtal´ bij het bergstation Hornbahn 2000
Prachtig 360° uitzicht op het Alpbachtal, Zillertaler Alpen en Rofangebergte.
Topkruis op de Schatzberg in de Wildschönau
Vanaf hier verveelt het panoramisch uitzicht over het Wildschönau dal en de bergen nooit.
Markbachjoch in Niederau, Wildschönau
Beste uitzicht over de Wildschönau en de Wilder Kaiser.
Houten poort bij de Pöglbahn - Alpbachtal
Unieke fotospot met prachtig uitzicht op de bergen, vlak bij het bergstation op het Wiedersberger Horn.
In Ski Juwel zetten ze volop in op duurzaamheid, met eigen waterkracht, groene stroom en meer!
Krautinger - de unieke rübenschnaps uit Wildschönau
De Wildschönauer Krautinger is een absoluut unicum onder de edele distillaten. Deze bijzondere schnaps wordt uitsluitend gestookt uit de witte stoppelraap, een oude, regionale groentesoort die enkel in de Wildschönau geteeld wordt. Het distilleren gebeurt volgens eeuwenoude tradities die van generatie op generatie zijn doorgegeven. De smaak is krachtig, intens en bijna medicinaal – en juist dat maakt deze schnaps zo bijzonder. Geen massaproduct, maar pure ambacht en levende traditie.
Praktische info
Hoe kom je er?
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau is zowel met de auto als de trein (laatste stukje met de bus) prima bereikbaar.
Waar ga je slapen?
Ga je voor Alpbach, Auffach, Kramsach of toch Niederau? Er zijn in totaal 14 dorpen in deze gezellige regio.
Skigebied
45 liften en 114 pistekilometers volop blauwe, rode en zwarte afdalingen. Wat wordt jouw favoriet?
Skischolen
Skilessen regelen, ski’s en schoenen huren; bekijk thuis alvast waar en bij wie je moet zijn.
Skipas
Benieuwd naar de tarieven van dit jaar? Er zijn verschillende prijzen in het voor-, hoog- en naseizoen.
Wat is er te doen?
Avondskiën, rodelen, skishows, mee op de pistebully, winterwandelen; je komt tijd te kort
Hoe kom je er?
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau is zowel met de auto als de trein (laatste stukje met de bus) prima bereikbaar.
Waar ga je slapen?
Ga je voor Alpbach, Auffach, Kramsach of toch Niederau? Er zijn in totaal 14 dorpen in deze gezellige regio.
Skigebied
45 liften en 114 pistekilometers volop blauwe, rode en zwarte afdalingen. Wat wordt jouw favoriet?
Skischolen
Skilessen regelen, ski’s en schoenen huren; bekijk thuis alvast waar en bij wie je moet zijn.
Skipas
Benieuwd naar de tarieven van dit jaar? Er zijn verschillende prijzen in het voor-, hoog- en naseizoen.
Wat is er te doen?
Avondskiën, rodelen, skishows, mee op de pistebully, winterwandelen; je komt tijd te kort
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau
6236 Alpbach
Telefoon: +43 5339 5353