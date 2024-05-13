Avontuur op de piste, plezier voor het hele gezin. Welkom in een van Tirols gezelligste skigebieden.

Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau straalt in het nieuwe wintersportseizoen weer als nooit tevoren. Gelegen tussen de Zillertaler en Kitzbüheler Alpen biedt het gebied 114 kilometer aan afwisselende pistes, vier karaktervolle skibergen en een warme, kindvriendelijke sfeer. In de charmante dorpen van Alpbachtal en Wildschönau – waaronder het schilderachtige Alpbach – beleef je winter zoals het bedoeld is: knus, ontspannen en authentiek.

Of je nu komt voor de brede, zonnige pistes of de gezellige hutten met Tiroler specialiteiten zoals Gröstl, Brezensuppe of Kaiserschmarrn van de Böglalm: hier is het genieten voor jong en oud. Kinderen hebben de tijd van hun leven bij funslopes en kinderlanden zoals Schatzberg Zwergenland of Juppi-Do, en wie nog energie over heeft, kan ’s avonds terecht op de verlichte pistes van de Reither Kogel. Daarnaast zijn er veelzijdige loipes, winterwandelroutes, rodelbanen en unieke ervaringen zoals de Alpbachtaler Lauser-Sauser of een ritje met de pistebully. Je kunt ook romantisch met de paardenslee door het winterse Wildschönau rijden, en elke donderdag in januari en februari is er de Dragon Winter Night voor families. Ook leuk: breng een bezoek aan de ambachtelijke Kristallbrauerei bij de Pöglbahn in Inneralpbach.

Ski Juwel is klaar voor een nieuw winters avontuur. Jij ook?